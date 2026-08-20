Калфин: Всяка формула за МРЗ, по която има съгласие между социалните партньори, е добра

Всяка формула, по която има съгласие между социалните партньори, е добра. Няма единна формула за минималната работна заплата (МРЗ) за всички европейски страни в ЕС, посочи в интервю пред БНР Ивайло Калфин, бивш външен министър, вицепремиер и бивш евродепутат.

"Следим тенденцията за МРЗ, но няма един модел, който да вземем и кажем, че е най-добрият, защото те се адаптират към социалните условия. За нашите условия би била добра предложената формула и всяка формула би могла да се подложи на ревизия и анализ. Положителното е, че се постига съгласие", обясни Калфин.

Той коментира минималната заплата, социалната политика, финансовите и стратегическите параметри на управлението на "Прогресивна България".

Въпросът е в НСИ, защото данни за тази медианна заплата се отчита от статистиката 4 години и трябва да се въведе механизъм за отчитане ежегодни, препоръча бившият външен министър, сега директор на еврофондацията за подобряване на условията на живот и труд.

А подробности за този показател – медианна заплата, един от 4 индикатори за определяне на МРЗ, се очаква да бъдат изяснени днес.

Според Калфин проблем засега е този 4-годишен цикъл на отчитане на медианната заплата и "за това да видим как формулата ще проработи и трябва да бъде тествана на практика":

"Не виждам друг подход, по който можеше да си избере правителството - отмени предишния механизъм и създаде спешност, особено при синдикатите - да се договорят с държава и работодатели. Въпросът е новата формула доколко отговаря на икономическата ситуация и икономиката може да я плати? Трябва да продължи стремежът, максимално бързо да се увеличават доходите в България, защото изоставаме, но по предвидим начин. И икономиката и бизнесът да направят сметката."