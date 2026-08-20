Калфин: Всяка формула за МРЗ, по която има съгласие между социалните партньори, е добра

Всяка формула, по която има съгласие между социалните партньори, е добра. Няма единна формула за минималната работна заплата (МРЗ) за всички европейски страни в ЕС, посочи в интервю пред БНР Ивайло Калфин, бивш външен министър, вицепремиер и бивш евродепутат.
"Следим тенденцията за МРЗ, но няма един модел, който да вземем и кажем, че е най-добрият, защото те се адаптират към социалните условия. За нашите условия би била добра предложената формула и всяка формула би могла да се подложи на ревизия и анализ. Положителното е, че се постига съгласие", обясни Калфин.
Той коментира минималната заплата, социалната политика, финансовите и стратегическите параметри на управлението на "Прогресивна България".
Въпросът е в НСИ, защото данни за тази медианна заплата се отчита от статистиката 4 години и трябва да се въведе механизъм за отчитане ежегодни, препоръча бившият външен министър, сега директор на еврофондацията за подобряване на условията на живот и труд.
А подробности за този показател – медианна заплата, един от 4 индикатори за определяне на МРЗ, се очаква да бъдат изяснени днес.
Според Калфин проблем засега е този 4-годишен цикъл на отчитане на медианната заплата и "за това да видим как формулата ще проработи и трябва да бъде тествана на практика":
"Не виждам друг подход, по който можеше да си избере правителството - отмени предишния механизъм и създаде спешност, особено при синдикатите - да се договорят с държава и работодатели. Въпросът е новата формула доколко отговаря на икономическата ситуация и икономиката може да я плати? Трябва да продължи стремежът, максимално бързо да се увеличават доходите в България, защото изоставаме, но по предвидим начин. И икономиката и бизнесът да направят сметката."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
11:46 20.08.2026
2 За паразита
Коментиран от #12
11:48 20.08.2026
3 ДрайвингПлежър
11:51 20.08.2026
4 Предложение
Коментиран от #6, #10
11:52 20.08.2026
5 Нали имахме формула бе калфа
11:53 20.08.2026
6 Предложение
До коментар #4 от "Предложение":Заплатата на чиновник, политик, министър да бъдат обвързани с пприходите в хазната, обищаната. Дългове ще теглят паразитите!!!!!
11:54 20.08.2026
7 Мунчо колко чиновника съкрати?
Коментиран от #8, #14
11:54 20.08.2026
8 Надей се
До коментар #7 от "Мунчо колко чиновника съкрати?":Създва се ново Министерство на розата.
11:55 20.08.2026
9 ЧОЧО
11:57 20.08.2026
10 Абе наивник
До коментар #4 от "Предложение":Нито дигиталното евро, нито криминализирането на плащанията в брой ще премахнат сивия сектор...все пак 800 000 държавни служители не плащат нито данъци, нито осигуровки, но си получават парите по банков път:)))
От това, което искаш ще забогатеят само банките.
12:01 20.08.2026
11 Васко Кръпката ни лъжеше, че
Коментиран от #13
12:08 20.08.2026
12 такъв ни е той,
До коментар #2 от "За паразита":калфинчо. Девизът му е"както кажеш". Така се прави кариера. Нали знаем, че не е кой знае какво икономическо светило? Може и голяма глупост да сътворят нашите, но важното е да са съгласни помежду си.
Коментиран от #18
12:13 20.08.2026
13 Васко пееше така,
До коментар #11 от "Васко Кръпката ни лъжеше, че":защото беше ШИК и в тон с времето. Видяхме докъде я докарахме. А за Васко, толкова години го следя какво говори и НЕ МИ Е ЯСЕН какво има в главата му. Иначе добре пее на клубно и тротоарно ниво.
12:15 20.08.2026
14 защо, боко тулупа
До коментар #7 от "Мунчо колко чиновника съкрати?":колко хиляди назначи, та сме първи в ЕС по брой на чиновници относително???? Боко не вадеше парите за тях от чекмеджето, а даваше нашите пари, та чиновниците, заедно със семейкгвата си да му се отблагодарят, като гласуват за него. ХАЙДЕ, тарикат, кажи нещо по въпроса, макар да те виждам, че си доста примитив.
12:17 20.08.2026
15 Гост
12:21 20.08.2026
16 СТЪРШЕЛ
12:25 20.08.2026
17 муньо
12:39 20.08.2026
18 да са съгласни
До коментар #12 от "такъв ни е той,":и винаги с пълни тумбаци и гуши
12:40 20.08.2026