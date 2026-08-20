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Калфин: Всяка формула за МРЗ, по която има съгласие между социалните партньори, е добра

Калфин: Всяка формула за МРЗ, по която има съгласие между социалните партньори, е добра

20 Август, 2026 11:41 513 18

  • ивайло калфин-
  • формула-
  • определяне-
  • мрз

Следим тенденцията за МРЗ, но няма един модел, който да вземем и кажем, че е най-добрият, защото те се адаптират към социалните условия. За нашите условия би била добра предложената формула и всяка формула би могла да се подложи на ревизия и анализ

Калфин: Всяка формула за МРЗ, по която има съгласие между социалните партньори, е добра - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всяка формула, по която има съгласие между социалните партньори, е добра. Няма единна формула за минималната работна заплата (МРЗ) за всички европейски страни в ЕС, посочи в интервю пред БНР Ивайло Калфин, бивш външен министър, вицепремиер и бивш евродепутат.

"Следим тенденцията за МРЗ, но няма един модел, който да вземем и кажем, че е най-добрият, защото те се адаптират към социалните условия. За нашите условия би била добра предложената формула и всяка формула би могла да се подложи на ревизия и анализ. Положителното е, че се постига съгласие", обясни Калфин.

Той коментира минималната заплата, социалната политика, финансовите и стратегическите параметри на управлението на "Прогресивна България".

Въпросът е в НСИ, защото данни за тази медианна заплата се отчита от статистиката 4 години и трябва да се въведе механизъм за отчитане ежегодни, препоръча бившият външен министър, сега директор на еврофондацията за подобряване на условията на живот и труд.

А подробности за този показател – медианна заплата, един от 4 индикатори за определяне на МРЗ, се очаква да бъдат изяснени днес.

Според Калфин проблем засега е този 4-годишен цикъл на отчитане на медианната заплата и "за това да видим как формулата ще проработи и трябва да бъде тествана на практика":

"Не виждам друг подход, по който можеше да си избере правителството - отмени предишния механизъм и създаде спешност, особено при синдикатите - да се договорят с държава и работодатели. Въпросът е новата формула доколко отговаря на икономическата ситуация и икономиката може да я плати? Трябва да продължи стремежът, максимално бързо да се увеличават доходите в България, защото изоставаме, но по предвидим начин. И икономиката и бизнесът да направят сметката."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    9 0 Отговор
    Профсъюзите са казионни и изкривяват действителноста!

    11:46 20.08.2026

  • 2 За паразита

    10 0 Отговор
    всяка "формула" е добра. Хрантутник дърт

    Коментиран от #12

    11:48 20.08.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Няма лошо... ще приема "формулата"! САМО ЧЕ СЕГА ИСКАМ ВСИЧКИ ДЕПУТАТСКИ И МИНИСТЕРСКИ ЗАПЛАТИ, ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ НА БАЗА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА!!! Не на средната! Въобще цялата администрация да почва от база минимална и да се добавя към нея, а не от средна!

    11:51 20.08.2026

  • 4 Предложение

    1 5 Отговор
    Въведете дигиталното евро, криминализирайте плащанията в брой, пълно заличаване на сивия сектор и парите в буркан. Обвързване на заплатата с приходите на фирмата, всичко на светло.

    Коментиран от #6, #10

    11:52 20.08.2026

  • 5 Нали имахме формула бе калфа

    5 0 Отговор
    Защо трябва да я променяме ?

    11:53 20.08.2026

  • 6 Предложение

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Предложение":

    Заплатата на чиновник, политик, министър да бъдат обвързани с пприходите в хазната, обищаната. Дългове ще теглят паразитите!!!!!

    11:54 20.08.2026

  • 7 Мунчо колко чиновника съкрати?

    5 1 Отговор
    Махна ли клатикрачолите?

    Коментиран от #8, #14

    11:54 20.08.2026

  • 8 Надей се

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо колко чиновника съкрати?":

    Създва се ново Министерство на розата.

    11:55 20.08.2026

  • 9 ЧОЧО

    2 0 Отговор
    Не може всички като Калфин да са на хранилка и да плямпат глупости. Има и хора които ми чистят боклуците. Защо и те да получават така, че да живеят нормално.

    11:57 20.08.2026

  • 10 Абе наивник

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Предложение":

    Нито дигиталното евро, нито криминализирането на плащанията в брой ще премахнат сивия сектор...все пак 800 000 държавни служители не плащат нито данъци, нито осигуровки, но си получават парите по банков път:)))
    От това, което искаш ще забогатеят само банките.

    12:01 20.08.2026

  • 11 Васко Кръпката ни лъжеше, че

    6 0 Отговор
    комунизЪма уж си бил отишъл! Глупости на търкалета!

    Коментиран от #13

    12:08 20.08.2026

  • 12 такъв ни е той,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "За паразита":

    калфинчо. Девизът му е"както кажеш". Така се прави кариера. Нали знаем, че не е кой знае какво икономическо светило? Може и голяма глупост да сътворят нашите, но важното е да са съгласни помежду си.

    Коментиран от #18

    12:13 20.08.2026

  • 13 Васко пееше така,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Васко Кръпката ни лъжеше, че":

    защото беше ШИК и в тон с времето. Видяхме докъде я докарахме. А за Васко, толкова години го следя какво говори и НЕ МИ Е ЯСЕН какво има в главата му. Иначе добре пее на клубно и тротоарно ниво.

    12:15 20.08.2026

  • 14 защо, боко тулупа

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо колко чиновника съкрати?":

    колко хиляди назначи, та сме първи в ЕС по брой на чиновници относително???? Боко не вадеше парите за тях от чекмеджето, а даваше нашите пари, та чиновниците, заедно със семейкгвата си да му се отблагодарят, като гласуват за него. ХАЙДЕ, тарикат, кажи нещо по въпроса, макар да те виждам, че си доста примитив.

    12:17 20.08.2026

  • 15 Гост

    4 0 Отговор
    Жалка мижитурка. Като беше социален министър замрази пенсиите, не ги увеличи с швейцарското правило. Нагнезди се в ЕС. Сега се изказва по всички въпроси, знаещ и незнаещ. Нагаждач...

    12:21 20.08.2026

  • 16 СТЪРШЕЛ

    6 0 Отговор
    П А Р А З И Т....

    12:25 20.08.2026

  • 17 муньо

    1 0 Отговор
    с тас формула ке ва спася!

    12:39 20.08.2026

  • 18 да са съгласни

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "такъв ни е той,":

    и винаги с пълни тумбаци и гуши

    12:40 20.08.2026

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