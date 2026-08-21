Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето осем лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. В акцията са участвали и служители на Главна дирекция "Национална полиция".
Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите.
На 19 август от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ съобщиха, че намерените мъртви птици вече са девет. Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев - първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.
Отровата, която покоси лешоядите в Балкана: 10 души са правили аутопсията, докато им прилошава
Разследването се води по досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.
През последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни примамки. Това посочват от WWF България в позиция на сайта си по повод намерените мъртви птици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 36 годишна
12:43 21.08.2026
2 И защо ги
Коментиран от #8, #22
12:44 21.08.2026
3 Прометей
12:45 21.08.2026
4 Ел кондор
12:45 21.08.2026
5 Пич
Както морските идиоти избиват делфините, защото им яли рибата!!! Като че ли рибата е притежание на морските идиоти!!!
Коментиран от #10
12:45 21.08.2026
6 Софиянец
12:46 21.08.2026
7 ДрайвингПлежър
12:46 21.08.2026
8 Путин
До коментар #2 от "И защо ги":защо нападна Украйна?
Коментиран от #9
12:47 21.08.2026
9 Мнение
До коментар #8 от "Путин":ЗАЩОТО "ДЕМОКРАТИЧНИЯТ" ЗАПАД ИНВЕСТИРА 5МЛРД ДОЛАРА В ПРЕВРАТА В УКРИЯ, СЛЕД КОЕТО СИ ПОСТАВИ СВОЯ МАРИОНЕТКА, КОЯТО ТРЪГНА ДА ИЗ...ВА СВОИТЕ ПРОРУСКИ НАСТРОЕНИ СЪНАРОДНИЦИ!
СЛЕД 8Г ЗАПАДНИ ЛЪЖИ (ДОРИ МЕРКЕЛ СИ ПРИЗНА, ЧЕ ЗАПАДЪТ Е ПЕЧЕЛЕЛ ВРЕМЕ С МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ), РУСИЯ РЕШИ ДА ВЛЕЗЕ В УКРИЯ И ДА ЗАЩИТИ СВОИТЕ ХОРА ТАМ!!!
ВСЯКА УВАЖАВАЩА СЕБЕ СИ ДЪРЖАВА БИ СЛЕДВАЛО ДА ЗАЩИТАВА СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ!
ПРИМЕРНО ИЗКУСТВЕНА МАКЕДОНИЯ СЪЩО РЕПРЕСИРА БЪЛГАРИТЕ ТАМ, НО БГ ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ЗАЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ!
Коментиран от #30
12:51 21.08.2026
10 Рибар
До коментар #5 от "Пич":В България промишленият улов на делфини достига своя пик между 1930 и 1950-те години. Месото им се продава свободно като деликатес, а мас и други продукти се използват в индустрията, докато държавата напълно забранява лова им през 1966 година
12:52 21.08.2026
11 Българин
Червии няма ли да развъждаме?!?
Коментиран от #28
12:52 21.08.2026
12 Мусит
12:52 21.08.2026
13 ?????
Единственото което ми идва е наум че идиотите нямат свършване.
12:53 21.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВЕСЕЛЯК
Пратете го за 10 год. при бай Ставри! Там в момента тече кастинг за новото местно риалити "Как да бъда добра булка". Не личавайте човека от шанса да спечели първа нагарада, която како знаем е "папУР с брАда"
п.п.
Щото трета награда е "ни ПАПур, ни брада", а човекът е заслужил.
12:55 21.08.2026
17 Не съм виновен !
12:55 21.08.2026
18 Нещо намирисва
Коментиран от #24
12:55 21.08.2026
19 Госあ
Коментиран от #21, #23
12:57 21.08.2026
20 Какъв му е мотива?
12:58 21.08.2026
21 Напротив
До коментар #19 от "Госあ":На 120 години Ленинизъм!
12:58 21.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Госあ
До коментар #19 от "Госあ":И в някои големи области пускат ИИ да рови отминали дела и решения. Освен на хартия, всичко е дигитализирано, при нас изчезваха веществени доказателства по трамваите!!! помните ли?! майка плаче, грамофон свири! демокрация и евроатлантизъм
13:01 21.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Калъчев
13:05 21.08.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #32
13:08 21.08.2026
27 Питко
13:08 21.08.2026
28 Друг Българин
До коментар #11 от "Българин":Не ни трябват, но пречат ли ни? Прав си, не ни трябват лешояди. Но не ни трябват също така щъркели, мечки, вълци, сърни, елени, диви прасета. Нека избием всички животни, така ли?
13:11 21.08.2026
29 Проста Логика ! Ами той се храни с Леш !
Отровеното месо очевидно се вмирисва и разваля !
И става за храна на Тези Птици !
Иначе Те !
Не Го Докосват !
13:13 21.08.2026
30 Боци
До коментар #9 от "Мнение":Накратко. Лъжеш
13:13 21.08.2026
31 Гуньо Простиа
13:13 21.08.2026
32 Едва ли човека си е мислил за това !
До коментар #26 от "Сатана Z":Но случая показва !
Колко е важна културата по тези въпроси !
Пък И По отношиние на Всяко Нещо !
13:18 21.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ехоо
Коментиран от #37
13:22 21.08.2026
36 Гост
13:26 21.08.2026
37 Госあ
До коментар #35 от "ехоо":Като има нападения от мечки се подават сигнали и се взема решение на база на щетите и навиците на животното, дали да бъде отстреляна! А не се пръска отрова по планината! Ясно ли е? Освен това, има национални паркове и резервати които съхраняват българската природа и не са за овчари, козари и тем подобни! Ясно ли е?!
13:29 21.08.2026
38 Поредният психопат
13:30 21.08.2026