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Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

21 Август, 2026 12:41 1 194 38

  • задържан-
  • отравяне-
  • лешояди

Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства

Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина - 1
Снимка: Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Карлово арестува 36-годишен мъж за отравянето осем лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. В акцията са участвали и служители на Главна дирекция "Национална полиция".

Задържаният е направил самопризнания. Открити са доказателства за отравянето на лешоядите.

На 19 август от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ съобщиха, че намерените мъртви птици вече са девет. Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев - първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

Отровата, която покоси лешоядите в Балкана: 10 души са правили аутопсията, докато им прилошава

Разследването се води по досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

През последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни примамки. Това посочват от WWF България в позиция на сайта си по повод намерените мъртви птици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 36 годишна

    24 1 Отговор
    Свиня

    12:43 21.08.2026

  • 2 И защо ги

    16 1 Отговор
    Е отровил???!!!

    Коментиран от #8, #22

    12:44 21.08.2026

  • 3 Прометей

    28 2 Отговор
    Да го вържат на същото място, може пък някой лешояд да е оцелял.

    12:45 21.08.2026

  • 4 Ел кондор

    14 3 Отговор
    Доживотен затвор

    12:45 21.08.2026

  • 5 Пич

    28 3 Отговор
    Идиоти в тази държава да търсиш!!! Вероятно ги убива заради някаква алчност!
    Както морските идиоти избиват делфините, защото им яли рибата!!! Като че ли рибата е притежание на морските идиоти!!!

    Коментиран от #10

    12:45 21.08.2026

  • 6 Софиянец

    18 2 Отговор
    Що за кретен?

    12:46 21.08.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    А мотивите за тези му действия?! Освен, че е малоумен психопат - друго?!

    12:46 21.08.2026

  • 8 Путин

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "И защо ги":

    защо нападна Украйна?

    Коментиран от #9

    12:47 21.08.2026

  • 9 Мнение

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    ЗАЩОТО "ДЕМОКРАТИЧНИЯТ" ЗАПАД ИНВЕСТИРА 5МЛРД ДОЛАРА В ПРЕВРАТА В УКРИЯ, СЛЕД КОЕТО СИ ПОСТАВИ СВОЯ МАРИОНЕТКА, КОЯТО ТРЪГНА ДА ИЗ...ВА СВОИТЕ ПРОРУСКИ НАСТРОЕНИ СЪНАРОДНИЦИ!
    СЛЕД 8Г ЗАПАДНИ ЛЪЖИ (ДОРИ МЕРКЕЛ СИ ПРИЗНА, ЧЕ ЗАПАДЪТ Е ПЕЧЕЛЕЛ ВРЕМЕ С МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ), РУСИЯ РЕШИ ДА ВЛЕЗЕ В УКРИЯ И ДА ЗАЩИТИ СВОИТЕ ХОРА ТАМ!!!

    ВСЯКА УВАЖАВАЩА СЕБЕ СИ ДЪРЖАВА БИ СЛЕДВАЛО ДА ЗАЩИТАВА СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ!
    ПРИМЕРНО ИЗКУСТВЕНА МАКЕДОНИЯ СЪЩО РЕПРЕСИРА БЪЛГАРИТЕ ТАМ, НО БГ ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ЗАЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ!

    Коментиран от #30

    12:51 21.08.2026

  • 10 Рибар

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    В България промишленият улов на делфини достига своя пик между 1930 и 1950-те години. Месото им се продава свободно като деликатес, а мас и други продукти се използват в индустрията, докато държавата напълно забранява лова им през 1966 година

    12:52 21.08.2026

  • 11 Българин

    2 21 Отговор
    А за какво са ни лешояди бе?!?
    Червии няма ли да развъждаме?!?

    Коментиран от #28

    12:52 21.08.2026

  • 12 Мусит

    10 3 Отговор
    Да бъде ,,скопен и натикан в кауша ,,,,!! По бързата процедура,,,

    12:52 21.08.2026

  • 13 ?????

    11 1 Отговор
    Опитвам се да намеря някакво обяснение на всичко това но не мога.
    Единственото което ми идва е наум че идиотите нямат свършване.

    12:53 21.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВЕСЕЛЯК

    9 1 Отговор
    Тоя може ли да обясни какво са му пречили гадинките? Кълвали са му доматите ли или са му отнесли кукуруза? М?
    Пратете го за 10 год. при бай Ставри! Там в момента тече кастинг за новото местно риалити "Как да бъда добра булка". Не личавайте човека от шанса да спечели първа нагарада, която како знаем е "папУР с брАда"
    п.п.
    Щото трета награда е "ни ПАПур, ни брада", а човекът е заслужил.

    12:55 21.08.2026

  • 17 Не съм виновен !

    1 1 Отговор
    Примамките бях ги оставил за онзи - на общата - щял да идва тука на лов😂

    12:55 21.08.2026

  • 18 Нещо намирисва

    4 10 Отговор
    За аутопсия на хора лекари няма, за пилци 10души правили аутопсия. Само не разбрахме как набедения е отровил само лешоядите, а другите животни не.

    Коментиран от #24

    12:55 21.08.2026

  • 19 Госあ

    13 1 Отговор
    Очаквам да видя наказанието!!! Държавата ни няма съд, обаче. Това е следствие на 35 години демокрация и евроатлантизъм! За убийство на хора няма съд, какво остава за застрашени видове и посегателства над природата! Между другото, полицията понякога е учудващо добра, но съдебната система опорочава абсолютно всичко, винаги! В Китай, всеки съдия носи доживотна отговорност за решенията си. При доказване на не обективни решения, могат да им търсят отговорност за дела преди десетки години, докато са живи, нема значение на работа ли са, пенсионери ли са, кви са! Тия наште са недосагаеми!

    Коментиран от #21, #23

    12:57 21.08.2026

  • 20 Какъв му е мотива?

    13 0 Отговор
    Не съм чувал да има по полезна птица от лешояда.Грижи се да няма леш в природата и не пречи на никого.

    12:58 21.08.2026

  • 21 Напротив

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    На 120 години Ленинизъм!

    12:58 21.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Госあ

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    И в някои големи области пускат ИИ да рови отминали дела и решения. Освен на хартия, всичко е дигитализирано, при нас изчезваха веществени доказателства по трамваите!!! помните ли?! майка плаче, грамофон свири! демокрация и евроатлантизъм

    13:01 21.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Калъчев

    10 1 Отговор
    В НК трябва да се въведат спешни промени относно опазването на защитените животински видове, както и престъпления срещу животните изобщо. За такива случаи като тоя смъртна присъда, но като няма такава, замяна с доживотен затвор. Идиоти като тоя има в излишък, редките птици са на изчезване заради такива като тях. Бракониерите са криминални престъпници - дългогодишен затовор по чл. 116 от НК.

    13:05 21.08.2026

  • 26 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Този тип е жив пример какво поколение се появи за 36 години демокрация.

    Коментиран от #32

    13:08 21.08.2026

  • 27 Питко

    6 1 Отговор
    Защо? Трябва да се даде голяма гласност на случая и да се обясни на всеки невежа, че тези птици на никого не пречат и са естествени, нормални обитатели на региона.

    13:08 21.08.2026

  • 28 Друг Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Не ни трябват, но пречат ли ни? Прав си, не ни трябват лешояди. Но не ни трябват също така щъркели, мечки, вълци, сърни, елени, диви прасета. Нека избием всички животни, така ли?

    13:11 21.08.2026

  • 29 Проста Логика ! Ами той се храни с Леш !

    3 0 Отговор
    Ами той се храни с Леш !

    Отровеното месо очевидно се вмирисва и разваля !

    И става за храна на Тези Птици !

    Иначе Те !

    Не Го Докосват !

    13:13 21.08.2026

  • 30 Боци

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Накратко. Лъжеш

    13:13 21.08.2026

  • 31 Гуньо Простиа

    1 3 Отговор
    Човек да беше убил - още щяха да го търсят! Но глей какво правят за 6 гарги.

    13:13 21.08.2026

  • 32 Едва ли човека си е мислил за това !

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Но случая показва !

    Колко е важна културата по тези въпроси !

    Пък И По отношиние на Всяко Нещо !

    13:18 21.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ехоо

    1 3 Отговор
    Май всички коментиращи сте много назад и встрани. Самите отглеждащи лешоядите хора обясниха, че птиците най-вероятно са косвени жертви, като отровата е била предназначена за други животни, да речем мечки, които избиват добитъка на местното население. Предполагам че зулумите трябва да са доста големи, щом човека е прибягнал до това действие. Ааа и по-леко със смъртните присъди. Или сте някви садисти или лапета дето нямат понятие за какво точно говорят. Има хора които наистина го заслужават - например тези, погубили цели поколения в България, затъпили ги до степен че да не знаят какво говорят или ги прогонили в чужбина да бъдат бели роби на ханс и мемет, но за птици....

    Коментиран от #37

    13:22 21.08.2026

  • 36 Гост

    1 0 Отговор
    Тоя б"о"к"л"у"к да бъде бит и после натикан в затвора като за брутално убийство, и да лежи поне 15 години

    13:26 21.08.2026

  • 37 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ехоо":

    Като има нападения от мечки се подават сигнали и се взема решение на база на щетите и навиците на животното, дали да бъде отстреляна! А не се пръска отрова по планината! Ясно ли е? Освен това, има национални паркове и резервати които съхраняват българската природа и не са за овчари, козари и тем подобни! Ясно ли е?!

    13:29 21.08.2026

  • 38 Поредният психопат

    0 0 Отговор
    Нито са му пречели, нито е бракониер, просто желание да убива. Такива нищо не ги оправя.

    13:30 21.08.2026

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