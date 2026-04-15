Новини
България »
Екоминистерството предаде на прокуратурата резултатите от анализа на умрелите птици и делфини край Шабла

15 Април, 2026 10:25 676 5

  • мосв-
  • птици-
  • делфини-
  • прокуратура

Аутопсията на китоподобните установи белези от рибарски мрежи

Снимка: МОСВ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МОСВ предаде на прокуратурата резултатите от анализа на загиналите птици и китоподобни бозайници край Шабла. След постъпването на всички документи, които доказват, че причината за смъртта на буревестниците и китоподобните е удавяне, министерството изпрати сигнал до прокуратурата в Добрич.

Четири от китоподобните и единадесет от буревестниците бяха предадени за аутопсия на Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ – Стара Загора. От извършената аутопсия е установено, че те са се удавили. Във ветеринарномедицинското становище и аутопсионните протоколи за птиците е посочено наличие на диатомни водорасли, а за делфините – на белези от мрежи и други признаци, които сочат удавяне.

В периода 19-20 март в РИОСВ - Варна бяха получени сигнали от граждани и организации за намерени на брега трупове на китоподобни и множество птици. На 19 и 20 март РИОСВ - Варна извърши проверки на място, при които беше обходена цялата плажна ивица от с. Дуранкулак, през с. Крапец до с. Езерец. Открити бяха множество умрели птици, предимно буревестници и девет китоподобни от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

За изясняване на причините за смъртта им бяха взети проби за качеството на водата, а от страна на БАБХ – за птичи грип. Изследването на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна показа, че показателите са в норма, водата не е замърсена и не е причина за смъртта на животните. По данни на Областната дирекция за безопасност на храните – Добрич пробите за птичи грип са отрицателни.

МОСВ счита, че съвместната работа с рибарския сектор следва да продължи, за да се минимизират подобни инциденти.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ко стана с рибарското корабче

    4 1 Отговор
    потопено от мина

    10:28 15.04.2026

  • 2 Зевс

    5 2 Отговор
    Някой е ползвал мощен сонар в района, нали имаше някакви учения на наши и чужди военни.

    10:28 15.04.2026

  • 3 Буревестници да

    1 2 Отговор
    се удавят? И то множество заедно? Жертвено самоубийство? На път е да стане традиция.

    10:37 15.04.2026

  • 4 Гламаво зелено пeпeдеберасченцe

    2 2 Отговор
    Даже мравктие са ни по-важни от живота на нежълтопаветниците, нeеврoгейтaците и неукраинците!

    10:42 15.04.2026

  • 5 15 не са много . издавени в мрежа

    1 0 Отговор
    за риболов . а 3 рибари дето се издавиха . те сигурно изплуваха в петък . а кораба с мрежите на дъното на морето . то от мрежата изваждат каквото се яде и продава . а другото го връщат в морето . значи и други ще изплуват .

    11:05 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове