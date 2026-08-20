Тревога след смъртта на осем лешояда: Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова

Десетилетия работа за връщането на изчезнали видове в българската природа са застрашени след предполагаемо умишлено отравяне на осем лешояда в района на „Централен Балкан“. Сред загиналите птици е и Боев – първият брадат лешояд, пуснат на свобода у нас в рамките на усилията за възстановяване на вида. Експертите определят случилото се като тежък удар не само за природозащитните програми, но и за популацията на лешояди в голяма част от страната.
Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова. Първоначално парковата охрана е намерила пет лешояда от различни видове, но при последвалото претърсване на района броят на загиналите птици е достигнал осем.
Направените аутопсии са показали сходни признаци при всички открити лешояди, които според специалистите насочват към отравяне.
„Аутопсията установи, че всички птици бяха с едни и същи признаци, наподобяващи отравяне. Близо до мястото, на което са загинали, е намерена примамка. Смятам, че отровата е била доста сериозна. 10 души правихме аутопсията и се редувахме да излизаме, защото ни ставаше лошо. Замайваше ни се свят, очите ни пареха, кожата ни дразнеше“, разказа д-р Адриана Джамалова от Спасителния център на „Зелени Балкани“.
Пробите ще бъдат изпратени за изследване в три различни лаборатории в чужбина, за да бъдат сравнени резултатите и да се установи веществото, причинило смъртта на птиците.
„Според нас отравянето вероятно се дължи на пестицид, но очакваме крайните анализи“, посочи д-р Джамалова.
Природозащитниците предупреждават, че последиците от случая далеч надхвърлят територията на „Централен Балкан“. Сред загиналите има птици, свързани с различни райони на страната, което превръща случая в сериозен удар върху усилията за възстановяване и опазване на популацията.
„Случаят представлява огромен ресурс от хора и средства, за да имаме стабилна екосистема. Мащабите на това престъпление надскочиха „Централен Балкан“, защото бяха намерени двойка лешояди от Котел, „Врачански Балкан“ и лешояд от Маджарово. С едно такова действие беше засегната популацията на цяла Южна България“, каза д-р Христина Клисурова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тея убийци са известни
Коментиран от #5
08:22 20.08.2026
2 Лопата Орешник
08:29 20.08.2026
3 Робот
08:29 20.08.2026
4 Веднага
08:42 20.08.2026
5 Компанията
До коментар #1 от "тея убийци са известни":Крадци като Белев жена му Сандов са по големи убийци 40 милиона да броят лешояди и да ги хранят .за тези пари ще се даде шанс на много Български деца който имат нужда а не да събираме капачки .грешката на Радев е че не погне всички доказани крадци като тези а те са стотици хиляди
08:45 20.08.2026
6 Анонимен
08:49 20.08.2026
7 логика
08:50 20.08.2026
8 Чума
08:50 20.08.2026
9 слънцето спряно сърдито пече
със криви шии страшно проклинат:
Ще се покрие с леш цялата страна,
а тез "юнаци" ще плеснат с ръце и ще заминат
09:05 20.08.2026
10 българи
09:11 20.08.2026
11 скорро
09:13 20.08.2026