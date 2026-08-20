Тревога след смъртта на осем лешояда: Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова

Десетилетия работа за връщането на изчезнали видове в българската природа са застрашени след предполагаемо умишлено отравяне на осем лешояда в района на „Централен Балкан“. Сред загиналите птици е и Боев – първият брадат лешояд, пуснат на свобода у нас в рамките на усилията за възстановяване на вида. Експертите определят случилото се като тежък удар не само за природозащитните програми, но и за популацията на лешояди в голяма част от страната.

Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова. Първоначално парковата охрана е намерила пет лешояда от различни видове, но при последвалото претърсване на района броят на загиналите птици е достигнал осем.

Направените аутопсии са показали сходни признаци при всички открити лешояди, които според специалистите насочват към отравяне.

„Аутопсията установи, че всички птици бяха с едни и същи признаци, наподобяващи отравяне. Близо до мястото, на което са загинали, е намерена примамка. Смятам, че отровата е била доста сериозна. 10 души правихме аутопсията и се редувахме да излизаме, защото ни ставаше лошо. Замайваше ни се свят, очите ни пареха, кожата ни дразнеше“, разказа д-р Адриана Джамалова от Спасителния център на „Зелени Балкани“.

Пробите ще бъдат изпратени за изследване в три различни лаборатории в чужбина, за да бъдат сравнени резултатите и да се установи веществото, причинило смъртта на птиците.

„Според нас отравянето вероятно се дължи на пестицид, но очакваме крайните анализи“, посочи д-р Джамалова.

Природозащитниците предупреждават, че последиците от случая далеч надхвърлят територията на „Централен Балкан“. Сред загиналите има птици, свързани с различни райони на страната, което превръща случая в сериозен удар върху усилията за възстановяване и опазване на популацията.

„Случаят представлява огромен ресурс от хора и средства, за да имаме стабилна екосистема. Мащабите на това престъпление надскочиха „Централен Балкан“, защото бяха намерени двойка лешояди от Котел, „Врачански Балкан“ и лешояд от Маджарово. С едно такова действие беше засегната популацията на цяла Южна България“, каза д-р Христина Клисурова.