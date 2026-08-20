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Тревога след смъртта на осем лешояда: Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова

Тревога след смъртта на осем лешояда: Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова

20 Август, 2026 08:19 640 11

  • лешояди-
  • мъртви-
  • централен балкан-
  • биоразнообразие

Пробите ще бъдат изпратени за изследване в три различни лаборатории в чужбина, за да бъдат сравнени резултатите и да се установи веществото, причинило смъртта на птиците

Тревога след смъртта на осем лешояда: Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетилетия работа за връщането на изчезнали видове в българската природа са застрашени след предполагаемо умишлено отравяне на осем лешояда в района на „Централен Балкан“. Сред загиналите птици е и Боев – първият брадат лешояд, пуснат на свобода у нас в рамките на усилията за възстановяване на вида. Експертите определят случилото се като тежък удар не само за природозащитните програми, но и за популацията на лешояди в голяма част от страната.

Мъртвите птици са открити в близост до примамка, за която се предполага, че е била напоена с отрова. Първоначално парковата охрана е намерила пет лешояда от различни видове, но при последвалото претърсване на района броят на загиналите птици е достигнал осем.

Направените аутопсии са показали сходни признаци при всички открити лешояди, които според специалистите насочват към отравяне.

„Аутопсията установи, че всички птици бяха с едни и същи признаци, наподобяващи отравяне. Близо до мястото, на което са загинали, е намерена примамка. Смятам, че отровата е била доста сериозна. 10 души правихме аутопсията и се редувахме да излизаме, защото ни ставаше лошо. Замайваше ни се свят, очите ни пареха, кожата ни дразнеше“, разказа д-р Адриана Джамалова от Спасителния център на „Зелени Балкани“.

Пробите ще бъдат изпратени за изследване в три различни лаборатории в чужбина, за да бъдат сравнени резултатите и да се установи веществото, причинило смъртта на птиците.

„Според нас отравянето вероятно се дължи на пестицид, но очакваме крайните анализи“, посочи д-р Джамалова.

Природозащитниците предупреждават, че последиците от случая далеч надхвърлят територията на „Централен Балкан“. Сред загиналите има птици, свързани с различни райони на страната, което превръща случая в сериозен удар върху усилията за възстановяване и опазване на популацията.

„Случаят представлява огромен ресурс от хора и средства, за да имаме стабилна екосистема. Мащабите на това престъпление надскочиха „Централен Балкан“, защото бяха намерени двойка лешояди от Котел, „Врачански Балкан“ и лешояд от Маджарово. С едно такова действие беше засегната популацията на цяла Южна България“, каза д-р Христина Клисурова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тея убийци са известни

    4 7 Отговор
    но държава продължава да няма господин Радев

    Коментиран от #5

    08:22 20.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Изпратете пробите на Марс, Венера и отвъд Пояса на Кайпер за да установите дали има отрова! Ние в клуба на богатите нямаме лаборатория, която да се справи! Лигльовци!

    08:29 20.08.2026

  • 3 Робот

    5 3 Отговор
    Само нападение от извънземни може да обедини света ..! Поуката може да е полезна..

    08:29 20.08.2026

  • 4 Веднага

    8 1 Отговор
    Тома белев жена му Сандов да намерят нови птици все пак тези крадци са взели едни има няма 40 000 000 само да ги броят и хранят е тези ако не са турбо крадци здраве му кажи

    08:42 20.08.2026

  • 5 Компанията

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "тея убийци са известни":

    Крадци като Белев жена му Сандов са по големи убийци 40 милиона да броят лешояди и да ги хранят .за тези пари ще се даде шанс на много Български деца който имат нужда а не да събираме капачки .грешката на Радев е че не погне всички доказани крадци като тези а те са стотици хиляди

    08:45 20.08.2026

  • 6 Анонимен

    4 0 Отговор
    С каква цел и кой може да разполага примамка цяла крава и отрова!

    08:49 20.08.2026

  • 7 логика

    2 0 Отговор
    Не харчете повече пари по този въпрос. Така или иначе лешоядите си заминаха. Лешоядите ще се върнат сами, когато има добитък и има за тях храна. Това не е връщане в природата като ги храниш и обгрижваш. Нали така върнахте мечките и хората в тези райони не смеят да отидат да си прекопаят картофите. В София на паветата няма мечки, но хората в онези райони загазиха здраво. Как ще развивате туризъм на Витоша, като мечка уби човек. Една гордост си има София, една Витоша, но и там вече е опасно.

    08:50 20.08.2026

  • 8 Чума

    2 0 Отговор
    Еспертите са повече от лешоядите! Ообено сега, когато лешоядите са отровени! Като се заредят по телевизиите - този от поредния Природен парк, другия от Централен Балкан, третия от Натура, чевъртия от Зелени Балкани, резервати, зелени партии и движения - аман от тунеядци! Очаквам днес и Грета да гастролира насам!

    08:50 20.08.2026

  • 9 слънцето спряно сърдито пече

    1 0 Отговор
    Лежат лешояди там на Балкана,
    със криви шии страшно проклинат:
    Ще се покрие с леш цялата страна,
    а тез "юнаци" ще плеснат с ръце и ще заминат

    09:05 20.08.2026

  • 10 българи

    0 0 Отговор
    Изроди

    09:11 20.08.2026

  • 11 скорро

    0 0 Отговор
    Скоро и вие ще бъдете унищожени, защото нещо човешко не е останало във вас.

    09:13 20.08.2026

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