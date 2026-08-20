Пътна обстановка към 7.00, ремонти на АМ „Хемус“ и „Тракия“

Динамична и усложнена остава пътната обстановка в страната в ранните сутрешни часове. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание поради активни ремонти и поддръжка по ключови направления, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В същото време МВР отчете сериозен брой пътни инциденти и стотици огнища на пожари в страната заради екстремните жеги.

Ето пълния и детайлен преглед на ситуацията по пътищата, границите и в планините към 7:00 часа на 20 август:

Черна статистика от КАТ: 2 загинали и 37 ранени за денонощие

Пътната полиция (КАТ) отчита сериозен травматизъм по републиканската пътна мрежа. През изминалите 24 часа на територията на страната са регистрирани 30 тежки катастрофи, при които двама души са загубили живота си, а 37 граждани са ранени с различна степен на телесни повреди.

От Главна дирекция „Национална полиция“ напомнят, че продължават засилените проверки по линия на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата. Следи се стриктно за скоростни режими, шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, както и за рискови изпреварвания.

Сводка на Пожарната: Над 130 изгасени пожара, жълт код за жеги

Горещото и сухо време в страната доведе до критична ситуация с пожароопасността. За 20 август е в сила жълт код за опасни горещини в почти цяла България, с максимални температури между 33 и 38 градуса.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ информира, че през последното денонощие огнеборците са реагирали на стотици сигнали за произшествия. Потушени са общо 136 пожара на територията на страната. В готовност за включване в гасенето на по-големи горски масиви са и шест вертолета и един самолет „Спартан“ на Българската армия.

Ремонти и мерки на АПИ: Ограничения по „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временна организация на движението по няколко от основните автомагистрали:

АМ „Хемус“ (Софийска област): На 20 и 21 август от 8:00 до 16:00 ч. ще се извършва премахване на крайпътна растителност в участъка между 42-и и 44-и км, както и между 53-ти и 54-ти км. Поетапно се ограничава движението в аварийната или външната активна лента в платното за София, а трафикът се пренасочва.

На 20 и 21 август от 8:00 до 16:00 ч. ще се извършва премахване на крайпътна растителност в участъка между 42-и и 44-и км, както и между 53-ти и 54-ти км. Поетапно се ограничава движението в аварийната или външната активна лента в платното за София, а трафикът се пренасочва. АМ „Тракия“: Днес, 20 август, от 9:00 до 18:00 ч. се извършва подмяна на стойки на преброителни камери при 0-вия км в района на комплекс „Черната котка“ в платното в посока София. Движението се ограничава поетапно във всяка лента. На км 252 в посока Бургас движението също се извършва с повишено внимание само в активната лента.

Днес, 20 август, от 9:00 до 18:00 ч. се извършва подмяна на стойки на преброителни камери при 0-вия км в района на комплекс „Черната котка“ в платното в посока София. Движението се ограничава поетапно във всяка лента. На км 252 в посока Бургас движението също се извършва с повишено внимание само в активната лента. АМ „Струма“: Продължават частичните ремонти на два пътни възела в област Благоевград. Ограничено е движението по пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ при 159-и км в посока София, като има въведен обходен маршрут през местните общински пътища.

Трафик по границите: Интензивно движение и спрени фериботи

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към тази сутрин ситуацията по ГКПП е следната:

Границата с Турция: На ГКПП „Капитан Андреево“ е стартирала мащабна реконструкция за разширяване на пункта. Въведена е временна организация на движението, като капацитетът се запазва, но се препоръчва шофьорите на товарни автомобили да предвидят повече време за преминаване. Трафикът на изход за камиони е интензивен.

На ГКПП „Капитан Андреево“ е стартирала мащабна реконструкция за разширяване на пункта. Въведена е временна организация на движението, като капацитетът се запазва, но се препоръчва шофьорите на товарни автомобили да предвидят повече време за преминаване. Трафикът на изход за камиони е интензивен. Границата със Сърбия: Интензивен и засилен трафик за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ както на вход, така и на изход от страната.

Интензивен и засилен трафик за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ както на вход, така и на изход от страната. Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално и в двете платна. Поради критично ниското ниво на река Дунав обаче остава временно преустановена работата на фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич.

Условия за туризъм в планините: Слънчево, но с риск от гръмотевици

Планинската спасителна служба (ПСС) съобщава, че условията за туризъм в сутрешните часове са добри. В планините ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 28 градуса, а на 2000 метра – около 21 градуса.

Планинските спасители обаче предупреждават туристите да излизат добре оборудвани, да носят достатъчно вода и да се предпазват от силното слънце. В следобедните часове над южните масиви (особено Родопите) е възможно развитие на купеста облачност с риск от локални гръмотевични активности.