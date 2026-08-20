Пожарът във Врачанско вече изпепели над 10 000 декара

И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села, пише бТВ.

Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта.

По последна информация пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища.

Проблемът е, че пожарът, който първоначално избухна в землището на Тлачене, се пренесе към село Габаре. Там гори на няколко места, до които е почти невъзможно да се достигне от земята.

Затова вчера следобед дойде помощ от въздуха – военният хеликоптер „Кугър“ от авиобаза Крумово. С негова помощ и с усилията на огнеборците стихията бе локализирана.

Към момента няма опасност за населените места. Няма информация и за пострадали хора.

Снощи в района се появи и ново огнище край село Върбица, като от „Кугър“ са забелязали човека, причинил пожара. Наложило се е и там да помага, тъй като огънят бързо се е прехвърлил в гора.