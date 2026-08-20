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Пожарът във Врачанско вече изпепели над 10 000 декара

Пожарът във Врачанско вече изпепели над 10 000 декара

20 Август, 2026 08:04 641 5

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  • габаре-
  • огън

Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня

Пожарът във Врачанско вече изпепели над 10 000 декара - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села, пише бТВ.

Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта.

По последна информация пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища.

Проблемът е, че пожарът, който първоначално избухна в землището на Тлачене, се пренесе към село Габаре. Там гори на няколко места, до които е почти невъзможно да се достигне от земята.

Затова вчера следобед дойде помощ от въздуха – военният хеликоптер „Кугър“ от авиобаза Крумово. С негова помощ и с усилията на огнеборците стихията бе локализирана.

Към момента няма опасност за населените места. Няма информация и за пострадали хора.

Снощи в района се появи и ново огнище край село Върбица, като от „Кугър“ са забелязали човека, причинил пожара. Наложило се е и там да помага, тъй като огънят бързо се е прехвърлил в гора.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    3 1 Отговор
    Да бяха помолили риснаците пътьом да ръснат един товар вода и гасенето приключва. А и фурашката каза , че тази година неаме пожари.

    Коментиран от #2

    08:10 20.08.2026

  • 2 ние сме без гащи

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    без силни приятели но със силни врагове.... така, че нека гори

    08:12 20.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Дойдоха милионите за солари по ПВУ.

    08:13 20.08.2026

  • 4 Няма Ли Кой ?

    1 1 Отговор
    Да Запали !

    Парламента ?

    08:30 20.08.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    1 1 Отговор
    След като от Кугара са видели съществото, а не човека, причинил пожара, защо не са го отстреляли?

    08:33 20.08.2026

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