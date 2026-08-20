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Обектът в Слънчев бряг е принудително затворен за още 29 дни след нападението над данъчен

Обектът в Слънчев бряг е принудително затворен за още 29 дни след нападението над данъчен

20 Август, 2026 08:38 873 13

  • слънчев бряг-
  • данъчни-
  • касов апарат

В обекта по време на нападението са били двама данъчни инспектори, единият от които е жена

Обектът в Слънчев бряг е принудително затворен за още 29 дни след нападението над данъчен - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проверка на НАП в Слънчев бряг прерасна в нападение срещу двама данъчни инспектори, след като търговец проявил агресия, опитал се да ги заключи в обекта и наранил единия от тях. След инцидента мъжът взел фискалното устройство и избягал, но няколко часа по-късно бил открит от полицията, преоблечен с други дрехи.

Инцидентът е станал около 13:30 часа в търговски обект в източната част на Слънчев бряг. Проверката била предприета след сигнал за неиздаване на касова бележка, припомни "Нова ТВ".

След като служителите на НАП се легитимирали, търговецът реагирал агресивно. По данни на полицията той опитал да заключи инспекторите в обекта, избутал ги и при затварянето на вратата наранил единия от тях. След това взел фискалното устройство и напуснал мястото.

При опита да заключи обекта търговецът е нанесъл телесна повреда с вратата на единия от служителите на НАП. Взел е фискалното устройство и е тръгнал да бяга“, обясни в ефира на Нова началникът на РУ на МВР – Несебър, главен инспектор Антон Ганчев.

Полицията започнала издирване и няколко часа по-късно открила мъжа в западната част на курорта. При задържането си той бил преоблечен с други дрехи. Задържаният е на 46 години, от златоградското село Долен, и е един от съсобствениците на проверявания обект.

„Лицето няма предходни криминални прояви“, уточни Ганчев.

В обекта по време на нападението са били двама данъчни инспектори, единият от които е жена. Пострадалият служител е преминал медицински преглед. Не са установени фрактури, а само оток на едната ръка. Въпреки инцидента и двамата инспектори са продължили да изпълняват служебните си задължения, съобщи говорителят на НАП – Бургас Христо Узунов.

От приходната агенция заявиха, че проверките по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. Инспекторите ще следят както за издаването на касови бележки, така и за коректното отчитане на реалните обороти.

„Всеки един случай се наблюдава и се анализира изключително конкретно, защото тук става дума за различен тип нарушения“, обясни Узунов.

От НАП уточниха, че санкциите се определят според конкретното нарушение и обстоятелствата около него. При установена липса на фискално устройство или други сериозни нарушения законът предвижда различни по вид и размер санкции.

От приходната агенция определиха физическата агресия срещу данъчни инспектори като недопустима и предупредиха, че опитите за възпрепятстване на служителите при изпълнение на задълженията им ще имат сериозни последици.

„Трябва също да е ясно, че който се опита по какъвто и да е начин да възпрепятства хора, които работят за фиска, хора, които работят за държавата и за обществото, ще понесе цялата строгост на закона“, категоричен е Узунов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    4 4 Отговор
    Смотаняк ако бешеизжасал данъчнатащях да му симпатизирам, защото това би показало, как някой е успял да готурина НАП!!!

    08:42 20.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    7 5 Отговор
    Кога тия безполезници от НАП кога ще започнат да проверяват Кауфланд Лидл Билла Практикер и другите западни мародери колко данъци укриват ,хей факти по закона за достъп до публична информация искайте от НАП данни колко данъци плащат западните вериги в България

    08:43 20.08.2026

  • 3 държавата краде от робите

    5 4 Отговор
    само данък ддс е 20%

    Коментиран от #10

    08:46 20.08.2026

  • 4 Оги

    3 1 Отговор
    Мдааа, за този нагъл селяндур и голям тарикат, сезонът приключи.

    08:46 20.08.2026

  • 5 Направо да се заличава

    4 1 Отговор
    И със забрана, да упражняват търговска дейност ДО ЖИВОТ!

    Коментиран от #11

    08:46 20.08.2026

  • 6 Специалист

    3 1 Отговор
    Прекалили са с почерпката.

    08:48 20.08.2026

  • 7 9689

    3 0 Отговор
    Време е данъчните да започнат работа.В малките търговски обекти се укриват повече от половината данъци.Този-когато се пенсионираш не реви.Укриващите данъци са ти изяли пенсията.

    08:51 20.08.2026

  • 8 Ангелите от НАП

    10 3 Отговор
    Тия от НАП са света вода не напита !
    Кой знае какви са ги плещили на човека за да тръгне да ги гони ! А и като ги гонят от обекта си има ред, излизат навън и викат полиция !
    Правили се на рамбовци, па сега олеле !
    Лошото е, че всичката репресивна гняс сега за назидание ще хвърли вината на търговеца !
    А истината винаги е някъде "там" !

    08:57 20.08.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Малките обекти на ПАТЕНТЕН ДАНЪК
    1500...2000 евро на месец за летния сезон
    Кво ша си играем с касови апарати, проверки на данъчни за жълти стотинки
    И раздута ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

    09:00 20.08.2026

  • 10 Данък Дране се краде тооочно

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "държавата краде от робите":

    ПОСЛЕ ОТ СЪУЧАСТНИЦИ ОТ НАП.....

    09:00 20.08.2026

  • 11 НЕЩО ЗА ПОЛИТИЦИТЕ КРАДЛИВИ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Направо да се заличава":

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ....

    09:01 20.08.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Колко милиони са откраднали депутати и управляващи
    Не да ни занимават с некакви павилион пета.

    09:05 20.08.2026

  • 13 Като гледам тука,

    1 0 Отговор
    Много защитници на нап са се събрали - роби в защита на робовладелците!!! Пенсиите щели да им изядат неплащащите данъци - олигофрени, данъците се правят големи с презумпцията, че ще бъдат укривани и дори част да бъде събрана, да е добре за държавата! Платиш ли ги целите - фалираш, особено тия дребните бизнеси, дето все са ви трън в очите! А пенсиите ви ги изяждат всички дерибеи на държавна хранилка, дето с вашите пенсии си плащат заплатите, ремонтират си луксозно сградите, купуват се постоянно нови служебни коли, а от остатъка гледат какво да откраднат! Кой разумен човек мисли, че някой друг ще му пази парите по-добре и му ги дава?!?

    09:11 20.08.2026

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