Обектът в Слънчев бряг е принудително затворен за още 29 дни след нападението над данъчен

Проверка на НАП в Слънчев бряг прерасна в нападение срещу двама данъчни инспектори, след като търговец проявил агресия, опитал се да ги заключи в обекта и наранил единия от тях. След инцидента мъжът взел фискалното устройство и избягал, но няколко часа по-късно бил открит от полицията, преоблечен с други дрехи.

Инцидентът е станал около 13:30 часа в търговски обект в източната част на Слънчев бряг. Проверката била предприета след сигнал за неиздаване на касова бележка, припомни "Нова ТВ".

След като служителите на НАП се легитимирали, търговецът реагирал агресивно. По данни на полицията той опитал да заключи инспекторите в обекта, избутал ги и при затварянето на вратата наранил единия от тях. След това взел фискалното устройство и напуснал мястото.

„При опита да заключи обекта търговецът е нанесъл телесна повреда с вратата на единия от служителите на НАП. Взел е фискалното устройство и е тръгнал да бяга“, обясни в ефира на Нова началникът на РУ на МВР – Несебър, главен инспектор Антон Ганчев.

Полицията започнала издирване и няколко часа по-късно открила мъжа в западната част на курорта. При задържането си той бил преоблечен с други дрехи. Задържаният е на 46 години, от златоградското село Долен, и е един от съсобствениците на проверявания обект.

„Лицето няма предходни криминални прояви“, уточни Ганчев.

В обекта по време на нападението са били двама данъчни инспектори, единият от които е жена. Пострадалият служител е преминал медицински преглед. Не са установени фрактури, а само оток на едната ръка. Въпреки инцидента и двамата инспектори са продължили да изпълняват служебните си задължения, съобщи говорителят на НАП – Бургас Христо Узунов.

От приходната агенция заявиха, че проверките по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. Инспекторите ще следят както за издаването на касови бележки, така и за коректното отчитане на реалните обороти.

„Всеки един случай се наблюдава и се анализира изключително конкретно, защото тук става дума за различен тип нарушения“, обясни Узунов.

От НАП уточниха, че санкциите се определят според конкретното нарушение и обстоятелствата около него. При установена липса на фискално устройство или други сериозни нарушения законът предвижда различни по вид и размер санкции.

От приходната агенция определиха физическата агресия срещу данъчни инспектори като недопустима и предупредиха, че опитите за възпрепятстване на служителите при изпълнение на задълженията им ще имат сериозни последици.

„Трябва също да е ясно, че който се опита по какъвто и да е начин да възпрепятства хора, които работят за фиска, хора, които работят за държавата и за обществото, ще понесе цялата строгост на закона“, категоричен е Узунов.