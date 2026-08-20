Столичната община официално започва обезопасяването и възстановяването на парк „Врана“

Столичната община стартира мащабни и систематични дейности по обезопасяването, разчистването и възстановяването на парк „Врана“. Основната цел на спешната намеса е привеждането на вековната паркова територия в безопасен вид за посетители и осигуряването на условия за нейната дългосрочна поддръжка.

След премахване на опасните дървета, експертите на общината ще възстановят поетапно всички уникални видове по начин, който запазва в максимална степен оригиналното многообразие.

„Днес официално Столичната община започва дейностите по възстановяване на поддържането на парк "Врана", след като в сила влезе решение №399 на Министерския съвет, с което имотът отново ни бе поверен за стопанисване,“ обясни Сианна Хлебарска, директор на Дирекция “Зелена система” към Столичната община.

От Столичната община уточниха, че фактическото приемане на парка и подписването на приемателно-предавателните протоколи е станало реалност едва на 22 юни тази година. Въпреки административното забавяне от близо два месеца от страна на държавните органи, общинските екипи не са спирали да полагат извънредни грижи за обекта.



Още на 11 юни, преди официалното подписване, и по молба на царското семейство, общината извърши редица аварийни дейности по косене, премахване на опасна растителност и разчистване на знаковите подходи, за да посрещнат празника си в безопасен и приветлив вид на парка.



При пожара в близост до двореца на 31 юли аварийните екипи на Столичната община също реагираха незабавно, като и до момента съвместно със „Софийска вода“ се работи по предписанията на пожарната за възстановяване на налягането в пожарните кранове и разчистване на сервитутната зона за безопасност.

За съжаление, периодът, в който паркът не е бил стопанисван от Столичната община, е нанесъл сериозни щети на ценната растителност.

„При предавателните огледи нашият експертен състав установи, че дървесната растителност се намира в значително по-лошо състояние от това, в което я предадохме преди малко повече от година. При предишното предаване беше изготвена лесопатологична експертиза, която предписа спешно премахване на близо 1000 сухи и опасни иглолистни дървета. Сега установяваме, че повече от две трети от тази опасна растителност все още е на терен и не е била докосната от тогавашния стопанисващ орган,“ допълни Сианна Хлебарска.

Именно премахването на тези опасни сухи дървета и раздробяването на падналата иглолистна дървесина е първият приоритет, по който общинските служители започват работа.

„Днес сме на терен с над 20 едро- и малогабаритни машини, а от утре в работата се включват повече от 80 души и още техника. Мобилизирали сме всички налични сили – на терен работят две дирекции и три общински предприятия,“ съобщи директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов.



По думите му, за поддръжката на обект с мащаб от над 1000 декара се изисква изключително сериозна логистична подготовка и ресурс, поради което в последните седмици са извършени детайлни теренни обследвания съвместно с дирекция „Зелена система“.

От Столичната община обърнаха внимание, че заварват реалност, която сериозно се разминава с представените от Областната управа документи. Тъй като аварийните мерки изискват огромен ресурс, с който ОП „Паркове и градски градини“ не разполага към момента, общината вече е подготвила доклад до Столичния общински съвет (СОС) за отпускане на допълнително целево финансиране.

Възстановяването на алеите, парковата мебел и екологичното състояние на уникалните растителни видове ще се случва поетапно. Паркът ще бъде официално отворен за посетители едва тогава, когато екипите гарантират, че преминаването по алеите е напълно безопасно за живота и здравето на гражданите.