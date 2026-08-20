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Демократичните сили правят отново грешката на Христо Иванов със съдебната реформа

Демократичните сили правят отново грешката на Христо Иванов със съдебната реформа

20 Август, 2026 13:17 1 697 34

  • христо иванов-
  • съдебна реформа-
  • румен радев-
  • всс-
  • промени

Една система не може да бъде променена от хора, които вече са ѝ позволили да ги подчини

Демократичните сили правят отново грешката на Христо Иванов със съдебната реформа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единствената причина някой от демократичните сили и партии все още да се въздържа от крайно отрицание на кабинета на Радев е надеждата, че той може да направи реални стъпки към съдебна реформа, да определи парламентарната квота по прозрачна и честна процедура и изобщо да оправдае поне част от надеждите, с които избирателите му го натовариха.

Аз нямам такива илюзии. За мое съжаление.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев,

Радев постепенно ще става все по-гьонсурат и все по-малко ще му пука от критиките - включително от доброжелателните.

И това ще бъде поредният случай, в който надеждата от типа „Христо Иванов прави компромиси заради съдебната реформа“ - тогава с Борисов и Пеевски, а сега прехвърлена върху Радев - ще катастрофира. Защото няма никаква здрава основа. Казвам го на лидерите на тези демократични партии, защото вече е третият път, в който стомната за вода неизбежно ще се строши.

Кой е този ултра-, свръхнаивен човек, който си мисли, че след като това е разбирането за справедливост при парите, при справедливостта и върховенството на закона - т.е. съдебната реформа ще бъде различно?

Как с едната ръка ще назначаваш лейтенантите на Борисов, Пеевски и Доган - включително Маджо и прочие „герои“ на прехода - а във ВСС ще назначиш „независими“ от тях съдии, прокурори и следователи?

Просто не е за вярване какво ни предстои.

Истината е, че Радев е новото, подобрено издание на симбиозата между задкулисие и политическа корупция. Продължителят на модела след Борисов.

Надежда всяка тука оставете. Знаете откъде е този надпис.

И колкото по-рано го осъзнаете, толкова по-добре. За да няма повече илюзии.

Това, че Демерджиев и Шишков от време на време правят по нещо, е просто фасада. Нали знаете принципа: Follow the money.

Копринков е същността, Демерджиев и Шишков са фасадата. А Радев просто е временно наетият актьор за ролята на „Началник“.

Не ме разбирайте погрешно - не съм злонамерен, нито пък желая злото на това правителство. Мнозина вероятно са тръгнали с добри намерения. Но са потънали в Системата и постепенно са се превърнали в неразделна част от нея.

А една система не може да бъде променена от хора, които вече са ѝ позволили да ги подчини.

Тя ги е подчинила. Напълно. За това протестите са неизбежни и нужни, колкото по-скоро, толкова по-добре. Но най-вече ни е нужен президент, който да може да възпира и балансира тези крайности в режима на Радев.

* със съкращения


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    29 3 Отговор
    А, а!
    Не демократичните сили, а така самонареклите се демократични сили.
    Всъщност демоНкратични безсилия...
    Ха!

    Коментиран от #18

    13:19 20.08.2026

  • 2 Питане

    25 2 Отговор
    Тоя плужек, с тоя гамбест нос още ли мърси въздуха, дето дишаме ???

    13:21 20.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    28 2 Отговор
    Демонодемократи с отпаднала необходимост,кой изобщо го интересува тия негодяи

    13:22 20.08.2026

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    9 1 Отговор
    а вицепремиера Иво Христов ко казува по вапроса

    13:22 20.08.2026

  • 5 1488

    21 1 Отговор
    лодкаря на доган дето щеше да ни закара у обетованите земи (сарайте)

    13:23 20.08.2026

  • 6 зИленски

    13 2 Отговор
    След четери години и те и аз сме в историята

    13:24 20.08.2026

  • 7 Трол

    9 4 Отговор
    Иран ще наложи много по-добра съдебна деформа от всякакви демократични сили.

    13:24 20.08.2026

  • 8 Морски

    4 1 Отговор
    Стига с тези демократични партии! Бъдещето е в хора какъв Манол Глишев!

    13:25 20.08.2026

  • 9 Янко

    12 0 Отговор
    Трябваше Пинокио да вземе и агент Сашо в скута на мамута да изпият мазното кафе.

    13:25 20.08.2026

  • 10 име

    22 2 Отговор
    Странно защо нямаше такива коментари по повод сглобката! Има само две възможни хипотези за причината за сглобката: или демократичните сили са изключилно просни и са нярвали, че боко и шишо повече няма да правят така; или со имали скрити договорки за делкане на порции, но онези са се отметнали от демата си. Вие сами си отговорете коя хипотеза е по вероятна. А по отношоние на сегашната им "вяра", всички виждами как още от първия ден само си търсят поводи да плюят по Радев, дори и за неща, които те трябваше да свършат, като бюджета за 2026 или антиспекулативните мерки по повод влизането ни в еврозоната.

    13:28 20.08.2026

  • 11 Смях

    20 0 Отговор
    То по-смешна и вредна съдебна реформа от тази на Пинокио България никога не бе преживялала. Не ми се мисли още колко безумни пакости щеше да сътвори, ако не беше преждевременно пенсиониран

    Коментиран от #21

    13:31 20.08.2026

  • 12 имаджин

    0 0 Отговор
    да определи парламентарната квота като по-прозрачна

    13:35 20.08.2026

  • 13 герап

    4 2 Отговор
    Това са дехомратични,собственнически сили,които прибират парите на работещите и пенсионерите.

    13:38 20.08.2026

  • 14 !!!?

    3 8 Отговор
    Така се надяваха партиите, които бяха в Народното събрание, когато комунистите взеха цялата власт на 9 септември 1944 година...след което много от тях бяха избити, тикнати в Белене или изселени !

    13:39 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    5 0 Отговор
    Пак ли плач?

    Коментиран от #20

    13:46 20.08.2026

  • 17 в кратце

    2 1 Отговор
    В България демокрация нихт. Инак хората нямаше да вървят към другите държави.

    13:46 20.08.2026

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Намери ли си гащите?

    13:46 20.08.2026

  • 19 Ко каза съседа, дето през прозореца комш

    1 2 Отговор
    Гн Ус, рече съседа,
    Дето през прозореца комшииката гледа

    Коментиран от #23

    13:49 20.08.2026

  • 20 Дръвник !

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    ------------------- !

    13:51 20.08.2026

  • 21 За каква Реформа ?

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Смях":

    Се опитва Да говори Някой ?

    Тук ?

    Това Не Е Реформа !

    А Смяна !

    На Персонала !

    Иначе !
    Феодалната !

    Съдебна Система !

    Си Остава !

    И Си Е !

    Все още Тук !

    13:55 20.08.2026

  • 22 Защо дразните читателите с тази снимка

    4 0 Отговор
    Като телевизията и вие да плашите хората. Нямате ли някои по симпатични лица.

    13:57 20.08.2026

  • 23 Две на кръст

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ко каза съседа, дето през прозореца комш":

    Не можеш да кажеш. Нищо не ти се разбира. Научи български език поне.

    Коментиран от #26

    14:00 20.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ШЕФА

    2 0 Отговор
    ПЛЪХ

    14:08 20.08.2026

  • 26 Петолъчнико,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Две на кръст":

    Ако си Кьо РАВ - в текста по-надолу го пише.
    Или си завършил "Рабфак", та ти е трудно да схванеш !!!

    14:10 20.08.2026

  • 27 Трайчо

    2 0 Отговор
    Другарят Бойкикев доказа практически, че е кретен. Нормално е другите кретени да повтарят кретениите му. Това може озадачава единствено кретени.
    Е, чудят се хорицата.

    14:11 20.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Миме

    0 0 Отговор
    къв е тоя вадилев бе?

    14:29 20.08.2026

  • 30 Историк

    1 0 Отговор
    Операция "Голгота " на Юрий Андропов, президента генерал шеф на КГБ е в ход с най-пълна сила в България. Сценариите на ДС-КГБ мафията се изпълняват безупречно още от 1986 г.,когато всичко е планирано. Парите, властта и контрола над всичко е в техните ръце . Всеки, който знае до мисли, го изпитва на гърба си и вижда с очите си и чува с ушите си. Мечтата по комунизма и връщане на старото тошовско статукво е целта на операцията" Голгота ", страхът, примирението ,хаосът и насилието са постигнати, както и омразата и злобата към Европа, към която принадлежим и географски, е постигната. Много жалко за България, БОГ ДА НИ ПАЗИ! Дано хората проумеят за какво става въпрос. Русия е миналото,което е печално и е застинало и винаги е пречело на България, бъдещето е важно.

    14:29 20.08.2026

  • 31 Миме

    0 0 Отговор
    п.е.д.е.р.а.с.а василев случайно да е чувал за нюрнбергските закони и че еврейте са ги горили по закон

    14:32 20.08.2026

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор
    Илиян Василев?!!! Моля ви, това е виц!

    14:34 20.08.2026

  • 33 Миме

    1 0 Отговор
    сините п.е.д.е.р.а.с.и от " градската десница " сами се разцепиха от алчност кой да краде повече

    14:35 20.08.2026

  • 34 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Ристьо къде се покри?
    Някой чувал ли го е, виждал ли го е?
    И онзи Кирчо тъпото и той се изгуби от телевизора...

    14:36 20.08.2026

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