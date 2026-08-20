Демократичните сили правят отново грешката на Христо Иванов със съдебната реформа

Единствената причина някой от демократичните сили и партии все още да се въздържа от крайно отрицание на кабинета на Радев е надеждата, че той може да направи реални стъпки към съдебна реформа, да определи парламентарната квота по прозрачна и честна процедура и изобщо да оправдае поне част от надеждите, с които избирателите му го натовариха.

Аз нямам такива илюзии. За мое съжаление.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев,

Радев постепенно ще става все по-гьонсурат и все по-малко ще му пука от критиките - включително от доброжелателните.

И това ще бъде поредният случай, в който надеждата от типа „Христо Иванов прави компромиси заради съдебната реформа“ - тогава с Борисов и Пеевски, а сега прехвърлена върху Радев - ще катастрофира. Защото няма никаква здрава основа. Казвам го на лидерите на тези демократични партии, защото вече е третият път, в който стомната за вода неизбежно ще се строши.

Кой е този ултра-, свръхнаивен човек, който си мисли, че след като това е разбирането за справедливост при парите, при справедливостта и върховенството на закона - т.е. съдебната реформа ще бъде различно?

Как с едната ръка ще назначаваш лейтенантите на Борисов, Пеевски и Доган - включително Маджо и прочие „герои“ на прехода - а във ВСС ще назначиш „независими“ от тях съдии, прокурори и следователи?

Просто не е за вярване какво ни предстои.

Истината е, че Радев е новото, подобрено издание на симбиозата между задкулисие и политическа корупция. Продължителят на модела след Борисов.

Надежда всяка тука оставете. Знаете откъде е този надпис.

И колкото по-рано го осъзнаете, толкова по-добре. За да няма повече илюзии.

Това, че Демерджиев и Шишков от време на време правят по нещо, е просто фасада. Нали знаете принципа: Follow the money.

Копринков е същността, Демерджиев и Шишков са фасадата. А Радев просто е временно наетият актьор за ролята на „Началник“.

Не ме разбирайте погрешно - не съм злонамерен, нито пък желая злото на това правителство. Мнозина вероятно са тръгнали с добри намерения. Но са потънали в Системата и постепенно са се превърнали в неразделна част от нея.

А една система не може да бъде променена от хора, които вече са ѝ позволили да ги подчини.

Тя ги е подчинила. Напълно. За това протестите са неизбежни и нужни, колкото по-скоро, толкова по-добре. Но най-вече ни е нужен президент, който да може да възпира и балансира тези крайности в режима на Радев.

* със съкращения