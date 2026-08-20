Демократичните сили правят отново грешката на Христо Иванов със съдебната реформа

Единствената причина някой от демократичните сили и партии все още да се въздържа от крайно отрицание на кабинета на Радев е надеждата, че той може да направи реални стъпки към съдебна реформа, да определи парламентарната квота по прозрачна и честна процедура и изобщо да оправдае поне част от надеждите, с които избирателите му го натовариха.
Аз нямам такива илюзии. За мое съжаление.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев,
Радев постепенно ще става все по-гьонсурат и все по-малко ще му пука от критиките - включително от доброжелателните.
И това ще бъде поредният случай, в който надеждата от типа „Христо Иванов прави компромиси заради съдебната реформа“ - тогава с Борисов и Пеевски, а сега прехвърлена върху Радев - ще катастрофира. Защото няма никаква здрава основа. Казвам го на лидерите на тези демократични партии, защото вече е третият път, в който стомната за вода неизбежно ще се строши.
Кой е този ултра-, свръхнаивен човек, който си мисли, че след като това е разбирането за справедливост при парите, при справедливостта и върховенството на закона - т.е. съдебната реформа ще бъде различно?
Как с едната ръка ще назначаваш лейтенантите на Борисов, Пеевски и Доган - включително Маджо и прочие „герои“ на прехода - а във ВСС ще назначиш „независими“ от тях съдии, прокурори и следователи?
Просто не е за вярване какво ни предстои.
Истината е, че Радев е новото, подобрено издание на симбиозата между задкулисие и политическа корупция. Продължителят на модела след Борисов.
Надежда всяка тука оставете. Знаете откъде е този надпис.
И колкото по-рано го осъзнаете, толкова по-добре. За да няма повече илюзии.
Това, че Демерджиев и Шишков от време на време правят по нещо, е просто фасада. Нали знаете принципа: Follow the money.
Копринков е същността, Демерджиев и Шишков са фасадата. А Радев просто е временно наетият актьор за ролята на „Началник“.
Не ме разбирайте погрешно - не съм злонамерен, нито пък желая злото на това правителство. Мнозина вероятно са тръгнали с добри намерения. Но са потънали в Системата и постепенно са се превърнали в неразделна част от нея.
А една система не може да бъде променена от хора, които вече са ѝ позволили да ги подчини.
Тя ги е подчинила. Напълно. За това протестите са неизбежни и нужни, колкото по-скоро, толкова по-добре. Но най-вече ни е нужен президент, който да може да възпира и балансира тези крайности в режима на Радев.
* със съкращения
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Не демократичните сили, а така самонареклите се демократични сили.
Всъщност демоНкратични безсилия...
Ха!
Коментиран от #18
13:19 20.08.2026
2 Питане
13:21 20.08.2026
3 Тик-Ток
13:22 20.08.2026
4 kоkорчо 💋🍌
13:22 20.08.2026
5 1488
13:23 20.08.2026
6 зИленски
13:24 20.08.2026
7 Трол
13:24 20.08.2026
8 Морски
13:25 20.08.2026
9 Янко
13:25 20.08.2026
10 име
13:28 20.08.2026
11 Смях
Коментиран от #21
13:31 20.08.2026
12 имаджин
13:35 20.08.2026
13 герап
13:38 20.08.2026
14 !!!?
13:39 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дзак
Коментиран от #20
13:46 20.08.2026
17 в кратце
13:46 20.08.2026
18 Анонимен
До коментар #1 от "авантгард":Намери ли си гащите?
13:46 20.08.2026
19 Ко каза съседа, дето през прозореца комш
Дето през прозореца комшииката гледа
Коментиран от #23
13:49 20.08.2026
20 Дръвник !
До коментар #16 от "Дзак":------------------- !
13:51 20.08.2026
21 За каква Реформа ?
До коментар #11 от "Смях":Се опитва Да говори Някой ?
Тук ?
Това Не Е Реформа !
А Смяна !
На Персонала !
Иначе !
Феодалната !
Съдебна Система !
Си Остава !
И Си Е !
Все още Тук !
13:55 20.08.2026
22 Защо дразните читателите с тази снимка
13:57 20.08.2026
23 Две на кръст
До коментар #19 от "Ко каза съседа, дето през прозореца комш":Не можеш да кажеш. Нищо не ти се разбира. Научи български език поне.
Коментиран от #26
14:00 20.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ШЕФА
14:08 20.08.2026
26 Петолъчнико,
До коментар #23 от "Две на кръст":Ако си Кьо РАВ - в текста по-надолу го пише.
Или си завършил "Рабфак", та ти е трудно да схванеш !!!
14:10 20.08.2026
27 Трайчо
Е, чудят се хорицата.
14:11 20.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Миме
14:29 20.08.2026
30 Историк
14:29 20.08.2026
31 Миме
14:32 20.08.2026
32 Анонимен
14:34 20.08.2026
33 Миме
14:35 20.08.2026
34 Бай Благой
Някой чувал ли го е, виждал ли го е?
И онзи Кирчо тъпото и той се изгуби от телевизора...
14:36 20.08.2026