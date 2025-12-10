Столичната здравна инспекция провери неправомерно поставена станция на мобилен оператор на пл. "Независимост"

Във връзка с постъпил сигнал в Столичната Регионална здравна инспекция (СРЗИ) за поставена неправомерно станция на мобилен оператор, инспекторите на инспекцията направиха проверка на пл. "Независимост", съобщиха от инспекцията.
Инспекторите съставиха констативен протокол и в момента данните се обработват, посочват още от СРЗИ, цитирани от БТА.
Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията.
Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".
1 Протестър
19:42 10.12.2025
2 Гатьо Гатев
знайни и незнайни подлоги на Банкята коментирайте позора си утре в студиата.ОСТАВКА!
Коментиран от #4
19:43 10.12.2025
3 Работят ли телефоните на протестиращите?
Коментиран от #5, #6
19:45 10.12.2025
4 Мъдьо Мъдев
До коментар #2 от "Гатьо Гатев":Аз позор не виждам.
19:46 10.12.2025
5 Работят, споко
До коментар #3 от "Работят ли телефоните на протестиращите?":Колкото по-малко си гледаш в телефона толкова повече ще работи. А бе не сте ли ходили на мач или на концерт че да не ви е ясно какво се случва като се претоварят клетките?
19:47 10.12.2025
6 УНЖ.БЕЛ
До коментар #3 от "Работят ли телефоните на протестиращите?":АВЕ ТЕЛЕФОНИЯТА РАБОТИ
НО МЕДУ ЛЯВО И ДЯСНО👂
В А К У М .............
19:49 10.12.2025
7 Оставка!
19:49 10.12.2025
8 Сутрешна диагноза
19:50 10.12.2025
9 никухи
19:52 10.12.2025
10 Иван
Коментиран от #11
19:57 10.12.2025
11 Не е кулата бе, Иване.
До коментар #10 от "Иван":Мобилни клетки са. Автомобил с мачта и антени.
20:04 10.12.2025
12 гост
2. Борисов тази сутрин, недоспал с торбички под очите и увиснали бузи, дори по лицето му избили брадавици!
20:09 10.12.2025