10 Декември, 2025 19:39 749 12

Инспекторите съставиха констативен протокол

Столичната здравна инспекция провери неправомерно поставена станция на мобилен оператор на пл. "Независимост" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във връзка с постъпил сигнал в Столичната Регионална здравна инспекция (СРЗИ) за поставена неправомерно станция на мобилен оператор, инспекторите на инспекцията направиха проверка на пл. "Независимост", съобщиха от инспекцията.

Инспекторите съставиха констативен протокол и в момента данните се обработват, посочват още от СРЗИ, цитирани от БТА.

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията.

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".


България
  • 1 Протестър

    8 0 Отговор
    Хаха Боко си вкара автогол с голямото Д!

    19:42 10.12.2025

  • 2 Гатьо Гатев

    10 0 Отговор
    Хайде сега гъзолизниците: Харизанов,Хараланов,Алгафари, Андреева,Биков и още други
    знайни и незнайни подлоги на Банкята коментирайте позора си утре в студиата.ОСТАВКА!

    Коментиран от #4

    19:43 10.12.2025

  • 3 Работят ли телефоните на протестиращите?

    6 0 Отговор
    Има ли опити за заглушаване на сигнала от властта?

    Коментиран от #5, #6

    19:45 10.12.2025

  • 4 Мъдьо Мъдев

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гатьо Гатев":

    Аз позор не виждам.

    19:46 10.12.2025

  • 5 Работят, споко

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Работят ли телефоните на протестиращите?":

    Колкото по-малко си гледаш в телефона толкова повече ще работи. А бе не сте ли ходили на мач или на концерт че да не ви е ясно какво се случва като се претоварят клетките?

    19:47 10.12.2025

  • 6 УНЖ.БЕЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Работят ли телефоните на протестиращите?":

    АВЕ ТЕЛЕФОНИЯТА РАБОТИ
    НО МЕДУ ЛЯВО И ДЯСНО👂
    В А К У М .............

    19:49 10.12.2025

  • 7 Оставка!

    3 0 Отговор
    Оставка, оставка, оставка, оставка....

    19:49 10.12.2025

  • 8 Сутрешна диагноза

    1 3 Отговор
    Утре сутрин някой ще се сети, че главата го цепи и ще обвини властта, че го облъчва. И че РЗИ трябва да го пази. То май вече имаше такива лигльовци.

    19:50 10.12.2025

  • 9 никухи

    5 0 Отговор
    Никои няма полза да ги търпи тези 2 та разбойници и бандата им калинки. И бизнеса и гражданите няма никаква полза да ги търпят да крадат и лъжат. Само ограбват България. Носят бедност на всички. И бизнеса и той страда от бухалките и рекета на 2 те свини. Само се оглеждат какви обществени пари да прекарат през техните фирми и да ограбят парите. След тях няма нищо, само разруха и нов ремонт. Слава на Господ Иисус Христос, голям апетит имат прасетата и ядат повече от колкото могат да преглътнат. Няма смисъл да ги търпи някои.

    19:52 10.12.2025

  • 10 Иван

    3 0 Отговор
    Аланколу тази кула да не са я поставили днес та ще я проверяват.ОСТАВКА.

    Коментиран от #11

    19:57 10.12.2025

  • 11 Не е кулата бе, Иване.

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Мобилни клетки са. Автомобил с мачта и антени.

    20:04 10.12.2025

  • 12 гост

    1 0 Отговор
    Портрети:1. Пеевски вчера седнал в Кърджали запълнил, не стол, а диван с шкембе ПРОВИСНАЛО ДО КОЛЕНЕТЕ!
    2. Борисов тази сутрин, недоспал с торбички под очите и увиснали бузи, дори по лицето му избили брадавици!

    20:09 10.12.2025

