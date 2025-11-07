Новини
България »
Пеевски: Хората ще имат гориво. Крадците са в стрес

Пеевски: Хората ще имат гориво. Крадците са в стрес

7 Ноември, 2025 10:26 547 12

  • делян пеевски-
  • крадци-
  • гориво

Относно Бюджет 2026 той увери , че ще бъде приет

Пеевски: Хората ще имат гориво. Крадците са в стрес - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво". Това увери лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите". Трябва да знаят – пачки няма да има. Надявам се, като се влезе представител в „Нефтохим“ да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиси на тази компания. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало – как са извличали парите, как са носени в офиса, който после е продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес", поясни той.

Относно Бюджет 2026 Пеевски увери, че ще бъде приет.

"Ако имат нещо да кажат – да си го кажат. Ние сме на нашите позиции. Нашите позиции са – всичко за хората", допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааа

    8 1 Отговор
    А за работещите в частния бизнес,по-високи данъци това ли е бюджета ви

    10:29 07.11.2025

  • 2 Неизвестен

    9 1 Отговор
    Прасето магнитно обвини отново други .

    10:30 07.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Ще ни бръснат без сапун.Даже ни почнаха

    10:31 07.11.2025

  • 4 име

    6 0 Отговор
    Ееа вашата... умишлено ги правите тези циркове с Нефтохим и параноята за горивата.

    10:32 07.11.2025

  • 5 Най -красивият и най- умния

    7 1 Отговор
    С речник по- беден и на пиян хамалин!
    От сутринта с Борисов се надпреварват да се излагат.
    Яко са побеснели!

    10:32 07.11.2025

  • 6 Ин са джия крадлив

    8 0 Отговор
    Особен управител влиза в Нефтохим-дали няма да е някое дебело момче на Голямото Д.

    Лапна инса сега искаш и Нефтохим - пак ще идват руски фитнес и структури до Црънчани

    Коментиран от #12

    10:33 07.11.2025

  • 7 име

    5 1 Отговор
    Радев премиер, Йотова президент, и шопара на колело, вместо с кортеж бронирани автомобили. Така ще им бензин за всички!

    10:33 07.11.2025

  • 8 Верно ли

    5 0 Отговор
    Хахаха, този, дето изпапка държавата, говори за крадци - това е някакъв оксиморон. Не, че и ония не са същите де, но определено нямат неговия апетит :))))

    10:34 07.11.2025

  • 9 дядо поп

    3 0 Отговор
    Този хубостник искам да му връча голямо израелско знаме в ръцете и едно прасенце на синджир и в този му вид да го пусна в джамията в която се молят бойците на Хисбула.

    10:34 07.11.2025

  • 10 ,,Д"

    1 0 Отговор
    БИндзин ще има

    10:35 07.11.2025

  • 11 шишиян

    1 0 Отговор
    за вас хора крада всичко и не мисля да спирам

    10:36 07.11.2025

  • 12 Лукойле на Ротшилд

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ин са джия крадлив":

    ХА ХА ХА НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ШАЙКАДЖИИ СА В СТРЕС. ЩЕ ГИ ПЕКАТ НА ШИШ С ТОЯ ЛУКОЙЛ НА РОТШИЛД. ЛУКОЙЛ МОЖЕ ДА ФАЛИРА СКАПАНАТА ДЪРЖАВА НА МАФИЯТА.

    10:38 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове