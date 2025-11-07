Пеевски: Хората ще имат гориво. Крадците са в стрес

"Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво". Това увери лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.
"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите". Трябва да знаят – пачки няма да има. Надявам се, като се влезе представител в „Нефтохим“ да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиси на тази компания. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало – как са извличали парите, как са носени в офиса, който после е продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес", поясни той.
Относно Бюджет 2026 Пеевски увери, че ще бъде приет.
"Ако имат нещо да кажат – да си го кажат. Ние сме на нашите позиции. Нашите позиции са – всичко за хората", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааа
10:29 07.11.2025
2 Неизвестен
10:30 07.11.2025
3 Хасковски каунь
10:31 07.11.2025
4 име
10:32 07.11.2025
5 Най -красивият и най- умния
От сутринта с Борисов се надпреварват да се излагат.
Яко са побеснели!
10:32 07.11.2025
6 Ин са джия крадлив
Лапна инса сега искаш и Нефтохим - пак ще идват руски фитнес и структури до Црънчани
Коментиран от #12
10:33 07.11.2025
7 име
10:33 07.11.2025
8 Верно ли
10:34 07.11.2025
9 дядо поп
10:34 07.11.2025
10 ,,Д"
10:35 07.11.2025
11 шишиян
10:36 07.11.2025
12 Лукойле на Ротшилд
До коментар #6 от "Ин са джия крадлив":ХА ХА ХА НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ШАЙКАДЖИИ СА В СТРЕС. ЩЕ ГИ ПЕКАТ НА ШИШ С ТОЯ ЛУКОЙЛ НА РОТШИЛД. ЛУКОЙЛ МОЖЕ ДА ФАЛИРА СКАПАНАТА ДЪРЖАВА НА МАФИЯТА.
10:38 07.11.2025