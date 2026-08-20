В България вече има демографски пустини

България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, а от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Това заяви пред БНР доц. д-р Спас Ташев - демограф от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

"Данните сочат две успоредни тревожни тенденции. От една страна България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, като в същото време това намаляващо население има ясно изразени пространствени измерения, като от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Някои мои колеги вече използват понятието демографска пустиня, под което разбират под 10 души на квадратен километър. Имаме планински и полупланински райони, които са до известна степен са обособени да имат по-ниска гъстота на населението, но при всички случаи при такъв малък брой концентрирано население в тези райони възникват редица затруднения и в социалната сфера, и в икономическата сфера, в инфраструктурата, а бих казал и в националната сигурност - там на практика държавата няма пълен суверенитет", уточни той в интервю за предаването "12+4".

Като демографска пустиня доц. Ташев посочи югозападния район. И още:

"През последните години Родопите изпреварват югозападния район по процес на обезлюдяване. Североизточният район, който дълго време е бил житницата на България, там също има признаци на депопулация. Да не говоря, че и в Софийска област, т.е. в селища близко до София, също се наблюдава опустиняване".

Експертът коментира и приетата от правителството Национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г., в която демографията е посочена директно като проблем номер 1. Доц. Ташев смята, че тя няма да доведе до решаване на демографската криза.

По думите му има голяма териториална диспропорция, като даде пример, че 1/3 от младите хора живеят в западния район, основно заради София-град. Това създава бъдещи структурни проблеми пред демографското развитие на България, ако в момента не се предприемат мерки, предупреди той и изтъкна важността на успешното райониране на икономиката, но и на развитието на инфраструктурата, в това число създаването на медицински и образователни обекти, покритие на територията с интернет и т.н.

Доц. Ташев анонсира една от идеите в тази насока - създаването на Карта на възможностите, в която работодателите да могат да вписват нуждата от работна сила, както и нивото на заплащане. В нея трябва да са отразени също наличният жилищен фонд, здравни и образователни заведения и т.н.