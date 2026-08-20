В България вече има демографски пустини

България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, а от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Това заяви пред БНР доц. д-р Спас Ташев - демограф от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.
"Данните сочат две успоредни тревожни тенденции. От една страна България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, като в същото време това намаляващо население има ясно изразени пространствени измерения, като от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Някои мои колеги вече използват понятието демографска пустиня, под което разбират под 10 души на квадратен километър. Имаме планински и полупланински райони, които са до известна степен са обособени да имат по-ниска гъстота на населението, но при всички случаи при такъв малък брой концентрирано население в тези райони възникват редица затруднения и в социалната сфера, и в икономическата сфера, в инфраструктурата, а бих казал и в националната сигурност - там на практика държавата няма пълен суверенитет", уточни той в интервю за предаването "12+4".
Като демографска пустиня доц. Ташев посочи югозападния район. И още:
"През последните години Родопите изпреварват югозападния район по процес на обезлюдяване. Североизточният район, който дълго време е бил житницата на България, там също има признаци на депопулация. Да не говоря, че и в Софийска област, т.е. в селища близко до София, също се наблюдава опустиняване".
Експертът коментира и приетата от правителството Национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г., в която демографията е посочена директно като проблем номер 1. Доц. Ташев смята, че тя няма да доведе до решаване на демографската криза.
По думите му има голяма териториална диспропорция, като даде пример, че 1/3 от младите хора живеят в западния район, основно заради София-град. Това създава бъдещи структурни проблеми пред демографското развитие на България, ако в момента не се предприемат мерки, предупреди той и изтъкна важността на успешното райониране на икономиката, но и на развитието на инфраструктурата, в това число създаването на медицински и образователни обекти, покритие на територията с интернет и т.н.
Доц. Ташев анонсира една от идеите в тази насока - създаването на Карта на възможностите, в която работодателите да могат да вписват нуждата от работна сила, както и нивото на заплащане. В нея трябва да са отразени също наличният жилищен фонд, здравни и образователни заведения и т.н.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
ХАХАХА! Хайде обратно по дърветата и по-тихичко, ориенталски питеkaнтропи такива.
Коментиран от #32
16:06 20.08.2026
2 Трол
Коментиран от #20, #27, #28
16:09 20.08.2026
3 Нали искахте банани
16:09 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
16:09 20.08.2026
7 ТО Е ОТ ХУБАВ ЖИВОТ
Коментиран от #14
16:10 20.08.2026
8 Дочу Булгуров
16:11 20.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това е резултат от 35 г. Мутромафия на
В България са останали Колониална Администрация, МВР и Охрана и Семейства.
16:11 20.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Янко
16:16 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами..
До коментар #7 от "ТО Е ОТ ХУБАВ ЖИВОТ":35 години да се оправдавате с тоя комунизъм е мслко ... смешно.
По тази логика комунистите могат да кажат, че фашистите преди тях са виновни...
Коментиран от #18
16:17 20.08.2026
15 Истината
16:19 20.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стара Европа се храни с Младите
Затова в България са останали, Колониална Администрация, МВР, Охрана и Семейства, Един Билюк Пенсионери и Сиганският Етнос.
Това е, за следващите 20 години, ако, Повтарям Ако не се Вземат Мерки Сега които да са Ефективни Сега, иначе ще гледате България през крив макарон.
16:20 20.08.2026
18 ИМАМЕ ТРАДИЦИИ
До коментар #14 от "Ами..":ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ 500 ГОДИНИ ТУРСКО РОБСТВО , ЧЕ НИ СПРЯЛО РАЗВИТИЕТО, ДОКАТО НА ЗАПАД БИЛ РЕНЕСАНСА.ТАКА ДЕ НИЩО НОВО
Коментиран от #29
16:29 20.08.2026
19 Рилски
16:30 20.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кореняци софиянци,
Коментиран от #33
16:35 20.08.2026
22 Лайфафтърпийпъл
16:40 20.08.2026
23 Мошето Крадев сложи феса
16:40 20.08.2026
24 Ами инвестирайте в провинцията
16:41 20.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Спиро
Коментиран от #34
16:45 20.08.2026
27 Столипиново
До коментар #2 от "Трол":Евалата ,бате.Тоз не знай кво говори.
16:57 20.08.2026
28 Боруна Лом
До коментар #2 от "Трол":ДА, ЦЪРВУЛИТЕ ИЗБЯГАХА ОТ СЕЛАТА И СТАНАХА ГРАЖДАНЬЕ!АМА ПАК СА СИ ЦЪРВУЛИ
17:05 20.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И кво ?
17:06 20.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Д-р Гълъбова
До коментар #1 от "хаха":Мойто момче ,моля ти се върни се в клиниката, че трябва да смениме терапията🙏🏻
17:09 20.08.2026
33 Боруна Лом
До коментар #21 от "Кореняци софиянци,":ТИ ЯВНО СИ ЯДРЕНИ ПЕТРОЛЕН,, СПЕЦИАЛИСТ,,?ОДИ СИ ПАСИ КОЗИТЕ НА СЕЛО! НАУЧИ СЕ ПЪРВО ДА ШОФИРАШ И ПАРКИРАШ
17:10 20.08.2026
34 Две интересни истории
До коментар #26 от "Спиро":Преди 15г. бях на посещение в завод "Оптикс" Панагюрище. Там произвеждат военна и медицинска оптика - мерници за снайпери и артилерия, прибори за нощно виждане, гастроентеорологични прибори за преглед, т.е. високи технологии. Има още един такъв завод пак в Панагюрище - "Оптикоелектрон" с подобна продукция. Най много се нуждаеха от опитни оптици защото все бягат към Пловдив или София, не им се живеело в Панагюрище. В София има "Институт по оптически материали и технологии “Акад.Йордан Малиновски”, но с такива "глупости" не им се занимава. Имаше преди години едни вафли "Мотобойс" които много харесвах. Отзад на тях пишеше пловдивският адрес на фабриката където се произвеждат. Случайно попаднах там и като разпитах се оказа, че собственикът е софианец, а почти всички работници са от провинцията.
17:15 20.08.2026
35 Пипи
17:19 20.08.2026
36 Политик
17:33 20.08.2026