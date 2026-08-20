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В България вече има демографски пустини

В България вече има демографски пустини

20 Август, 2026 16:01 2 011 36

  • доц. д-р спас ташев-
  • демография-
  • обезлюдяване

През последните години Родопите изпреварват югозападния район по процес на обезлюдяване, каза доц. д-р Спас Ташев

В България вече има демографски пустини - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, а от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Това заяви пред БНР доц. д-р Спас Ташев - демограф от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

"Данните сочат две успоредни тревожни тенденции. От една страна България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, като в същото време това намаляващо население има ясно изразени пространствени измерения, като от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Някои мои колеги вече използват понятието демографска пустиня, под което разбират под 10 души на квадратен километър. Имаме планински и полупланински райони, които са до известна степен са обособени да имат по-ниска гъстота на населението, но при всички случаи при такъв малък брой концентрирано население в тези райони възникват редица затруднения и в социалната сфера, и в икономическата сфера, в инфраструктурата, а бих казал и в националната сигурност - там на практика държавата няма пълен суверенитет", уточни той в интервю за предаването "12+4".

Като демографска пустиня доц. Ташев посочи югозападния район. И още:

"През последните години Родопите изпреварват югозападния район по процес на обезлюдяване. Североизточният район, който дълго време е бил житницата на България, там също има признаци на депопулация. Да не говоря, че и в Софийска област, т.е. в селища близко до София, също се наблюдава опустиняване".

Експертът коментира и приетата от правителството Национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г., в която демографията е посочена директно като проблем номер 1. Доц. Ташев смята, че тя няма да доведе до решаване на демографската криза.

По думите му има голяма териториална диспропорция, като даде пример, че 1/3 от младите хора живеят в западния район, основно заради София-град. Това създава бъдещи структурни проблеми пред демографското развитие на България, ако в момента не се предприемат мерки, предупреди той и изтъкна важността на успешното райониране на икономиката, но и на развитието на инфраструктурата, в това число създаването на медицински и образователни обекти, покритие на територията с интернет и т.н.

Доц. Ташев анонсира една от идеите в тази насока - създаването на Карта на възможностите, в която работодателите да могат да вписват нуждата от работна сила, както и нивото на заплащане. В нея трябва да са отразени също наличният жилищен фонд, здравни и образователни заведения и т.н.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 21 Отговор
    Нещо като започнеш да си получаваш каквото заслужаваш и засърбява ЪзЪ, а байганьовците?

    ХАХАХА! Хайде обратно по дърветата и по-тихичко, ориенталски питеkaнтропи такива.

    Коментиран от #32

    16:06 20.08.2026

  • 2 Трол

    16 4 Отговор
    В България има също така и демографски оазиси.

    Коментиран от #20, #27, #28

    16:09 20.08.2026

  • 3 Нали искахте банани

    39 14 Отговор
    кока кола?Ето, вече всеки ден има банани и кола кола...

    16:09 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Индианците затворени в резервата София а в цяла България строят кибуци за 5 млн евреи.

    16:09 20.08.2026

  • 7 ТО Е ОТ ХУБАВ ЖИВОТ

    24 7 Отговор
    ИЛИ ПО ТОЧНО- ПО ЛОШОТО ОТ КОМУНИЗъМА Е ТОВА КОЕТО ИДВА СЛЕД НЕГО

    Коментиран от #14

    16:10 20.08.2026

  • 8 Дочу Булгуров

    34 1 Отговор
    Те първа ще се виждат резултатите на сътвореното от българските политици имитиращи загриженост за населението на територията

    16:11 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това е резултат от 35 г. Мутромафия на

    28 2 Отговор
    ДС Управление, младите напускат България.

    В България са останали Колониална Администрация, МВР и Охрана и Семейства.

    16:11 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Янко

    18 2 Отговор
    И на кого да благодарим за това.Кой най много се хвали и се бие в гърдите.

    16:16 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами..

    21 5 Отговор

    До коментар #7 от "ТО Е ОТ ХУБАВ ЖИВОТ":

    35 години да се оправдавате с тоя комунизъм е мслко ... смешно.
    По тази логика комунистите могат да кажат, че фашистите преди тях са виновни...

    Коментиран от #18

    16:17 20.08.2026

  • 15 Истината

    11 4 Отговор
    Споко бе... азиатците ще го заселят...

    16:19 20.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стара Европа се храни с Младите

    18 2 Отговор
    от Бившият Източен Блок.

    Затова в България са останали, Колониална Администрация, МВР, Охрана и Семейства, Един Билюк Пенсионери и Сиганският Етнос.

    Това е, за следващите 20 години, ако, Повтарям Ако не се Вземат Мерки Сега които да са Ефективни Сега, иначе ще гледате България през крив макарон.

    16:20 20.08.2026

  • 18 ИМАМЕ ТРАДИЦИИ

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами..":

    ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ 500 ГОДИНИ ТУРСКО РОБСТВО , ЧЕ НИ СПРЯЛО РАЗВИТИЕТО, ДОКАТО НА ЗАПАД БИЛ РЕНЕСАНСА.ТАКА ДЕ НИЩО НОВО

    Коментиран от #29

    16:29 20.08.2026

  • 19 Рилски

    5 0 Отговор
    Политиките в новоприетият бюджет е да се запазят огромните привилегии и социален статуст в сектор "сигурност" , въпреки че сме с най големият % разход от БВП в ЕС, както и липсата на адекватни действия за съкращаване на раздутата администрация за сметка на останалите слоеве от населението е фатално в средносрочен и дългосрочен план!Това ще доведе до резко дългово задлъжняване и в крайна сметка до крах на финансите и банкрут на държавата!Освен това БГ е най централизираната държава в Европа, а за децантрализация и дума не се споменава...София поради липса на колонии като Англия, Франция и др., превръща провинцията в колониална зона...естествино че това ще са последиците..

    16:30 20.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кореняци софиянци,

    18 2 Отговор
    не може цялата марфа да отива в София, а вие да се оплаквате, че столицата се напълнила с "чесъни" както наричате хората от провинцията. Хората там няма какво да работят, градове, села просто умират, а всичко печелившо е в София. Не може Българската петролна и газова Асоциация да е в София, а не в Бургас, Агенцията за ядрено регулиране да е в София, а не в Козлодуй, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е в София, а не във Варна. Примерите могат да бъдат хиляди.

    Коментиран от #33

    16:35 20.08.2026

  • 22 Лайфафтърпийпъл

    11 0 Отговор
    В някои села, дори и ромеи няма, защото няма от кого да крадат. В някои европейски държави се продават цели села.

    16:40 20.08.2026

  • 23 Мошето Крадев сложи феса

    9 0 Отговор
    и ни поведе към регреса!

    16:40 20.08.2026

  • 24 Ами инвестирайте в провинцията

    13 2 Отговор
    бе софиянци-кореняци. Още 50-те години построихте най-голямата екологична глупост до София - Кремиковци. Въглищата от СССР, рудата от Индия и Алжир, пушеците за вас. Докарахте металурзи от цялата страна защото софиянеца-кореняк такава работа не ще. Тия хора трябваше някъде да живеят - докарахте строители, после и шофьори за автобусите защото шофьори и дюлгери не става от софиянци-кореняци. Да продължавам ли със сегашните европейски и наши пари какво правите(инвестирате ги в София - Метро, молове, търговски вериги, строителство) и защо в София винаги има работа и заплатите са големи независимо от поне 1 милион хора от провинцията? Сега плачите от тия "чесъни" както наричате провинциалистите.

    16:41 20.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Спиро

    4 0 Отговор
    Накрая София като една черна дупка ще засмуче всички хора, след известно време и тя ще изчезне. А сме били империя някога..

    Коментиран от #34

    16:45 20.08.2026

  • 27 Столипиново

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Евалата ,бате.Тоз не знай кво говори.

    16:57 20.08.2026

  • 28 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    ДА, ЦЪРВУЛИТЕ ИЗБЯГАХА ОТ СЕЛАТА И СТАНАХА ГРАЖДАНЬЕ!АМА ПАК СА СИ ЦЪРВУЛИ

    17:05 20.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И кво ?

    3 1 Отговор
    Нормално за една Турско-Англосаксонска колония !

    17:06 20.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Д-р Гълъбова

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Мойто момче ,моля ти се върни се в клиниката, че трябва да смениме терапията🙏🏻

    17:09 20.08.2026

  • 33 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Кореняци софиянци,":

    ТИ ЯВНО СИ ЯДРЕНИ ПЕТРОЛЕН,, СПЕЦИАЛИСТ,,?ОДИ СИ ПАСИ КОЗИТЕ НА СЕЛО! НАУЧИ СЕ ПЪРВО ДА ШОФИРАШ И ПАРКИРАШ

    17:10 20.08.2026

  • 34 Две интересни истории

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Спиро":

    Преди 15г. бях на посещение в завод "Оптикс" Панагюрище. Там произвеждат военна и медицинска оптика - мерници за снайпери и артилерия, прибори за нощно виждане, гастроентеорологични прибори за преглед, т.е. високи технологии. Има още един такъв завод пак в Панагюрище - "Оптикоелектрон" с подобна продукция. Най много се нуждаеха от опитни оптици защото все бягат към Пловдив или София, не им се живеело в Панагюрище. В София има "Институт по оптически материали и технологии “Акад.Йордан Малиновски”, но с такива "глупости" не им се занимава. Имаше преди години едни вафли "Мотобойс" които много харесвах. Отзад на тях пишеше пловдивският адрес на фабриката където се произвеждат. Случайно попаднах там и като разпитах се оказа, че собственикът е софианец, а почти всички работници са от провинцията.

    17:15 20.08.2026

  • 35 Пипи

    5 1 Отговор
    Явно стана модерно куцо и сакато да се упражнява върху скучната тема демография. И този доцент от БАН и той така. Криза та криза. Другите само това чакат и те почват да пеят - криза та криза. Гъстотата на населението на някой места било 10 човека на квадратен километър. Някой случайно да се е информирал, че гъстотата на населението в Австралия е около 3 човека на квадратен километър! Не съм чул някой да говори за криза в Австралия.

    17:19 20.08.2026

  • 36 Политик

    2 0 Отговор
    Пустини ли ? Хора да искаш . Ей сега ще ви докараме хора . Земята от вас , кинтите за нас . И да ги посрещнете с хляб и сол ...

    17:33 20.08.2026

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