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Пуснаха под домашен арест бащата на 4-месечно бебе, задържан с 5 вида наркотици. Нахапали го дървеници

Пуснаха под домашен арест бащата на 4-месечно бебе, задържан с 5 вида наркотици. Нахапали го дървеници

20 Август, 2026 16:16 743 15

  • баща-
  • бебе-
  • наркотици

Апелативните съдии приеха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление

Пуснаха под домашен арест бащата на 4-месечно бебе, задържан с 5 вида наркотици. Нахапали го дървеници - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. Магистратите го пуснаха под домашен арест, като решението им е окончателно.

Николов беше задържан при специализирана операция на СДВР в района на столичния квартал „Гео Милев“. При ареста в автомобила му е имало и четиримесечно бебе. Според разследващите детето е било използвано като прикритие.

Апелативните съдии приеха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Като обстоятелство беше отчетено и че той има малко дете и досега не е бил задържан.

По време на съдебното заседание стана ясно още, че престоят на Николов в ареста е довел до здравословен инцидент. Според представената информация той е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок, заради което се е наложило да бъде повикан медицински екип.

На 15 август Софийският градски съд постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ за 39-годишния мъж. Апелативната инстанция обаче отмени това определение и го замени с домашен арест.

39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София.

По време на полицейската проверка на задната седалка на автомобила се намирало 4-месечно бебе. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не е знаела за наличието на наркотици в автомобила.

39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    В ареста леглата са метални.Откъде се взеха дървеници?Лъже!

    Коментиран от #6

    16:18 20.08.2026

  • 2 Гост

    8 2 Отговор
    Представи си, каква мизерия е в българските институции! Срам!

    16:21 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    7 3 Отговор
    мене като ме налазиха ськилийниците не се оплаквах, даже не щях да си ходя

    16:26 20.08.2026

  • 5 Ъ?!!!

    13 1 Отговор
    Мале какъв мотив и логика да го пуснат. Тоя трябва да виси на някой стълбот уличното осветление, а тея дето са го пуснали, до живот в урановите мини. Затова, е от такива, сме на това положение.

    16:36 20.08.2026

  • 6 Тъмници и дракони

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Откъде знаеш? От личен опит ли?

    Коментиран от #7

    16:37 20.08.2026

  • 7 ккк

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тъмници и дракони":

    знае защото е кука

    16:46 20.08.2026

  • 8 Вярваме

    6 0 Отговор
    Означава ли, че другите арестанти не ги хапят дървеници. Този май визира съдийския състав, след като е разбрал как са му изсмукали кръвта, е получил алергичен/финансов/ шок.

    16:50 20.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Казах ви аз ,накрая наркотиците ще излязат че са били на бебето

    17:05 20.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Заради такова правосъдие ще сме еврейска провинция

    17:06 20.08.2026

  • 11 сега дерменджийката пак да се изцепи

    4 0 Отговор
    сега да видим дали съдиите си изпълняват работата

    17:07 20.08.2026

  • 12 Платил е,

    4 0 Отговор
    но не с дървеници!!!

    17:17 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АРЕСТА ТРИ ДЕНА ГО ДАВАХА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ

    1 0 Отговор
    А пускането на дилъра на свобода става по терлици.

    17:28 20.08.2026

  • 15 Браво

    1 0 Отговор
    Бе вие всички престъпници ги пускате и после се чудите защо има убийства.Супер сте.Такива съдилища мечта.

    17:53 20.08.2026

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