Пуснаха под домашен арест бащата на 4-месечно бебе, задържан с 5 вида наркотици. Нахапали го дървеници

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. Магистратите го пуснаха под домашен арест, като решението им е окончателно.

Николов беше задържан при специализирана операция на СДВР в района на столичния квартал „Гео Милев“. При ареста в автомобила му е имало и четиримесечно бебе. Според разследващите детето е било използвано като прикритие.

Апелативните съдии приеха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Като обстоятелство беше отчетено и че той има малко дете и досега не е бил задържан.

По време на съдебното заседание стана ясно още, че престоят на Николов в ареста е довел до здравословен инцидент. Според представената информация той е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок, заради което се е наложило да бъде повикан медицински екип.

На 15 август Софийският градски съд постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ за 39-годишния мъж. Апелативната инстанция обаче отмени това определение и го замени с домашен арест.

39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София.

По време на полицейската проверка на задната седалка на автомобила се намирало 4-месечно бебе. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не е знаела за наличието на наркотици в автомобила.

39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.