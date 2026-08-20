Пуснаха под домашен арест бащата на 4-месечно бебе, задържан с 5 вида наркотици. Нахапали го дървеници

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. Магистратите го пуснаха под домашен арест, като решението им е окончателно.
Николов беше задържан при специализирана операция на СДВР в района на столичния квартал „Гео Милев“. При ареста в автомобила му е имало и четиримесечно бебе. Според разследващите детето е било използвано като прикритие.
Апелативните съдии приеха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Като обстоятелство беше отчетено и че той има малко дете и досега не е бил задържан.
По време на съдебното заседание стана ясно още, че престоят на Николов в ареста е довел до здравословен инцидент. Според представената информация той е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок, заради което се е наложило да бъде повикан медицински екип.
На 15 август Софийският градски съд постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ за 39-годишния мъж. Апелативната инстанция обаче отмени това определение и го замени с домашен арест.
39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София.
По време на полицейската проверка на задната седалка на автомобила се намирало 4-месечно бебе. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не е знаела за наличието на наркотици в автомобила.
39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:18 20.08.2026
2 Гост
16:21 20.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 kоkорчо 💋🍌
16:26 20.08.2026
5 Ъ?!!!
16:36 20.08.2026
6 Тъмници и дракони
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Откъде знаеш? От личен опит ли?
Коментиран от #7
16:37 20.08.2026
7 ккк
До коментар #6 от "Тъмници и дракони":знае защото е кука
16:46 20.08.2026
8 Вярваме
16:50 20.08.2026
9 Kaлпазанин
17:05 20.08.2026
10 Kaлпазанин
17:06 20.08.2026
11 сега дерменджийката пак да се изцепи
17:07 20.08.2026
12 Платил е,
17:17 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АРЕСТА ТРИ ДЕНА ГО ДАВАХА ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ
17:28 20.08.2026
15 Браво
17:53 20.08.2026