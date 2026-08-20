Гюров призова Илияна Йотова да свика КСНС заради "Безмер"

Държавният глава Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това написа на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров след информацията на "Файненшъл таймс“, според която Иран е оценявал американски военни обекти в Европа, включително авиобазата "Безмер“, като възможни цели при бъдеща ескалация.

Гюров подчертава, че става дума за сценарий, а не за конкретен план за атака, цитиран от "Фокус".

Според него институциите трябва да реагират адекватно, без да се създава излишно напрежение. Той предлага на КСНС да бъдат обсъдени оценката на риска от службите, разпределението на отговорностите при различни сценарии и ясното информиране на гражданите.

"Сигурността ни не се гради върху "традиционно добрите отношения“ с режим, който отправя предупреждения към нас“, пише още Гюров.

Той акцентира върху необходимостта от подготвени институции, ясна позиция и координация със съюзниците на България.