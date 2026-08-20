Гюров призова Илияна Йотова да свика КСНС заради "Безмер"

Държавният глава Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това написа на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров след информацията на "Файненшъл таймс“, според която Иран е оценявал американски военни обекти в Европа, включително авиобазата "Безмер“, като възможни цели при бъдеща ескалация.
Гюров подчертава, че става дума за сценарий, а не за конкретен план за атака, цитиран от "Фокус".
Според него институциите трябва да реагират адекватно, без да се създава излишно напрежение. Той предлага на КСНС да бъдат обсъдени оценката на риска от службите, разпределението на отговорностите при различни сценарии и ясното информиране на гражданите.
"Сигурността ни не се гради върху "традиционно добрите отношения“ с режим, който отправя предупреждения към нас“, пише още Гюров.
Той акцентира върху необходимостта от подготвени институции, ясна позиция и координация със съюзниците на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #11, #22, #32
16:48 20.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сусу Манарата
16:49 20.08.2026
4 Дедо
16:50 20.08.2026
5 И ко ше прайте на тая седянка с баба си
16:51 20.08.2026
6 ПРАВИ СИ ПИАР..
Коментиран от #51
16:51 20.08.2026
7 Дзак
16:51 20.08.2026
8 Анонимен
16:53 20.08.2026
9 бай плъх
стринката няма да му я пусне
16:54 20.08.2026
10 Румен Решетников
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А правещата кълбета пред полковник Гундяев каква е, ватенка?
Коментиран от #37
17:00 20.08.2026
11 Ахааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не само Гюров е слугинаж! Тези преди него ГЕРБ- ДПС и техните патерици ИТН и БСП, докараха 12 военни самолети на гражданското летище Васил Левски- София.... Гюров си траеше, Надежда Михайлова- замазваше.... И така от февруари до юни стояха на гражданското летище... С триста зора намалила бройката им на 8 броя и ги преместиха на военно летище Безмер..... Изведнъж страшен шум, много вой и заплахи! Странна работа!
Коментиран от #14
17:01 20.08.2026
12 Тодор Правешки
Истинските българи Ви желаят успех!
Коментиран от #19
17:02 20.08.2026
13 Горски
17:05 20.08.2026
14 Румен Решетников
До коментар #11 от "Ахааа":И какво направи по въпроса абдикиралия от поста Радьев когато самолетите бяха там докато беше Президент? А Йотовица? М?
17:06 20.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този
До коментар #12 от "Тодор Правешки":трябва да се връща обратно на голф игрището, и да подравнява тревата. Това му е основната професия.
17:13 20.08.2026
20 На този боклук от снимката,
17:13 20.08.2026
21 Ддд
Някои хора толкова много започват да си вярват, че стават смешни!
17:14 20.08.2026
22 Какъв
До коментар #1 от "Последния Софиянец":банкер? Този си е поддържащ гарсон на игрища за голф.
17:16 20.08.2026
23 ДъБили
17:18 20.08.2026
24 Ганю- простия
Коментиран от #49
17:20 20.08.2026
25 Реалност
Факт.
Коментиран от #26, #31
17:20 20.08.2026
26 коментар
До коментар #25 от "Реалност":Толкова добро беше, че ни вкара във войната с договора с Украйна
17:23 20.08.2026
27 Напред
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Гюровица - президент
17:24 20.08.2026
28 уахахаха
17:24 20.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лопата Орешник
17:27 20.08.2026
31 уахахахаха
До коментар #25 от "Реалност":и с какво толкова за 2 месеца стана най-доброто от 44-та насам?!? Изкара ни от кризата ли? Додобри ни жизненото равнище до липса на бедни?!? Ай стига с тея ппдбейски глупости, напомняте ми като намалиха цените на лекарствата за сърце, как след няколко месеца се изокаха, че вдигнали с 5 години средната продължителност на живота в България
17:29 20.08.2026
32 Дзак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не си интересен!
17:30 20.08.2026
33 Ти да видиш
17:31 20.08.2026
34 Асгард
17:31 20.08.2026
35 Моят президент!
Приятели, малко късно, но изгледах няколко клипчетата, които ме склониха за кого ще гласувам за президент!
Разбира се за Гюров, най-накрая един западен човек, който наистина познава българина, нуждите му и психологията му.
Българинът обожава да играе бейзбол през уикенда, голф след работа и да ходи с луксозен костюм за риба, да се снима със сериозен поглед като за адвокатски сериал на Нетфликс.
Искам да кандидатстват за член на пиар екипа му. Имам още няколко брилянтни идеи за бъдещите клипчета на Гюров, с които да спечели сърцата на българите:
Кадри как пече маршмелоу на лагерен огън със скаутски костюм в Стара планина, след това със сериозна физиономия свири на банджо и пее кънтри кавъри на Лили Иванова.
Как играе хокей с екипа на ЦСКА Ред Уингс върху замръзналото езеро на жк Дружба, забива шайба в отсрещната пейка, след което се появява хеликоптер, който му съобщава за отвлечени заложници в Ирак. Гюров бързо облича военна униформа и сам кара хеликоптера, насочвайки го на изток.
Реже лентата за откриването на бейзболния шампионат на Горна Оряховица, след което яде стекове с барбекю сос и обсъжда благоустройството в междублоковите пространства на града с местни квартални инфлуенсъри.
Излиза от ранчото си в София с каубойска шапка и на кон, след което с ласо улавя няколко торби за боклук и ги изхвърля в камиона за боклук.
Ор
Коментиран от #41
17:31 20.08.2026
36 ППдебил
17:32 20.08.2026
37 анонимен
До коментар #10 от "Румен Решетников":Ду. Хай!
17:32 20.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 продължение на моя президент
17:34 20.08.2026
40 питам
17:37 20.08.2026
41 Лопата Орешник
До коментар #35 от "Моят президент!":Добър си! Дерзай!! Иронията ти е право в десетката!!
17:37 20.08.2026
42 Гюров
17:40 20.08.2026
43 Григор
17:40 20.08.2026
44 Гюрата
17:41 20.08.2026
45 Гост
17:41 20.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 1234
До коментар #24 от "Ганю- простия":Още по лошо- баш Петроханец. И той дарявал пари на тоя там, забравих му името, педофила.
17:43 20.08.2026
50 Здрасти
17:43 20.08.2026
51 Хаген Дас
До коментар #6 от "ПРАВИ СИ ПИАР..":Ако искат и космоса да го пратят! Видяхме как им позволи да ползват летището в София!
17:43 20.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пуйййката Гюров
17:44 20.08.2026
54 Мухльовци
17:46 20.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Бай Дън
17:47 20.08.2026
57 ГУРЛЬОВ ГО Е СТРАХ ОТ ИДЬОТОВА ,
17:48 20.08.2026
58 Гюролай - гюролай
17:49 20.08.2026
59 Заминавай пуйко
17:51 20.08.2026
60 И ДВАМАТА СА ПОВТОРЕНИЕ НА ПЛЕВЕЛА !
17:53 20.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.