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Гюров призова Илияна Йотова да свика КСНС заради "Безмер"

Гюров призова Илияна Йотова да свика КСНС заради "Безмер"

20 Август, 2026 16:47 786 63

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • кснс-
  • авиобаза безмер

Според Гюров институциите трябва да реагират адекватно, без да се създава излишно напрежение. Той предлага на КСНС да бъдат обсъдени оценката на риска от службите, разпределението на отговорностите при различни сценарии и ясното информиране на гражданите

Гюров призова Илияна Йотова да свика КСНС заради "Безмер" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това написа на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров след информацията на "Файненшъл таймс“, според която Иран е оценявал американски военни обекти в Европа, включително авиобазата "Безмер“, като възможни цели при бъдеща ескалация.

Гюров подчертава, че става дума за сценарий, а не за конкретен план за атака, цитиран от "Фокус".

Според него институциите трябва да реагират адекватно, без да се създава излишно напрежение. Той предлага на КСНС да бъдат обсъдени оценката на риска от службите, разпределението на отговорностите при различни сценарии и ясното информиране на гражданите.

"Сигурността ни не се гради върху "традиционно добрите отношения“ с режим, който отправя предупреждения към нас“, пише още Гюров.

Той акцентира върху необходимостта от подготвени институции, ясна позиция и координация със съюзниците на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 9 Отговор
    Гюров е слуга на Ционистите които ни вкараха в тази каша.Всички банкери работят за Ционистите.

    Коментиран от #10, #11, #22, #32

    16:48 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сусу Манарата

    41 8 Отговор
    В качеството на какъв?

    16:49 20.08.2026

  • 4 Дедо

    31 5 Отговор
    Я сакам да съм председател. Откъде накъде бе. Кой си ти в момента

    16:50 20.08.2026

  • 5 И ко ше прайте на тая седянка с баба си

    10 10 Отговор
    Йоца, ма Гюре? Ше си чепкате вуната ли? Инак по закон го има това и още от Муньо системно се нарушава.

    16:51 20.08.2026

  • 6 ПРАВИ СИ ПИАР..

    23 2 Отговор
    Ще го номинират за президентските избори. Това се говори от тях всеки ден. И Асен и Василев и ЛОДКАРЯ и тууулупа само шишко си мълчи.

    Коментиран от #51

    16:51 20.08.2026

  • 7 Дзак

    21 3 Отговор
    Не иска прекратяване на договора, а общи приказки!

    16:51 20.08.2026

  • 8 Анонимен

    7 4 Отговор
    Точно на хоризонта - голям кораб! Зърновоз или Танкер?

    16:53 20.08.2026

  • 9 бай плъх

    23 5 Отговор
    тоз човечец кво се стяга за кьор софрата
    стринката няма да му я пусне

    16:54 20.08.2026

  • 10 Румен Решетников

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А правещата кълбета пред полковник Гундяев каква е, ватенка?

    Коментиран от #37

    17:00 20.08.2026

  • 11 Ахааа

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не само Гюров е слугинаж! Тези преди него ГЕРБ- ДПС и техните патерици ИТН и БСП, докараха 12 военни самолети на гражданското летище Васил Левски- София.... Гюров си траеше, Надежда Михайлова- замазваше.... И така от февруари до юни стояха на гражданското летище... С триста зора намалила бройката им на 8 броя и ги преместиха на военно летище Безмер..... Изведнъж страшен шум, много вой и заплахи! Странна работа!

    Коментиран от #14

    17:01 20.08.2026

  • 12 Тодор Правешки

    4 27 Отговор
    Всеки нормален българин ще гласува за Вас, господин Гюров!
    Истинските българи Ви желаят успех!

    Коментиран от #19

    17:02 20.08.2026

  • 13 Горски

    19 5 Отговор
    Преди на летище София бяха разположени общо до 14 американски самолета. Интересно, как тогава иранските сили не са преценили възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, по точно - Софийското летище в България? Този на снимката се е ухилил, че Иран ни е намерил на картата! И се е приготвил да бяга на острова с парите, които е заграбил. България трябва да е благодарна на Радев, поне ги премести от София където безумците гербажии и шарлатани ги бяха настанили първоначално. Радев е с вързани ръце след антибългаркия договор подписан от Станишев и подновен от мазния хитрец в Банкя! По-добро решение при конкретните обстоятелства, НЯМА! Най- добрият вариант е да се върнат обратно военните самолети от Безмер в гражданското летище София!!! И бройката да се увеличи пак на 12 самолети вместо 8. И да ни кажат пак, че ще има ремонт на шахтите! Тогава сглобкаджиите ще спрат да всяват страх и ужас.

    17:05 20.08.2026

  • 14 Румен Решетников

    4 13 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа":

    И какво направи по въпроса абдикиралия от поста Радьев когато самолетите бяха там докато беше Президент? А Йотовица? М?

    17:06 20.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тодор Правешки":

    трябва да се връща обратно на голф игрището, и да подравнява тревата. Това му е основната професия.

    17:13 20.08.2026

  • 20 На този боклук от снимката,

    14 3 Отговор
    за който най-приляга народната приказка "Умник Гюро и дружина умници" (написана от Елин Пелин) намериха ли му загубената глава?

    17:13 20.08.2026

  • 21 Ддд

    12 3 Отговор
    А Гюро беше???????
    Някои хора толкова много започват да си вярват, че стават смешни!

    17:14 20.08.2026

  • 22 Какъв

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    банкер? Този си е поддържащ гарсон на игрища за голф.

    17:16 20.08.2026

  • 23 ДъБили

    7 3 Отговор
    Тоя джендъpГюрон и Лама Мирчев са най-големите истерички, а г-жа Кокора им приглася!

    17:18 20.08.2026

  • 24 Ганю- простия

    8 1 Отговор
    Тоз не го знам, затова да питам тука, тоз от нашите ли е, или е пендар, евреин и фашист?

    Коментиран от #49

    17:20 20.08.2026

  • 25 Реалност

    2 9 Отговор
    Правителството на Гюров бе най-доброто от 1944 г. до сега.
    Факт.

    Коментиран от #26, #31

    17:20 20.08.2026

  • 26 коментар

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Реалност":

    Толкова добро беше, че ни вкара във войната с договора с Украйна

    17:23 20.08.2026

  • 27 Напред

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Гюровица - президент

    17:24 20.08.2026

  • 28 уахахаха

    5 1 Отговор
    и кой е тоя гюров?!? Да не е оня юнак гюро?!?

    17:24 20.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    Тоя значи ако стане президент, ще свиква всичко живо заради всяка жълта публикация! Ще ме извинява това розово пони, но Йотова изглежда и е 100 пъти повече мъж от него!

    17:27 20.08.2026

  • 31 уахахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Реалност":

    и с какво толкова за 2 месеца стана най-доброто от 44-та насам?!? Изкара ни от кризата ли? Додобри ни жизненото равнище до липса на бедни?!? Ай стига с тея ппдбейски глупости, напомняте ми като намалиха цените на лекарствата за сърце, как след няколко месеца се изокаха, че вдигнали с 5 години средната продължителност на живота в България

    17:29 20.08.2026

  • 32 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не си интересен!

    17:30 20.08.2026

  • 33 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Гяурът Гюров нещо май се е взел на сериозно....кой беше ти че не се сещаме!???

    17:31 20.08.2026

  • 34 Асгард

    6 1 Отговор
    Една жена на пазара призова... !! Тихо, господин Никой! Може да призовеш само Кокора за кларинет!

    17:31 20.08.2026

  • 35 Моят президент!

    7 5 Отговор
    За кого ще гласувам за президент? Разбира се за Гюров, най-накрая един западен човек, който наистина познава българина
    Приятели, малко късно, но изгледах няколко клипчетата, които ме склониха за кого ще гласувам за президент!
    Разбира се за Гюров, най-накрая един западен човек, който наистина познава българина, нуждите му и психологията му.
    Българинът обожава да играе бейзбол през уикенда, голф след работа и да ходи с луксозен костюм за риба, да се снима със сериозен поглед като за адвокатски сериал на Нетфликс.
    Искам да кандидатстват за член на пиар екипа му. Имам още няколко брилянтни идеи за бъдещите клипчета на Гюров, с които да спечели сърцата на българите:
    Кадри как пече маршмелоу на лагерен огън със скаутски костюм в Стара планина, след това със сериозна физиономия свири на банджо и пее кънтри кавъри на Лили Иванова.
    Как играе хокей с екипа на ЦСКА Ред Уингс върху замръзналото езеро на жк Дружба, забива шайба в отсрещната пейка, след което се появява хеликоптер, който му съобщава за отвлечени заложници в Ирак. Гюров бързо облича военна униформа и сам кара хеликоптера, насочвайки го на изток.
    Реже лентата за откриването на бейзболния шампионат на Горна Оряховица, след което яде стекове с барбекю сос и обсъжда благоустройството в междублоковите пространства на града с местни квартални инфлуенсъри.
    Излиза от ранчото си в София с каубойска шапка и на кон, след което с ласо улавя няколко торби за боклук и ги изхвърля в камиона за боклук.
    Ор

    Коментиран от #41

    17:31 20.08.2026

  • 36 ППдебил

    4 0 Отговор
    Този е от нашите!

    17:32 20.08.2026

  • 37 анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Решетников":

    Ду. Хай!

    17:32 20.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 продължение на моя президент

    2 0 Отговор
    Организира бизнес коктейл с изискан кетъринг във Враца, на който кани местни жители с които да обсъждат бюджета за развитието на кабаре културата в града.

    17:34 20.08.2026

  • 40 питам

    4 0 Отговор
    аланкоолу, ти защо не го свика, когато самолетите бяха в центъра на софия

    17:37 20.08.2026

  • 41 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Моят президент!":

    Добър си! Дерзай!! Иронията ти е право в десетката!!

    17:37 20.08.2026

  • 42 Гюров

    1 0 Отговор
    .. в какво си качество прави това искане

    17:40 20.08.2026

  • 43 Григор

    3 0 Отговор
    Още един,който повтаря тъпотиите на Борисов. На какво основание? Заради статия във вестник ли? А тази статия как е от към аргументите и фактите?Откъде имат информацията? Защото при тях вместо аргументи и факти има "може би" и "евентуално". Явно Гюров не е в час и не става за президент. Толкова ли е трудно да се разбере, че една такава стъпка, каквато той предлага само излишно ще обтегне отношенията ни с Иран?

    17:40 20.08.2026

  • 44 Гюрата

    1 0 Отговор
    Да не се прави на ощипан, че той им позволи дори летище София да ползват!

    17:41 20.08.2026

  • 45 Гост

    1 0 Отговор
    Този е пълна подметка, ще е същия като онова "чудо" Плевнелиев, псевдо демократ, за който евроатлантизма разбирай САЩ е над всичко в живота.

    17:41 20.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ганю- простия":

    Още по лошо- баш Петроханец. И той дарявал пари на тоя там, забравих му името, педофила.

    17:43 20.08.2026

  • 50 Здрасти

    2 0 Отговор
    Тоз боклук не ги ли покани първо той?

    17:43 20.08.2026

  • 51 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПРАВИ СИ ПИАР..":

    Ако искат и космоса да го пратят! Видяхме как им позволи да ползват летището в София!

    17:43 20.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пуйййката Гюров

    2 0 Отговор
    е толкова зле горкият, че сам и обувките даже не може да си върже. Много умствено недоразвито същество е тоя зааапартък за да умува и на итересен да се прави. И да се свика КСНС заради "Безмер" точно па него ще поканят представете си нали ? Смешник нееедоклатен. Не че Йотова е подобре с кратуната де...

    17:44 20.08.2026

  • 54 Мухльовци

    0 0 Отговор
    Я да си затваряте устите и да се сложи край на раздухването и разнасянето на вонята от купчинката, която сами сме изтропали!

    17:46 20.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бай Дън

    0 0 Отговор
    Ако не се беше сформирало и беше останал служебен премиер цел щеше да е София! Сега в качеството си на какъв предлагаш КСНС, бивш!

    17:47 20.08.2026

  • 57 ГУРЛЬОВ ГО Е СТРАХ ОТ ИДЬОТОВА ,

    0 0 Отговор
    А И ДВАМАТА СА БОКЛУЦИ ! И ДВАМАТА НЕ СА ЗА ТАЗИ РАБОТА ПО ВСИЧКИ ПАРАГРАФИ .

    17:48 20.08.2026

  • 58 Гюролай - гюролай

    1 0 Отговор
    На Прешън Уйлямс или на Бончо М

    17:49 20.08.2026

  • 59 Заминавай пуйко

    1 0 Отговор
    За Безмер и да чакаш там хабер

    17:51 20.08.2026

  • 60 И ДВАМАТА СА ПОВТОРЕНИЕ НА ПЛЕВЕЛА !

    0 0 Отговор
    И ДВАМАТА СА СЛУЧАЙНО ПРАВЕНИ ПО НАЧАЛО - ГРЕШКА НА ПРИРОДАТА !

    17:53 20.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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