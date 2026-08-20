Денков алармира: Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на РУО

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието (РУО).
Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност. Със съобщението, че Партията прогресивно решава кой да се назначи.
Това публикува на страницата си във фейсбук Николай Денков. Ето и още от неговата публикация:
Отделно вече се привикват други партийни кадри на Прогресивна България, за да се нагласят на директорски места по училищата.
Това е явно заобикаляне на закона. С включени мутренски елементи – заплахи, познати от времето на ГЕРБ и ДПС, към някои от старите началници и директори, че ако не си тръгнат доброволно, ще ги принудят да напуснат с нагласени проверки.
Познатият модел си продължава. И вместо системата да се освободи от политическото влияние, което я съсипа през последните десет години, става още по-зле.
Партийните уволнения и назначения се случват, докато управляващите още не са прочели собствената си управленска програма за образование. И все още спорят помежду си предлагат ли или не военна подготовка в училище, например.
Добре е Министърът на образованието и науката да вземе отношение по въпроса с РУО и директорите с приоритет. Защото и най-лъскавата програма остава само едно пожелание на хартия, ако няма адекватни хора, които да я изпълнят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #8, #11
20:14 20.08.2026
2 Сатана Z
20:16 20.08.2026
3 Чукча писател
Ама вие, чак сега се усетихте. Някой от вашите изрева на умряло.
20:17 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много правилно
Щом ще се канализира работата по контрол и възпитание на подрастващите предвид установените порочни методи.
20:17 20.08.2026
7 Г5833
Коментиран от #16
20:19 20.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ?????
Затова се е изокал.
Академичето се оказа една от най-смешните фигури в нашта политика.
Големи претенции с нулево покритие.
20:24 20.08.2026
10 Умряла работа
20:24 20.08.2026
11 Академика
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Баща ти те е правил, когато изобщо не е искал. Даже е повърнал в момента в който семето му е изкапало в бракуваната нива в която те е посял. Я кажи колко ти дава академика за да му правиш фирки в подлеза.
20:25 20.08.2026
12 Гост
20:27 20.08.2026
13 факт
20:28 20.08.2026
14 Перо
20:35 20.08.2026
15 Оффф
20:36 20.08.2026
16 Видьо Видев
До коментар #7 от "Г5833":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
20:36 20.08.2026
17 Иван
20:37 20.08.2026
18 Учител
20:47 20.08.2026
19 4567
20:49 20.08.2026
20 идиоти вън
21:04 20.08.2026
21 Сапунът
21:08 20.08.2026
22 Прогресивни мутри
21:09 20.08.2026