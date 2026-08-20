Денков алармира: Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на РУО

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието (РУО).

Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност. Със съобщението, че Партията прогресивно решава кой да се назначи.

Това публикува на страницата си във фейсбук Николай Денков. Ето и още от неговата публикация:

Отделно вече се привикват други партийни кадри на Прогресивна България, за да се нагласят на директорски места по училищата.

Това е явно заобикаляне на закона. С включени мутренски елементи – заплахи, познати от времето на ГЕРБ и ДПС, към някои от старите началници и директори, че ако не си тръгнат доброволно, ще ги принудят да напуснат с нагласени проверки.

Познатият модел си продължава. И вместо системата да се освободи от политическото влияние, което я съсипа през последните десет години, става още по-зле.

Партийните уволнения и назначения се случват, докато управляващите още не са прочели собствената си управленска програма за образование. И все още спорят помежду си предлагат ли или не военна подготовка в училище, например.

Добре е Министърът на образованието и науката да вземе отношение по въпроса с РУО и директорите с приоритет. Защото и най-лъскавата програма остава само едно пожелание на хартия, ако няма адекватни хора, които да я изпълнят.