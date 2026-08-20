Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Денков алармира: Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на РУО

Денков алармира: Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на РУО

20 Август, 2026 20:13 934 22

  • николай денков-
  • управляващи-
  • масови смени-
  • началници-
  • руо

Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност. Със съобщението, че Партията прогресивно решава кой да се назначи, коментира още бившият образователен министър.

Денков алармира: Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на РУО - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието (РУО).
Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност. Със съобщението, че Партията прогресивно решава кой да се назначи.

Това публикува на страницата си във фейсбук Николай Денков. Ето и още от неговата публикация:

Отделно вече се привикват други партийни кадри на Прогресивна България, за да се нагласят на директорски места по училищата.
Това е явно заобикаляне на закона. С включени мутренски елементи – заплахи, познати от времето на ГЕРБ и ДПС, към някои от старите началници и директори, че ако не си тръгнат доброволно, ще ги принудят да напуснат с нагласени проверки.
Познатият модел си продължава. И вместо системата да се освободи от политическото влияние, което я съсипа през последните десет години, става още по-зле.
Партийните уволнения и назначения се случват, докато управляващите още не са прочели собствената си управленска програма за образование. И все още спорят помежду си предлагат ли или не военна подготовка в училище, например.
Добре е Министърът на образованието и науката да вземе отношение по въпроса с РУО и директорите с приоритет. Защото и най-лъскавата програма остава само едно пожелание на хартия, ако няма адекватни хора, които да я изпълнят.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 13 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #4, #8, #11

    20:14 20.08.2026

  • 2 Сатана Z

    27 2 Отговор
    Мън....мън...мън така се работи, Сапунджиев,със замах!

    20:16 20.08.2026

  • 3 Чукча писател

    30 2 Отговор
    Няма как да е тихомълком.
    Ама вие, чак сега се усетихте. Някой от вашите изрева на умряло.

    20:17 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много правилно

    10 2 Отговор
    Бяха създадени канали и връзки за назначения, договорки,неточни оценки.
    Щом ще се канализира работата по контрол и възпитание на подрастващите предвид установените порочни методи.

    20:17 20.08.2026

  • 7 Г5833

    24 2 Отговор
    Сапунджиев, големи сапунени балони!

    Коментиран от #16

    20:19 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    25 2 Отговор
    Сигурно сменят неговите хора.
    Затова се е изокал.
    Академичето се оказа една от най-смешните фигури в нашта политика.
    Големи претенции с нулево покритие.

    20:24 20.08.2026

  • 10 Умряла работа

    15 2 Отговор
    Изяш ги Денков! Макар че докато хората не те познаваха, някой можеше да ти повярва. Сега никой.

    20:24 20.08.2026

  • 11 Академика

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Баща ти те е правил, когато изобщо не е искал. Даже е повърнал в момента в който семето му е изкапало в бракуваната нива в която те е посял. Я кажи колко ти дава академика за да му правиш фирки в подлеза.

    20:25 20.08.2026

  • 12 Гост

    10 2 Отговор
    Ами вие какво правехте бе Ники

    20:27 20.08.2026

  • 13 факт

    6 2 Отговор
    Наскоро прочетох, че щял да се кандидатира за президент. Нека опита, какво му е на човека, но няма да го изберат.

    20:28 20.08.2026

  • 14 Перо

    9 2 Отговор
    Дано сменените са соросисти, защото там заразата и финансирането са повсеместни!

    20:35 20.08.2026

  • 15 Оффф

    11 3 Отговор
    То пък назначенията в сглобката ви бяха кристално прозрачни.

    20:36 20.08.2026

  • 16 Видьо Видев

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Г5833":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    20:36 20.08.2026

  • 17 Иван

    8 2 Отговор
    Когато се сменя власта се сменят всички по веригата нали или падаш от небето така се прави по цял свят нали

    20:37 20.08.2026

  • 18 Учител

    4 1 Отговор
    Ами Вие г-н Денков оставихте кадрите на ГЕРБ и те го обърнаха на бащиния. Крайно време беше да ги сменят.

    20:47 20.08.2026

  • 19 4567

    2 1 Отговор
    Сменят само тези, които не са си сменили партийната ориентация,но тези са плазмодии и само баламите още не са го направили. Ама баламите сред тях са малко, нали така са станали Началници. Справка - местния Началнис.

    20:49 20.08.2026

  • 20 идиоти вън

    1 1 Отговор
    А, че тоя академишко какво иска, да останат неговите кадри(соросоиди), които да бълват програми за лгбт обучение на децата ни и да прикриват отсъствията им за да обикалят педрохан ли?!?!?!? Ай бегай на педрохан бе мики!!!!!

    21:04 20.08.2026

  • 21 Сапунът

    0 0 Отговор
    дето не е виждал вода от 2 месеца и мирише повече и от ДойчеЗеле пак умириса медиите

    21:08 20.08.2026

  • 22 Прогресивни мутри

    0 0 Отговор
    Моделът КОЙ

    21:09 20.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол