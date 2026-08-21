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Първан Симеонов: България е на прага да утвърди нова партийна система

Първан Симеонов: България е на прага да утвърди нова партийна система

21 Август, 2026 09:56 1 504 21

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"Тези 100 дни се изкопа ров между ПБ и ПП и ДБ, като дистанцията ще става все по-голяма. И двата субекта усещат, че това носи дивиденти“, каза Димитър Ганев от "Тренд"

Първан Симеонов: България е на прага да утвърди нова партийна система - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме нов политически, а дори и исторически момент. Хипотезата ми е, че България е на прага да утвърди нова партийна система, трета от началото на демократичните промени. Това заяви пред Нова телевизия Първан Симеонов, социолог от „Мяра“, цитиран от novini.bg.

През първите 10-15 години от началото на прехода имахме по-традиционалистки, ляв център и още един, който беше по-реформаторски и градски. Те се редуваха на власт. След това имахме силен центризъм - започнал с НДСВ, но утвърдил се с ГЕРБ.

По думите му отиваме към разлом: „От едната страна е голямо и масово традиционалистко, отварящо вратата към изток в лицето на „Прогресивна България“, и западен, по-градски, столичен, но влиятелен център в лицето на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.“

„Взаимното им удряне е на път да се превърне в нова партийна система. У нас винаги го е имало този разлом – център срещу периферия. Въпросът е какво ще прави ГЕРБ – ще опита да балансира между двете. Според мен за ГЕРБ идват по-трудни дни“, прогнозира той.

Социологът от "Тренд" Димитър Ганев смята, че взаимното легитимиране е факт.
„ПП, ДБ и лагерът около Радев бяха партньори по протестите, имаха общ враг в лицето на Борисов и Пеевски. След като ПБ спечели изборите, имаше някаква форма на диалог – „Хайде заедно да изграждаме модела“. Тези 100 дни се изкопа ров между ПБ и ПП и ДБ, като дистанцията ще става все по-голяма. И двата субекта усещат, че това носи дивиденти“, каза той.

По думите му ключовият въпрос за президентските избори е: втори тур ще има, но кой отива на балотаж срещу Йотова. „Тя е фаворитка към момента“, обърна внимание Ганев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    6 3 Отговор
    Хахахахахаха Първанов рано рано заблуждаваш Хахахахаха 2026 г

    Коментиран от #3, #7

    10:05 21.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пързалката

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Сън не го хваща, все включва петроханците като важни играчи.

    10:13 21.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нова политическа система!!!

    6 8 Отговор
    Със стари политици, и какво му е новото и откритото???

    Политика за "Чукчета"!!!!!!

    Румен Радев "преоткри" ди-ва-щи-на-та на Путин???!

    Добре, че на власт е от-ка-чал-ника Труп , да поеме разликата в политиката,

    иначе няма нищо ново !!!???

    10:14 21.08.2026

  • 6 БОЦ - ко

    6 4 Отговор
    Народ подробен,
    От своя "освободител",
    И в сърцето прободен,
    От руснак - съдия изпълнител...

    10:15 21.08.2026

  • 7 Окооо

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    За ужаст на анонимника и неговите шефове Шиши и Боко, двете мафиотски партии ГЕРБ- ДПС си отиват, след 15- 16 години корумпирано , алчно и грабителско управление! И Слава Богу!!!

    Коментиран от #10

    10:15 21.08.2026

  • 8 Развитие

    8 2 Отговор
    И кои са новите Първанов старите служебници от президенството и старите от бкп Това са амортисирани индивиди единствено желаещи да си попълнят банковите сметки с 10 хиляди евро месечно и с още други екстри докато има малоумници тук тези ще си богатеят лесно приятно и спокойно

    10:18 21.08.2026

  • 9 Трол

    8 4 Отговор
    В новата партийна система ППДБ ще влязат в състояние на перманентен протест, а Радев ще си го мести от единия в другия крачол.

    10:18 21.08.2026

  • 10 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Окооо":

    Е ти нали си слуга на новите стари служебници радвай се а Борисов и мен не мисли Радвай се на твоето миражно око

    Коментиран от #18

    10:20 21.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гласоподавател

    5 0 Отговор
    Човек, когато няма нещо съществено да каже, е по добре да замълчи!

    10:26 21.08.2026

  • 13 Анонимен

    7 6 Отговор
    Прогресивна България вече закопа в дълбокия ров дебилите от ПП и ДБ!!! Те са абсолютно непотребни и зловредни и много добре се получи че се отървахме окончателно от тях.

    Коментиран от #14

    10:34 21.08.2026

  • 14 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Колкото са шарлатаните толкова са и регресията еднодневки са

    10:38 21.08.2026

  • 15 Павел Пенев

    7 5 Отговор
    Какъв влиятелен център са ППДБ бе мухльо? Те са на бунището заедно с ГЕРБ-СДС и ДПС. Крайно време е новото правителство да вземе мерки против слугинажните журналисти и медии и разни скапани НПО които чакат финансиране от чужбина.

    10:39 21.08.2026

  • 16 Цвете

    5 4 Отговор
    РАДЕВ ЗАСЛУЖАВА ДА УПРАВЛЯВА СЛЕДВАЩИТЕ 12 ГОДИНИ, А СЛЕД ЕДНА ГОДИНА БОКЛУЦИ КАТО ТЕЗИ ОТ ПП И ДБ ЩЕ СА ИСТОРИЯ.

    Коментиран от #20

    10:43 21.08.2026

  • 17 Жожи

    0 0 Отговор
    Първите 10-15г моделът беше крадливо реформаторски, а после пак крадлив

    11:30 21.08.2026

  • 18 Гожи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Не те мислим-доста си се облажил, ще има за поколения наред

    11:31 21.08.2026

  • 19 Озитата

    1 0 Отговор
    не са добре. Протестите си бяха не само срещу Пеевски и Борисов, но и срещу Радев. Имаше лозунги, където пишеше, Радев тук не е Москва.

    11:32 21.08.2026

  • 20 Още наесен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Радев отива в бунището на историята. Нито външна, нито вътрешна политика. Тотални неграмотници!

    11:34 21.08.2026

  • 21 Пълни смешки!

    1 0 Отговор
    Идването на Радев на власт е резултат от координирана акция на Радев , ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ.

    режисирани протести- оставка на Боко- Радев на власт- участниците в сценария си кютат уютно- Радев не ги закача- симулирна опозиция, за да не е съвсем ачик!

    Никакво разделение няма , никакви два фронта!

    Тия Първанов е част от глашатаите на Радев, има задачата да поддържа илюзията!
    Опозиьция на Радев в момента са само Коцето и Корнела.

    11:43 21.08.2026

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