Първан Симеонов: България е на прага да утвърди нова партийна система

Имаме нов политически, а дори и исторически момент. Хипотезата ми е, че България е на прага да утвърди нова партийна система, трета от началото на демократичните промени. Това заяви пред Нова телевизия Първан Симеонов, социолог от „Мяра“, цитиран от novini.bg.
През първите 10-15 години от началото на прехода имахме по-традиционалистки, ляв център и още един, който беше по-реформаторски и градски. Те се редуваха на власт. След това имахме силен центризъм - започнал с НДСВ, но утвърдил се с ГЕРБ.
По думите му отиваме към разлом: „От едната страна е голямо и масово традиционалистко, отварящо вратата към изток в лицето на „Прогресивна България“, и западен, по-градски, столичен, но влиятелен център в лицето на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.“
„Взаимното им удряне е на път да се превърне в нова партийна система. У нас винаги го е имало този разлом – център срещу периферия. Въпросът е какво ще прави ГЕРБ – ще опита да балансира между двете. Според мен за ГЕРБ идват по-трудни дни“, прогнозира той.
Социологът от "Тренд" Димитър Ганев смята, че взаимното легитимиране е факт.
„ПП, ДБ и лагерът около Радев бяха партньори по протестите, имаха общ враг в лицето на Борисов и Пеевски. След като ПБ спечели изборите, имаше някаква форма на диалог – „Хайде заедно да изграждаме модела“. Тези 100 дни се изкопа ров между ПБ и ПП и ДБ, като дистанцията ще става все по-голяма. И двата субекта усещат, че това носи дивиденти“, каза той.
По думите му ключовият въпрос за президентските избори е: втори тур ще има, но кой отива на балотаж срещу Йотова. „Тя е фаворитка към момента“, обърна внимание Ганев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #3, #7
10:05 21.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пързалката
До коментар #1 от "Анонимен":Сън не го хваща, все включва петроханците като важни играчи.
10:13 21.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нова политическа система!!!
Политика за "Чукчета"!!!!!!
Румен Радев "преоткри" ди-ва-щи-на-та на Путин???!
Добре, че на власт е от-ка-чал-ника Труп , да поеме разликата в политиката,
иначе няма нищо ново !!!???
10:14 21.08.2026
6 БОЦ - ко
От своя "освободител",
И в сърцето прободен,
От руснак - съдия изпълнител...
10:15 21.08.2026
7 Окооо
До коментар #1 от "Анонимен":За ужаст на анонимника и неговите шефове Шиши и Боко, двете мафиотски партии ГЕРБ- ДПС си отиват, след 15- 16 години корумпирано , алчно и грабителско управление! И Слава Богу!!!
Коментиран от #10
10:15 21.08.2026
8 Развитие
10:18 21.08.2026
9 Трол
10:18 21.08.2026
10 Анонимен
До коментар #7 от "Окооо":Е ти нали си слуга на новите стари служебници радвай се а Борисов и мен не мисли Радвай се на твоето миражно око
Коментиран от #18
10:20 21.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 гласоподавател
10:26 21.08.2026
13 Анонимен
Коментиран от #14
10:34 21.08.2026
14 Анонимен
До коментар #13 от "Анонимен":Колкото са шарлатаните толкова са и регресията еднодневки са
10:38 21.08.2026
15 Павел Пенев
10:39 21.08.2026
16 Цвете
Коментиран от #20
10:43 21.08.2026
17 Жожи
11:30 21.08.2026
18 Гожи
До коментар #10 от "Анонимен":Не те мислим-доста си се облажил, ще има за поколения наред
11:31 21.08.2026
19 Озитата
11:32 21.08.2026
20 Още наесен
До коментар #16 от "Цвете":Радев отива в бунището на историята. Нито външна, нито вътрешна политика. Тотални неграмотници!
11:34 21.08.2026
21 Пълни смешки!
режисирани протести- оставка на Боко- Радев на власт- участниците в сценария си кютат уютно- Радев не ги закача- симулирна опозиция, за да не е съвсем ачик!
Никакво разделение няма , никакви два фронта!
Тия Първанов е част от глашатаите на Радев, има задачата да поддържа илюзията!
Опозиьция на Радев в момента са само Коцето и Корнела.
11:43 21.08.2026