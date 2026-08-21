Първан Симеонов: България е на прага да утвърди нова партийна система

Имаме нов политически, а дори и исторически момент. Хипотезата ми е, че България е на прага да утвърди нова партийна система, трета от началото на демократичните промени. Това заяви пред Нова телевизия Първан Симеонов, социолог от „Мяра“, цитиран от novini.bg.

През първите 10-15 години от началото на прехода имахме по-традиционалистки, ляв център и още един, който беше по-реформаторски и градски. Те се редуваха на власт. След това имахме силен центризъм - започнал с НДСВ, но утвърдил се с ГЕРБ.

По думите му отиваме към разлом: „От едната страна е голямо и масово традиционалистко, отварящо вратата към изток в лицето на „Прогресивна България“, и западен, по-градски, столичен, но влиятелен център в лицето на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.“

„Взаимното им удряне е на път да се превърне в нова партийна система. У нас винаги го е имало този разлом – център срещу периферия. Въпросът е какво ще прави ГЕРБ – ще опита да балансира между двете. Според мен за ГЕРБ идват по-трудни дни“, прогнозира той.

Социологът от "Тренд" Димитър Ганев смята, че взаимното легитимиране е факт.

„ПП, ДБ и лагерът около Радев бяха партньори по протестите, имаха общ враг в лицето на Борисов и Пеевски. След като ПБ спечели изборите, имаше някаква форма на диалог – „Хайде заедно да изграждаме модела“. Тези 100 дни се изкопа ров между ПБ и ПП и ДБ, като дистанцията ще става все по-голяма. И двата субекта усещат, че това носи дивиденти“, каза той.

По думите му ключовият въпрос за президентските избори е: втори тур ще има, но кой отива на балотаж срещу Йотова. „Тя е фаворитка към момента“, обърна внимание Ганев.