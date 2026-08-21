Предупреждават за прекъсване на тока в части от общините Трън и Брезник

ЕРМ Запад ще извърши профилактика на съоръжение във възлова станция „Трън", собственост на дружеството. Дейностите по профилактиката налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия на 24 август, което може да причини смущения на електрозахранването в следните населени места:

Община Трън (област Перник): Бутроинци, Врабча, Ездимирци, Банкя, Берианци (Бераинци), Богойна, Бохова, Бусинци, Видрар, Вукан, Главановци, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ельовица (Еловица), Забел, Зелинград (Зелениград), Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Лешниковци, Ломница, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Недялково (Неделково), Парамун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен извор, Трън (град), Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шипковица, Ярловци, Глоговица, Лялинци

Община Брезник (област Перник): Билинци, Видрица, Гърло, Конска, Кривонос, Муртинци, Ребро

Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на „електрохолд" или „electrohold" в търсачката на Viber.