Профилактика на възлова станция „Трън" може да предизвика смущения на електрозахранването в части от общините Трън и Брезник на 31 август

Профилактика на съоръжение във възлова станция „Трън", собственост на ЕРМ Запад, налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия на 31 август в следните населени места:

Община Трън (обл. Перник)

Бутроинци, Врабча, Ездимирци, Банкя, Берианци, Богойна, Бохова, Бусинци, Видрар, Вукан, Главановци, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ельовица, Забел, Зелинград, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Лешниковци, Ломница, Милославци, Мракетинци, Мрамор, Насалевци, Недялково, Парамун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен извор, Трън, Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шипковица, Ярловци, Глоговица, Лялинци

Община Брезник (обл. Перник)

Билинци, Видрица, Гърло, Конска, Кривонос, Муртинци, Ребро.

Дружеството остава в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания": https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на „електрохолд" или „electrohold" в търсачката на Viber.