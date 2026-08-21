Откриха мъртъв мъж в дома му в Кюстендилско

Откриха починал 65-годишен мъж в дома му в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 20 август е подаден сигнал от кмета на село Стоб за намерения мъж.

Тялото му е открито в стадий на разложение, като следи от насилие не са установени.

Предстои да бъде извърпена аутопсия в кюстендилската болница. За случая е уведомена прокуратурата.