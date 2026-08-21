Новини
България »
Откриха мъртъв мъж в дома му в Кюстендилско

Откриха мъртъв мъж в дома му в Кюстендилско

21 Август, 2026 10:51 995 12

  • мъртъв-
  • кюстендилско

Тялото му е открито в стадий на разложение, като следи от насилие не са установени

Откриха мъртъв мъж в дома му в Кюстендилско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриха починал 65-годишен мъж в дома му в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 20 август е подаден сигнал от кмета на село Стоб за намерения мъж.

Тялото му е открито в стадий на разложение, като следи от насилие не са установени.

Предстои да бъде извърпена аутопсия в кюстендилската болница. За случая е уведомена прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 само питам

    7 0 Отговор
    редактора им ли е умрял?

    10:56 21.08.2026

  • 4 Емиии

    4 2 Отговор
    В тая скапана жега кво друго да е. Аре стига вече с туй слънце, че ми се спаружиа яйцата, а мозъко ми изтече през ушите!

    10:56 21.08.2026

  • 5 вижте дали не се навърта наоколо

    2 1 Отговор
    черната пантера го я изяла

    10:57 21.08.2026

  • 6 Какви доказателства от насирие

    7 0 Отговор
    То няма съдебни лекари в България които могат и знаят
    Водят се дефицит като уролози и педиатри
    Да видят дали изобщо има т.н. семеен лекар и как е бил лекуван въобще
    Дали няма чакащи наследствен имот
    Кой да каже
    Съседите си траят. Но всичко знаят

    10:59 21.08.2026

  • 7 а внасял ли си е осигуровките

    5 0 Отговор
    нормално е на 65 тъкмо ще щял да вземе пенсия

    ной се радват

    11:00 21.08.2026

  • 8 Мара оплаКВАЧКАТА

    2 1 Отговор
    Болна си , жено!

    11:11 21.08.2026

  • 9 най смъртоносните болести са спин, рак ,

    1 0 Отговор
    цироза , а и голяма причина за смъртността у нас . друг вариант е естествена смърт . като навални . доколкото е известно около 8-9 човека на възраст между 60 и 85 така издъхнаха на морето . прави две загребвания в басейна и потъва . влиза в морето и потъва . оная с косата ги прибира . късно са го открили . поразложил се е и се е вмирисал . самотниците така си отиват . сега е модерно да си самотник . лошия живот и цените тормозят хората .

    Коментиран от #11

    11:27 21.08.2026

  • 10 Мисирки ООД

    2 0 Отговор
    Ковид бюлетина го сменихте със статистика на починалите във България, а и по света. Няма нещо хубаво да напишете.. поне веднъж, ей така, за проба.

    11:36 21.08.2026

  • 11 дядо дръмпир

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "най смъртоносните болести са спин, рак ,":

    Вероятно смяташ ,че "Хубавия"живот няма да доведе до такъв край....чудя се ,котаракът ни дали ще хапне от мен като отида в невидимият свят...храниш го ,а то те яде и след смърта....що е то...-Държавата во главе с поповете..

    11:38 21.08.2026

  • 12 Ами така е идвайте още у столицата

    1 0 Отговор
    Когато в България заселването беше балансирано съседи имаше в близост до всяка къща, но дори да нямаше когато някой го знаят че живее сам и да не се покаже няколко дни на фурната или бакалията, започват да го търсят, докато сега е Маркес - 100г самота ....

    11:38 21.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове