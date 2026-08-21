Откриха мъртъв мъж в дома му в Кюстендилско

Откриха починал 65-годишен мъж в дома му в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
На 20 август е подаден сигнал от кмета на село Стоб за намерения мъж.
Тялото му е открито в стадий на разложение, като следи от насилие не са установени.
Предстои да бъде извърпена аутопсия в кюстендилската болница. За случая е уведомена прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 само питам
10:56 21.08.2026
4 Емиии
10:56 21.08.2026
5 вижте дали не се навърта наоколо
10:57 21.08.2026
6 Какви доказателства от насирие
Водят се дефицит като уролози и педиатри
Да видят дали изобщо има т.н. семеен лекар и как е бил лекуван въобще
Дали няма чакащи наследствен имот
Кой да каже
Съседите си траят. Но всичко знаят
10:59 21.08.2026
7 а внасял ли си е осигуровките
ной се радват
11:00 21.08.2026
8 Мара оплаКВАЧКАТА
11:11 21.08.2026
9 най смъртоносните болести са спин, рак ,
Коментиран от #11
11:27 21.08.2026
10 Мисирки ООД
11:36 21.08.2026
11 дядо дръмпир
До коментар #9 от "най смъртоносните болести са спин, рак ,":Вероятно смяташ ,че "Хубавия"живот няма да доведе до такъв край....чудя се ,котаракът ни дали ще хапне от мен като отида в невидимият свят...храниш го ,а то те яде и след смърта....що е то...-Държавата во главе с поповете..
11:38 21.08.2026
12 Ами така е идвайте още у столицата
11:38 21.08.2026