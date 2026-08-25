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Радан Кънев чака да види дали Радев ще прави съдебна реформа, или иска да овладее системата

Радан Кънев чака да види дали Радев ще прави съдебна реформа, или иска да овладее системата

25 Август, 2026 19:36 565 40

  • радан кънев-
  • дсб-
  • румен радев-
  • съдебна реформа-
  • олигархия

Този политически сезон всъщност поставя посоките, приоритетите пред българското общество за дълъг период напред

Радан Кънев чака да види дали Радев ще прави съдебна реформа, или иска да овладее системата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този политически сезон всъщност поставя посоките, приоритетите пред българското общество за дълъг период напред. Това заяви на брифинг в Народното събрание (НС) лидерът на ДСБ Радан Кънев. Това ще е сезон, в който ще има политическа програма, сезон на Бюджет 2027, който трябва да обезпечи приоритетите в тази програма, някои от които, по мнението му, са много амбициозни. Това е сезонът, в който следва да бъде избран Висшият съдебен съвет (ВСС), припомни Кънев.

Ще стане ясно Румен Радев дали иска да прави истинска съдебна реформа, или цели овладяване на съдебната система, пише news.bg. Иначе, Кънев харесва идеята на "Прогресивна България" (ПБ) за демонтаж на олигархичния модел, но деолигархизация без назоваване на произхода, основите и механизмите не изглежда като сериозна политическа цел, според него. Затова настоява да се посочи ролята на Държавна сигурност (ДС) и на службите в създаването и функционирането на този модел.

От своя страна, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че заспалите служби се събудили за заглушителите на Таки, но имало и още теми, за които да си отворят очите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    18 3 Отговор
    Измамник от висока класа...Момчето от фотото.

    Коментиран от #10

    19:39 25.08.2026

  • 2 Ще видите

    7 11 Отговор
    Че нищо няма да реформира Радев или да вкара политици в затвора. Поредния лъжец.

    Коментиран от #9, #14, #15

    19:39 25.08.2026

  • 3 Даа⁷

    21 2 Отговор
    Радан Кънев и компания на два пъти имаха възможност да правят " съдебната реформа ". Участваха 2 пъти в коалиция с ГЕРБ- ДПС! Веднъж като Реформаторски блок и втори път, като ПП- ДБ! Еее, трети път уви няма да имат, стоманата е строшена, доверието- също!

    Коментиран от #13

    19:41 25.08.2026

  • 4 иван костов

    16 3 Отговор
    Точно другарят Дълбоката и приятелите му , нямат право да гъкнат по този въпрос!

    19:41 25.08.2026

  • 5 Обладае

    7 2 Отговор
    Няма да я обладее , направо ще я обладае,защото за разлика от теб си пада по жени.

    19:43 25.08.2026

  • 6 И като и ако изчака, Божа работа е!

    8 3 Отговор
    Какво ще стори с неговата празна кошница от гласове и то преди големия срам наесен?!

    19:43 25.08.2026

  • 7 Рамадан

    11 2 Отговор
    я се скрий па ти
    цяла сюрия сте абонирани при мичето та се чуди на кой да угоди първи да бръщолеви кво се сетил

    19:43 25.08.2026

  • 8 Гешев

    5 2 Отговор
    Сийка Кайсийка във ВСС!

    19:43 25.08.2026

  • 9 Евроатлантик

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ще видите":

    Нека мине година- две, тогава ще ги съдим! Двете пра.сета все още държат съдебната система и техен ВСС, с отдавна изтекъл мандат. Нооо, вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Тогава ще очакваме справедливост, правосъдие и възмездие!

    19:44 25.08.2026

  • 10 Исторически факти

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Този е обикновен шарлатанин. Висока класа е в говоренето на глупости. Беше заложил парите от партийната каса в КТБ, за да прибира лихвите. Банката фалира и...

    19:45 25.08.2026

  • 11 3ипо

    4 3 Отговор
    С Бай Ху ли Радев ще събира 160 гласа за реформи ?!

    19:45 25.08.2026

  • 12 Ама моля ви се

    9 3 Отговор
    Кой е радан кънев? Един жалък лъжец от една партия на мафията ПП и ДБ заливаща ни с лъжи и схеми! Къде е Радев, къде тези нищожества. Айде спрете да им давате дума. Като ги активират и през час се изрежда цялата измет! Днес е такъв ден!

    19:46 25.08.2026

  • 13 Стига е

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даа⁷":

    Измислиха и гласуваха Домовата книга и назначиха Деса Конституцията!

    19:46 25.08.2026

  • 14 Окооо

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ще видите":

    Трай бабо за хубост! Съдебната реформа най- после наистина започна, след много, много години умишлено протакане! До ноември трябва да има нов ВСС! Само протести срещу новото управление, могат да спасят кожата на Шиши и Боко и да се спре съдебната реформа!

    19:47 25.08.2026

  • 15 едва ли е Поредния лъжец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще видите":

    макар да не се представя добре

    каша парен духа
    той помни как киркир вкара тикви в ареста и ги пуснаха веднага
    че и го разкарваха бая пъти до съда че ги арестувал

    шуробаджанащината и корупцията са на висота в тикволандия
    особено за тиквите даже органите да представят солидни доказателства пак ще ги оправдаят или
    сериала
    ние ги хващаме вие ги пускате

    19:48 25.08.2026

  • 16 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 5 Отговор
    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #32

    19:49 25.08.2026

  • 17 РАДА ЧАКА

    4 2 Отговор
    РЮТЕТО да и звънне по телефона.

    19:50 25.08.2026

  • 18 Ами

    5 1 Отговор
    Точно пък тоя да говори за съдебна реформа си е направо цинизъм.
    Нали неговите хора писаха конституция в скута на Пеевски.

    19:54 25.08.2026

  • 19 ТИ КАКВО СВЪРШИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА ?

    7 1 Отговор
    С КОЙ УСПЯ ДА СЕ ИЗПЛЯКАШ ? СЪС СТАНИШКАТА ПОНЕ УСПЯ ЛИ ? ЗА РАДЕВ НЕ БЕРИ ГРИЖА , ТОЙ И ЗА ТЕБ ШЕ СЕ СЕТИ ! ПАРАЗИТ СКАПАН !

    19:57 25.08.2026

  • 20 Вашето мнение

    7 2 Отговор
    А коя беше рада длибоката?

    19:58 25.08.2026

  • 21 Мисира

    4 2 Отговор
    Див чакал!

    19:59 25.08.2026

  • 22 Радостина Дълбочева

    6 2 Отговор
    Направо стреснах премиера.Премести го.

    20:02 25.08.2026

  • 23 въпросче

    7 1 Отговор
    Господин Радан Кънев не е ли наясно, че е в отбора на неможачите и мнението му не важи за нищо.

    20:04 25.08.2026

  • 24 Какво ще чака Рада?

    5 0 Отговор
    Нали Мравояда направи невероятна съдебна реформа?

    20:06 25.08.2026

  • 25 тази противна персона

    6 0 Отговор
    толкова бели и простоии във властта направи, а сега ЧАКА! Как пък някои нямат и капчица срам? Наглец!!!!

    20:08 25.08.2026

  • 26 Не партия

    2 1 Отговор
    . Партиите също не събират членове, има план на общото статукво, от което е всяка една партия. Вие сте евреи, и разигравате поредният си театър. Иван и Андрей, са евреи. Бакалова участва в Типично. Димитър Кирязов и всички от Типично. Ютуб е еврейски лост и връзки. Двамата Иво Христовци, В. Василев хладилника и по бащина и майчина линия, вторият му баща основал народното предприятие Родопа. Да нииде няма не евреин. Мирчев. Христо Иванов, Маджо. Всяка една глава на мафия. Киро Брейка е евреин. Вуйчото на Ивелин, К. Каракачанов. Ал. Симов, Корнелия Н., Сегашният на БСП. 100% от БСП са евреи връзкари милионери. Пеевски. Бойко Б. Цветанов и И. Костов. Домусчиев и В. Велев. К. Петков и кокорчо. Ниският генерал Наско. С. Трифонов. Ж. Желев, П. Стоянов. Пасков, Ивелин.. Милен Цветков. Юлиян Вучков. Ц. Ризова. Васко Кеца. Орлин Горанов, Орлин Павлов. Ицко Хазарта .. Волгин Карбовски Дачков.. Папионката. Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин.

    20:08 25.08.2026

  • 27 Е не тия са

    5 0 Отговор
    Абсолтно слабоумни. Трябва да не са повече в парламента.

    20:10 25.08.2026

  • 28 име

    5 0 Отговор
    И ние чакаме Радан да свърши нещо в европарламента, но досега само заплати папа. Не е нормално тиквена подлога да дава оценки и да изисква от другите.

    20:13 25.08.2026

  • 29 РАДАН

    3 0 Отговор
    Никой не го бръсне за слива.

    20:16 25.08.2026

  • 30 И след чакането

    2 0 Отговор
    какво?

    20:17 25.08.2026

  • 31 Щърбел

    2 1 Отговор
    чака хърбел !

    20:18 25.08.2026

  • 32 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Мутра е жорко.

    Не може нищо освен да се клати.

    20:26 25.08.2026

  • 33 Васил

    2 0 Отговор
    Радев и реформи това е научна фантастика. Най новият хит е държавните служители да работят от вкъщи ама те и когато са канцелариите не работят.

    20:26 25.08.2026

  • 34 Рамаданееее, Рамадане...

    1 0 Отговор
    та те е... и теб, кой те фане!

    20:27 25.08.2026

  • 35 111111

    0 0 Отговор
    Бомба в BulNews! Директор във Врачанско даде 380 000€ рушвет, за да остане на поста си

    20:27 25.08.2026

  • 36 РАТКА С ГОЛЯМАТА ПАТКА

    2 0 Отговор
    ПРОЧУ СЕ И В ЕВРОПА С ДЪЛБОЧИНАТА СИ !

    20:27 25.08.2026

  • 37 Реотан

    0 0 Отговор
    Кънев....

    20:29 25.08.2026

  • 38 очевидец

    1 0 Отговор
    Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава“

    20:29 25.08.2026

  • 39 хороскоп

    1 0 Отговор
    Партиите също не събират членове, има план на общото статукво, от което е всяка една партия. Вие сте евреи, и разигравате поредният си театър. Иван и Андрей, са евреи. Бакалова участва в Типично. Димитър Кирязов и всички от Типично. Ютуб е еврейски лост и връзки. Двамата Иво Христовци, В. Василев хладилника и по бащина и майчина линия, вторият му баща основал народното предприятие Родопа. Да нииде няма не евреин. Мирчев. Христо Иванов, Маджо. Всяка една глава на мафия. Киро Брейка е евреин. Вуйчото на Ивелин, К. Каракачанов. Ал. Симов, Корнелия Н., Сегашният на БСП. 100% от БСП са евреи връзкари милионери. Пеевски. Бойко Б. Цветанов и И. Костов. Домусчиев и В. Велев. К. Петков и кокорчо. Ниският генерал Наско. С. Трифонов. Ж. Желев, П. Стоянов. Пасков, Ивелин.. Милен Цветков. Юлиян Вучков. Ц. Ризова. Васко Кеца. Орлин Горанов, Орлин Павлов. Ицко Хазарта .. Волгин Карбовски Дачков.. Папионката. Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин. Банките в Швейцария на ционистите, дават на еврейски банки, в другите страни, в Българияя. И Българските банки кредитират евреи.. Ковачев е евреи. Финансирани са евреи занаятчии и търговци.

    20:30 25.08.2026

  • 40 ЧЕ КОЙ СЕ СЪОБРАЗЯВА С РАДА

    1 0 Отговор
    Жълтопаветниците и Сорос не може да ги спаси.

    20:32 25.08.2026

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