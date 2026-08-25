Радан Кънев чака да види дали Радев ще прави съдебна реформа, или иска да овладее системата

Този политически сезон всъщност поставя посоките, приоритетите пред българското общество за дълъг период напред. Това заяви на брифинг в Народното събрание (НС) лидерът на ДСБ Радан Кънев. Това ще е сезон, в който ще има политическа програма, сезон на Бюджет 2027, който трябва да обезпечи приоритетите в тази програма, някои от които, по мнението му, са много амбициозни. Това е сезонът, в който следва да бъде избран Висшият съдебен съвет (ВСС), припомни Кънев.
Ще стане ясно Румен Радев дали иска да прави истинска съдебна реформа, или цели овладяване на съдебната система, пише news.bg. Иначе, Кънев харесва идеята на "Прогресивна България" (ПБ) за демонтаж на олигархичния модел, но деолигархизация без назоваване на произхода, основите и механизмите не изглежда като сериозна политическа цел, според него. Затова настоява да се посочи ролята на Държавна сигурност (ДС) и на службите в създаването и функционирането на този модел.
От своя страна, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че заспалите служби се събудили за заглушителите на Таки, но имало и още теми, за които да си отворят очите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #10
19:39 25.08.2026
2 Ще видите
Коментиран от #9, #14, #15
19:39 25.08.2026
3 Даа⁷
Коментиран от #13
19:41 25.08.2026
4 иван костов
19:41 25.08.2026
5 Обладае
19:43 25.08.2026
6 И като и ако изчака, Божа работа е!
19:43 25.08.2026
7 Рамадан
цяла сюрия сте абонирани при мичето та се чуди на кой да угоди първи да бръщолеви кво се сетил
19:43 25.08.2026
8 Гешев
19:43 25.08.2026
9 Евроатлантик
До коментар #2 от "Ще видите":Нека мине година- две, тогава ще ги съдим! Двете пра.сета все още държат съдебната система и техен ВСС, с отдавна изтекъл мандат. Нооо, вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Тогава ще очакваме справедливост, правосъдие и възмездие!
19:44 25.08.2026
10 Исторически факти
До коментар #1 от "Овчар":Този е обикновен шарлатанин. Висока класа е в говоренето на глупости. Беше заложил парите от партийната каса в КТБ, за да прибира лихвите. Банката фалира и...
19:45 25.08.2026
11 3ипо
19:45 25.08.2026
12 Ама моля ви се
19:46 25.08.2026
13 Стига е
До коментар #3 от "Даа⁷":Измислиха и гласуваха Домовата книга и назначиха Деса Конституцията!
19:46 25.08.2026
14 Окооо
До коментар #2 от "Ще видите":Трай бабо за хубост! Съдебната реформа най- после наистина започна, след много, много години умишлено протакане! До ноември трябва да има нов ВСС! Само протести срещу новото управление, могат да спасят кожата на Шиши и Боко и да се спре съдебната реформа!
19:47 25.08.2026
15 едва ли е Поредния лъжец
До коментар #2 от "Ще видите":макар да не се представя добре
каша парен духа
той помни как киркир вкара тикви в ареста и ги пуснаха веднага
че и го разкарваха бая пъти до съда че ги арестувал
шуробаджанащината и корупцията са на висота в тикволандия
особено за тиквите даже органите да представят солидни доказателства пак ще ги оправдаят или
сериала
ние ги хващаме вие ги пускате
19:48 25.08.2026
16 ВИС-2 🦁🦁🦁
Коментиран от #32
19:49 25.08.2026
17 РАДА ЧАКА
19:50 25.08.2026
18 Ами
Нали неговите хора писаха конституция в скута на Пеевски.
19:54 25.08.2026
19 ТИ КАКВО СВЪРШИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА ?
19:57 25.08.2026
20 Вашето мнение
19:58 25.08.2026
21 Мисира
19:59 25.08.2026
22 Радостина Дълбочева
20:02 25.08.2026
23 въпросче
20:04 25.08.2026
24 Какво ще чака Рада?
20:06 25.08.2026
25 тази противна персона
20:08 25.08.2026
26 Не партия
20:08 25.08.2026
27 Е не тия са
20:10 25.08.2026
28 име
20:13 25.08.2026
29 РАДАН
20:16 25.08.2026
30 И след чакането
20:17 25.08.2026
31 Щърбел
20:18 25.08.2026
32 Никой
До коментар #16 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Мутра е жорко.
Не може нищо освен да се клати.
20:26 25.08.2026
33 Васил
20:26 25.08.2026
34 Рамаданееее, Рамадане...
20:27 25.08.2026
35 111111
20:27 25.08.2026
36 РАТКА С ГОЛЯМАТА ПАТКА
20:27 25.08.2026
37 Реотан
20:29 25.08.2026
38 очевидец
20:29 25.08.2026
39 хороскоп
20:30 25.08.2026
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