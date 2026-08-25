Радан Кънев чака да види дали Радев ще прави съдебна реформа, или иска да овладее системата

Този политически сезон всъщност поставя посоките, приоритетите пред българското общество за дълъг период напред. Това заяви на брифинг в Народното събрание (НС) лидерът на ДСБ Радан Кънев. Това ще е сезон, в който ще има политическа програма, сезон на Бюджет 2027, който трябва да обезпечи приоритетите в тази програма, някои от които, по мнението му, са много амбициозни. Това е сезонът, в който следва да бъде избран Висшият съдебен съвет (ВСС), припомни Кънев.

Ще стане ясно Румен Радев дали иска да прави истинска съдебна реформа, или цели овладяване на съдебната система, пише news.bg. Иначе, Кънев харесва идеята на "Прогресивна България" (ПБ) за демонтаж на олигархичния модел, но деолигархизация без назоваване на произхода, основите и механизмите не изглежда като сериозна политическа цел, според него. Затова настоява да се посочи ролята на Държавна сигурност (ДС) и на службите в създаването и функционирането на този модел.

От своя страна, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че заспалите служби се събудили за заглушителите на Таки, но имало и още теми, за които да си отворят очите.