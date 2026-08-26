Мирчев: Копринков прегрупира бизнес мрежите на Борисов и Пеевски

Сигурността е сред ключовите теми на "Демократична България" - това заяви пред БТВ Ивайло Мирчев от партията. А причината - провалът на управляващите в сектора.
Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" - служебното правителство на Радев, допълни народният представител.
Има прегрупиране на бизнес мрежите на Борисов и Пеевски - това се случва от Николай Копринков. Маха се фасадата "Борисов-Пеевски", всички отдолу остават, допълни Мирчев.
"Да успокоя нашите избиратели - ще има за кого да гласуват на тези избори, а именно за проевропейски кандидат", каза Мирчев за президентските избори.
"Има голямо очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат."
И според него: тандемът "Гюров-Кандев" значел честни избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #16
08:48 26.08.2026
2 ту-туу
Коментиран от #30
08:48 26.08.2026
3 Ами И Таки
Да си веят Байряка
Още на границата?
08:49 26.08.2026
4 рашо дамаджанов
08:50 26.08.2026
5 име
Коментиран от #19
08:51 26.08.2026
6 Евалла на Министъра на Отбраната!
Коментиран от #42
08:52 26.08.2026
7 име
08:52 26.08.2026
8 име
08:54 26.08.2026
9 Палячо
08:55 26.08.2026
10 Няма да има протести,
08:55 26.08.2026
11 Васко Делчев
08:58 26.08.2026
12 Програмист
09:00 26.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Исторически парк
09:01 26.08.2026
15 РОСЕНСКИ ГМУРЕЦ
09:03 26.08.2026
16 Румен Решетников
До коментар #1 от "Гробар":Не ми се чиниш олигарх, значи си разносвач на пица, нали? 😀
09:05 26.08.2026
17 Искаме още статии с Мирчев
09:05 26.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Копейкин Костя
До коментар #5 от "име":Радьев ти го каза, обаче не казва какви са посланията на руските дронове по морето.
09:06 26.08.2026
20 Петрухански папагал
09:08 26.08.2026
21 Зеления
От ППДБ играят нечестно, всички други имат по двама кандидати за президентските избори, тези имат трима - кандидат за президент, кандидат за вицепрезидент и Кокорчо кандидат за първа дама !
Трима кандидати срещу двама не е феърплей !
09:08 26.08.2026
22 Кух и дрънчи
09:09 26.08.2026
23 именно проевропейски кандидат
09:11 26.08.2026
24 Дзак
09:12 26.08.2026
25 ахааа
09:13 26.08.2026
26 Анонимен
09:13 26.08.2026
27 Кво прави тоя бре
09:14 26.08.2026
28 Боа
Чий Сега търсиш виновен?
09:14 26.08.2026
29 Специалист
09:15 26.08.2026
30 Без майтап
До коментар #2 от "ту-туу":Умните гласуваха за Радев, резултата, Турция превзема истока.
09:17 26.08.2026
31 Парпърляк
09:19 26.08.2026
32 Жана
Коментиран от #44
09:20 26.08.2026
33 Смарт
09:20 26.08.2026
34 Копейкин Костя
До коментар #18 от "А Мирчев":Бъркаш Мирчев с Вигенин.
09:20 26.08.2026
35 тандемът "Гюров-Кандев"
09:21 26.08.2026
36 Ивелин Михайлов
09:21 26.08.2026
37 Глово
09:23 26.08.2026
38 Стига бе
09:29 26.08.2026
39 БеГемот
09:30 26.08.2026
40 Анонимен
09:36 26.08.2026
41 Мирча откри топлата вода!
За какво квичите сега?
09:37 26.08.2026
42 Анонимен
До коментар #6 от "Евалла на Министъра на Отбраната!":Евала на малоумниците мразещи държавата си хахахахахаха
09:37 26.08.2026
43 Йотова
Това казва Мирчо.
Инак сме опозиция!
09:38 26.08.2026
44 Анонимен
До коментар #32 от "Жана":Вярно Мирчев е шарлатания но Радев е избран от бкп Нинова решетките хахахахаха
09:39 26.08.2026
45 Гюров
Понеже му е удобен и послушен.
09:40 26.08.2026
46 Анонимен
09:42 26.08.2026
47 Янко
09:43 26.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Позор безпаметен
говори точно тези думи
и с цената на всичко прави тези мерзавщини.
Вижте го този от статията - Образцова извадка за описаното изчадие.
09:45 26.08.2026