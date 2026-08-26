Мирчев: Копринков прегрупира бизнес мрежите на Борисов и Пеевски

Сигурността е сред ключовите теми на "Демократична България" - това заяви пред БТВ Ивайло Мирчев от партията. А причината - провалът на управляващите в сектора.

Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" - служебното правителство на Радев, допълни народният представител.

Има прегрупиране на бизнес мрежите на Борисов и Пеевски - това се случва от Николай Копринков. Маха се фасадата "Борисов-Пеевски", всички отдолу остават, допълни Мирчев.

"Да успокоя нашите избиратели - ще има за кого да гласуват на тези избори, а именно за проевропейски кандидат", каза Мирчев за президентските избори.

"Има голямо очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат."

И според него: тандемът "Гюров-Кандев" значел честни избори.