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Мирчев: Копринков прегрупира бизнес мрежите на Борисов и Пеевски

Мирчев: Копринков прегрупира бизнес мрежите на Борисов и Пеевски

26 Август, 2026 08:41 1 441 49

  • ивайло мирчев-
  • копринков

Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" - служебното правителство на Радев

Мирчев: Копринков прегрупира бизнес мрежите на Борисов и Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигурността е сред ключовите теми на "Демократична България" - това заяви пред БТВ Ивайло Мирчев от партията. А причината - провалът на управляващите в сектора.

Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" - служебното правителство на Радев, допълни народният представител.

Има прегрупиране на бизнес мрежите на Борисов и Пеевски - това се случва от Николай Копринков. Маха се фасадата "Борисов-Пеевски", всички отдолу остават, допълни Мирчев.

"Да успокоя нашите избиратели - ще има за кого да гласуват на тези избори, а именно за проевропейски кандидат", каза Мирчев за президентските избори.

"Има голямо очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат."

И според него: тандемът "Гюров-Кандев" значел честни избори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    41 5 Отговор
    Разносвачите на пици треперят, какво остава за олигарсите.

    Коментиран от #16

    08:48 26.08.2026

  • 2 ту-туу

    47 8 Отговор
    Пак се появи тоя мал-у-ник къде си бе доставчико на храна

    Коментиран от #30

    08:48 26.08.2026

  • 3 Ами И Таки

    13 29 Отговор
    Дали плащат на КРАДЕВ
    Да си веят Байряка
    Още на границата?

    08:49 26.08.2026

  • 4 рашо дамаджанов

    52 6 Отговор
    Тия карикатури от Дай Бълггария няма ли най-после да се скрият в мишите дупки

    08:50 26.08.2026

  • 5 име

    42 5 Отговор
    Мирчо, поне веднъж прояви достойство и кажи какво е посланието на украинския дрон!

    Коментиран от #19

    08:51 26.08.2026

  • 6 Евалла на Министъра на Отбраната!

    45 5 Отговор
    Като е толкова много загрижен за Украйна,Ивайло Мирчев да взема пушката и отива в Украйна...!

    Коментиран от #42

    08:52 26.08.2026

  • 7 име

    31 5 Отговор
    Мирчо, поне ведвъж бъди мъж и кажи ти и гяуров бяхте ли част от иранската прокси кампания? Що за гаяур ще призовава за добри отношения със САЩ, които избиват невинни иранци?!

    08:52 26.08.2026

  • 8 име

    33 3 Отговор
    Мирчо, поне веднъж имай смелост да си кажеш, че си зависим неможач и въпреки, че два пъти беше на власт, дори не се опита да ежиш на Таки! Имаш смелост само за невинни доставчици на храна!

    08:54 26.08.2026

  • 9 Палячо

    30 4 Отговор
    страшен е този, говори колкото да отчита дейност, за да не спират грантовете... Неговата партия беше в сглобка с тези дето дадоха митницата на арменеца, а после промениха закона така, че служебните правителства да са само техни хора...

    08:55 26.08.2026

  • 10 Няма да има протести,

    26 4 Отговор
    Вие сте нефелна опозиция, само се шматарочихте 8,9 пъти на избори

    08:55 26.08.2026

  • 11 Васко Делчев

    22 5 Отговор
    Тоя сигурно има голяма акустика в тая куха кратуна

    08:58 26.08.2026

  • 12 Програмист

    16 9 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    09:00 26.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Исторически парк

    19 5 Отговор
    По добре мутри отколкото партията на гейовете

    09:01 26.08.2026

  • 15 РОСЕНСКИ ГМУРЕЦ

    20 5 Отговор
    НИСКОЧЕЛИЯ РАЗКАСВАЧ НА НЕБИВАЛИЦИ

    09:03 26.08.2026

  • 16 Румен Решетников

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Не ми се чиниш олигарх, значи си разносвач на пица, нали? 😀

    09:05 26.08.2026

  • 17 Искаме още статии с Мирчев

    21 3 Отговор
    Не спирайте, за днес искаме повече статии какво е казал Мирчев, дори от Зеленски и Украйна. Мирчев е нашият любимец.

    09:05 26.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Копейкин Костя

    3 15 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Радьев ти го каза, обаче не казва какви са посланията на руските дронове по морето.

    09:06 26.08.2026

  • 20 Петрухански папагал

    17 3 Отговор
    Пуйка Мисиркова от Росенец

    09:08 26.08.2026

  • 21 Зеления

    15 3 Отговор
    "И според него: тандемът "Гюров-Кандев" значел честни избори."

    От ППДБ играят нечестно, всички други имат по двама кандидати за президентските избори, тези имат трима - кандидат за президент, кандидат за вицепрезидент и Кокорчо кандидат за първа дама !

    Трима кандидати срещу двама не е феърплей !

    09:08 26.08.2026

  • 22 Кух и дрънчи

    17 4 Отговор
    Изчезвай бе куха лЕйко.

    09:09 26.08.2026

  • 23 именно проевропейски кандидат

    11 4 Отговор
    НЕ ни трябва, нито пък проукраински, а е нужен пробългарски! А Мирчев пък съвсем не ни трябва...

    09:11 26.08.2026

  • 24 Дзак

    7 3 Отговор
    Как ги виждате тези мрежи?

    09:12 26.08.2026

  • 25 ахааа

    9 4 Отговор
    измислена утайка

    09:13 26.08.2026

  • 26 Анонимен

    6 3 Отговор
    Във факти лижат добре!

    09:13 26.08.2026

  • 27 Кво прави тоя бре

    9 5 Отговор
    Скуби си космите по челото за да си увеличава челото ли или просто фотошопа яко играе? Да не са го сменили с нов някъде по мазетата на Козяк?

    09:14 26.08.2026

  • 28 Боа

    11 5 Отговор
    А Ти,Мирчев,что не ги разкара нито Таки,нито Ами????
    Чий Сега търсиш виновен?

    09:14 26.08.2026

  • 29 Специалист

    7 3 Отговор
    Гледайки този избраник на народа нищоправеш няма да ни бъде като нация.Ами хайде бе Мирчев ти си закона накажи ги.

    09:15 26.08.2026

  • 30 Без майтап

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "ту-туу":

    Умните гласуваха за Радев, резултата, Турция превзема истока.

    09:17 26.08.2026

  • 31 Парпърляк

    8 4 Отговор
    Пак ли този празнодумец. Когато бяха на власт какво направиха освен да седнат в скута на Пеевски?

    09:19 26.08.2026

  • 32 Жана

    3 4 Отговор
    Червената му вратовръзка е наследство от общинския комитет на БКП в с. Крушари !

    Коментиран от #44

    09:20 26.08.2026

  • 33 Смарт

    5 2 Отговор
    ДБ са същите номенклатурни отрочета, както овтаналите. Само ще очернят Гюров и Кандев. Ако и те отдавна не в скритата игра.

    09:20 26.08.2026

  • 34 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "А Мирчев":

    Бъркаш Мирчев с Вигенин.

    09:20 26.08.2026

  • 35 тандемът "Гюров-Кандев"

    5 3 Отговор
    Може да се разходи с кемпер до Околчица само

    09:21 26.08.2026

  • 36 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    Патерицата на герб пак изпълзя💩

    09:21 26.08.2026

  • 37 Глово

    1 1 Отговор
    Всички служители на Глово и техните семейства знаем за кого НЯМА да гласуваме на президентските избори !

    09:23 26.08.2026

  • 38 Стига бе

    0 1 Отговор
    Да пратим гловото в Украйна.

    09:29 26.08.2026

  • 39 БеГемот

    1 0 Отговор
    Не бе те сами се предлагат ...да ги върне ли човека...истината е че бизнеса е полов орган и гледа да го лашкат по взаимно съгласие...нямам никакво уважение към помиярите бизнесмени...

    09:30 26.08.2026

  • 40 Анонимен

    1 1 Отговор
    Хахахахаха Мирчев счупените машини забранени навсякъде в Европа вече са назначили тандем Йотова Радев хахахаха аНай невижданата мадуровска лъжа Тръмп арестува Мадуро за това но тук регресията е бузнаказана подпомогната от червените олигарси владеят всичко

    09:36 26.08.2026

  • 41 Мирча откри топлата вода!

    3 1 Отговор
    Не го ли знаехте по рано бе, Мирча, що сложихте Крадко на власт?

    За какво квичите сега?

    09:37 26.08.2026

  • 42 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евалла на Министъра на Отбраната!":

    Евала на малоумниците мразещи държавата си хахахахахаха

    09:37 26.08.2026

  • 43 Йотова

    3 1 Отговор
    направи Гюро премиер, Радев ще направи Гюро президент. С машинките.

    Това казва Мирчо.

    Инак сме опозиция!

    09:38 26.08.2026

  • 44 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Жана":

    Вярно Мирчев е шарлатания но Радев е избран от бкп Нинова решетките хахахахаха

    09:39 26.08.2026

  • 45 Гюров

    4 2 Отговор
    може да стане президент само ако Радев настрои машинките да избират него.

    Понеже му е удобен и послушен.

    09:40 26.08.2026

  • 46 Анонимен

    2 0 Отговор
    Благодарение на Гюро Йотова Радев овладя държавата ни

    09:42 26.08.2026

  • 47 Янко

    0 1 Отговор
    Ей крушарския тези бандити ами и таки са от много години в този бизнес който е на ченгетата от ДС Пряк бос им е бати Бойко тиквата

    09:43 26.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Позор безпаметен

    0 2 Отговор
    Съвременния Бай Ганьо-Предателски син кунчонков носи точно тези дрехи,
    говори точно тези думи
    и с цената на всичко прави тези мерзавщини.
    Вижте го този от статията - Образцова извадка за описаното изчадие.

    09:45 26.08.2026

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