Иван Шишков обсъжда благоустройството на София с районни кметове

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и народни представители.
В разговорите ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерки и проекти, насочени към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столичната община.
Очаква се районните кметове да поставят конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните части на София. Сред темите ще бъдат и възможностите за решаване на проблемите по места чрез проекти и мерки в рамките на програмите на регионалното министерство.
Към момента не са обявени решения или конкретни ангажименти, които да бъдат поети на срещата.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
06:22 06.10.2026
2 лют пипер
06:30 06.10.2026
3 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #5
06:32 06.10.2026
4 ревизор
06:32 06.10.2026
5 Радев
До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":Още от същото !
06:34 06.10.2026
6 Чамова и Шишков
Коментиран от #7, #8
06:45 06.10.2026
7 ако вържат
До коментар #6 от "Чамова и Шишков":по едно магаре на тяхно място ще е по добре!
06:49 06.10.2026
8 среднощен
До коментар #6 от "Чамова и Шишков":Шишков е бил главен архитект на Банкя - това не е за подценяване..
Опитът при работа с проекти е от основно значение за успешността на съвременния политик..
06:53 06.10.2026
9 моля ви се
06:54 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 квото стана
До коментар #10 от "само питам баба алино добре ли е":и с незаконните градове на елените и незаконния хотел подпорна стена и всичките мушенгии на кумунистите майцепродавци..
07:00 06.10.2026
12 Тия неможачи
07:34 06.10.2026