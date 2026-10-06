Иван Шишков обсъжда благоустройството на София с районни кметове

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и народни представители.

В разговорите ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерки и проекти, насочени към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столичната община.

Очаква се районните кметове да поставят конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните части на София. Сред темите ще бъдат и възможностите за решаване на проблемите по места чрез проекти и мерки в рамките на програмите на регионалното министерство.

Към момента не са обявени решения или конкретни ангажименти, които да бъдат поети на срещата.

Източници: bnrnews.bg