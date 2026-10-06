Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Иван Шишков обсъжда благоустройството на София с районни кметове

Иван Шишков обсъжда благоустройството на София с районни кметове

6 Октомври, 2026 06:19 639 12

  • иван шишков-
  • столична община-
  • районни кметове-
  • благоустройство-
  • регионално развитие

В срещата ще участват и народни представители. Фокусът ще бъде върху проекти и мерки за подобряване на условията за живот в столицата.

Иван Шишков обсъжда благоустройството на София с районни кметове - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и народни представители.

В разговорите ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерки и проекти, насочени към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столичната община.

Очаква се районните кметове да поставят конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните части на София. Сред темите ще бъдат и възможностите за решаване на проблемите по места чрез проекти и мерки в рамките на програмите на регионалното министерство.

Към момента не са обявени решения или конкретни ангажименти, които да бъдат поети на срещата.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    2 1 Отговор
    наблегнат на новите квартали, защото там улиците са тесни и няма тротоари, изобщо ужас !

    06:22 06.10.2026

  • 2 лют пипер

    1 0 Отговор
    Иван Шишков ЩЕ обсъДИ благоустройството на София с НЯКОИ районни кметове.

    06:30 06.10.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    ко стааа с Баба Алено или беше само кьор фишек? Или са намеси посланника?

    Коментиран от #5

    06:32 06.10.2026

  • 4 ревизор

    1 0 Отговор
    А ще благоустрояват ли жилищни блокове,какго бяха обещали през миналата година?

    06:32 06.10.2026

  • 5 Радев

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    Още от същото !

    06:34 06.10.2026

  • 6 Чамова и Шишков

    4 0 Отговор
    са най-големите мъпети в правителството!

    Коментиран от #7, #8

    06:45 06.10.2026

  • 7 ако вържат

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чамова и Шишков":

    по едно магаре на тяхно място ще е по добре!

    06:49 06.10.2026

  • 8 среднощен

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Чамова и Шишков":

    Шишков е бил главен архитект на Банкя - това не е за подценяване..
    Опитът при работа с проекти е от основно значение за успешността на съвременния политик..

    06:53 06.10.2026

  • 9 моля ви се

    2 0 Отговор
    Срещи, думи, ала-бала, а резултата е, че София е една гранде коччина.

    06:54 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 квото стана

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "само питам баба алино добре ли е":

    и с незаконните градове на елените и незаконния хотел подпорна стена и всичките мушенгии на кумунистите майцепродавци..

    07:00 06.10.2026

  • 12 Тия неможачи

    1 0 Отговор
    да подават оставка докато е време. Тоя път няма да има бели автобуси. Нафтата е скъпа...

    07:34 06.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове