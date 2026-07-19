Силистра остава без педиатри. Лекари на 80 години крепят болницата в Дулово

Сериозна здравна криза се разгаря в Североизточна България. Детското отделение в областната болница в Силистра затваря врати заради напускането на всичките четирима педиатри. По същата причина пред закриване са и други ключови отделения в лечебното заведение, бие тревога "Нова телевизия".
Новината, която стана ясна преди седмица, предизвика шок сред местните жители. „Това е абсурдно! Ние сме областен град, няма как да нямаме детско отделение“, възмущават се майки от града.
Затварянето на педиатрията в Силистра означава, че малките пациенти ще трябва да бъдат пренасочвани към най-близкото лечебно заведение – общинската болница в град Дулово, намираща се на около 30 минути път. Там обаче капацитетът е силно ограничен, а екипите се комплектоват благодарение на медици в преклонна възраст.
„Капацитетът на нашето детско отделение е малък – разполагаме с 13 легла, от които две са интензивни за по-тежки случаи. Лекарите са трима, а медицинските сестри са шест“, обяснява управителят на МБАЛ – Дулово Янита Андреева. В момента отделението приема пациенти с по-леки диагнози, като бронхопневмонии, но лекарите са силно притеснени от очаквания наплив.
„Основният проблем е, че ние работим до първо ниво на компетентност, което определя тежестта на случаите. Ние не можем да лекуваме дори едно дете с остър ларингит. Нямаме ОАРИЛ, нямаме и нужната апаратура. Ако едно дете започне да се задушава, досега спасението ни беше да го придвижим до Силистра за адекватна помощ. А сега трябва да мислим и за децата, които ще идват кажи-речи от цялата област“, предупреждава Андреева.
Малката общинска болница в Дулово функционира с пет добре обезпечени отделения, но решава кадровия си дефицит изключително трудно. За да не затворят врати, там разчитат на специалисти в предпенсионна и дори достолепна възраст.
„В хирургията имаме почти 80-годишен хирург – д-р Димитров. Той пътува от Варна, като сме му осигурили една гарсониера в болницата и живее при нас. Другият ни много възрастен лекар е в отделението по вътрешни болести – пулмологът д-р Калчев, който също пътува“, разказва управителят на болницата.
От ръководството в Дулово следят със страх случващото се в Силистра, където има риск от затваряне и на неврологията. Според Янита Андреева това би оставило региона без адекватна спешна помощ за инсулти и тежки детски заболявания – състояния, при които „нещата се сменят с часове“. От личен опит тя знае, че ако едно отделение затвори заради липса на лекар и персоналът се разпръсне, възстановяването му след това е почти невъзможно.
Тъй като областната болница в Силистра е държавна, кметът на дунавския град Александър Сабанов поиска спешна намеса от правителството.
„Изцяло държавата и Министерството на здравеопазването трябва да влязат в прерогативите си и да спасят болницата в Силистра. Пиша писмо до премиера и до министъра да се вземат спешни мерки. Надяваме се следващата седмица лично министърът на здравеопазването да дойде тук и с тежката си дума като принципал на болницата да реши проблема“, заяви кметът Сабанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
Коментиран от #4
18:47 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 непалци са не индийци
До коментар #2 от "1488":нали от там вече докараха шофьорите за градския в пловдив и за камионите на вълка
да видим колко ще изкарат?
Коментиран от #23
18:49 19.07.2026
5 оня с коня
18:50 19.07.2026
6 Гробар
Коментиран от #33, #52
18:50 19.07.2026
7 оня с коня
за докторите пари няма а?
мрееете ващаМАМАпродажна
Коментиран от #10, #34
18:50 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бойко Българоубиец
18:52 19.07.2026
10 Гробар
До коментар #7 от "оня с коня":Ченгетата пазят политиците, мутрите и феодалите. А те се лекуват в Правителствена болница.
18:53 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
18:53 19.07.2026
13 Исторически парк
18:53 19.07.2026
14 Лекар
18:54 19.07.2026
15 Доктор
Коментиран от #28
18:55 19.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 оня с коня
18:58 19.07.2026
18 Да ти кажа
До коментар #8 от "молете се":Коментар 16 е за тебе.
Коментиран от #20
18:58 19.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Варненец
19:01 19.07.2026
22 докторите
Коментиран от #24
19:01 19.07.2026
23 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "непалци са не индийци":Шерпи ще водят туристи в Рила и Пирин 😎
19:01 19.07.2026
24 не само във силистра
До коментар #22 от "докторите":тука сме работещите клошари
дъното на цяла европа
19:02 19.07.2026
25 37 Години !
Не Само В Здравеопазването !
19:03 19.07.2026
26 Така де
До коментар #20 от "оня с коня":Вземи я научи тая граматика. Тъй ли не ви учиха на правопис в АОНСУ?
19:05 19.07.2026
27 Така де
До коментар #19 от "оня с коня":Типично изказване на комунист-русофил. Само цинизми, заплахи и простотии. Аргументи няма. Ей такива ни управляваха 45 години.
Коментиран от #29
19:07 19.07.2026
28 Пръждосвай СЕ !
До коментар #15 от "Доктор":С Тях Май ?
Е по -Добре !
Там Можеш Да Станеш !
Професор !
По Миене !
На Дърти Задници !
Коментиран от #31, #41, #46
19:07 19.07.2026
29 И 37 Години !
До коментар #27 от "Така де":След Тях !
19:09 19.07.2026
30 ДЕСА ДУЛОВСКА СЪДИЙКАТА
19:11 19.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кйде Е ?
Коментиран от #35
19:32 19.07.2026
33 патоанатом
До коментар #6 от "Гробар":сутринта да си легнал на иноксовата маса
Коментиран от #36
19:33 19.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 А а а а !
До коментар #32 от "Кйде Е ?":Лети С ШИШИ !
19:34 19.07.2026
36 А Бе ?
До коментар #33 от "патоанатом":Ти Чувал ли Си ?
За Патоанатомия ?
19:35 19.07.2026
37 БУКВАТА "Ч"
Мъж с кукла в зaдникa втрещи лекарите в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” в Плевен. Той е докаран от Бърза помощ завит с хавлиена кърпа и придружаван от съпругата си. Пациентът обяснил, че в анyса му има заклещен предмет, който не може да извади сам. След като го приели по спешност, лекарите установили, че зaдното му отвеpстие къpви и в него наистина има обемиста вещ, пише в. “Всеки ден”.
Дежурният хирург ужасен извадил от анyса на 38-годишния си пациент руса кукла Барби – при това облечена в розова бална рокля. Засраменият пациент отказал да даде обяснение на лекарите как играчката е попаднала в дyпаpата му. Това обаче сторила разтревожената му съпруга пред медицинските сестри.
Коментиран от #42, #45
19:36 19.07.2026
38 дагинат
19:36 19.07.2026
39 БУКВАТА "Ч"
Коментиран от #44
19:37 19.07.2026
40 БУКВАТА "Ч"
Двамата дълго време се мъчели да извадят куклата, но без резултат. Дърпайки играчката, тя разранила много дебелото чеpво на мъжа и след като започнало да къpви, се принудили да викнат Бърза помощ. /БЛИЦ
19:37 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Асена василева
До коментар #37 от "БУКВАТА "Ч"":Това е племенникът ми хихи аз му показах как се прави 😋
19:39 19.07.2026
43 Нексус
19:39 19.07.2026
44 Без име
До коментар #39 от "БУКВАТА "Ч"":Това защо така те е развълнувало? Явно ти е навяло спомени. :-)
Коментиран от #47
19:40 19.07.2026
45 Ивелин Михайлов
До коментар #37 от "БУКВАТА "Ч"":Поредната пепейка изгоря
19:50 19.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 БУКВАТА "Ч"
До коментар #44 от "Без име":Понеже не знаеш дали си лекар!...
Провери се!
Проверката е лесна!
Проверката е една и съща и за мъжете и за жените, но резултатите са различни...
И мъжете и жените да си поставят ДЛАТНА на РЪКАТА пред себе си
1) За тия които се смятат за мъже важи следното:
Ако Безименниет ти Пръст е по - дълъг от показалеца, означава, че имаш достатъчно голямо оръжие (морков ) в кревата срещу МАЦКИТЕ и достатъчно мъжки хормон - тестостерон, но ако показалеца ти е по дълъг от безименния пръст, бегай легай и не се перкай, понеже си щеш не щеш си ЛЕЗБОГЕЙ!
2) Ако при жените безименния пръст е по - голям от показалеца това означава, че те очаква в бъдеще ОСТЕОАРТРИТИС!
Аре, нема да се правя на ЗНАХАР и МОРАЛ сега "Я"
Стига ВИ засега, ако сте добри ФОРУМЦИ ...
ще чуете и другите ПРИРОДНИ МАГИИ
19:55 19.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Доктор
19:58 19.07.2026
50 12311
20:04 19.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Гост
До коментар #6 от "Гробар":Тоя строй хубав или лош приключи.. Не виждам кво само го споменавате …
20:07 19.07.2026
53 Бфбж
20:10 19.07.2026
54 Африкански лекари
20:37 19.07.2026