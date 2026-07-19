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Силистра остава без педиатри. Лекари на 80 години крепят болницата в Дулово

Силистра остава без педиатри. Лекари на 80 години крепят болницата в Дулово

19 Юли, 2026 18:46 626 54

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  • лекари-
  • педиатри

Здравна криза в Североизтока

Силистра остава без педиатри. Лекари на 80 години крепят болницата в Дулово - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозна здравна криза се разгаря в Североизточна България. Детското отделение в областната болница в Силистра затваря врати заради напускането на всичките четирима педиатри. По същата причина пред закриване са и други ключови отделения в лечебното заведение, бие тревога "Нова телевизия".

Новината, която стана ясна преди седмица, предизвика шок сред местните жители. „Това е абсурдно! Ние сме областен град, няма как да нямаме детско отделение“, възмущават се майки от града.

Затварянето на педиатрията в Силистра означава, че малките пациенти ще трябва да бъдат пренасочвани към най-близкото лечебно заведение – общинската болница в град Дулово, намираща се на около 30 минути път. Там обаче капацитетът е силно ограничен, а екипите се комплектоват благодарение на медици в преклонна възраст.

„Капацитетът на нашето детско отделение е малък – разполагаме с 13 легла, от които две са интензивни за по-тежки случаи. Лекарите са трима, а медицинските сестри са шест“, обяснява управителят на МБАЛ – Дулово Янита Андреева. В момента отделението приема пациенти с по-леки диагнози, като бронхопневмонии, но лекарите са силно притеснени от очаквания наплив.

„Основният проблем е, че ние работим до първо ниво на компетентност, което определя тежестта на случаите. Ние не можем да лекуваме дори едно дете с остър ларингит. Нямаме ОАРИЛ, нямаме и нужната апаратура. Ако едно дете започне да се задушава, досега спасението ни беше да го придвижим до Силистра за адекватна помощ. А сега трябва да мислим и за децата, които ще идват кажи-речи от цялата област“, предупреждава Андреева.

Малката общинска болница в Дулово функционира с пет добре обезпечени отделения, но решава кадровия си дефицит изключително трудно. За да не затворят врати, там разчитат на специалисти в предпенсионна и дори достолепна възраст.

„В хирургията имаме почти 80-годишен хирург – д-р Димитров. Той пътува от Варна, като сме му осигурили една гарсониера в болницата и живее при нас. Другият ни много възрастен лекар е в отделението по вътрешни болести – пулмологът д-р Калчев, който също пътува“, разказва управителят на болницата.

От ръководството в Дулово следят със страх случващото се в Силистра, където има риск от затваряне и на неврологията. Според Янита Андреева това би оставило региона без адекватна спешна помощ за инсулти и тежки детски заболявания – състояния, при които „нещата се сменят с часове“. От личен опит тя знае, че ако едно отделение затвори заради липса на лекар и персоналът се разпръсне, възстановяването му след това е почти невъзможно.

Тъй като областната болница в Силистра е държавна, кметът на дунавския град Александър Сабанов поиска спешна намеса от правителството.

„Изцяло държавата и Министерството на здравеопазването трябва да влязат в прерогативите си и да спасят болницата в Силистра. Пиша писмо до премиера и до министъра да се вземат спешни мерки. Надяваме се следващата седмица лично министърът на здравеопазването да дойде тук и с тежката си дума като принципал на болницата да реши проблема“, заяви кметът Сабанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    11 1 Отговор
    кокошко щеше да ги намира от индия и пакистан за 500 лв без осигуровките, демек 350 лв чисти или 175 левра

    Коментиран от #4

    18:47 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 непалци са не индийци

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    нали от там вече докараха шофьорите за градския в пловдив и за камионите на вълка

    да видим колко ще изкарат?

    Коментиран от #23

    18:49 19.07.2026

  • 5 оня с коня

    9 1 Отговор
    няма да трииешЕЙ боклукМРЪСЕЕН

    18:50 19.07.2026

  • 6 Гробар

    11 3 Отговор
    Нали социализмът беше лош скачайте с двата пръста и яжте банани. Идвайте в Софето, Султанът ще намери лекари за източна България - новата провинция на Османската империя.

    Коментиран от #33, #52

    18:50 19.07.2026

  • 7 оня с коня

    9 1 Отговор
    за просттиеМИЛИЦИОНЕРИ пари има

    за докторите пари няма а?


    мрееете ващаМАМАпродажна

    Коментиран от #10, #34

    18:50 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойко Българоубиец

    10 2 Отговор
    Закрих територията 😏

    18:52 19.07.2026

  • 10 Гробар

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Ченгетата пазят политиците, мутрите и феодалите. А те се лекуват в Правителствена болница.

    18:53 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    9 1 Отговор
    Нали викахте закривайте я тая държава! Еми ето желанията ви се изпълняват!

    18:53 19.07.2026

  • 13 Исторически парк

    3 2 Отговор
    Ще пратят бело коде да спаси положението 😏

    18:53 19.07.2026

  • 14 Лекар

    7 2 Отговор
    Просто гербарите си строят частни болници и лапат лекарите с тройни заплати

    18:54 19.07.2026

  • 15 Доктор

    12 1 Отговор
    От моята болница всички заминаваме за Германия, Австрия и Швейцария 😏 викайте баячки да ви лекуват 😉😘

    Коментиран от #28

    18:55 19.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    13 2 Отговор
    Егати демокрацията ! От 30 години така и не видяхме благата на този модел ! Само реклами на по добър живот , цветни опаковки , гипскартон , найлонови опаковки навсякъде и през няколко години инфлация и нулиране на робите .Българите не знаят какво е ЖИВОТ . От 30 години направо се раждат мъртви

    18:58 19.07.2026

  • 18 Да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "молете се":

    Коментар 16 е за тебе.

    Коментиран от #20

    18:58 19.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Варненец

    4 2 Отговор
    Ква педиатрия то там само миганчета се раждат 💩

    19:01 19.07.2026

  • 22 докторите

    5 3 Отговор
    работят за мизерни пари, означава че са ги поставили в режим "оцеляване", а когато човек е поставен в такъв режим единственото правило, което той спазва е , че "няма правила" за да оцелее. Няма как да убедиш един човек, получаващ мизерни пари, че трябва да се осигурява за да живее добре, като пенсионер когато той в момента, работейки живее зле. Това е толкова явна лъжа и демагогия , че няма как да мине!

    Коментиран от #24

    19:01 19.07.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "непалци са не индийци":

    Шерпи ще водят туристи в Рила и Пирин 😎

    19:01 19.07.2026

  • 24 не само във силистра

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "докторите":

    тука сме работещите клошари
    дъното на цяла европа

    19:02 19.07.2026

  • 25 37 Години !

    5 1 Отговор
    Модерна Полштшка !

    Не Само В Здравеопазването !

    19:03 19.07.2026

  • 26 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Вземи я научи тая граматика. Тъй ли не ви учиха на правопис в АОНСУ?

    19:05 19.07.2026

  • 27 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Типично изказване на комунист-русофил. Само цинизми, заплахи и простотии. Аргументи няма. Ей такива ни управляваха 45 години.

    Коментиран от #29

    19:07 19.07.2026

  • 28 Пръждосвай СЕ !

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Доктор":

    С Тях Май ?

    Е по -Добре !

    Там Можеш Да Станеш !

    Професор !

    По Миене !

    На Дърти Задници !

    Коментиран от #31, #41, #46

    19:07 19.07.2026

  • 29 И 37 Години !

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    След Тях !

    19:09 19.07.2026

  • 30 ДЕСА ДУЛОВСКА СЪДИЙКАТА

    7 1 Отговор
    Юристконсултката велика

    19:11 19.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кйде Е ?

    6 1 Отговор
    Десислава Дуловска ?

    Коментиран от #35

    19:32 19.07.2026

  • 33 патоанатом

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    сутринта да си легнал на иноксовата маса

    Коментиран от #36

    19:33 19.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 А а а а !

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кйде Е ?":

    Лети С ШИШИ !

    19:34 19.07.2026

  • 36 А Бе ?

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "патоанатом":

    Ти Чувал ли Си ?

    За Патоанатомия ?

    19:35 19.07.2026

  • 37 БУКВАТА "Ч"

    2 0 Отговор
    Важна Новина!
    Мъж с кукла в зaдникa втрещи лекарите в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” в Плевен. Той е докаран от Бърза помощ завит с хавлиена кърпа и придружаван от съпругата си. Пациентът обяснил, че в анyса му има заклещен предмет, който не може да извади сам. След като го приели по спешност, лекарите установили, че зaдното му отвеpстие къpви и в него наистина има обемиста вещ, пише в. “Всеки ден”.
    Дежурният хирург ужасен извадил от анyса на 38-годишния си пациент руса кукла Барби – при това облечена в розова бална рокля. Засраменият пациент отказал да даде обяснение на лекарите как играчката е попаднала в дyпаpата му. Това обаче сторила разтревожената му съпруга пред медицинските сестри.

    Коментиран от #42, #45

    19:36 19.07.2026

  • 38 дагинат

    0 1 Отговор
    русяфилскиплемена!

    19:36 19.07.2026

  • 39 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Жената обяснила, че съпругът й е учител по биология. Двамата имали две момичета в началните класови и били женени от 10 години. Тя обаче живеела с децата по-често при родителите си в Долни Дъбник, защото там намирала сезонна работа.

    Коментиран от #44

    19:37 19.07.2026

  • 40 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Мъжът й пък си идвал на село през уикенда, а иначе обитавал плевенския им апартамент, където именно се разиграл скандалният инцидент с куклата. Съпругата била в жилището за една вечер, когато разбрала, че даскалът има хомонаклонности. Дълго пазената тайна лъснала, след като съпругата заварила половинката си да крещи от болка в семейното им ложе. Той лежал гoл по корем, а от дyпаpата му стърчели чифт кукленски крака, обути в розови токчета.

    Двамата дълго време се мъчели да извадят куклата, но без резултат. Дърпайки играчката, тя разранила много дебелото чеpво на мъжа и след като започнало да къpви, се принудили да викнат Бърза помощ. /БЛИЦ

    19:37 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Асена василева

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "БУКВАТА "Ч"":

    Това е племенникът ми хихи аз му показах как се прави 😋

    19:39 19.07.2026

  • 43 Нексус

    2 0 Отговор
    Давайте на дюнерджиите и общаците по 2500 лв и по 2000 на лекарите в малките болници и се почесвайте умно по селските тикви защо няма лекари!

    19:39 19.07.2026

  • 44 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "БУКВАТА "Ч"":

    Това защо така те е развълнувало? Явно ти е навяло спомени. :-)

    Коментиран от #47

    19:40 19.07.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "БУКВАТА "Ч"":

    Поредната пепейка изгоря

    19:50 19.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Без име":

    Понеже не знаеш дали си лекар!...
    Провери се!
    Проверката е лесна!
    Проверката е една и съща и за мъжете и за жените, но резултатите са различни...
    И мъжете и жените да си поставят ДЛАТНА на РЪКАТА пред себе си
    1) За тия които се смятат за мъже важи следното:
    Ако Безименниет ти Пръст е по - дълъг от показалеца, означава, че имаш достатъчно голямо оръжие (морков ) в кревата срещу МАЦКИТЕ и достатъчно мъжки хормон - тестостерон, но ако показалеца ти е по дълъг от безименния пръст, бегай легай и не се перкай, понеже си щеш не щеш си ЛЕЗБОГЕЙ!
    2) Ако при жените безименния пръст е по - голям от показалеца това означава, че те очаква в бъдеще ОСТЕОАРТРИТИС!

    Аре, нема да се правя на ЗНАХАР и МОРАЛ сега "Я"

    Стига ВИ засега, ако сте добри ФОРУМЦИ ...
    ще чуете и другите ПРИРОДНИ МАГИИ

    19:55 19.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Доктор

    1 0 Отговор
    Админчв и на тебе ще ти потрябва един ден доктор и ще те видя как ще триеш тогава 😉😘

    19:58 19.07.2026

  • 50 12311

    2 0 Отговор
    Естествено, че ще бъде невъзможно да се накара млад лекар да работи в подобен град. Учудва ме само как до сега са стояли. Ще учи някой почти 10 г, за да работи в Силистра ли или в Дулово? Успех.

    20:04 19.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Тоя строй хубав или лош приключи.. Не виждам кво само го споменавате …

    20:07 19.07.2026

  • 53 Бфбж

    3 0 Отговор
    Цяла Силистра се лекува във Варна. Приемат ги в болниците с протекции. Обаче другите градове в Североизтока са без алтернатива за лечение другаде. От Търговище и Разград никой не приема пациентите. Във Варна направо ги връщат.

    20:10 19.07.2026

  • 54 Африкански лекари

    0 0 Отговор
    Ректорът на Плевенския медицински университет защо не задължи индийските и африканските студенти ,които завършат там да останат 5 години след дипломирането си да работят в българска болница?

    20:37 19.07.2026

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