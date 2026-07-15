Работещите в столичната болница ИСУЛ излизат на протест

Работещите в столичната болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ излизат на протест срещу Бюджет 2026, съобщи бТВ.

Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат „Защита“, който организира демонстрацията.

Според синдиката в Бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 млн. евро за Националната здравно-осигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора.

От „Защита“ подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници.

Организаторите на протеста допълват, че директори на лечебни заведения отказват увеличение на възнагражденията при преговорите за колективен трудов договор, което увеличава социалното напрежение.