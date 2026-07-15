Работещите в столичната болница ИСУЛ излизат на протест

Работещите в столичната болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ излизат на протест срещу Бюджет 2026, съобщи бТВ.
Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат „Защита“, който организира демонстрацията.
Според синдиката в Бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 млн. евро за Националната здравно-осигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора.
От „Защита“ подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници.
Организаторите на протеста допълват, че директори на лечебни заведения отказват увеличение на възнагражденията при преговорите за колективен трудов договор, което увеличава социалното напрежение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмист
07:55 15.07.2026
2 Поръчкови протести
07:56 15.07.2026
3 Лекар
Коментиран от #22
07:56 15.07.2026
4 нагличко
Коментиран от #6, #7
07:57 15.07.2026
5 Доктор
07:57 15.07.2026
6 Лекар
До коментар #4 от "нагличко":Ти кво работиш бе су льо.. поредното шафьорче
07:57 15.07.2026
7 Доктор
До коментар #4 от "нагличко":Без тебе можем - без нас не можете 😉
Коментиран от #10, #12
07:58 15.07.2026
8 Пациент с пътека
07:59 15.07.2026
9 Германец
08:00 15.07.2026
10 Кой каза
До коментар #7 от "Доктор":Че без еднолични търговци и лоби-дистрибутори на хранителни добавки и ментаци не може?
Коментиран от #15
08:02 15.07.2026
11 Хасковски каунь
08:04 15.07.2026
12 Доктор без пациенти
До коментар #7 от "Доктор":Все едно актьор без зрители.
08:04 15.07.2026
13 Хасковски каунь
08:06 15.07.2026
14 очевидец
08:11 15.07.2026
15 Доктор
До коментар #10 от "Кой каза":Като те бшъсне някой джигит и в обсег от 500км обсег няма хирург ще те питам пак дали може или не може 😉
Коментиран от #17
08:11 15.07.2026
16 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
08:20 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не разбрахте ли
08:22 15.07.2026
19 !!!
В 21 век да не се справи "университетска"клиника!Какво друго?
Коментиран от #24
08:26 15.07.2026
20 Гост
08:35 15.07.2026
21 Крадевчето продължава с лъжите
08:40 15.07.2026
22 Ама да спрат частните болници
До коментар #3 от "Лекар":От получаване достъп за парите на здравната каса
08:46 15.07.2026
23 Кат Съ Знам Какъв Съм Инженер !
На Лекар !
08:50 15.07.2026
24 Ква Университетска Клиника ? Бе ?
До коментар #19 от "!!!":Те не си Познават Занаята !
Академик Ми Бил !
Все още нямам Поставена Диагноза !
30 Години !
Н са Чували !
За моето Заболяване !
И Не Искат !
Да Чуят !
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Големи Специалисти !
Точно Като Радев И Сие !
08:55 15.07.2026