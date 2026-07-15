Новини
България »
София »
Работещите в столичната болница ИСУЛ излизат на протест

Работещите в столичната болница ИСУЛ излизат на протест

15 Юли, 2026 07:48 797 24

  • исул-
  • работещи-
  • лекари-
  • медицински сестри-
  • санитари

Те настояват за увеличение на заплатите

Работещите в столичната болница ИСУЛ излизат на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работещите в столичната болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ излизат на протест срещу Бюджет 2026, съобщи бТВ.

Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат „Защита“, който организира демонстрацията.

Според синдиката в Бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 млн. евро за Националната здравно-осигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора.

От „Защита“ подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници.

Организаторите на протеста допълват, че директори на лечебни заведения отказват увеличение на възнагражденията при преговорите за колективен трудов договор, което увеличава социалното напрежение.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    2 4 Отговор
    На мен всяка година ми вдигат с по 6% 😏

    07:55 15.07.2026

  • 2 Поръчкови протести

    11 1 Отговор
    Вместо да протестират срещу заплатата на директорите и администрацията си, които взимат в пъти повече от докторите и сестрите ще оправят НЗОК.

    07:56 15.07.2026

  • 3 Лекар

    7 3 Отговор
    Напускам и отивам да бачкам в частна болница!

    Коментиран от #22

    07:56 15.07.2026

  • 4 нагличко

    5 6 Отговор
    докторята и палицаите живеят в пъти по добре от работниците

    Коментиран от #6, #7

    07:57 15.07.2026

  • 5 Доктор

    14 0 Отговор
    Шефът на исул взема колкото целият персонал взет заедно

    07:57 15.07.2026

  • 6 Лекар

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "нагличко":

    Ти кво работиш бе су льо.. поредното шафьорче

    07:57 15.07.2026

  • 7 Доктор

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "нагличко":

    Без тебе можем - без нас не можете 😉

    Коментиран от #10, #12

    07:58 15.07.2026

  • 8 Пациент с пътека

    5 3 Отговор
    Не желая да плащам здравни вноски. Не желая да храня алчни некадъррници.

    07:59 15.07.2026

  • 9 Германец

    7 2 Отговор
    Всички лекари да дойдат в Германия на 6000 евро заплата! Така на година ще умират по 300 000 българи и жалкият им народец ще изчезне след 15 години!

    08:00 15.07.2026

  • 10 Кой каза

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Доктор":

    Че без еднолични търговци и лоби-дистрибутори на хранителни добавки и ментаци не може?

    Коментиран от #15

    08:02 15.07.2026

  • 11 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Какви са заплатите им? Пишете .

    08:04 15.07.2026

  • 12 Доктор без пациенти

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доктор":

    Все едно актьор без зрители.

    08:04 15.07.2026

  • 13 Хасковски каунь

    2 4 Отговор
    Подкукуросват ги от опозицията, та ха дано Радев бъде съборен

    08:06 15.07.2026

  • 14 очевидец

    4 2 Отговор
    Случаят с това момче Мартин Атанасов и нападките и атаките срещу него ми напомня на войната на рассия с Украйна.Вместо да се заклейми насилникът се атакува жертвата.Вместо да започне мигновена проверка за болниците и на системата се пита къв е тоя и как така си позволява той да прави такива разкрития.Започва да му се ограничава достъпът до телевизии, за да не може да говори и разказва.Българи как е?Обичаме си насилниците нали?Обичаме даже и чуждите такива.

    08:11 15.07.2026

  • 15 Доктор

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кой каза":

    Като те бшъсне някой джигит и в обсег от 500км обсег няма хирург ще те питам пак дали може или не може 😉

    Коментиран от #17

    08:11 15.07.2026

  • 16 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    5 2 Отговор
    На тези служители заплати не им трябват, те си ги изкарват от далавери със здравната каса, клинични пътеки и измами 💩💩💩

    08:20 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не разбрахте ли

    4 2 Отговор
    Здравеопазването не е приоритет за политиците. Само шапкарете са приоритет за балгарете.

    08:22 15.07.2026

  • 19 !!!

    5 0 Отговор
    Тази "велика"больница е допускала смърта на мой близък през 2013!Почина човек от пукнала язвата на стомаха!Случва се Това през август,-персоналът е отпуска,пъна анархия и кошмар в това дружество.Трагедия!
    В 21 век да не се справи "университетска"клиника!Какво друго?

    Коментиран от #24

    08:26 15.07.2026

  • 20 Гост

    4 0 Отговор
    Увеличените средства в Здравната каса ще отидат до последното евро в частните болници.

    08:35 15.07.2026

  • 21 Крадевчето продължава с лъжите

    4 2 Отговор
    и да качва 5 милиона баламурници на умрял самолет.

    08:40 15.07.2026

  • 22 Ама да спрат частните болници

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лекар":

    От получаване достъп за парите на здравната каса

    08:46 15.07.2026

  • 23 Кат Съ Знам Какъв Съм Инженер !

    1 0 Отговор
    Не ми се ходи !

    На Лекар !

    08:50 15.07.2026

  • 24 Ква Университетска Клиника ? Бе ?

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "!!!":

    Те не си Познават Занаята !

    Академик Ми Бил !

    Все още нямам Поставена Диагноза !

    30 Години !

    Н са Чували !

    За моето Заболяване !

    И Не Искат !

    Да Чуят !

    --------------------

    Големи Специалисти !

    Точно Като Радев И Сие !

    08:55 15.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове