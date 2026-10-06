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Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна
  Тема: Избори

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

6 Октомври, 2026 04:13, обновена 6 Октомври, 2026 04:18 555 36

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  • варна

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев над два часа разговаряха с граждани във Варна

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна - 1
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В нашата страна има много войнолюбци. Аз не съм от тях, затова фокус в изказването ми пред Общото събрание на ООН беше мирът. Не ни трябва Коалиция на желаещите за Украйна, трябва ни Коалиция за мир в Украйна и аз ще работя за нея, ще работя България да има силен глас за мирни преговори. Докато съм президент и ако ми гласувате доверие, нито един български войник няма да отиде в Украйна. Тези думи на кандидата за президент Илияна Йотова предизвикаха одобрителните аплодисменти на хората, препълнили Юнашкия салон във Варна.

Йотова акцентира върху нарастващото значение на Черно море за сигурността не само на тази част на Европа, но и на целия континент – тема, която също постави в изказването си в ООН. Тя посочи още, че най-важният продоволствен коридор за Азия и най-вече за Африка минава през Черно море. Ако бъде възпрепятствано безопасното корабоплаване, това може да задълбочи глада в Африка и да предизвика още мигрантски потоци към Европа. Кандидатът за президент призова черноморските държави да подпишат меморандум за безопасно плаване в Черно море.

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Илияна Йотова подчерта, че винаги е работила за външна политика с гръбнак. „Опитът ми в Европа ме научи, че те уважават, когато защитаваш добре подготвена и аргументирана позиция, зад която стои интересът на народа. А не послушно да вдигаш ръка за одобрение“, заяви кандидатът за президент.

Илияна Йотова се обърна към варненци с думите: Много надежди, планове, огромна енергия са свързани с Варна. Тя изтъкна, че в следващите години оттук ще минат най-важните за Европа проекти – инфраструктурни, енергийни, дигитални. Кандидатът за президент подчерта, че с подкрепата на институциите Варна ще създава бъдеще и все повече млади хора ще искат да свържат съдбата си с града.

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Илияна Йотова и Кирил Вълчев заявиха пред варненци, че ще работят за възстановяването на доверието в институциите, в държавата, която закриля своите граждани. Ще работят, за да възстановят разкъсаните връзки между хората. Те бяха категорични, че по важните за България въпроси трябва да има разговор между всички институции и хора и да се постига съгласие. Кандидатът за президент подчерта, че страната ще излезе от кризата със стабилното мнозинство и правителството на Румен Радев, което има дълъг хоризонт пред себе си, за да решава трупани с години проблеми.

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

България трябва да се води от хора, които не знаят покой. Такъв човек е г-жа Йотова. Политик с опит и мисия за България. Така Кирил Вълчев определи Илияна Йотова, като посочи, че стремежът ѝ за търсене на съгласие е сред основните причини той да приеме поканата ѝ да се кандидатира за вицепрезидент. По думите му съгласието между институциите трябва да се търси основно по въпроса как повече хора да виждат перспектива в България и да искат тук да създават семействата си, как повече българи в чужбина да искат да се върнат в Родината.

Да заявят своята подкрепа за кандидатпрезидентската двойка бяха дошли министърът на туризма Илин Димитров, представители на местната власт, на „Прогресивна България“, на БСП.

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мирисал съм я иван нереза съм ка гаПОРИХ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    МНОГО ЯСНО ЧЕ ЩЕ СМЪРДИ ДАААА

    04:25 06.10.2026

  • 7 хаха

    10 2 Отговор
    Типичната дебела байганьовска тетка. С лозунгите напред.

    Коментиран от #33, #36

    04:28 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АБЕ ТАЯ СИРВИТЬОРКА с прическа

    2 3 Отговор
    тип ЧУБАКА ....САААМО бакшиши търси......по добре оня УТ възраждане че поне ША боде в очите на НАТУ.....

    04:36 06.10.2026

  • 10 Дзак

    7 1 Отговор
    Усеща накъде духа вятъра!

    04:36 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Йошка

    7 1 Отговор
    На тази Йотова, само дрехите и ежедневните и екскурзии работят!От многото срещи вече не знае къде се намира и какво приказва! Пате в калчища!
    Много ограничена и много неефективна, в работата си.

    04:47 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гърди

    5 1 Отговор
    Чубака и работа, стига глупости!

    04:56 06.10.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    ДО "КОМЕНТАР 17" САМО ОТРИЦАТЕЛНИ КОМЕНТАРИ ЗА "ПРОГРЕСИВНАТА" ПИГИ ЙОТОВА ........................ ФАКТ !

    05:00 06.10.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    ДРУГАРКО ЙОТОВА ...................... С КОГО ЩЕ РАБОТИШ ЗА ......................... ПСТИГАНЕ НА МИР В УКРАЙНА ? ? ? .......................

    Коментиран от #28, #30

    05:11 06.10.2026

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  • 29 значи ще работя против Русия ,

    3 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ КАК ЩЕ СТАНЕ, ЗАЩОТО АЗ НИКОГА ЗА НИЩО НЕ СЪМ РАБОТИЛА ОСВЕН ЗА МНОГО ПАРИ И ЗА ДЪРЖАВНА СОФРА ! ЗНАМ ЧЕ СЪМ ОТВРАТИТЕЛНА ! ЗНАМ ЧЕ МИ ЛИЧИ ОТДАЛЕЧ !

    05:22 06.10.2026

  • 30 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    в коалицията на желаещите?

    05:24 06.10.2026

  • 31 Шишибанячка

    2 0 Отговор
    А за България няма ли да работиш, отврат такъв?!

    05:26 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    3 2 Отговор
    Да се работи за мир в Украйна ,значи да се работи за спиране всякаква помощ за Украйна за да вдигне тя бялото знаме и да изчезне от Картата като самостоятелна държава.Всъщност такова е и Предложението на Путин,което той е готов по всяко време да обсъди:"Украйна сваля Оръжие и се предава ставайки неразделна част от Русия,след което настъпва и дългоочаквания Мир".

    05:34 06.10.2026

  • 35 Тотомир

    1 1 Отговор
    Дори и на снимките е толкова проста!
    Дрехите и работят най-добре!

    05:40 06.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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