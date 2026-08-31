Божанов: ГЕРБ пречат да има алтернатива на Йотова. Не е особено отговорно това, което правят

ГЕРБ започват да атакуват демократичния, прозападен и десен кандидат още преди той да се е обявил и по този начин да пречат на това да бъде реализирана алтернатива на Илияна Йотова.

Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, заместник-председател на ПГ на "Демократична България", като добави:

"Ако ГЕРБ искат да има алтернатива на Йотова, трябва да позабравят това свое отношение".

Той определи като добра новина влизането на Андрей Гюров и Георги Кандев в президентската надпревара, "защото са силна кандидатска двойка".

"Демократичните и проевропейски избирателите на ГЕРБ ще имат за кого да гласуват и аз съм убеден, че г-н Гюров ще се обърне и към тях, защото това ще бъде разделението в тези избори. Концентрацията на власт в Румен Радев, който е отдал външната политика на Иво Христов, а вътрешната политика - на Копринков, иска да има трети мандат в президентството и така да има цялата власт. А тя, виждайки външната политика на Иво Христов, не е насочена към сърцето на Европа. Това ще бъде разделението на тези избори и добре е партиите, които в годините сме участвали в някакви престрелки, да направим крачка назад и да оставим гражданите да направят своя избор, без да им се бъркаме и да им посочваме кой е добър и кой е лош. Затова смятам, че не е особено отговорно това, което правят от ГЕРБ".

По думите на Божанов кандидатурата на Иван Христанов няма да раздели вота на десните избиратели, като добави, че демократично право на всеки е да се яви като кандидат на изборите, но "не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск".

В предаването "12+3" бившият министър на електронното управление Божидар Божанов коментира законовите промени, предложени от ДАНС, в които се предвижда се възможност сроковете за защита на класифицирана информация по ЗЗКИ (за разработки, документи и агенти) да бъдат многократно удължавани при защита на националните интереси:

"Държавни тайни неизбежно трябва да има, но механизмът, който защитава държавните тайни, в законопроекта се променя по начин, който е характерен за тоталитарни държави с вечни тайни, в момента "Строго секретно" е с максимален срок от 60 години, а те го правят на практика безкраен. Притеснително е и безконтролното унищожаване на класифицирана информация. ДАНС ни предлага бързичко и без да пита никого, когато изтече срокът, съответните документи да се унищожат".

Посоката, в която трябва да се върви, е обратната - повече демократичен контрол, подчерта той и добави:

"Под шапката на националната сигурност се върви към прикриване на дейности, които в годините българските служби са доказали, че се занимават с интриги, компромати и участие на политическия терен".

Когато властта има пълно мнозинство със 131 гласа в парламента и току-що е назначила председателя на ДАНС, тези предложения се приемат като ясна политическа заявка на управляващите, уточни още Божанов.