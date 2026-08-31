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Божанов: ГЕРБ пречат да има алтернатива на Йотова. Не е особено отговорно това, което правят

Божанов: ГЕРБ пречат да има алтернатива на Йотова. Не е особено отговорно това, което правят

31 Август, 2026 16:22 904 40

  • божидар божанов-
  • герб-
  • пречат-
  • алтернатива-
  • илияна йотова

По думите на Божанов кандидатурата на Иван Христанов няма да раздели вота на десните избиратели, като добави, че демократично право на всеки е да се яви като кандидат на изборите, но "не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск"

Божанов: ГЕРБ пречат да има алтернатива на Йотова. Не е особено отговорно това, което правят - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ започват да атакуват демократичния, прозападен и десен кандидат още преди той да се е обявил и по този начин да пречат на това да бъде реализирана алтернатива на Илияна Йотова.

Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, заместник-председател на ПГ на "Демократична България", като добави:

"Ако ГЕРБ искат да има алтернатива на Йотова, трябва да позабравят това свое отношение".

Той определи като добра новина влизането на Андрей Гюров и Георги Кандев в президентската надпревара, "защото са силна кандидатска двойка".

"Демократичните и проевропейски избирателите на ГЕРБ ще имат за кого да гласуват и аз съм убеден, че г-н Гюров ще се обърне и към тях, защото това ще бъде разделението в тези избори. Концентрацията на власт в Румен Радев, който е отдал външната политика на Иво Христов, а вътрешната политика - на Копринков, иска да има трети мандат в президентството и така да има цялата власт. А тя, виждайки външната политика на Иво Христов, не е насочена към сърцето на Европа. Това ще бъде разделението на тези избори и добре е партиите, които в годините сме участвали в някакви престрелки, да направим крачка назад и да оставим гражданите да направят своя избор, без да им се бъркаме и да им посочваме кой е добър и кой е лош. Затова смятам, че не е особено отговорно това, което правят от ГЕРБ".

По думите на Божанов кандидатурата на Иван Христанов няма да раздели вота на десните избиратели, като добави, че демократично право на всеки е да се яви като кандидат на изборите, но "не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск".

В предаването "12+3" бившият министър на електронното управление Божидар Божанов коментира законовите промени, предложени от ДАНС, в които се предвижда се възможност сроковете за защита на класифицирана информация по ЗЗКИ (за разработки, документи и агенти) да бъдат многократно удължавани при защита на националните интереси:

"Държавни тайни неизбежно трябва да има, но механизмът, който защитава държавните тайни, в законопроекта се променя по начин, който е характерен за тоталитарни държави с вечни тайни, в момента "Строго секретно" е с максимален срок от 60 години, а те го правят на практика безкраен. Притеснително е и безконтролното унищожаване на класифицирана информация. ДАНС ни предлага бързичко и без да пита никого, когато изтече срокът, съответните документи да се унищожат".

Посоката, в която трябва да се върви, е обратната - повече демократичен контрол, подчерта той и добави:

"Под шапката на националната сигурност се върви към прикриване на дейности, които в годините българските служби са доказали, че се занимават с интриги, компромати и участие на политическия терен".

Когато властта има пълно мнозинство със 131 гласа в парламента и току-що е назначила председателя на ДАНС, тези предложения се приемат като ясна политическа заявка на управляващите, уточни още Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    8 2 Отговор
    Божо е красавец ...

    Коментиран от #4, #7, #29, #32

    16:26 31.08.2026

  • 2 дпс-гроб са турско еврейски слуги

    6 6 Отговор
    а пи-пи ди-би са еврейско турски слуги

    Коментиран от #39

    16:28 31.08.2026

  • 3 Толкова са зле завалиите

    8 10 Отговор
    Че една жена ще ги мачка като стар вестник. Още повече, ако тя се казва Илиана Йотова

    Коментиран от #13, #27

    16:29 31.08.2026

  • 4 искаш да кажеш

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    красавица, направо принцеса

    Коментиран от #6

    16:29 31.08.2026

  • 5 Що толкова остарял

    3 2 Отговор
    Така разбира
    Така говори
    По -важно е дали е убедително

    16:30 31.08.2026

  • 6 мдааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "искаш да кажеш":

    Нещо такова ..

    16:31 31.08.2026

  • 7 Ганю- простия

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    Щом Божанов те вълнува сподели го с него, не ни занимавай всички тъпингери тука с твойте чувства.

    Коментиран от #15, #17

    16:31 31.08.2026

  • 8 Много ясно

    3 10 Отговор
    Бацуланяка и Крадев са в комбина още от как Буцата нарочно пуцна чичо Цец Цач да загуби срещу Мошето за ония резидентски избори. Сега Бацуланяка се пенсионира и остави Крадев да го наследи, но ще му подари и резидентството през сороската тамплиерка на ДС-то.

    16:31 31.08.2026

  • 9 Цвете

    6 1 Отговор
    МНОГО ДОБРЕ КАЗАНО.КОЛКОТО ПОВЕЧЕ КАНДИДАТА ,ТОЛКОВА И ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕНА ОТ САМИТЕ ЗРИТЕЛИ ТЕ САМИ ДА ПРЕЦЕНЯТ, КОЙ Е НАЙ ПОДХОДЯЩИЯТ ЗА ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ. НО, ИМА УЛОВКА С ЙОТОВА. ПРАВЯТ СИ КРИВАТА СМЕТКА КАКТО В РУСИЯ. МЕДВЕДЕВ ПУТИН И ОБРАТНО.ТАКА ЧЕ МИСЛЕТЕ ЛОГИЧНО ,ДЕМОКРАТИЧНО И ВЪНШНИЯТ ИМ ВИД ДА НЕ ВИ ВЛИЯЕ.ТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА С ТЯХНАТА ДИПЛОМАЦИЯ И СА В ЗАЩИТА НА РОДИНАТА СИ. 👍👏👍

    16:31 31.08.2026

  • 10 В България !

    4 0 Отговор
    Всеки Си Гледа !

    Гащичките !

    Не Го Ли Разбра ?

    16:32 31.08.2026

  • 11 Колко трябва да си тъп

    13 2 Отговор
    и гелосан, за да не можеш да разбереш, че не космосът е виновен на кривата ракета.

    16:33 31.08.2026

  • 12 няма край

    12 2 Отговор
    Няма край петроханската мъка. Няма край.

    16:33 31.08.2026

  • 13 миме

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова са зле завалиите":

    ппдбрасите обичат само мъжко

    16:34 31.08.2026

  • 14 Смешко

    13 2 Отговор
    Тези хора какво искат в края на краищата. Що е живо и умряло да гласува за голфъра и четвъртитата челюст.

    16:34 31.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чиба, отивай да се къпеш, мазньо

    12 1 Отговор
    лгДБ с отпаднала необходимост

    16:35 31.08.2026

  • 17 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганю- простия":

    МоИте чувства , са си моЙ ....

    16:36 31.08.2026

  • 18 Колко трябва да си тъп?

    9 3 Отговор
    Избирателите на ГЕРБ ненавиждат Гюров и Кандев. Те няма да гласуват за тях дори и Боко да им каже.

    Коментиран от #23

    16:36 31.08.2026

  • 19 Крива ракета

    5 1 Отговор
    Космоса ми пречи!

    16:37 31.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ганя , Е

    3 0 Отговор
    Верно си много проzst ..

    16:38 31.08.2026

  • 22 Джуров

    6 1 Отговор
    Толкова ли няма един генерал за президент?

    16:39 31.08.2026

  • 23 факт

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Колко трябва да си тъп?":

    Гюров и Кандев са част от сценарий, който започна още преди встъпването в длъжност на Гюров като Служебен Премиер. Още от тогава нарочни ПРи и лъскат имиджа. Опитват се да прокарат същата рекламна кампания която докара ППДБ и след това Румен Радев на власт. Това означава че работят за един и същ кукловод.
    Прави са от ГЕРБ да не влизат в този цирк.

    16:41 31.08.2026

  • 24 Зеления

    12 1 Отговор
    "ГЕРБ започват да атакуват демократичния, прозападен и десен кандидат "

    А другите кандидати за президент как ги определи, че не са демократични, а само вашия кандидат е демократичен бе долняк нещастен?

    16:42 31.08.2026

  • 25 Анонимен

    3 3 Отговор
    Гюрови кандеви политически гонения Йотова ги назначи въпреки че срещу Гюров се водят дела в Европа Вие сте с Радев ЛИЦЕМЕРИ Борисов не ти трябва никакви избори предрешени да участваш

    16:46 31.08.2026

  • 26 Карлос президент!

    1 0 Отговор
    Не Контрра !

    16:47 31.08.2026

  • 27 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова са зле завалиите":

    Счупените мадуровки са регресията забраната на хартията това е Йотова е назначена вече

    16:48 31.08.2026

  • 28 Хмм

    2 2 Отговор
    пак готови за сглобка с Борисов и Пеевски, добре че са малко вече

    16:51 31.08.2026

  • 29 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    Същото недоразумение като онова мирчевото.....

    16:51 31.08.2026

  • 30 защо

    5 0 Отговор
    Защо до миналата година изборите струваха около 50-60 милиона Евро, а сега ще струват 117 милиона Евро?

    Коментиран от #37, #40

    16:51 31.08.2026

  • 31 Божанов,

    6 0 Отговор
    номинирайте свестен кандидат, за да бъде подкрепен от опозицията.

    И не спекулирай с понятието "десен". Нито вие от "Да България" сте десни, още по малко пък "Продължаваме промяната".

    16:56 31.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Десен, демократичен кандидат?

    3 1 Отговор
    Не знам кое им е демократичното на кандидатите на ППДБ. За тях гласува малцинството от народа и излиза, че народът мисли недемократично, когато не гласува за тях. Няма как деца на бивши партийци да разберат демокрацията. Те са десни и недемократични.

    17:03 31.08.2026

  • 34 Божанката

    3 0 Отговор
    гледа,като заек на фарове!

    17:05 31.08.2026

  • 35 Не знаех

    2 0 Отговор
    че кокоренето е заразно!Как се предава?

    17:06 31.08.2026

  • 36 Ще гласуват

    2 0 Отговор
    заедно за Пиги , за да запазят олигарсите , мафията , милицията и институциите , за да си запазят така и парите , и кожите ! А що се отнася до отговорност - и едните , и другите са лишени от нея .

    17:07 31.08.2026

  • 37 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "защо":

    струваха 117 милиона лева!

    17:07 31.08.2026

  • 38 Един не-трол

    5 1 Отговор
    Извинявай ама Гюров и Кандев са абсолютни смешници. Тик ток геймъри.

    17:07 31.08.2026

  • 39 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "дпс-гроб са турско еврейски слуги":

    Абе може да са еврейско турски слуги, ама именно българолюбеца радев подписа боташа, именно той дари 33% от газовото находище на Турция и именно той даде магистралите в България на Ердоган.
    Щото е родолюбец, за разлика от кокорчо и божанката.

    17:09 31.08.2026

  • 40 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "защо":

    Не си гледал филма - " Гепи " ..

    17:22 31.08.2026

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