Божанов: ГЕРБ пречат да има алтернатива на Йотова. Не е особено отговорно това, което правят

ГЕРБ започват да атакуват демократичния, прозападен и десен кандидат още преди той да се е обявил и по този начин да пречат на това да бъде реализирана алтернатива на Илияна Йотова.
Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, заместник-председател на ПГ на "Демократична България", като добави:
"Ако ГЕРБ искат да има алтернатива на Йотова, трябва да позабравят това свое отношение".
Той определи като добра новина влизането на Андрей Гюров и Георги Кандев в президентската надпревара, "защото са силна кандидатска двойка".
"Демократичните и проевропейски избирателите на ГЕРБ ще имат за кого да гласуват и аз съм убеден, че г-н Гюров ще се обърне и към тях, защото това ще бъде разделението в тези избори. Концентрацията на власт в Румен Радев, който е отдал външната политика на Иво Христов, а вътрешната политика - на Копринков, иска да има трети мандат в президентството и така да има цялата власт. А тя, виждайки външната политика на Иво Христов, не е насочена към сърцето на Европа. Това ще бъде разделението на тези избори и добре е партиите, които в годините сме участвали в някакви престрелки, да направим крачка назад и да оставим гражданите да направят своя избор, без да им се бъркаме и да им посочваме кой е добър и кой е лош. Затова смятам, че не е особено отговорно това, което правят от ГЕРБ".
По думите на Божанов кандидатурата на Иван Христанов няма да раздели вота на десните избиратели, като добави, че демократично право на всеки е да се яви като кандидат на изборите, но "не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск".
В предаването "12+3" бившият министър на електронното управление Божидар Божанов коментира законовите промени, предложени от ДАНС, в които се предвижда се възможност сроковете за защита на класифицирана информация по ЗЗКИ (за разработки, документи и агенти) да бъдат многократно удължавани при защита на националните интереси:
"Държавни тайни неизбежно трябва да има, но механизмът, който защитава държавните тайни, в законопроекта се променя по начин, който е характерен за тоталитарни държави с вечни тайни, в момента "Строго секретно" е с максимален срок от 60 години, а те го правят на практика безкраен. Притеснително е и безконтролното унищожаване на класифицирана информация. ДАНС ни предлага бързичко и без да пита никого, когато изтече срокът, съответните документи да се унищожат".
Посоката, в която трябва да се върви, е обратната - повече демократичен контрол, подчерта той и добави:
"Под шапката на националната сигурност се върви към прикриване на дейности, които в годините българските служби са доказали, че се занимават с интриги, компромати и участие на политическия терен".
Когато властта има пълно мнозинство със 131 гласа в парламента и току-що е назначила председателя на ДАНС, тези предложения се приемат като ясна политическа заявка на управляващите, уточни още Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
Коментиран от #4, #7, #29, #32
16:26 31.08.2026
2 дпс-гроб са турско еврейски слуги
Коментиран от #39
16:28 31.08.2026
3 Толкова са зле завалиите
Коментиран от #13, #27
16:29 31.08.2026
4 искаш да кажеш
До коментар #1 от "мдааааа":красавица, направо принцеса
Коментиран от #6
16:29 31.08.2026
5 Що толкова остарял
Така говори
По -важно е дали е убедително
16:30 31.08.2026
6 мдааааа
До коментар #4 от "искаш да кажеш":Нещо такова ..
16:31 31.08.2026
7 Ганю- простия
До коментар #1 от "мдааааа":Щом Божанов те вълнува сподели го с него, не ни занимавай всички тъпингери тука с твойте чувства.
Коментиран от #15, #17
16:31 31.08.2026
8 Много ясно
16:31 31.08.2026
9 Цвете
16:31 31.08.2026
10 В България !
Гащичките !
Не Го Ли Разбра ?
16:32 31.08.2026
11 Колко трябва да си тъп
16:33 31.08.2026
12 няма край
16:33 31.08.2026
13 миме
До коментар #3 от "Толкова са зле завалиите":ппдбрасите обичат само мъжко
16:34 31.08.2026
14 Смешко
16:34 31.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чиба, отивай да се къпеш, мазньо
16:35 31.08.2026
17 мдааааа
До коментар #7 от "Ганю- простия":МоИте чувства , са си моЙ ....
16:36 31.08.2026
18 Колко трябва да си тъп?
Коментиран от #23
16:36 31.08.2026
19 Крива ракета
16:37 31.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ганя , Е
16:38 31.08.2026
22 Джуров
16:39 31.08.2026
23 факт
До коментар #18 от "Колко трябва да си тъп?":Гюров и Кандев са част от сценарий, който започна още преди встъпването в длъжност на Гюров като Служебен Премиер. Още от тогава нарочни ПРи и лъскат имиджа. Опитват се да прокарат същата рекламна кампания която докара ППДБ и след това Румен Радев на власт. Това означава че работят за един и същ кукловод.
Прави са от ГЕРБ да не влизат в този цирк.
16:41 31.08.2026
24 Зеления
А другите кандидати за президент как ги определи, че не са демократични, а само вашия кандидат е демократичен бе долняк нещастен?
16:42 31.08.2026
25 Анонимен
16:46 31.08.2026
26 Карлос президент!
16:47 31.08.2026
27 Анонимен
До коментар #3 от "Толкова са зле завалиите":Счупените мадуровки са регресията забраната на хартията това е Йотова е назначена вече
16:48 31.08.2026
28 Хмм
16:51 31.08.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "мдааааа":Същото недоразумение като онова мирчевото.....
16:51 31.08.2026
30 защо
Коментиран от #37, #40
16:51 31.08.2026
31 Божанов,
И не спекулирай с понятието "десен". Нито вие от "Да България" сте десни, още по малко пък "Продължаваме промяната".
16:56 31.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Десен, демократичен кандидат?
17:03 31.08.2026
34 Божанката
17:05 31.08.2026
35 Не знаех
17:06 31.08.2026
36 Ще гласуват
17:07 31.08.2026
37 Защото
До коментар #30 от "защо":струваха 117 милиона лева!
17:07 31.08.2026
38 Един не-трол
17:07 31.08.2026
39 койдазнай
До коментар #2 от "дпс-гроб са турско еврейски слуги":Абе може да са еврейско турски слуги, ама именно българолюбеца радев подписа боташа, именно той дари 33% от газовото находище на Турция и именно той даде магистралите в България на Ердоган.
Щото е родолюбец, за разлика от кокорчо и божанката.
17:09 31.08.2026
40 Защото
До коментар #30 от "защо":Не си гледал филма - " Гепи " ..
17:22 31.08.2026