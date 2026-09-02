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В НС ще обсъждат предложения на опозицията

В НС ще обсъждат предложения на опозицията

2 Септември, 2026 07:14 440 1

  • народно събрание-
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  • опозиция

Сред обсъжданите предложения ще са промените в Закона за управление на отпадъците и промени в Закона за данък добавена стойност

В НС ще обсъждат предложения на опозицията - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът ще обсъди предложения на опозицията, информират от novini.bg.

Промените в Закона за управление на отпадъците, внесени от ”Демократична България“, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация, предават от БТА.

Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и агенция "Митници", както и намаляване на банковите гаранции.

От ”Продължаваме промяната“ предлагат промени в Закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес.

Ще бъдат обсъдени и два проекта на решение.
От ”Възраждане” искат НС да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавно действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия.

От ГЕРБ предлагат министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може "Български енергиен холдинг" да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море, предаде БНР.

На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в Закона за въвеждане на еврото. От ”Прогресивна България“ настояват за удължаване до края на 2028-ма на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори.


България
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