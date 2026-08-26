Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол

Издирват 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж „Хармани“ в Созопол. Следите му се губят около 19 часа снощи в централната част на плажа.
В мащабната операция участват полиция, "Гранична полиция", водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато.
В издирването е включен и дрон на полската организация на водни спасители Baltic Rescue, който обследва района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Черно море не е шега
11:36 26.08.2026
2 ще го намерят . изчезнал в лошо море
11:38 26.08.2026
3 Дзак
11:41 26.08.2026
4 За това
11:55 26.08.2026
5 Последния Софиянец
12:11 26.08.2026
6 Къв го дири в България
Коментиран от #7
12:13 26.08.2026
7 В Созопол има обмен на спасители.
До коментар #6 от "Къв го дири в България":Заедно с нашите има и много млади полски спасители, професионални плувци. Явно концесионерът ги е ангажирал за сезона по някаква програма, защото нашите недостигат.
12:18 26.08.2026
8 Баща...
12:19 26.08.2026
9 Наблюдател
12:25 26.08.2026
10 Цвете
12:30 26.08.2026