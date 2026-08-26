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Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол

Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол

26 Август, 2026 11:30 1 117 10

  • дете-
  • изчезнало-
  • море-
  • созопол

В издирването е включен и дрон на полската организация на водни спасители Baltic Rescue, който обследва района от въздуха

Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Издирват 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж „Хармани“ в Созопол. Следите му се губят около 19 часа снощи в централната част на плажа.

В мащабната операция участват полиция, "Гранична полиция", водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато.

В издирването е включен и дрон на полската организация на водни спасители Baltic Rescue, който обследва района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Черно море не е шега

    21 0 Отговор
    Не си оставяйте децата сами

    11:36 26.08.2026

  • 2 ще го намерят . изчезнал в лошо море

    0 3 Отговор
    означава че е навътре в морето . а те търсят отпред . 3 та в корабчето за риба дето се обърна ги изхвърли морето след седмица . поне бащата и другия са се спасили . Инцидент . Много ходят на море и после се показват . аз бях на море на 9 евро таратор и червен байрак на плажа в морето . в юса спасителните служби следят плажуващите и ако стане опасно се намесват . и там също има инциденти . с акули , с мъртви течения , с издавени . лошо нещо . нямам спомен за някой отнесен в морето и спасен след седмица .

    11:38 26.08.2026

  • 3 Дзак

    7 1 Отговор
    Харманите е опасен плаж. Има дънни ями. Сами деца не трябва да бъдат във водата. Вълните са мощни, дори да са гладки.

    11:41 26.08.2026

  • 4 За това

    4 2 Отговор
    В Турция, ивицата на черно море има ленти и ограничения за влизане. Забраната за влизане, спасява животи, а тук безхаберие както винаги.

    11:55 26.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Бащата влязъл с две малки деца на червен флаг в бурното море и след края на работното време на спасителите.Луд!

    12:11 26.08.2026

  • 6 Къв го дири в България

    1 2 Отговор
    полската организация на водни спасители Baltic Rescue ?

    Коментиран от #7

    12:13 26.08.2026

  • 7 В Созопол има обмен на спасители.

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Къв го дири в България":

    Заедно с нашите има и много млади полски спасители, професионални плувци. Явно концесионерът ги е ангажирал за сезона по някаква програма, защото нашите недостигат.

    12:18 26.08.2026

  • 8 Баща...

    2 0 Отговор
    ...с три деца влиза при червен байрак и то след работно време....завлича ги вълна и той успява да изведе две, но третото отива ....и то всичко заради бабаита нарекъл се родител. Трябва незабавно да му отнемат децата, а той до като са поне в затвора...

    12:19 26.08.2026

  • 9 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Другаде пише за баща с две деца. Бурно море, няма спасители по това време. Какво можем да кажем? Това не е баща. Реално е убиец.

    12:25 26.08.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    7 ГОДИШНО СЛЕД 19 ЧАСА, ОЗНАЧАВА ЧЕ НЕ Е БИЛ САМ? ОТНОВО БЕЗОТГОВОРНО ОТ СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ, ЗАЩО?

    12:30 26.08.2026

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