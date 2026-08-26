Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол

Издирват 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж „Хармани“ в Созопол. Следите му се губят около 19 часа снощи в централната част на плажа.

В мащабната операция участват полиция, "Гранична полиция", водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато.

В издирването е включен и дрон на полската организация на водни спасители Baltic Rescue, който обследва района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава.