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НПО-та предлагат Андрей Янкулов за член на ВСС от квотата на Народното събрание

НПО-та предлагат Андрей Янкулов за член на ВСС от квотата на Народното събрание

26 Август, 2026 12:24 1 394 35

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  • народното събрание

Седемте неправителствени организации предлагат и още едно лице за член на ВСС - Таня Радуловска

НПО-та предлагат Андрей Янкулов за член на ВСС от квотата на Народното събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем граждански организации предложиха Андрей Янкулов за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Това са фондация "Антикорупционен фонд", фондация "Български адвокати за правата на човека", фондация "Български институт за правни инициативи", сдружение "Български Хелзинкски комитет", фондация "Институт за пазарна икономика", сдружение "Правосъдие за всеки" и фондация "Програма Достъп до информация", съобщават от АКФ.

Янкулов е номиниран за член на Прокурорската колегия на ВСС. Седемте неправителствени организации отбелязват, че той познава добре съдебната система, има практически професионален опит и е способен да отстоява решения, основани на закона и ясни професионални критерии, изброява news.bg.

Професионалният път на Андрей Янкулов съчетава практически, управленски и експертен опит в областта на правосъдието. Той е работил като прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Освен това е бил заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. - заместник министър-председател и министър на правосъдието.

Янкулов напуска прокуратурата след избора на Иван Гешев за главен прокурор. Между 2020 и 2026 г. е старши правен експерт в Антикорупционния фонд (АКФ), където разработва анализи и правни становища за наказателното правосъдие, прокуратурата и противодействието на корупцията.

Седемте неправителствени организации предлагат и още едно лице за член на ВСС - Таня Радуловска. Тя е номинирана за член на Съдийската колегия. Радуловска е юрист с близо 23 години професионален опит в съдебната власт, адвокатурата, държавната администрация и изпълнителната власт.

Тя има 13 години стаж като съдия. Достигнала е ранг "съдия във ВКС и ВАС". Между 2012 и 2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. След напускането на съдебната система през 2018 г. работи като адвокат, а през 2026 г. е заместник-министър на правосъдието, където участва активно в работата на ВСС и ръководи разработването на механизъм за защита на магистрати от натиск и неправомерна намеса. Има и дългогодишен преподавателски опит.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    57 9 Отговор
    Този плаз мо дий веднага се вижда, че е НПО кадър!!! Такива нямат място в българското правосъдие, защото ще прокарват чужди интереси!!!

    Коментиран от #18, #25

    12:27 26.08.2026

  • 3 🦦🍌⛱️

    7 26 Отговор
    Главен прокурор трябва да е този мъж дето беше министър на МВР при Гюров само той ще оправи Боко и Шишо.

    Коментиран от #19

    12:28 26.08.2026

  • 4 Ротшилд

    38 2 Отговор
    Нашите нпо-та. На демокрацията ви ахахха

    12:30 26.08.2026

  • 5 Нетаняху, Сорос, Ротшилд и Голда Майер

    39 2 Отговор
    сдружение "Български Хелзинкски комитет",

    12:30 26.08.2026

  • 6 Вън България от Еврейския Съюз

    32 5 Отговор
    К за еврейските нпо-та на Епщайн, Сорос и Ротшилд.

    12:31 26.08.2026

  • 7 Ддддддд

    32 2 Отговор
    НПО.....-днешните модерни ф -А ш -и с Т и...

    12:32 26.08.2026

  • 8 Антисемитизъм ли е такъв закон?

    28 1 Отговор
    Къде ни е закона за чуждестранните агенти?

    12:32 26.08.2026

  • 9 да бе, да

    38 3 Отговор
    Без представители на НПО-та в новия ВСС. НПО-та да си стоят отвън и да правят протести, вътре работа нямат. От НПО-та сме на този хал. От изброените по-горе всички са на американска издръжка.

    12:33 26.08.2026

  • 10 Еврейски "ценности"

    21 0 Отговор
    Къде са осъдените за изнасилване на бебета на острова на евреина Епщайн в САЩ? От 106 държави са ги гонили

    12:33 26.08.2026

  • 11 По-добре лама Ленин

    3 8 Отговор
    отколкото само още тикви, прасета и копринки! Нека има разнообразие!

    12:35 26.08.2026

  • 12 777

    17 1 Отговор
    България няма място в съюзи където управляващите изнасилват и ядат бебета.

    12:35 26.08.2026

  • 13 Лесен въпрос

    24 0 Отговор
    Тези непеота са чуждестранни агенти работещи за тези които ги финансират и им дават бел леб да ядат или са читави люде милеещи за България!?

    Коментиран от #23

    12:36 26.08.2026

  • 14 Механик

    24 0 Отговор
    Кви са тия НПО-та и кой им дава право да "передлагат"? Я марш в САЩ, там да предлагат. Там НПО-тата много ги обичат. Цял закон си имат за целта.

    12:37 26.08.2026

  • 15 Жбръц

    25 0 Отговор
    Я у лево! Остава и разни НПО,да ни " предлагат" кандидат,за най- висшия правен орган.Айде нема нужда.,от хелзински комитети,адвокатски лобита, и пазарни икономики.Нямам нищо против личността на Янкулов,като професионалист.Но тръгнат ли разни НПО нещо да предлагат,никога не е било в полза на народа.

    12:39 26.08.2026

  • 16 Цвете

    2 20 Отговор
    ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.👏

    Коментиран от #33

    12:40 26.08.2026

  • 17 Зеления

    20 0 Отговор
    Велислав Величков и всички от ППДБ нека ви говорят, че търсят "НЕЗАВИСИМИ" членове на ВСС.

    Няма никаква разлика дали си зависим от ГЕРБ и ДПС или дали си зависим от ППДБ, ти си просто ЗАВИСИМ

    Правосъдие за всеки откъдето произлиза депутата Велислав Величков, предлага Янкулов от Антикорупционния фонд, министър в правителството на Гюров /а самия Гюров бивш председател на парламентарната група на Продължаваме промяната/ за член на ВСС.........иначе търсим НЕЗАВИСИМИ" кандидати за ВСС, имаме претенции към всички останали

    12:45 26.08.2026

  • 18 НЛО ли?

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    мяза малко на субект от Междузвездни войни..

    Коментиран от #21

    12:45 26.08.2026

  • 19 Да, точно

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦦🍌⛱️":

    прилича на Попай Моряка..и се оплаква от бившата си ..става..

    12:47 26.08.2026

  • 20 Григор

    15 7 Отговор
    Предлагат и бившия говорител на Иван Гешев, Сийка Милева за член на ВСС. Предложението е от прокурорската квота. Как ви звучи?Колко трябва да се мете в правосъдната система?

    Коментиран от #22

    12:47 26.08.2026

  • 21 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "НЛО ли?":

    Вярно бе!!! Като някакъв гърчав Джаба, но пък по лигав от оригинала!

    12:51 26.08.2026

  • 22 Яко !

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Григор":

    Докато !

    От Боклука !

    Нищо Не Остане !

    13:08 26.08.2026

  • 23 Така е!

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лесен въпрос":

    И никъде не декларират приходите от НПО и не си плащат данъците, т.е. - нарушават закон!!!

    Коментиран от #27

    13:09 26.08.2026

  • 24 ОТ КОГА НПО-ТА ПОЧНАХА ДА ПРЕДЛАГАТ

    15 1 Отговор
    Кой им дава тази власт да предлагат членове на ВСС. ОСЪЗНАЙТЕ СЕ БЕ, ХОРА.

    13:12 26.08.2026

  • 25 За Сега Виждам !

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Само Интереса !

    На Българската Олигархия !

    Която иска да тормози Този народ !

    Чрез Интрумента !

    На Държавата !

    13:13 26.08.2026

  • 26 Хаха

    8 0 Отговор
    Поредната НПО калинка.

    13:14 26.08.2026

  • 27 Това е Друг Въпрос !

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Така е!":

    И Зависи от !

    Управлението !

    На Държавата !

    13:15 26.08.2026

  • 28 Да живее България

    7 0 Отговор
    НПО-тата да ходят при СроС.

    13:16 26.08.2026

  • 29 име

    9 0 Отговор
    Никакви соросоиди във ВСС. Соросоидите са чужди агенти, по-лошо от подкупните съдии и прокурори.

    13:18 26.08.2026

  • 30 Абе

    9 0 Отговор
    Защо НПО тата трябва да предлагат нещо? Да си направят партия, некой да ги избере и тогава да предлагат. От какво се издържат точно НПОтата и каква е ползата за трудещите се гора от тях?

    13:22 26.08.2026

  • 31 БАЦО

    3 0 Отговор
    Янкулов е голем член ..

    13:34 26.08.2026

  • 32 Цървул

    4 1 Отговор
    Тези от народното събрание не могат ли да направят избор ? Как така сульо и пульо ще предлага на събранието да му избере някой . Дори не са почерпили ...

    13:34 26.08.2026

  • 33 Цвекйе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Предложението или члена ти аресват ? 🤫

    13:36 26.08.2026

  • 34 Шуробаджанащина до шия

    3 1 Отговор
    На мама-конституционен съдия отрочето да го уредим за кадровик във ВСС, след като се видя, че като министър нищо полезно не успя да свърши!

    13:37 26.08.2026

  • 35 604

    2 0 Отговор
    Тоъ цирей барабар с нпо тата да се спукъ и да изтече тоя токсин ...

    13:44 26.08.2026

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