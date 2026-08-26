НПО-та предлагат Андрей Янкулов за член на ВСС от квотата на Народното събрание

Седем граждански организации предложиха Андрей Янкулов за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Това са фондация "Антикорупционен фонд", фондация "Български адвокати за правата на човека", фондация "Български институт за правни инициативи", сдружение "Български Хелзинкски комитет", фондация "Институт за пазарна икономика", сдружение "Правосъдие за всеки" и фондация "Програма Достъп до информация", съобщават от АКФ.

Янкулов е номиниран за член на Прокурорската колегия на ВСС. Седемте неправителствени организации отбелязват, че той познава добре съдебната система, има практически професионален опит и е способен да отстоява решения, основани на закона и ясни професионални критерии, изброява news.bg.

Професионалният път на Андрей Янкулов съчетава практически, управленски и експертен опит в областта на правосъдието. Той е работил като прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Освен това е бил заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. - заместник министър-председател и министър на правосъдието.

Янкулов напуска прокуратурата след избора на Иван Гешев за главен прокурор. Между 2020 и 2026 г. е старши правен експерт в Антикорупционния фонд (АКФ), където разработва анализи и правни становища за наказателното правосъдие, прокуратурата и противодействието на корупцията.

Седемте неправителствени организации предлагат и още едно лице за член на ВСС - Таня Радуловска. Тя е номинирана за член на Съдийската колегия. Радуловска е юрист с близо 23 години професионален опит в съдебната власт, адвокатурата, държавната администрация и изпълнителната власт.

Тя има 13 години стаж като съдия. Достигнала е ранг "съдия във ВКС и ВАС". Между 2012 и 2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. След напускането на съдебната система през 2018 г. работи като адвокат, а през 2026 г. е заместник-министър на правосъдието, където участва активно в работата на ВСС и ръководи разработването на механизъм за защита на магистрати от натиск и неправомерна намеса. Има и дългогодишен преподавателски опит.