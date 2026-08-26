НПО-та предлагат Андрей Янкулов за член на ВСС от квотата на Народното събрание

Седем граждански организации предложиха Андрей Янкулов за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Това са фондация "Антикорупционен фонд", фондация "Български адвокати за правата на човека", фондация "Български институт за правни инициативи", сдружение "Български Хелзинкски комитет", фондация "Институт за пазарна икономика", сдружение "Правосъдие за всеки" и фондация "Програма Достъп до информация", съобщават от АКФ.
Янкулов е номиниран за член на Прокурорската колегия на ВСС. Седемте неправителствени организации отбелязват, че той познава добре съдебната система, има практически професионален опит и е способен да отстоява решения, основани на закона и ясни професионални критерии, изброява news.bg.
Професионалният път на Андрей Янкулов съчетава практически, управленски и експертен опит в областта на правосъдието. Той е работил като прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Освен това е бил заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. - заместник министър-председател и министър на правосъдието.
Янкулов напуска прокуратурата след избора на Иван Гешев за главен прокурор. Между 2020 и 2026 г. е старши правен експерт в Антикорупционния фонд (АКФ), където разработва анализи и правни становища за наказателното правосъдие, прокуратурата и противодействието на корупцията.
Седемте неправителствени организации предлагат и още едно лице за член на ВСС - Таня Радуловска. Тя е номинирана за член на Съдийската колегия. Радуловска е юрист с близо 23 години професионален опит в съдебната власт, адвокатурата, държавната администрация и изпълнителната власт.
Тя има 13 години стаж като съдия. Достигнала е ранг "съдия във ВКС и ВАС". Между 2012 и 2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. След напускането на съдебната система през 2018 г. работи като адвокат, а през 2026 г. е заместник-министър на правосъдието, където участва активно в работата на ВСС и ръководи разработването на механизъм за защита на магистрати от натиск и неправомерна намеса. Има и дългогодишен преподавателски опит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #18, #25
12:27 26.08.2026
3 🦦🍌⛱️
Коментиран от #19
12:28 26.08.2026
4 Ротшилд
12:30 26.08.2026
5 Нетаняху, Сорос, Ротшилд и Голда Майер
12:30 26.08.2026
6 Вън България от Еврейския Съюз
12:31 26.08.2026
7 Ддддддд
12:32 26.08.2026
8 Антисемитизъм ли е такъв закон?
12:32 26.08.2026
9 да бе, да
12:33 26.08.2026
10 Еврейски "ценности"
12:33 26.08.2026
11 По-добре лама Ленин
12:35 26.08.2026
12 777
12:35 26.08.2026
13 Лесен въпрос
Коментиран от #23
12:36 26.08.2026
14 Механик
12:37 26.08.2026
15 Жбръц
12:39 26.08.2026
16 Цвете
Коментиран от #33
12:40 26.08.2026
17 Зеления
Няма никаква разлика дали си зависим от ГЕРБ и ДПС или дали си зависим от ППДБ, ти си просто ЗАВИСИМ
Правосъдие за всеки откъдето произлиза депутата Велислав Величков, предлага Янкулов от Антикорупционния фонд, министър в правителството на Гюров /а самия Гюров бивш председател на парламентарната група на Продължаваме промяната/ за член на ВСС.........иначе търсим НЕЗАВИСИМИ" кандидати за ВСС, имаме претенции към всички останали
12:45 26.08.2026
18 НЛО ли?
До коментар #2 от "Пич":мяза малко на субект от Междузвездни войни..
Коментиран от #21
12:45 26.08.2026
19 Да, точно
До коментар #3 от "🦦🍌⛱️":прилича на Попай Моряка..и се оплаква от бившата си ..става..
12:47 26.08.2026
20 Григор
Коментиран от #22
12:47 26.08.2026
21 Пич
До коментар #18 от "НЛО ли?":Вярно бе!!! Като някакъв гърчав Джаба, но пък по лигав от оригинала!
12:51 26.08.2026
22 Яко !
До коментар #20 от "Григор":Докато !
От Боклука !
Нищо Не Остане !
13:08 26.08.2026
23 Така е!
До коментар #13 от "Лесен въпрос":И никъде не декларират приходите от НПО и не си плащат данъците, т.е. - нарушават закон!!!
Коментиран от #27
13:09 26.08.2026
24 ОТ КОГА НПО-ТА ПОЧНАХА ДА ПРЕДЛАГАТ
13:12 26.08.2026
25 За Сега Виждам !
До коментар #2 от "Пич":Само Интереса !
На Българската Олигархия !
Която иска да тормози Този народ !
Чрез Интрумента !
На Държавата !
13:13 26.08.2026
26 Хаха
13:14 26.08.2026
27 Това е Друг Въпрос !
До коментар #23 от "Така е!":И Зависи от !
Управлението !
На Държавата !
13:15 26.08.2026
28 Да живее България
13:16 26.08.2026
29 име
13:18 26.08.2026
30 Абе
13:22 26.08.2026
31 БАЦО
13:34 26.08.2026
32 Цървул
13:34 26.08.2026
33 Цвекйе ,
До коментар #16 от "Цвете":Предложението или члена ти аресват ? 🤫
13:36 26.08.2026
34 Шуробаджанащина до шия
13:37 26.08.2026
35 604
13:44 26.08.2026