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Хамид Хамид: Турция е един от най-добрите съседи на България

Хамид Хамид: Турция е един от най-добрите съседи на България

26 Август, 2026 13:13 654 25

  • хамид хамид-
  • българия-
  • съсед

Така че инвестиции от турската страна и от всички съседи на България са добре дошли в България. Но за да има инвестиции, колеги, трябва да има добра инфраструктура. Всички знаем какви са магистралите в Турция, припомни депутатът

Хамид Хамид: Турция е един от най-добрите съседи на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид направи остро изказване от парламентарната трибуна, в което защити добросъседските отношения между България и Турция и призова за привличане на повече инвестиции. Изявлението дойде под формата на процедура по начина на водене, провокирана от изказвания на други народни представители, които Хамид определи като опит за насаждане на омраза.

В началото на своето изказване депутатът се обърна към председателстващия заседанието, настоявайки за по-строг контрол върху дебатите в пленарната зала. Той изрази очакване ръководството на парламента да пресича своевременно всяка антитурска реторика.

„Първо да Ви поздравя, че за първи път, когато се прави поредната провокация от тази трибуна, този път направихте плах опит да се намесите. Искам да Ви поощря малко по-категорично да се намесвате и да прекъсвате оттук всеки опит за всяване на спекулации, даване на възможност за прокарване на омраза, за прокарване на опити да се развалят отношенията между едни добри съседи“, подчерта Хамид.

Народният представител от ДПС акцентира върху ролята на Турция едновременно като ключов съюзник на страната ни в рамките на Северноатлантическия алианс и като двигател на икономическото развитие в целия регион.

„Турция е един от най-добрите съседи на Република България. Република България води политика на разбирателство и мир с всички свои съседи. И освен че Турция като наш партньор в НАТО генерира стабилност и сигурност в целия регион, Турция като икономическа сила дава възможност България да се възползва от нейните възможности“, категоричен бе Хамид Хамид.

В заключителната част на своето изказване политикът обвърза икономическото сътрудничество със състоянието на пътната мрежа у нас, давайки за пример турските аутобани. Той увери, че турските капитали са добре дошли на българския пазар.

„Така че инвестиции от турската страна и от всички съседи на България са добре дошли в България. Но за да има инвестиции, колеги, трябва да има добра инфраструктура. Всички знаем какви са магистралите в Турция. Искаме и ние да пътуваме по такива магистрали. Така че, колеги, инвестиции от Турция ще има“, завърши изказването си заместник-председателят на ПГ на ДПС, добавяйки, че политическите спекулации в пленарната зала няма да спрат този процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв Съсед Е Турция !

    16 3 Отговор
    Няма Никакво Значение !

    Важното Е !

    Кое е Най-Доброто !

    За България !

    13:17 26.08.2026

  • 2 Много ясно,

    18 3 Отговор
    че в Турция има магистрали. Там не ги е управлявал Бойо крадеца.

    13:17 26.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    10 6 Отговор
    те ни пазеха 500 г от евросганта

    13:18 26.08.2026

  • 4 Да да ама не

    9 2 Отговор
    Тоз пък. Всичките ни съседи ни мразят.

    Коментиран от #9

    13:18 26.08.2026

  • 5 1488

    13 4 Отговор
    на турчин вяра немай
    турчин вяра нема

    13:18 26.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Мр ъ ш л @ к!

    13:19 26.08.2026

  • 7 Да, по тоя повод Моше Крадев сложи феса

    10 2 Отговор
    и ни поведе към регреса!

    13:20 26.08.2026

  • 8 нямаме ли

    5 1 Отговор
    и депутат от Гренландия.

    13:21 26.08.2026

  • 9 Много ясно,

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да да ама не":

    че ни мразят защото ни "завиждат". Та нали ние вече сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    13:21 26.08.2026

  • 10 име

    10 0 Отговор
    Xлaмид Немит още ли е на хранилка при шопара?!

    13:21 26.08.2026

  • 11 Щом Ве Можеш Да Построиш !

    3 0 Отговор
    Една Магистрала !

    Каква ?

    Пръ !

    Д !

    Ня ?

    Си Ти !

    13:22 26.08.2026

  • 12 Пецата

    2 0 Отговор
    А моите съседи са галфони щото ми хлопат като надуа яко музиката разбираш ли ама вобще квото такова 🤣

    13:24 26.08.2026

  • 13 охх ше повервам

    5 0 Отговор
    вълкът нрава си не мени

    13:24 26.08.2026

  • 14 Турция е най-добрия съсед

    3 5 Отговор
    ако сега бяхме част от тая велика държава Ердоган щеше да вкара нашите пишман политици, където им е мястото. Ердоган е държавник за разлика от нашите шушляци
    Респект!

    13:25 26.08.2026

  • 15 Парадокс

    7 0 Отговор
    Не ме страх от съседите, страх ме е местните. Хване ли се някой за "омразата" трябва да е ясно, че прокарва небългарски интереси. Що се отнася до Турция, всичко е почти ясно. Видно с просто око, вече до Пловдив и региона. А Хамид Хамид си е един бабаит и провокатор.

    13:26 26.08.2026

  • 16 мунчо

    3 1 Отговор
    да живее кпсс-бкп,и така 3 пъти!

    13:30 26.08.2026

  • 17 Янко

    4 0 Отговор
    Най добрия съсед е батко хамид само да не се наведеш да вдигнеш сапуна

    13:31 26.08.2026

  • 18 Кочо

    2 3 Отговор
    Ами, фактите сочат, че от освобождението до днес е точно така! Имахте глупостта да уйдисате на манипулациите на великите сили и да ги нападате 1912 г.!!!

    13:32 26.08.2026

  • 19 ту-туу

    5 0 Отговор
    Къде е Радостин Василев да го вразуми дебел хамид б-к-ук

    13:32 26.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Казуар

    2 0 Отговор
    Ефенди Хамид, ако сега е така след време години не е сигурна.

    13:39 26.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 1 Отговор
    Хамид, Радев показа на цял народ, че Турция, е най големият и ще бъде най големият инвеститор : боташ, магистрали, газопроводи. Явно, Радев е по тясно свързан с шиши отколкото тиквата но Coming soon!!!!

    13:44 26.08.2026

  • 24 гост

    7 1 Отговор
    Този си е откровен агент на чужда държава, от кадето и му се плаща.

    13:47 26.08.2026

  • 25 Никси

    1 1 Отговор
    Ко каза Ко !!!.

    13:50 26.08.2026

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