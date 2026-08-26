Хамид Хамид: Турция е един от най-добрите съседи на България

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид направи остро изказване от парламентарната трибуна, в което защити добросъседските отношения между България и Турция и призова за привличане на повече инвестиции. Изявлението дойде под формата на процедура по начина на водене, провокирана от изказвания на други народни представители, които Хамид определи като опит за насаждане на омраза.

В началото на своето изказване депутатът се обърна към председателстващия заседанието, настоявайки за по-строг контрол върху дебатите в пленарната зала. Той изрази очакване ръководството на парламента да пресича своевременно всяка антитурска реторика.

„Първо да Ви поздравя, че за първи път, когато се прави поредната провокация от тази трибуна, този път направихте плах опит да се намесите. Искам да Ви поощря малко по-категорично да се намесвате и да прекъсвате оттук всеки опит за всяване на спекулации, даване на възможност за прокарване на омраза, за прокарване на опити да се развалят отношенията между едни добри съседи“, подчерта Хамид.

Народният представител от ДПС акцентира върху ролята на Турция едновременно като ключов съюзник на страната ни в рамките на Северноатлантическия алианс и като двигател на икономическото развитие в целия регион.

„Турция е един от най-добрите съседи на Република България. Република България води политика на разбирателство и мир с всички свои съседи. И освен че Турция като наш партньор в НАТО генерира стабилност и сигурност в целия регион, Турция като икономическа сила дава възможност България да се възползва от нейните възможности“, категоричен бе Хамид Хамид.

В заключителната част на своето изказване политикът обвърза икономическото сътрудничество със състоянието на пътната мрежа у нас, давайки за пример турските аутобани. Той увери, че турските капитали са добре дошли на българския пазар.

„Така че инвестиции от турската страна и от всички съседи на България са добре дошли в България. Но за да има инвестиции, колеги, трябва да има добра инфраструктура. Всички знаем какви са магистралите в Турция. Искаме и ние да пътуваме по такива магистрали. Така че, колеги, инвестиции от Турция ще има“, завърши изказването си заместник-председателят на ПГ на ДПС, добавяйки, че политическите спекулации в пленарната зала няма да спрат този процес.