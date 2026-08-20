Дизелът може да премине 1,80 евро за литър, а в бази в Русе вече няма бензин

Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци литър дизелът съвсем скоро трайно ще премине границата от 1.80 евро за литър.

За това предупреди "Нова телевизия".

Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77 евро. „Ако не настъпят сериозни промени в отношенията на между САЩ и Иран, дизелът съвсем скоро ще бъде над 1,80 евро за литър. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра.

Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат. Най-лошото е, че вече започва да липсва гориво по обектите. В бази в Русе вече няма бензин”, посочи Николай Николов от Сдружение на малки търговци на горива.

Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешният пазар, а „не да идват чуждестранни камиони и да товарят от нашите бензиностанции”. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки.