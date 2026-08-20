Новини
България »
Дизелът може да премине 1,80 евро за литър, а в бази в Русе вече няма бензин

Дизелът може да премине 1,80 евро за литър, а в бази в Русе вече няма бензин

20 Август, 2026 09:04 1 444 47

  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • цена-
  • липса

Какво предупредиха търговците

Дизелът може да премине 1,80 евро за литър, а в бази в Русе вече няма бензин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци литър дизелът съвсем скоро трайно ще премине границата от 1.80 евро за литър.

За това предупреди "Нова телевизия".

Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77 евро. „Ако не настъпят сериозни промени в отношенията на между САЩ и Иран, дизелът съвсем скоро ще бъде над 1,80 евро за литър. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра.

Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат. Най-лошото е, че вече започва да липсва гориво по обектите. В бази в Русе вече няма бензин”, посочи Николай Николов от Сдружение на малки търговци на горива.

Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешният пазар, а „не да идват чуждестранни камиони и да товарят от нашите бензиностанции”. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМА ИМА

    21 0 Отговор
    НА БЕЗМЕР

    09:07 20.08.2026

  • 2 Какви са тия бази в Русе?

    22 0 Отговор
    За една летяща цистерна питам

    09:07 20.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    17 0 Отговор
    За наказание на Дони Епщайн, трябва да изгоним самолетите на краварите от България, затова че ни вдигнаха цените на горивата

    09:07 20.08.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    30 2 Отговор
    Няма никакво основание цената на горивата да е такава!

    В момента петрола е 85 долара за барел

    2022 при цена на петрола от 116 долара за барел, цената на дизела е 1,73 евро
    2024 при цена на петрола от 84 долара за барел, цената на дизела е 1,35 евро

    днешните цени са зверска спекулация!

    Коментиран от #11, #12, #16, #32

    09:11 20.08.2026

  • 5 държавата ни убива

    18 0 Отговор
    с акцизи и ддс, реално горивото е стотинки

    Коментиран от #24

    09:11 20.08.2026

  • 6 смях

    28 1 Отговор
    В момента по телевизията съобщават важна новина, че в Москва трудно се намира бензин. Абе, гледайте си собствената държава, че много сме я закъсали. Ние едва преживяваме, а те тръгнали да обясняват колко са зле другите.

    09:13 20.08.2026

  • 7 Ауу

    18 0 Отговор
    И при нас нямало бензин. Украинците ни пратиха един дрон и бензинът секна. Ами, ако пратят два? Тогава и дизела ще оттече.

    09:16 20.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ТО ВЕЧЕ Е 1,82 НА ШЕЛ

    09:19 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лукоил

    12 1 Отговор
    Отдавна мина 1.80. Явно си карат дизела от Иран.

    09:20 20.08.2026

  • 11 Монополист

    4 19 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Може да благодариш на руския агент КРадев. Цените започнаха да се покачват, когато КРадев заговори за арбитраж с Лукоил и се намеси в управата.

    09:22 20.08.2026

  • 12 Ха ха ха

    4 20 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Да си братушка, си има цена! Докато има Русия ще си плащаме освобождението.

    09:22 20.08.2026

  • 13 Традиционни ценности

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "пони, ама розАво":

    Интересни интереси имаш гейпаради, банани сексиграчки и хероин.

    09:24 20.08.2026

  • 14 Очевидно авторката лети с метла

    16 0 Отговор
    и не зарежда гориво... Отдавна дизелът е над 1.80 евро...

    09:27 20.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    14 0 Отговор
    Глупавите кокошки урсулианци магарета и макарони ще ни спасят

    09:28 20.08.2026

  • 16 Лопата Орешник

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Защото при всяко покачване вдигат цената, а при спад за барел никога не я връщат в изходна позиция! Ако за една година 10 пъти цената за барел падне на 60 долара и после се качи до 100, 10 пъти ще вдигнат цената и накрая може и 5 евро за литър да стане! Абсолютен картел, спекула и злоупотреба са цените в момента! Прав сте господине!!

    Коментиран от #21

    09:28 20.08.2026

  • 17 и като стане какво? плашите ли ни?

    3 4 Отговор
    докато не стане 5 евро литъра не е проблем цената

    09:32 20.08.2026

  • 18 Марче

    9 0 Отговор
    Скоро май не ти е чесан терлика, какво общо имат нашите горива с Русия?

    Коментиран от #22

    09:38 20.08.2026

  • 19 Росомаха

    11 2 Отговор
    В Белгия е 2,10€. Нали искахте евро и клуб на богатите? Ако бяхте приели рублата, щеше да е 0,80€.

    Коментиран от #26, #27

    09:42 20.08.2026

  • 20 Явор Хмелницки

    9 3 Отговор
    Запомнете едно, ние всички ще живеем по-добре, по-богато и по-спокойно ако няма държава Украйна на картата. Правете си сметката на чуя страна сте!

    Коментиран от #23

    09:42 20.08.2026

  • 21 Защото

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Лопата Орешник":

    Боклукойл е руски монополист, който държи БГ политиците на хранилка.
    Трябваше от години да ги изгоним, ако бяхме държава, а не руска колония.

    А ние им плащаме високи цени за боклук и дизел с вода.

    Коментиран от #44

    09:49 20.08.2026

  • 22 Може би

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Марче":

    Защото Лукоил е руски?

    09:50 20.08.2026

  • 23 Ъцц

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Явор Хмелницки":

    Звучиш като нацист. Дали в Сърбия не говорят същото за България?

    Коментиран от #28

    09:51 20.08.2026

  • 24 Прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "държавата ни убива":

    40%краде държавата и ЕК която не дава намаляне на акциза мацата им

    09:51 20.08.2026

  • 25 Теслатъ

    8 0 Отговор
    Кажете едно Голямо "благодаря" на Рижавия и Сатаняху, а и да не пропуснете бабата Акушерка!

    09:52 20.08.2026

  • 26 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Росомаха":

    И щеше да си на война, а дядо ти нямаше да може да те откупи, щото щяха да са му национализирали конене и нивите.

    09:54 20.08.2026

  • 27 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Росомаха":

    Не пиши глупости. Ако беше приел рублата можеше да си на фронта. Руснаците искат да приемат еврото вече, омръзна им диктатура.

    Коментиран от #29

    09:55 20.08.2026

  • 28 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ъцц":

    Русофил, който не е нацист, няма. Трябва да си нацист, за да си русофил.

    Коментиран от #31

    09:56 20.08.2026

  • 29 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Руснаците не щат еврото, щото урсуля ще прави мизерии. И ние също не щем еврото, щото утре урсуля като каже ставаш гей, значи ставаш гей !!

    Коментиран от #35

    10:00 20.08.2026

  • 30 Росомаха

    1 0 Отговор
    Благодарение на РУСКИЯ ЛУКОЙЛ и патриотичното българско правителство, в България зареждате най-евтините горива в ЕС.

    10:00 20.08.2026

  • 31 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Русия навремето смачка фашагите. И пак ще ви смачка, вие сте малките фашистчета !!

    Коментиран от #33

    10:02 20.08.2026

  • 32 Ще има и още

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Специално при дизела има проблем със самите доставки. Не при нас, в Европа където се доставя наред с петрол се доставя и директно дизел от Залива.
    В създалата се ситуация тези доставки са оскъдни, наличните рафинерии нямат капацитет да произвеждат по-големи количества дизел и става мамси джейс щото нали сме за електричките и плюем по дизела.
    Започва да се купува дизел от всякъде, от където е възможно в т. ч. и от нашата рафинерия. Съответно цената на дизела макар и зависима от цената на петрола съдържа и втора компонента - наличности. Търсене - предлагане.....
    Всички това упорито се пропуска при анализите на ситуацията по нашите медии но нивото на мисирките е това.

    Коментиран от #47

    10:03 20.08.2026

  • 33 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Навремето е било навремето. Сега рашата е фашистката държава. Прочети критериите, какво е фашизъм и ще видиш, че рашата отговаря на 100 процента за фашистка държава.

    Коментиран от #36

    10:06 20.08.2026

  • 34 коши праи

    2 0 Отговор
    ся ганчо с беимвйето?

    10:06 20.08.2026

  • 35 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хи хи":

    Кой ви я говори тази пропаганда? Между другото рашите не искат и тупин. Помислете сега добре, ако вашия президент ви е докарал война, без никаква причина, без да има никаква опасност за държавата, и над главите на вашите близки и семейства да хвърчат дронове и ракети, вие какво бихте направили с този президент? До преди войната на тупин, в рашата беше спокойно. Сега ги бомбят в раша, всяка вечер. Мислите ли, че тупин е подкрепян? Нещо, незнам защо забраниха партиите, които са против войната в раша?

    10:10 20.08.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Прочети и ти дефиницията за фашизъм и ще видиш, че ЕС със след Лисабонския договор и засилените правомощия на Брюксел също покрива повечето критерии за фашизъм... а когато прословутата програма 2030 бъде изпълнена ще е най-бруталния фашизъм в световен мащаб!
    Да вадиш трески от чуждо око, докато в твоето е забита греда е леко глупаво...

    Коментиран от #38, #40

    10:11 20.08.2026

  • 37 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Голям проблем, голямо нещо. А избор нямате ли? Имате, нали? Има електрически коли, на цената на ДВГ коли вече, какво толкова е проблема, не става ясно.

    10:12 20.08.2026

  • 38 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    Дай критериите и да сравняваме, пускай какво е фашизъм?

    10:16 20.08.2026

  • 39 бензинаджията

    1 0 Отговор
    Идеално!Дано да поскъпне още че ми писна всеки гашТник да ходи до работа с кола.Задръстиха улиците със старо желязо.

    10:18 20.08.2026

  • 40 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    Коментиран от #41

    10:18 20.08.2026

  • 41 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Прочети ги добре. И да видим дали ЕС или раша отговаря на всичко това?

    Коментиран от #46

    10:20 20.08.2026

  • 42 НЕУТРАЛ

    2 0 Отговор
    ДА ВИ Е ЧЕСТИТ РАДЕФ!!!!!!!!!!!!! ЗОМБИТА!!!!!!!!!

    10:28 20.08.2026

  • 43 1488

    3 0 Отговор
    при железко имаше шуменски пантери
    при гюров имаше радикални будисти
    при румен има руски нацисти

    общото при тях е че и тримата крадяха и предаваха бг интереси

    10:31 20.08.2026

  • 44 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Защото":

    Понеже държавите в които няма Лукойл са с по ниски цени на горивото, нали?

    10:32 20.08.2026

  • 45 Шофьор на Дачия

    1 1 Отговор
    С фабричната газова уредба ми гори 7 на 100 LPG. Под 5 евро на 100 км. Който иска да е турбо и с 500 нютона въртящ момент да си плаща скъпата нафта. Там 100 километра струват 11 и нагоре евро.

    10:45 20.08.2026

  • 46 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    ЕС не отговаря. Има многопартийни системи и избори. Рискът е да избереш Радев.
    Русия отговаря на това определение, даже прави следващата крачка към национал-социализма. Обявява цяла националност за врагове и се опитва да ги избие физически.

    10:49 20.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове