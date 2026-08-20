Дизелът може да премине 1,80 евро за литър, а в бази в Русе вече няма бензин

Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци литър дизелът съвсем скоро трайно ще премине границата от 1.80 евро за литър.
За това предупреди "Нова телевизия".
Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77 евро. „Ако не настъпят сериозни промени в отношенията на между САЩ и Иран, дизелът съвсем скоро ще бъде над 1,80 евро за литър. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра.
Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат. Най-лошото е, че вече започва да липсва гориво по обектите. В бази в Русе вече няма бензин”, посочи Николай Николов от Сдружение на малки търговци на горива.
Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешният пазар, а „не да идват чуждестранни камиони и да товарят от нашите бензиностанции”. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМА ИМА
09:07 20.08.2026
2 Какви са тия бази в Русе?
09:07 20.08.2026
3 Тик-Ток
09:07 20.08.2026
4 ДрайвингПлежър
В момента петрола е 85 долара за барел
2022 при цена на петрола от 116 долара за барел, цената на дизела е 1,73 евро
2024 при цена на петрола от 84 долара за барел, цената на дизела е 1,35 евро
днешните цени са зверска спекулация!
Коментиран от #11, #12, #16, #32
09:11 20.08.2026
5 държавата ни убива
Коментиран от #24
09:11 20.08.2026
6 смях
09:13 20.08.2026
7 Ауу
09:16 20.08.2026
8 Боруна Лом
09:19 20.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лукоил
09:20 20.08.2026
11 Монополист
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Може да благодариш на руския агент КРадев. Цените започнаха да се покачват, когато КРадев заговори за арбитраж с Лукоил и се намеси в управата.
09:22 20.08.2026
12 Ха ха ха
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Да си братушка, си има цена! Докато има Русия ще си плащаме освобождението.
09:22 20.08.2026
13 Традиционни ценности
До коментар #9 от "пони, ама розАво":Интересни интереси имаш гейпаради, банани сексиграчки и хероин.
09:24 20.08.2026
14 Очевидно авторката лети с метла
09:27 20.08.2026
15 Kaлпазанин
09:28 20.08.2026
16 Лопата Орешник
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Защото при всяко покачване вдигат цената, а при спад за барел никога не я връщат в изходна позиция! Ако за една година 10 пъти цената за барел падне на 60 долара и после се качи до 100, 10 пъти ще вдигнат цената и накрая може и 5 евро за литър да стане! Абсолютен картел, спекула и злоупотреба са цените в момента! Прав сте господине!!
Коментиран от #21
09:28 20.08.2026
17 и като стане какво? плашите ли ни?
09:32 20.08.2026
18 Марче
Коментиран от #22
09:38 20.08.2026
19 Росомаха
Коментиран от #26, #27
09:42 20.08.2026
20 Явор Хмелницки
Коментиран от #23
09:42 20.08.2026
21 Защото
До коментар #16 от "Лопата Орешник":Боклукойл е руски монополист, който държи БГ политиците на хранилка.
Трябваше от години да ги изгоним, ако бяхме държава, а не руска колония.
А ние им плащаме високи цени за боклук и дизел с вода.
Коментиран от #44
09:49 20.08.2026
22 Може би
До коментар #18 от "Марче":Защото Лукоил е руски?
09:50 20.08.2026
23 Ъцц
До коментар #20 от "Явор Хмелницки":Звучиш като нацист. Дали в Сърбия не говорят същото за България?
Коментиран от #28
09:51 20.08.2026
24 Прав си
До коментар #5 от "държавата ни убива":40%краде държавата и ЕК която не дава намаляне на акциза мацата им
09:51 20.08.2026
25 Теслатъ
09:52 20.08.2026
26 Факти
До коментар #19 от "Росомаха":И щеше да си на война, а дядо ти нямаше да може да те откупи, щото щяха да са му национализирали конене и нивите.
09:54 20.08.2026
27 Хахахаха
До коментар #19 от "Росомаха":Не пиши глупости. Ако беше приел рублата можеше да си на фронта. Руснаците искат да приемат еврото вече, омръзна им диктатура.
Коментиран от #29
09:55 20.08.2026
28 Хахахаха
До коментар #23 от "Ъцц":Русофил, който не е нацист, няма. Трябва да си нацист, за да си русофил.
Коментиран от #31
09:56 20.08.2026
29 Хи хи
До коментар #27 от "Хахахаха":Руснаците не щат еврото, щото урсуля ще прави мизерии. И ние също не щем еврото, щото утре урсуля като каже ставаш гей, значи ставаш гей !!
Коментиран от #35
10:00 20.08.2026
30 Росомаха
10:00 20.08.2026
31 Хи хи
До коментар #28 от "Хахахаха":Русия навремето смачка фашагите. И пак ще ви смачка, вие сте малките фашистчета !!
Коментиран от #33
10:02 20.08.2026
32 Ще има и още
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Специално при дизела има проблем със самите доставки. Не при нас, в Европа където се доставя наред с петрол се доставя и директно дизел от Залива.
В създалата се ситуация тези доставки са оскъдни, наличните рафинерии нямат капацитет да произвеждат по-големи количества дизел и става мамси джейс щото нали сме за електричките и плюем по дизела.
Започва да се купува дизел от всякъде, от където е възможно в т. ч. и от нашата рафинерия. Съответно цената на дизела макар и зависима от цената на петрола съдържа и втора компонента - наличности. Търсене - предлагане.....
Всички това упорито се пропуска при анализите на ситуацията по нашите медии но нивото на мисирките е това.
Коментиран от #47
10:03 20.08.2026
33 Хахахаха
До коментар #31 от "Хи хи":Навремето е било навремето. Сега рашата е фашистката държава. Прочети критериите, какво е фашизъм и ще видиш, че рашата отговаря на 100 процента за фашистка държава.
Коментиран от #36
10:06 20.08.2026
34 коши праи
10:06 20.08.2026
35 Хахахаха
До коментар #29 от "Хи хи":Кой ви я говори тази пропаганда? Между другото рашите не искат и тупин. Помислете сега добре, ако вашия президент ви е докарал война, без никаква причина, без да има никаква опасност за държавата, и над главите на вашите близки и семейства да хвърчат дронове и ракети, вие какво бихте направили с този президент? До преди войната на тупин, в рашата беше спокойно. Сега ги бомбят в раша, всяка вечер. Мислите ли, че тупин е подкрепян? Нещо, незнам защо забраниха партиите, които са против войната в раша?
10:10 20.08.2026
36 ДрайвингПлежър
До коментар #33 от "Хахахаха":Прочети и ти дефиницията за фашизъм и ще видиш, че ЕС със след Лисабонския договор и засилените правомощия на Брюксел също покрива повечето критерии за фашизъм... а когато прословутата програма 2030 бъде изпълнена ще е най-бруталния фашизъм в световен мащаб!
Да вадиш трески от чуждо око, докато в твоето е забита греда е леко глупаво...
Коментиран от #38, #40
10:11 20.08.2026
37 Хахахаха
10:12 20.08.2026
38 Хахахаха
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":Дай критериите и да сравняваме, пускай какво е фашизъм?
10:16 20.08.2026
39 бензинаджията
10:18 20.08.2026
40 Хахахаха
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ
Коментиран от #41
10:18 20.08.2026
41 Хахахаха
До коментар #40 от "Хахахаха":Прочети ги добре. И да видим дали ЕС или раша отговаря на всичко това?
Коментиран от #46
10:20 20.08.2026
42 НЕУТРАЛ
10:28 20.08.2026
43 1488
при гюров имаше радикални будисти
при румен има руски нацисти
общото при тях е че и тримата крадяха и предаваха бг интереси
10:31 20.08.2026
44 Лопата Орешник
До коментар #21 от "Защото":Понеже държавите в които няма Лукойл са с по ниски цени на горивото, нали?
10:32 20.08.2026
45 Шофьор на Дачия
10:45 20.08.2026
46 Хахахаха
До коментар #41 от "Хахахаха":ЕС не отговаря. Има многопартийни системи и избори. Рискът е да избереш Радев.
Русия отговаря на това определение, даже прави следващата крачка към национал-социализма. Обявява цяла националност за врагове и се опитва да ги избие физически.
10:49 20.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.