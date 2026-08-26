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Въпреки засушаването: Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВиК на воден режим спрямо 2025 г.

Въпреки засушаването: Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВиК на воден режим спрямо 2025 г.

26 Август, 2026 17:55 571 9

  • воден режим-
  • засушаване-
  • общини-
  • водоизточници

36 610 жители на 2 града и 82 села в 39 общини са засегнати от спада на водоизточниците

Въпреки засушаването: Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВиК на воден режим спрямо 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въпреки засушаването, високите температури и спада в нивото на река Дунав само 36 610 души в страната са на воден режим. Това показват най-актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за населените места с режимно водоподаване, подадени от ВиК операторите на обособените територии за периода 17.08.2026 – 23.08.2026 г. Това е повече от 7 пъти по-малко спрямо същия период на миналата година, когато към 25 август на режимно водоподаване са били 263 303 души в 16 града и 295 села от 86 общини.

В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от „ВиК“ - Търговище – 8754 души. „ВиК – Йовковци“ в област Велико Търново отчита 7677 души, засегнати от недостиг на вода, а на трето място е област Монтана, където проблемът засяга 4651 души. В област София на режим са 4349 души, а в област Пловдив – 3209. В областите Кюстендил и Варна от спирания на водата са засегнати по 2500 абоната.

В рубриката „Полезна информация“ на интернет страницата на МРРБ всяка седмица се публикува актуална информация за населените места на воден режим. Данни се подават както от ВиК оператори с държавно участие към „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МРРБ, така и от ВиК оператори с общинско участие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писарке само дунав е иначе няма суша в

    6 0 Отговор
    бг като цяло
    ква е таз неадекватна констатация

    Въпреки засушаването: Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВиК на воден режим спрямо 2025 г.

    18:10 26.08.2026

  • 2 Мъпет шоу

    5 0 Отговор
    Какво задушаване смешки. Водата ни отнесе пролетта

    18:10 26.08.2026

  • 3 Овчар

    7 1 Отговор
    Вода в България плащат само глупаците..! Водата е природен ресурс на всички българи тя излиза от земята или пълни язовирите от небето..! Може да платиш доставката но не и водата. В централна Азия кубика е 0.20 цента.

    Коментиран от #4

    18:17 26.08.2026

  • 4 Да да

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Глупаците плащат все по- сериозно, защото умниците не плащат! Големи съждения имат някои хора!

    Коментиран от #6

    18:21 26.08.2026

  • 5 Радостна новина!

    5 0 Отговор
    Вече не се къпем, пестим водата. Затова има.

    18:23 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пламен

    2 0 Отговор
    Вода има мрежа няма, 90%е от времето на социализма.

    18:37 26.08.2026

  • 8 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Щом от ВиК започват да се хвалят ,значи нещата са зле отвсякъде

    18:52 26.08.2026

  • 9 Причината на засушването

    1 0 Отговор
    На тяхно внимание на зелените
    Нали поддържате войните? А не занете ли милиарди пушеци, отрови газове и изпарения- това са причините за глобалното затопляне последните 4-5 години.

    Парви сте затоплянята са от човека

    18:57 26.08.2026

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