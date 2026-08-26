Въпреки засушаването, високите температури и спада в нивото на река Дунав само 36 610 души в страната са на воден режим. Това показват най-актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за населените места с режимно водоподаване, подадени от ВиК операторите на обособените територии за периода 17.08.2026 – 23.08.2026 г. Това е повече от 7 пъти по-малко спрямо същия период на миналата година, когато към 25 август на режимно водоподаване са били 263 303 души в 16 града и 295 села от 86 общини.
В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от „ВиК“ - Търговище – 8754 души. „ВиК – Йовковци“ в област Велико Търново отчита 7677 души, засегнати от недостиг на вода, а на трето място е област Монтана, където проблемът засяга 4651 души. В област София на режим са 4349 души, а в област Пловдив – 3209. В областите Кюстендил и Варна от спирания на водата са засегнати по 2500 абоната.
В рубриката „Полезна информация“ на интернет страницата на МРРБ всяка седмица се публикува актуална информация за населените места на воден режим. Данни се подават както от ВиК оператори с държавно участие към „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МРРБ, така и от ВиК оператори с общинско участие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 писарке само дунав е иначе няма суша в
ква е таз неадекватна констатация
Въпреки засушаването: Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВиК на воден режим спрямо 2025 г.
18:10 26.08.2026
2 Мъпет шоу
18:10 26.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #4
18:17 26.08.2026
4 Да да
До коментар #3 от "Овчар":Глупаците плащат все по- сериозно, защото умниците не плащат! Големи съждения имат някои хора!
Коментиран от #6
18:21 26.08.2026
5 Радостна новина!
18:23 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пламен
18:37 26.08.2026
8 Сатана Z
18:52 26.08.2026
9 Причината на засушването
Нали поддържате войните? А не занете ли милиарди пушеци, отрови газове и изпарения- това са причините за глобалното затопляне последните 4-5 години.
Парви сте затоплянята са от човека
18:57 26.08.2026