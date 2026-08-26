Въпреки засушаването: Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВиК на воден режим спрямо 2025 г.

Въпреки засушаването, високите температури и спада в нивото на река Дунав само 36 610 души в страната са на воден режим. Това показват най-актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за населените места с режимно водоподаване, подадени от ВиК операторите на обособените територии за периода 17.08.2026 – 23.08.2026 г. Това е повече от 7 пъти по-малко спрямо същия период на миналата година, когато към 25 август на режимно водоподаване са били 263 303 души в 16 града и 295 села от 86 общини.

В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от „ВиК“ - Търговище – 8754 души. „ВиК – Йовковци“ в област Велико Търново отчита 7677 души, засегнати от недостиг на вода, а на трето място е област Монтана, където проблемът засяга 4651 души. В област София на режим са 4349 души, а в област Пловдив – 3209. В областите Кюстендил и Варна от спирания на водата са засегнати по 2500 абоната.

В рубриката „Полезна информация“ на интернет страницата на МРРБ всяка седмица се публикува актуална информация за населените места на воден режим. Данни се подават както от ВиК оператори с държавно участие към „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МРРБ, така и от ВиК оператори с общинско участие.