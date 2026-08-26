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Министър Найденов преди вота за ВСС: Не ставайте жертви на тънки сметки

Министър Найденов преди вота за ВСС: Не ставайте жертви на тънки сметки

26 Август, 2026 21:25 700 8

  • николай найденов-
  • всс-
  • магистрати

Той призова магистратите да гласуват според вътрешното си убеждение, професионалната си преценка и интегритета си

Министър Найденов преди вота за ВСС: Не ставайте жертви на тънки сметки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правосъдният министър Николай Найденов призова съдиите, прокурорите и следователите да не се поддават на натиск при избора на представители на професионалната квота във Висшия съдебен съвет. В публикация във фейсбук той подчерта, че вотът трябва да бъде свободен и основан единствено на личната преценка на магистратите.

„Не се поддавайте на натиск и не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида“, написа Найденов. По думите му магистратите не трябва да се страхуват от влиятелни фигури в съдебната система. „Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета“, заяви той.

Министърът отправи и предупреждение към хора, за които твърди, че са се „прегрупирали в нечий следователски кабинет“. Найденов не посочва конкретни имена, но заявява, че действията им не остават незабелязани и че те „не са забравени“.

Според правосъдния министър предстоящият избор ще има решаващо значение за начина, по който ще изглежда съдебната система през следващите пет години.

„Призовавам съдиите, прокурорите, следователите да направят своя осъзнат и свободен избор, който да подчертае, че тяхната независимост не е избледняващ текст в Основния закон“, посочи Найденов.

Той призова магистратите да гласуват според вътрешното си убеждение, професионалната си преценка и интегритета си. „Направеният избор за ВСС ще предопредели облика на съдебната система в следващите пет години“, подчерта министърът.

Найденов припомни и позицията си, изразена при представянето на раздел „Правосъдие“ от управленската програма за периода 2026-2030 г. Според него ключов момент за промените в съдебната система е именно изборът на новите членове на ВСС - както от парламентарната, така и от професионалната квоти.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не ставайте жертви на тънки сметки

    1 1 Отговор
    чули сме че сметките са дебели
    и за жертви и потърпевши не получили правосъдие

    21:28 26.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ДАДОХ ИМ РАБОТА ЗА 2 МАНДАТА :)
    ОТ ДАНС ПОЛУЧИХ ВХОДЯЩ НОМЕР ВЕДНАГА.
    ОТ МВР БАВЯТ 2 ДНИ ?
    ......
    ОЧАКВАМ ДЕМЕРДЖИЯТА ДА ИЗБУХНЕ МОЩНО В ПОНЕДЕЛНИК:)

    Коментиран от #3

    21:34 26.08.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Чакаме с интерес!

    21:39 26.08.2026

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Трябва да изгонят "публицистите от системата!

    21:40 26.08.2026

  • 5 тия изкрадоха сичко

    0 0 Отговор
    ся излезнали да се оправдават че ги няма парите и другите ги окрали разтягат лакардии по цял ден

    22:09 26.08.2026

  • 6 Без майтап

    0 0 Отговор
    вЕ рваю...М у... Господ гледа. Дали е вярнащ???????

    22:29 26.08.2026

  • 7 Бай Хасан

    1 0 Отговор
    Пак ще изберете някой боклуци да са зависими от вас вашата сметка политиканска

    22:50 26.08.2026

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Мястото на прокуратурата е в изпълнителната власт, не във ВСС!

    23:05 26.08.2026

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