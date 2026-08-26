Министър Найденов преди вота за ВСС: Не ставайте жертви на тънки сметки

Правосъдният министър Николай Найденов призова съдиите, прокурорите и следователите да не се поддават на натиск при избора на представители на професионалната квота във Висшия съдебен съвет. В публикация във фейсбук той подчерта, че вотът трябва да бъде свободен и основан единствено на личната преценка на магистратите.
„Не се поддавайте на натиск и не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида“, написа Найденов. По думите му магистратите не трябва да се страхуват от влиятелни фигури в съдебната система. „Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета“, заяви той.
Министърът отправи и предупреждение към хора, за които твърди, че са се „прегрупирали в нечий следователски кабинет“. Найденов не посочва конкретни имена, но заявява, че действията им не остават незабелязани и че те „не са забравени“.
Според правосъдния министър предстоящият избор ще има решаващо значение за начина, по който ще изглежда съдебната система през следващите пет години.
„Призовавам съдиите, прокурорите, следователите да направят своя осъзнат и свободен избор, който да подчертае, че тяхната независимост не е избледняващ текст в Основния закон“, посочи Найденов.
Той призова магистратите да гласуват според вътрешното си убеждение, професионалната си преценка и интегритета си. „Направеният избор за ВСС ще предопредели облика на съдебната система в следващите пет години“, подчерта министърът.
Найденов припомни и позицията си, изразена при представянето на раздел „Правосъдие“ от управленската програма за периода 2026-2030 г. Според него ключов момент за промените в съдебната система е именно изборът на новите членове на ВСС - както от парламентарната, така и от професионалната квоти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не ставайте жертви на тънки сметки
и за жертви и потърпевши не получили правосъдие
21:28 26.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ДАНС ПОЛУЧИХ ВХОДЯЩ НОМЕР ВЕДНАГА.
ОТ МВР БАВЯТ 2 ДНИ ?
......
ОЧАКВАМ ДЕМЕРДЖИЯТА ДА ИЗБУХНЕ МОЩНО В ПОНЕДЕЛНИК:)
Коментиран от #3
21:34 26.08.2026
3 Дзак
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Чакаме с интерес!
21:39 26.08.2026
4 Факт
21:40 26.08.2026
5 тия изкрадоха сичко
22:09 26.08.2026
6 Без майтап
22:29 26.08.2026
7 Бай Хасан
22:50 26.08.2026
8 Перо
23:05 26.08.2026