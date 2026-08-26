ЦИК търси изпълнител за машинния вот

Централната избирателна комисия започва процедура за избор на изпълнител, който да осигури машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението беше взето на заседание на комисията, съобщи Нова тв.

Общата прогнозна стойност на поръчката е близо 10,3 млн. евро с ДДС, или малко над 8,56 млн. евро без данъка. Сумата е определена на базата на разходите за парламентарните избори от 19 април тази година, тъй като според ЦИК необходимите дейности са сходни, а за периода не е отчетена статистическа инфлация.

Заради размера на поръчката процедурата ще подлежи и на задължителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.

Основната част от средствата – около 9,3 млн. евро с ДДС, са предвидени за подготовката и техническото обезпечаване на устройствата за гласуване. Това включва профилактика и ремонти, осигуряване на резервни части и консумативи, проверка на машините и техните компоненти, инсталиране на операционната система и изборния софтуер, както и настройването и комплектоването на устройствата.

Изпълнителят ще трябва да осигури и техническа поддръжка, включително специализиран център, който да реагира при възникнали проблеми в деня преди вота и в самия изборен ден.

Отделно са предвидени близо 973 хил. евро с ДДС за транспортирането на машините до избирателните секции в страната и за нКаква е готовността на ЦИК за президентските избори на 25 октомври след промените в Изборния кодекс

За административното организиране на обществената поръчка от страна на ЦИК ще отговарят ръководителят на отдел „Правна дейност“ Румен Цачев и главният юрисконсулт Елена Хайдушка.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. с решение на Народното събрание от юли. На 13 август ЦИК прие и хронограмата за подготовката на вота, а миналата седмица Министерският съвет одобри дейностите по неговото организационно и техническо обезпечаване.