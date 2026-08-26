ЦИК търси изпълнител за машинния вот

Централната избирателна комисия започва процедура за избор на изпълнител, който да осигури машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението беше взето на заседание на комисията, съобщи Нова тв.
Общата прогнозна стойност на поръчката е близо 10,3 млн. евро с ДДС, или малко над 8,56 млн. евро без данъка. Сумата е определена на базата на разходите за парламентарните избори от 19 април тази година, тъй като според ЦИК необходимите дейности са сходни, а за периода не е отчетена статистическа инфлация.
Заради размера на поръчката процедурата ще подлежи и на задължителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.
Основната част от средствата – около 9,3 млн. евро с ДДС, са предвидени за подготовката и техническото обезпечаване на устройствата за гласуване. Това включва профилактика и ремонти, осигуряване на резервни части и консумативи, проверка на машините и техните компоненти, инсталиране на операционната система и изборния софтуер, както и настройването и комплектоването на устройствата.
Изпълнителят ще трябва да осигури и техническа поддръжка, включително специализиран център, който да реагира при възникнали проблеми в деня преди вота и в самия изборен ден.
Отделно са предвидени близо 973 хил. евро с ДДС за транспортирането на машините до избирателните секции в страната и за нКаква е готовността на ЦИК за президентските избори на 25 октомври след промените в Изборния кодекс
За административното организиране на обществената поръчка от страна на ЦИК ще отговарят ръководителят на отдел „Правна дейност“ Румен Цачев и главният юрисконсулт Елена Хайдушка.
Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. с решение на Народното събрание от юли. На 13 август ЦИК прие и хронограмата за подготовката на вота, а миналата седмица Министерският съвет одобри дейностите по неговото организационно и техническо обезпечаване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши ще ви намери
22:29 26.08.2026
2 На тая стара маса......
22:42 26.08.2026
3 Историческо мислене
Преди мнооого години работех в едно от западните дъражавни служби, свързани с обществената безопасност; като Application programmer (Забележете, не System programmer, Архитект нито Project Manager).
Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна
Някой от форума разбра ли какво пиша?
А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност на ГРРБ, ПП и ДПС да спечелят изборите с "ала бала» върху машините". Да де, но ние имаме Отворения Код за машините ще кажете вие? Да имамае го, но сме го загубили по неизвестни причини. Тоест машините се управляват от вън.
22:46 26.08.2026