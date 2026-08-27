Прието на първо четене: 1/3 от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени

Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. Единствено от „Възраждане“ се обявиха против.
С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.
Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. Комисията за финансов надзор (КФН) ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
10:55 27.08.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5
10:55 27.08.2026
3 Половината
10:56 27.08.2026
4 Докато Българите не издигнат
Вашта .ама смотана.🤣❤️🇧🇬
А Българите да отидат на Бачкане, казвам бачкане а не да разтягат Локуми по кафани, кафенета и ресторанти❗️🤣
10:57 27.08.2026
5 не им се връзвай, тия са фейк блонди,
До коментар #2 от "честен ционист":тва да скрият истинската си ...🤣❤️🇧🇬❗️🤣😁
10:59 27.08.2026
6 ?????
10:59 27.08.2026
7 АГАТ а Кристи
Следващият закон - 1/3 - мъже на токчета и червени джуки като на негър !!!
Значи по пол, а не по сивота в междуушието 🤣
11:01 27.08.2026
8 Римлянин
Коментиран от #13
11:01 27.08.2026
9 Точка Омега Последни Времена
11:02 27.08.2026
10 Мисирка
Коментиран от #19
11:02 27.08.2026
11 Агендата удобно се имплементира
Коментиран от #14
11:02 27.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
после и 1/3 от GE-юви...
а що не и 1/3 от хора без основно образование
11:06 27.08.2026
13 На тебе НЕ !!!
До коментар #8 от "Римлянин":Само на Айшето /щото е на Околовръстното и там знаят всичко/, а ти дома чакайки приходи от Айше и държава - затъпя.ваш😂
11:06 27.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕС като са почнали.....
11:07 27.08.2026
16 Бисер
11:08 27.08.2026
17 33% от всички директорски службици
вместо да ги съкращават те ги увеличат за шуробаджанаци и мифли
11:08 27.08.2026
18 Тракиец
11:09 27.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Мисирка":Квотата е минимум 1/3, може и 2/3❗
УрсуLIZA и Кая-та са много над 1/3
с много под 1/3 умствени способности❗
11:11 27.08.2026
20 Пич
Аре сега да си надминат тъпотията, и следващите две трети да направят така:
Една трета за црънгели и камилари
И една трета за лесбийки и рендерасти
За мъже да бъде забранено!!!
Видяхме примера на жените в ЕС - такива некадърнички и тъпанарки, че направо предизвикват недоумение!!!
Коментиран от #24
11:12 27.08.2026
21 Перо
11:15 27.08.2026
22 Зеления
Браво на Възраждане, че са гласували единствено те против !
11:15 27.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама сега това било за равноправие❗
11:15 27.08.2026
24 Зеления
До коментар #20 от "Пич":Колега Пич,
тъй като винаги чета с уважение твоите анализи, моля за още един анализ от теб:
-независимо дали става въпрос за президентските избори или за парламентарни, къде според теб греши Възраждане, че не получава по-голяма подкрепа.
Аз приемам условно, че 80% от това което правят или декларират Възраждане е добро и намирам около 20% от техните теми или действия за нещо на което може да се сложи минус. Но в случая няма да изяснявам надълго моето мнение, ще се радвам,а ко ти споделиш своето, с аргументи защо смяташ така.
Благодаря предварително !
11:17 27.08.2026
25 Майтап бе Уили...
11:18 27.08.2026
26 Жените в България да не ходят с
Така или иначе дебелеят щото не спортуват и табако не помага и секс не помага а трябва бягане всеки ден, по малко сладко и повече Pilates, алоуу.🤣❤️🇧🇬
11:19 27.08.2026
27 Никой
11:19 27.08.2026
28 безпартиен
11:19 27.08.2026
29 Няма лошо
11:20 27.08.2026
30 Исторически парк
11:21 27.08.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Политик по наследство🤔
Крещят за демокрация, а власта по наследство, като в монархия‼️
11:22 27.08.2026
32 ами като сте рекли
11:23 27.08.2026
33 Потрес
11:25 27.08.2026
34 Горда и независима афроамериканка
11:30 27.08.2026
35 Зеления
Ама, че мъжете не са толкова грациозни, като момичетата в ансамбъла, че не могат толкова добре да боравят с обръча и лентите - не е важно, важно е да са МЪЖЕ !
Да го направят, за да можем от първа сила в художествената гимнастика да се борим със Зимбабве за 218 позиция в световната ранглиста !
11:31 27.08.2026
36 нннн
Коментиран от #38
11:32 27.08.2026
37 Гиро
11:34 27.08.2026
38 Зеления
До коментар #36 от "нннн":"И една трета от ражданията да бъдат от мъже."
Кокоран ще гласува "за" това твое предложение.
11:34 27.08.2026
39 закон за калинките
11:34 27.08.2026
40 Червен Мозък 🧠
11:35 27.08.2026
41 свободата все по близо
11:36 27.08.2026
42 Емигрант
11:36 27.08.2026