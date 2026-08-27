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Прието на първо четене: 1/3 от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени

Прието на първо четене: 1/3 от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени

27 Август, 2026 10:51 704 42

  • директорски позиции-
  • публични компании-
  • жени

Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи

Прието на първо четене: 1/3 от всички директорски позиции в публичните компании трябва да са заемани от жени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. Единствено от „Възраждане“ се обявиха против.

С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. Комисията за финансов надзор (КФН) ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    28 0 Отговор
    Айде още секстиски простотии 😮‍💨

    10:55 27.08.2026

  • 2 честен ционист

    18 0 Отговор
    Не просто от жени, а от руси жени.

    Коментиран от #5

    10:55 27.08.2026

  • 3 Половината

    18 0 Отговор
    А колко от педлерастини

    10:56 27.08.2026

  • 4 Докато Българите не издигнат

    4 2 Отговор
    Жените (българските жени) на пиедестал таа смотана територия (българска) нема да се оправи.

    Вашта .ама смотана.🤣❤️🇧🇬

    А Българите да отидат на Бачкане, казвам бачкане а не да разтягат Локуми по кафани, кафенета и ресторанти❗️🤣

    10:57 27.08.2026

  • 5 не им се връзвай, тия са фейк блонди,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    тва да скрият истинската си ...🤣❤️🇧🇬❗️🤣😁

    10:59 27.08.2026

  • 6 ?????

    17 0 Отговор
    Абсолютна глупост за да покажат на началниците че и ние сме напредничави.

    10:59 27.08.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    18 0 Отговор
    И задължително ъпи и руси - като тея на снимката !
    Следващият закон - 1/3 - мъже на токчета и червени джуки като на негър !!!
    Значи по пол, а не по сивота в междуушието 🤣

    11:01 27.08.2026

  • 8 Римлянин

    4 0 Отговор
    А на нас колко % ши дават

    Коментиран от #13

    11:01 27.08.2026

  • 9 Точка Омега Последни Времена

    4 0 Отговор
    Тимотей 2:14: „И Адам не беше прелъстен; а жената беше прелъстена, та падна в престъпление.“

    11:02 27.08.2026

  • 10 Мисирка

    13 0 Отговор
    Ами сега ще трябва да уволнят много директорки. Ми те брантиите на такива постове са много повече от 50 %. Тук не е като в Западна Европа. Колко любовници и жрици на занаята са курдисани.

    Коментиран от #19

    11:02 27.08.2026

  • 11 Агендата удобно се имплементира

    11 0 Отговор
    Тези феминистки щуротии на Запада, сега и при нас... Няма значение пола, ако си добър, то ще те вземат и ще си договориш и условията. Това с квотите е дискриминация на по-добрите.

    Коментиран от #14

    11:02 27.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Хайде и 1/3 от НЕбели....
    после и 1/3 от GE-юви...
    а що не и 1/3 от хора без основно образование

    11:06 27.08.2026

  • 13 На тебе НЕ !!!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Римлянин":

    Само на Айшето /щото е на Околовръстното и там знаят всичко/, а ти дома чакайки приходи от Айше и държава - затъпя.ваш😂

    11:06 27.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕС като са почнали.....

    5 0 Отговор
    дайте и 50% от негри и 50% от емигранти

    11:07 27.08.2026

  • 16 Бисер

    10 0 Отговор
    Това е върхът! Може да е проста,да не става,но да е жена! Ами да обявим направо белият мъж за отстрел!

    11:08 27.08.2026

  • 17 33% от всички директорски службици

    4 0 Отговор
    за некадърни калинки

    вместо да ги съкращават те ги увеличат за шуробаджанаци и мифли

    11:08 27.08.2026

  • 18 Тракиец

    6 0 Отговор
    Ами п,едераси и д,жендъри кога?

    11:09 27.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мисирка":

    Квотата е минимум 1/3, може и 2/3❗
    УрсуLIZA и Кая-та са много над 1/3
    с много под 1/3 умствени способности❗

    11:11 27.08.2026

  • 20 Пич

    7 0 Отговор
    Честно, заклевам се, тези законотворци са невероятни тъпанари!!! Всички позиции трябва да се заемат на основата на качества и познания, а не на пол!!!
    Аре сега да си надминат тъпотията, и следващите две трети да направят така:
    Една трета за црънгели и камилари
    И една трета за лесбийки и рендерасти
    За мъже да бъде забранено!!!

    Видяхме примера на жените в ЕС - такива некадърнички и тъпанарки, че направо предизвикват недоумение!!!

    Коментиран от #24

    11:12 27.08.2026

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    На Урсула простотиите, под прикритието на борба с дискриминацията! Резултат: Кая Калас и бившата немска външна министърка! Ако няма жени професионалисти, по-важно е да са тъпи и верни на геополитиката!

    11:15 27.08.2026

  • 22 Зеления

    3 1 Отговор
    За Европейския съюз и за подлогите им в България - Радев, ГЕРБ, ППДБ, ДПС не е важно дали един човек става за дадена позиция - има ли качествата, знанията, опита, мотивацията и таланта да ръководи някаква структура, важно е да бъде задължително жена. Не казвам че няма кадърни жени, но да сложиш критерий да те наемат на работа да си жена е ОГРОМНА ВЪПИЮЩА ГЛУПОСТ И ЛИЦЕМЕРИЕ!

    Браво на Възраждане, че са гласували единствено те против !

    11:15 27.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Ако някой беше заявил минимум 1/3 от мъже- щяха да го обявят за СЕКСИСТ🤔❗
    Ама сега това било за равноправие❗

    11:15 27.08.2026

  • 24 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Колега Пич,

    тъй като винаги чета с уважение твоите анализи, моля за още един анализ от теб:
    -независимо дали става въпрос за президентските избори или за парламентарни, къде според теб греши Възраждане, че не получава по-голяма подкрепа.
    Аз приемам условно, че 80% от това което правят или декларират Възраждане е добро и намирам около 20% от техните теми или действия за нещо на което може да се сложи минус. Но в случая няма да изяснявам надълго моето мнение, ще се радвам,а ко ти споделиш своето, с аргументи защо смяташ така.
    Благодаря предварително !

    11:17 27.08.2026

  • 25 Майтап бе Уили...

    1 0 Отговор
    И най-важното да са членове на ПБ, това ми намирисва на руски комунизъм, независимо от това колко са некомпетентни и тъпи ще са на ръководни позиции, така както отстраниха от борда на директорите на АЕЦ Козлодуй, професора по ядрена физика Касчиев с някакъв зелен чорап - филолог, защото бил наясно какво означават думите ядрен синтез, ядрена реакция, бил ги потърсил в речника, но нямал идея от ядрена физика и изобщо от физика, математика... не ви ли напомня на омразното руско комунистическо минало в България, където всички ръководни длъжности бяха заемани от партийни безхаберници и лаици... Как можахте да гласувате за румен радев, тъпи русофилски боклуци?

    11:18 27.08.2026

  • 26 Жените в България да не ходят с

    3 0 Отговор
    високи токчета на работа, не са проститутки въпреки че им е кеф да се правят на такива, обувки с равна подметка им пасва по добре и да не пушат, тва от нерви и да не надебелеят случайно?
    Така или иначе дебелеят щото не спортуват и табако не помага и секс не помага а трябва бягане всеки ден, по малко сладко и повече Pilates, алоуу.🤣❤️🇧🇬

    11:19 27.08.2026

  • 27 Никой

    2 0 Отговор
    Правилно, трябва да се осигуряват добре платени работни позиции и за любовниците.

    11:19 27.08.2026

  • 28 безпартиен

    0 1 Отговор
    Точно с толкова трябва да се СЪКРАТИ ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА -30/100!!!Не може да се ВЗИМАТ ЗАЕМИ за да се плащат заплати на бюджетната сфера без реформи!Това е реформа - съкращение на щата!

    11:19 27.08.2026

  • 29 Няма лошо

    0 0 Отговор
    Но сега ще налазят калинките, жениците и реститутките на наши и ваши.

    11:20 27.08.2026

  • 30 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Значи полът е по важен от качествата?!

    11:21 27.08.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    УрсуLIZA и Кая-та са НЕкадърни, но са дъщери на висши кадри в политиката❗
    Политик по наследство🤔
    Крещят за демокрация, а власта по наследство, като в монархия‼️

    11:22 27.08.2026

  • 32 ами като сте рекли

    5 0 Отговор
    искам закон 1/3 от всички строители майстори полицаи военни охранители тираджии да са жени. Също така искам вноските в НОИ за пенсия за жени да са по високи за жените, защото статистически те получават 6 г повече средно пенсия, което като цифра не е много, но се явява двойно повече от годините на мъжете! този закон е само заради гласовете за Йотова!

    11:23 27.08.2026

  • 33 Потрес

    4 0 Отговор
    Това е БЕЗУМИЕ!? НЕ МОЖЕ САМО НА ПРИНЦИП ПОЛ ДА СЕ НАЗНАЧАВА!? Къде отиват, образовани, опит, можене!? Значи някой по-подходящ кандидат от мъжки пол, ще бъде изместен на конкурс от някоя жена само защото е жена!? Ми като сте го подкарали, давайте и квоти за цигани, негpи, евреи, тpaверcи... списъкът е безкраен!

    11:25 27.08.2026

  • 34 Горда и независима афроамериканка

    1 0 Отговор
    А колко от тях трябва да са негърки? Избщо, тези рундьовци в парламента нямат ли си друга работа и това ли им се стори най-спешно за гласуване?

    11:30 27.08.2026

  • 35 Зеления

    0 0 Отговор
    В този ред на мисли на нашите депутати /по точно на Прогресивна България, ГЕРБ, ДПС и ППДБ/ за да има равенство между половете, да запишат в закона и че минимум 30%, а пожелателно и повече от състава на националния ни ансамбъл по художествена гимнастика трябва да бъдат мъже.

    Ама, че мъжете не са толкова грациозни, като момичетата в ансамбъла, че не могат толкова добре да боравят с обръча и лентите - не е важно, важно е да са МЪЖЕ !

    Да го направят, за да можем от първа сила в художествената гимнастика да се борим със Зимбабве за 218 позиция в световната ранглиста !

    11:31 27.08.2026

  • 36 нннн

    2 0 Отговор
    И една трета от ражданията да бъдат от мъже.

    Коментиран от #38

    11:32 27.08.2026

  • 37 Гиро

    1 0 Отговор
    Ако повече от 1/3 от постовете се заемат от жени, може ли мъжете да подадат иск за дискриминация?

    11:34 27.08.2026

  • 38 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "нннн":

    "И една трета от ражданията да бъдат от мъже."

    Кокоран ще гласува "за" това твое предложение.

    11:34 27.08.2026

  • 39 закон за калинките

    0 0 Отговор
    Всички духалки и смукачки законово ще бъдат назначавани за добре свършена работа.

    11:34 27.08.2026

  • 40 Червен Мозък 🧠

    1 0 Отговор
    Без да си "чк%джия" също нестава...лоша работа настава...

    11:35 27.08.2026

  • 41 свободата все по близо

    0 0 Отговор
    Браво .Още един пирон в ковчега на ЕС.

    11:36 27.08.2026

  • 42 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ето ви законна корупция ! 1/3 трябва да бъдат жени директорите, което означава, че "мойта жена" ще управлява, няма конкурс, няма състезание за компетентност и интелект, жена да си в България, директорството ти е гарантирано щом умееш "занаята" ! От Запада ли го видяха този маниер на управление или от Русия, или Таки им посочи тази "пътека" на корупция ? Няма такова европейско законодателство, в ЕС всичко се определя с конкурс, пак оправданието е Европа, тарикатлък по селски !

    11:36 27.08.2026

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