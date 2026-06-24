Жените могат да останат с по-ниски заплати заради Директива 2023/970 на Европейската комисия

Българският фонд за жените внесе в София официално критично становище по проекта за промени в Закона за защита от дискриминация, алармирайки, че работещите жени у нас рискуват да останат с по-ниски възнаграждения дори след въвеждането на новите европейски изисквания. Организацията настоява за спешни редакции при транспонирането на Директива 2023/970 за прозрачност в заплащането, за да се гарантира, че европейските правила ще заработят реално, а не само на хартия.
Статистиката на Европейската комисия и Евростат показва, че жените в Европейския съюз продължават да получават средно с около 11% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Основният проблем е, че тези разлики често остават невидими поради пълната липса на прозрачност при формирането на доходите.
От фондацията предупреждават, че големите разминавания в парите между половете рядко се виждат в основната заплата. Те се крият в допълнителните бонуси, премии, предоставянето на акции и социалните придобивки. Ако тези компоненти останат извън обхвата на новите законови дефиниции, работодателите ще запазят възможността да прикриват дискриминационни практики.
В своето становище до институциите организацията настоява за шест задължителни корекции в подготвяния законопроект:
- Въвеждане на изчерпателна дефиниция за „заплащане“, включваща абсолютно всички бонуси и социални придобивки;
- Точно пренасяне на европейските критерии за определяне на труд с равна стойност;
- Уеднаквяване на дефинициите за категориите работници и нивата в компаниите;
- Ясен и прозрачен механизъм за изчисляване на средното ниво на доходите;
- Гарантиране на правото на служителите да обсъждат възнагражденията си без риск от наказания;
- Създаване на специализиран национален инструмент и методология за измерване на разликите.
Директорът на Българския фонд за жените Надежда Дерменджиева подчерта, че без ясни законови инструменти реформата ще се превърне в поредното чиновническо отчитане на дейност.
"Равното заплащане за равен труд не може да бъде постигнато без реална прозрачност. Законът трябва да даде на работещите жени ефективни инструменти да разпознават и оспорват дискриминацията, когато тя съществува. В противен случай рискуваме да въведем европейските правила формално, без те да доведат до реална промяна", посочва Надежда Дерменджиева.
От организацията изразиха пълна готовност да се включат в следващите експертни обсъждания, за да не се допусне осакатяване на текстовете преди окончателното им приемане от Народното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххххх
13:09 24.06.2026
2 бушприт
13:09 24.06.2026
3 Трол
13:10 24.06.2026
4 ТОЯ ФОНД
Коментиран от #11
13:11 24.06.2026
5 муцунка
13:18 24.06.2026
6 Смених пола
13:18 24.06.2026
7 Гласът на Жените!
Жените да имат по-малки Права и да Получават по-ниски заплати заради
Директива 2023/970 на Европейската комисия!
Сигурно Вие достатъчно крадете от Милиардите, които Подарявате
на Украйна и НаркоманаЗеленски и ви е безразлично положението на останалите жени!
13:25 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нексус
13:28 24.06.2026
10 Гарантиране на правото на служителите да
Някой Вярва ли ?
В това ?
Ще ти измислят !
Хиляда Чалъма !
13:34 24.06.2026
11 минал се Е Тоя !
До коментар #4 от "ТОЯ ФОНД":Който е Решил !
Да Бъде !
Мъж ! или Жена !
В опеделен !
Момент !
13:39 24.06.2026
12 Анонимен
13:48 24.06.2026
13 Защо
14:05 24.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 11% по-ниско почасово възнаграждение
за една и съща службица и резултати ли става дума
или очаквате калинките на бюрца да заработват средно
колкото електричари фаянсаджии тираджии
14:37 24.06.2026
23 Някой
Пазарът определя кой колко да получава. А не това този дали е мъж, жена или третополов. Преди даваха, че едва 4% от изобретенията са на жени. дори изкуствените гърди са измислени от мъже. Както и дезодорант и какво ли не. Имат различни силни страни. За жените се води например мултитаскинга - много действия наведнъж. Но не може да ги сложиш за хамали и така нататък.
14:37 24.06.2026