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Жените могат да останат с по-ниски заплати заради Директива 2023/970 на Европейската комисия

Жените могат да останат с по-ниски заплати заради Директива 2023/970 на Европейската комисия

24 Юни, 2026 13:07 1 011 23

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  • европейска комисия-
  • директива 2023/970

Равното заплащане за равен труд не може да бъде постигнато без реална прозрачност

Жените могат да останат с по-ниски заплати заради Директива 2023/970 на Европейската комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският фонд за жените внесе в София официално критично становище по проекта за промени в Закона за защита от дискриминация, алармирайки, че работещите жени у нас рискуват да останат с по-ниски възнаграждения дори след въвеждането на новите европейски изисквания. Организацията настоява за спешни редакции при транспонирането на Директива 2023/970 за прозрачност в заплащането, за да се гарантира, че европейските правила ще заработят реално, а не само на хартия.

Статистиката на Европейската комисия и Евростат показва, че жените в Европейския съюз продължават да получават средно с около 11% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Основният проблем е, че тези разлики често остават невидими поради пълната липса на прозрачност при формирането на доходите.

От фондацията предупреждават, че големите разминавания в парите между половете рядко се виждат в основната заплата. Те се крият в допълнителните бонуси, премии, предоставянето на акции и социалните придобивки. Ако тези компоненти останат извън обхвата на новите законови дефиниции, работодателите ще запазят възможността да прикриват дискриминационни практики.

В своето становище до институциите организацията настоява за шест задължителни корекции в подготвяния законопроект:

  • Въвеждане на изчерпателна дефиниция за „заплащане“, включваща абсолютно всички бонуси и социални придобивки;
  • Точно пренасяне на европейските критерии за определяне на труд с равна стойност;
  • Уеднаквяване на дефинициите за категориите работници и нивата в компаниите;
  • Ясен и прозрачен механизъм за изчисляване на средното ниво на доходите;
  • Гарантиране на правото на служителите да обсъждат възнагражденията си без риск от наказания;
  • Създаване на специализиран национален инструмент и методология за измерване на разликите.

Директорът на Българския фонд за жените Надежда Дерменджиева подчерта, че без ясни законови инструменти реформата ще се превърне в поредното чиновническо отчитане на дейност.

"Равното заплащане за равен труд не може да бъде постигнато без реална прозрачност. Законът трябва да даде на работещите жени ефективни инструменти да разпознават и оспорват дискриминацията, когато тя съществува. В противен случай рискуваме да въведем европейските правила формално, без те да доведат до реална промяна", посочва Надежда Дерменджиева.

От организацията изразиха пълна готовност да се включат в следващите експертни обсъждания, за да не се допусне осакатяване на текстовете преди окончателното им приемане от Народното събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хххххххххххх

    7 0 Отговор
    Когато българската действителост се сблъска с европейски идеализъм...

    13:09 24.06.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    ... европейските правила ще заработят реално, а да не са само на хартия.

    13:09 24.06.2026

  • 3 Трол

    3 2 Отговор
    Жените футболистки трябва да получават същите възнаграждения като мъжете.

    13:10 24.06.2026

  • 4 ТОЯ ФОНД

    5 2 Отговор
    ДА СИ ВИДИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА , А НЕ САМО ПРАВАТА.ЖЕНИТЕ СЕ ПЕНСИОНИРАТ ОКОЛО 2 ГОДИНИ ПО РАНО.И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ.Е КОЙ Е ДИСКРИМИНИРАН , ТОЯ КОЙТО Е САМО НА ЗАПЛАТА ИЛИ ТОЯ С ПЕНСИЯ + ЗАПЛАТА

    Коментиран от #11

    13:11 24.06.2026

  • 5 муцунка

    0 0 Отговор
    Футболистките./Знае се,че са жени.Иначе е жените-футболисти./

    13:18 24.06.2026

  • 6 Смених пола

    4 0 Отговор
    Идентифицирам се като жена, кога ще ми вдигнат заплатата???

    13:18 24.06.2026

  • 7 Гласът на Жените!

    5 2 Отговор
    Урсули, какъв е този Сексизъм!
    Жените да имат по-малки Права и да Получават по-ниски заплати заради
    Директива 2023/970 на Европейската комисия!
    Сигурно Вие достатъчно крадете от Милиардите, които Подарявате
    на Украйна и НаркоманаЗеленски и ви е безразлично положението на останалите жени!

    13:25 24.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нексус

    5 0 Отговор
    Какво се безпокоите за българските жени, нали е....б....ачите им дават пари......

    13:28 24.06.2026

  • 10 Гарантиране на правото на служителите да

    5 0 Отговор
    Гарантиране на правото на служителите да обсъждат възнагражденията си без риск от наказания;

    Някой Вярва ли ?

    В това ?

    Ще ти измислят !

    Хиляда Чалъма !

    13:34 24.06.2026

  • 11 минал се Е Тоя !

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТОЯ ФОНД":

    Който е Решил !

    Да Бъде !

    Мъж ! или Жена !

    В опеделен !

    Момент !

    13:39 24.06.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Като в супермаркета, при същата крайна цена, ако е произведен от мъж, магазинът му плаща 15лв/кг, но ако е произведен от жена - 10 лв/кг.

    13:48 24.06.2026

  • 13 Защо

    1 0 Отговор
    Защо няма жени-миньори?

    14:05 24.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 11% по-ниско почасово възнаграждение

    1 0 Отговор
    що премълчавате
    за една и съща службица и резултати ли става дума

    или очаквате калинките на бюрца да заработват средно
    колкото електричари фаянсаджии тираджии

    14:37 24.06.2026

  • 23 Някой

    0 0 Отговор
    Имат по закони същите права, та за неща и повече дори. Включително за пенсиониране, при положение че средно тук живеят 7.5 години повече.
    Пазарът определя кой колко да получава. А не това този дали е мъж, жена или третополов. Преди даваха, че едва 4% от изобретенията са на жени. дори изкуствените гърди са измислени от мъже. Както и дезодорант и какво ли не. Имат различни силни страни. За жените се води например мултитаскинга - много действия наведнъж. Но не може да ги сложиш за хамали и така нататък.

    14:37 24.06.2026

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