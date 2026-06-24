Жените могат да останат с по-ниски заплати заради Директива 2023/970 на Европейската комисия

Българският фонд за жените внесе в София официално критично становище по проекта за промени в Закона за защита от дискриминация, алармирайки, че работещите жени у нас рискуват да останат с по-ниски възнаграждения дори след въвеждането на новите европейски изисквания. Организацията настоява за спешни редакции при транспонирането на Директива 2023/970 за прозрачност в заплащането, за да се гарантира, че европейските правила ще заработят реално, а не само на хартия.

Статистиката на Европейската комисия и Евростат показва, че жените в Европейския съюз продължават да получават средно с около 11% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Основният проблем е, че тези разлики често остават невидими поради пълната липса на прозрачност при формирането на доходите.

От фондацията предупреждават, че големите разминавания в парите между половете рядко се виждат в основната заплата. Те се крият в допълнителните бонуси, премии, предоставянето на акции и социалните придобивки. Ако тези компоненти останат извън обхвата на новите законови дефиниции, работодателите ще запазят възможността да прикриват дискриминационни практики.

В своето становище до институциите организацията настоява за шест задължителни корекции в подготвяния законопроект:

Въвеждане на изчерпателна дефиниция за „заплащане“, включваща абсолютно всички бонуси и социални придобивки;

Точно пренасяне на европейските критерии за определяне на труд с равна стойност;

Уеднаквяване на дефинициите за категориите работници и нивата в компаниите;

Ясен и прозрачен механизъм за изчисляване на средното ниво на доходите;

Гарантиране на правото на служителите да обсъждат възнагражденията си без риск от наказания;

Създаване на специализиран национален инструмент и методология за измерване на разликите.

Директорът на Българския фонд за жените Надежда Дерменджиева подчерта, че без ясни законови инструменти реформата ще се превърне в поредното чиновническо отчитане на дейност.

"Равното заплащане за равен труд не може да бъде постигнато без реална прозрачност. Законът трябва да даде на работещите жени ефективни инструменти да разпознават и оспорват дискриминацията, когато тя съществува. В противен случай рискуваме да въведем европейските правила формално, без те да доведат до реална промяна", посочва Надежда Дерменджиева.

От организацията изразиха пълна готовност да се включат в следващите експертни обсъждания, за да не се допусне осакатяване на текстовете преди окончателното им приемане от Народното събрание.