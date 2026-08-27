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Андрей Янкулов благодари за номинацията за ВСС

Андрей Янкулов благодари за номинацията за ВСС

27 Август, 2026 12:41 639 13

  • андрей янкулов-
  • номинация-
  • всс

Здравата демокрация не се изгражда само от институциите, но и от техните корективи в лицето на медиите и гражданския сектор

Андрей Янкулов благодари за номинацията за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искрено благодаря на „Антикорупционен фонд“, „Български адвокати за правата на човека“, „Български институт за правни инициативи“, „Български Хелзинкски комитет“, „Институт за пазарна икономика“, „Правосъдие за всеки“ и „Програма Достъп до информация“ за номинацията за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Това написа във "Фейсбук" бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов.

Това са граждански организации, които последователно и упорито в често враждебна среда отстояват принципите на върховенството на правото. Здравата демокрация не се изгражда само от институциите, но и от техните корективи в лицето на медиите и гражданския сектор. Можете да го наречете парадокс, но политическите партии всъщност печелят избори с послания и програми относно развитието на правовата държава, заимствани от работата на неправителствените организации в областта. Ако ги и изпълняваха...

Така че номинацията от тях си позволявам нескромно да приема като признание, че (поне досега) не съм се посрамил в обществената си дейност в различни качества, която те познават много добре


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗПК Михайловград

    16 2 Отговор
    Какво работи този, като нищо не зависи от него 😆

    12:44 27.08.2026

  • 2 Отвратително!

    20 2 Отговор
    Какви гадове стоят зад този заклет соросоид и българофоб! Затова няма правораздаване!

    12:45 27.08.2026

  • 3 честен ционист

    14 2 Отговор
    За каква демокрация говори този двойник на Ленин?

    12:46 27.08.2026

  • 4 от село

    11 2 Отговор
    А точно този е първият отпадна , но след сийка - лъжлива кайсийка !!

    12:46 27.08.2026

  • 5 Исторически факти

    15 2 Отговор
    Господин Янкулов, когато се наведеш и видиш, че имаш 4 топки, това не значи, че си станал голямата работа, а значи че някой като Асен е плътно зад теб и няма къде да мърдаш, дори и само за игра. Понякога боли. С времето болката отминава, но срамът остава.

    12:46 27.08.2026

  • 6 Вашето мнение

    15 2 Отговор
    Само като го видях и чух от кои нпо-та е номиниран ми се отщя да чета как този антибългарин мисли. Радев въобще не тряббва да взема под внимание тези мекерета.

    12:55 27.08.2026

  • 7 Майора

    15 1 Отговор
    Срамота Янкулов , да се хвалиш че си издигнат и благодариш на НПО на Сорос , които освен в България и Румъния , не виреят никъде в Европа!

    12:55 27.08.2026

  • 8 Пико

    11 1 Отговор
    Нашата маса соросоиди поздравява вашата маса соросоиди!

    12:56 27.08.2026

  • 9 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Соросоидни боклуци, хората не могат да ги дишат тия искат без избори във власта да се намърдат. Лично янкулов е петрохански поклонник.

    12:59 27.08.2026

  • 10 Зубрач

    2 1 Отговор
    Плешив с очилца, идеалът за мъж на всяка жена! Типичен зубрач от училище

    13:01 27.08.2026

  • 11 Целта

    2 1 Отговор
    Е, и тоя се дочака след години лизане, подмазване, плюене и служение до тлъстия кокал

    13:13 27.08.2026

  • 12 Гост

    2 0 Отговор
    Няма за какво, момче, няма за какво, всичко точно! Е, за кешбека ще се разберем, сигурни сме, нали!

    13:17 27.08.2026

  • 13 Хаха

    2 0 Отговор
    Поредната НПО калинка.

    13:22 27.08.2026

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