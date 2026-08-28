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Времето днес, прогноза за петък, 28 август: Жегата отстъпва на хладен фронт

Времето днес, прогноза за петък, 28 август: Жегата отстъпва на хладен фронт

28 Август, 2026 03:00 656 5

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Къде ще вали и гърми у нас?

Времето днес, прогноза за петък, 28 август: Жегата отстъпва на хладен фронт - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В петък, 28 август, времето в България ще претърпи промяна под влиянието на проникващ от североизток хладен въздух. Атмосферната маса ще остане неустойчива, носейки гръмотевична активност и глътка прохлада след летните горещини.

Динамична облачност и локални валежи

През деня ще преобладава слънчево време, но се очакват временни увеличения на облачността, сочат официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Според дежурните синоптици, краткотрайни валежи с гръмотевици ще се развият главно над Централна България и Дунавската равнина.

Температури и вятър по райони

  • Максимални температури: Стойностите в страната ще се понижат леко и ще варират най-често между 26° и 31°C.
  • Вятър: Ще духа умерен, а в източната половина на страната и по Черноморието – временно силен вятър от север-североизток.
  • Черноморие: Облачността бързо ще намалява до слънчево време, но силен бриз ще поддържа максимални температури до около 26°-28°C.
  • Планински райони: Очаква се купеста облачност с изолирани превалявания в следобедните часове.

Астрономическа справка за петък

Любителите на астрономията трябва да знаят, че в ранните часове на петъчния ден ще може да се наблюдава и последното частично лунно затъмнение за годината, което ще се вижда ниско над западния хоризонт в България, непосредствено преди изгрев слънце.


България
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