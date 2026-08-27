Изграждането на външните инженерни мрежи за минералната баня в „Овча купел“ е на финала

Проектът за изграждане на външните инженерни и площадкови мрежи на обновената минерална баня в „Овча купел“ навлиза в заключителен етап. Предстои прокарването на външното електрозахранване, чието трасе преминава през бул. „Овча купел“.

За изпълнението на дейностите от 22:00 ч. на 28 август до 17:00 ч. на 1 септември 2026 г. ще бъде въведена временна организация на движението по бул. „Овча купел“ при ул. „Роден кът“. Пътното платно по булеварда ще бъде стеснявано поетапно, за да бъдат извършени необходимите изкопни работи и последващото възстановяване на настилката.

Работата ще се изпълни на четири етапа:

Етап 1 – от 22:00 ч. на 28 август до 7:00 ч. на 30 август. Ще бъдат затворени двете ленти в посока „Овча купел“.

Етап 2 – от 7:00 ч. на 30 август до 3:30 ч. на 31 август. Ще бъде затворена лентата в посока „Център“.

Етап 3 – от 7:00 до 17:00 ч. на 31 август. Отново ще бъдат затворени двете ленти в посока „Овча купел“.

Етап 4 – от 7:00 до 17:00 ч. на 1 септември. Ще бъде затворена лентата в посока „Център“.

Столичната община се извинява на гражданите за временните затруднения в движението.

Сградата на минералната баня е частна общинска собственост и представлява архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. В периода 2023–2024 г. беше изпълнен инвестиционният проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с използване на минерална вода“.

Строителните дейности по сградата са приключили, но за въвеждането ѝ в експлоатация е необходимо изграждането на външните връзки и площадковите мрежи. Сградата запазва функцията си, свързана с използването на минералната вода. В долните две нива е изграден рекреативен център, който ще предлага услуги с минерална вода за профилактика и подобряване на здравето на посетителите. Възстановени са двата големи басейна. Изградени са още два горещи басейна, няколко сауни, солна стая и помещения за релакс и терапии.

След завършването на площадковите мрежи и външните връзки предстои сградата да бъде въведена в експлоатация.