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Изграждането на външните инженерни мрежи за минералната баня в „Овча купел“ е на финала

Изграждането на външните инженерни мрежи за минералната баня в „Овча купел“ е на финала

27 Август, 2026 15:37 718 4

  • външни инженерни мрежи-
  • минерална баня-
  • овча купел

Предвижда се временна организация на движението само със стеснение на пътните платна на прилежащия булевард

Изграждането на външните инженерни мрежи за минералната баня в „Овча купел“ е на финала - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектът за изграждане на външните инженерни и площадкови мрежи на обновената минерална баня в „Овча купел“ навлиза в заключителен етап. Предстои прокарването на външното електрозахранване, чието трасе преминава през бул. „Овча купел“.

За изпълнението на дейностите от 22:00 ч. на 28 август до 17:00 ч. на 1 септември 2026 г. ще бъде въведена временна организация на движението по бул. „Овча купел“ при ул. „Роден кът“. Пътното платно по булеварда ще бъде стеснявано поетапно, за да бъдат извършени необходимите изкопни работи и последващото възстановяване на настилката.

Работата ще се изпълни на четири етапа:

Етап 1 – от 22:00 ч. на 28 август до 7:00 ч. на 30 август. Ще бъдат затворени двете ленти в посока „Овча купел“.

Етап 2 – от 7:00 ч. на 30 август до 3:30 ч. на 31 август. Ще бъде затворена лентата в посока „Център“.

Етап 3 – от 7:00 до 17:00 ч. на 31 август. Отново ще бъдат затворени двете ленти в посока „Овча купел“.

Етап 4 – от 7:00 до 17:00 ч. на 1 септември. Ще бъде затворена лентата в посока „Център“.

Столичната община се извинява на гражданите за временните затруднения в движението.

Сградата на минералната баня е частна общинска собственост и представлява архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. В периода 2023–2024 г. беше изпълнен инвестиционният проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с използване на минерална вода“.

Строителните дейности по сградата са приключили, но за въвеждането ѝ в експлоатация е необходимо изграждането на външните връзки и площадковите мрежи. Сградата запазва функцията си, свързана с използването на минералната вода. В долните две нива е изграден рекреативен център, който ще предлага услуги с минерална вода за профилактика и подобряване на здравето на посетителите. Възстановени са двата големи басейна. Изградени са още два горещи басейна, няколко сауни, солна стая и помещения за релакс и терапии.

След завършването на площадковите мрежи и външните връзки предстои сградата да бъде въведена в експлоатация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    16:05 27.08.2026

  • 2 Как не ви е срам

    4 0 Отговор
    Кажете кой лоши эт банята
    Кой я купи
    Кой разиграва процеса на пускане
    Кажете
    Има ли наказани
    Има ли облажени

    16:18 27.08.2026

  • 3 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВО ОЗНАЧАВА " ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ "? ИЛИ Е ЧАСТНА ИЛИ Е ОБЩИНСКА ?! ИНАЧЕ Е ДВЕ В ЕДНО, НО КОЙ ТОГАВА Е ЧАСТНИКА ? 🤔🤫🤔

    16:32 27.08.2026

  • 4 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВО ОЗНАЧАВА " ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ "? ИЛИ Е ЧАСТНА ИЛИ Е ОБЩИНСКА ?! ИНАЧЕ Е ДВЕ В ЕДНО, НО КОЙ ТОГАВА Е ЧАСТНИКА ? 🤔🤫🤔ПОРАДИ ЗАЩО Е НАМЕСЕНА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ? ТАКА Е ПИСАЛА НОМЕР 1???? ТАЗИ ТОПЛОФИКАЦИЯ, КОЯТО ИМАШЕ СРЕДСТВА БЕШЕ " ВЛОЖЕНИ " ПАРИТЕ СИ В КТБ???? ТАМ ПОТЪНАХА И ДОСТС ФИРМИ ПРИ КРУПНАТА КРАЖБА.ДА РАЗСЛЕДВАТ КЪДЕ ПОТЪНАХА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ????? КЪДЕ СА ПАРИТЕ НИ И ПЕНСИОННИЯТ ФОНД СЪЩО? 🎃🤦‍♂️🐷🤦‍♂️🤫🤔🚔👺

    16:38 27.08.2026

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