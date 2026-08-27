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Посланикът ни в Индия опроверга изчезването на българка в Непал

Посланикът ни в Индия опроверга изчезването на българка в Непал

27 Август, 2026 16:07 481 1

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Фалшивата тревога е предизвикана от институционално недоразумение, след като българска туристка губи документите си за самоличност

Посланикът ни в Индия опроверга изчезването на българка в Непал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма български гражданин, който да се води в неизвестност на територията на Непал, съобщават от БНТ, цитирайки дипломатическата ни мисия. Фалшивата тревога е предизвикана от институционално недоразумение, след като българска туристка губи документите си за самоличност.

По-рано през деня бордът по туризъм в Непал разпространи съобщение, според което български гражданин фигурира в списъците с безследно изчезнали чужденци в страната. Информацията предизвика бърза проверка от страна на българските власти.

Посланикът на България в Индия Николай Янков внася яснота по случая, като обяснява, че сънародничката ни просто е останала без личните си документи по време на престоя си. Тя е потърсила незабавно съдействие от дипломатическата ни мисия за издаване на временен документ, с който да може да пътува.

От посолството ни, което е акредитирано и за Непал, уточняват, че през цялото време са поддържали постоянна връзка с жената. Едва след официалната публикация на непалския борд по туризъм, българските дипломати съпоставят данните и установяват, че съобщението за изчезнал човек всъщност визира същата жена, която вече е в безопасност и очаква новите си документи.


Непал
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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

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    Жалко,добре беше и ние да имаме поне една жертва!🦧😪🦧

    16:29 27.08.2026

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