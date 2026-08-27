Посланикът ни в Индия опроверга изчезването на българка в Непал

Няма български гражданин, който да се води в неизвестност на територията на Непал, съобщават от БНТ, цитирайки дипломатическата ни мисия. Фалшивата тревога е предизвикана от институционално недоразумение, след като българска туристка губи документите си за самоличност.

По-рано през деня бордът по туризъм в Непал разпространи съобщение, според което български гражданин фигурира в списъците с безследно изчезнали чужденци в страната. Информацията предизвика бърза проверка от страна на българските власти.

Посланикът на България в Индия Николай Янков внася яснота по случая, като обяснява, че сънародничката ни просто е останала без личните си документи по време на престоя си. Тя е потърсила незабавно съдействие от дипломатическата ни мисия за издаване на временен документ, с който да може да пътува.

От посолството ни, което е акредитирано и за Непал, уточняват, че през цялото време са поддържали постоянна връзка с жената. Едва след официалната публикация на непалския борд по туризъм, българските дипломати съпоставят данните и установяват, че съобщението за изчезнал човек всъщност визира същата жена, която вече е в безопасност и очаква новите си документи.