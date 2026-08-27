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Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво

Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво

27 Август, 2026 17:00 1 210 28

  • военен самолет-
  • летище-
  • бургас

От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища

Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво, съобщи БНТ.

Самолетът е кацнал в 12,55 часа, а в 14,27 часа отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоят ѝ не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване.

От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 че няма повод за притеснение и

    17 6 Отговор
    стига иранците да не разберат
    че ако се ядосат туристическия сезон може да приключи рано

    17:03 27.08.2026

  • 2 Зевс

    19 7 Отговор
    За съжаление новия Голям брат не пита, предполагам и керосин не плаща.

    Коментиран от #7

    17:04 27.08.2026

  • 3 КИРО ЖЪРТЪ

    10 15 Отговор
    А. АКО. КАЦНЕ. РУСКИ. ВОЕНЕН. САМОЛЕТ. РАДЕВ. И. НЕГОВОТО. ПОЛИТБЮРО. ЩЕ. ОБЯВЯТ ТРИДНЕВНИ. НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
    В. НЕГОВА ЧЕСТ.

    17:05 27.08.2026

  • 4 Нормално

    17 6 Отговор
    било военни машини да си кацат Бургас за да зареждали ?!

    17:06 27.08.2026

  • 5 Казуар

    7 13 Отговор
    Самолетът е кацнал да зарежда гориво и възрожденците веднага гракнаха.

    Коментиран от #17

    17:08 27.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Миналата седмица самолет Руслан от Украйна натовари на летище Бургас 150 тона части за ракети Фламинго.

    17:10 27.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Гюров отпусна 60 млн за гориво за американските самолети в България.

    Коментиран от #21

    17:10 27.08.2026

  • 8 хехе

    17 5 Отговор
    Нормалното е военните самолети да кацат на военни летища като Безмер, а не на цивилни такива.

    17:11 27.08.2026

  • 9 Дааааа

    15 5 Отговор
    обичайно било Боинг С - 17 да зарежда в Бургас .

    17:12 27.08.2026

  • 10 Машина

    4 6 Отговор
    като ц17 не може да кацне на всяко летище. От наличните в БГ, колко биха могли да го посрещнат? И колко от тях са военни?
    На летището във Франкфурт също съм виждал Ц17.

    17:22 27.08.2026

  • 11 И защо

    9 3 Отговор
    никой не застана с лицето и името си да информира кацането на Боинг С -17 на летището в Бургас ?

    17:37 27.08.2026

  • 12 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Няма да питам кой ще плати горивото.То се подразбира по дефиниция.

    17:44 27.08.2026

  • 13 Дик диверсанта

    1 9 Отговор
    Не давате ден спокойствие на рос дебилите, тъкмо с е отърваха от КС-135, сега им натресохте Глоубмастър.

    17:44 27.08.2026

  • 14 Дааа

    5 1 Отговор
    и затуй крадевците пуснали глашатаи по медиите да тръбят пак, че няма опасност от ирански удари, ама инак мълчат за самолетите, че пак си ги редят по гражданските летища.

    17:51 27.08.2026

  • 15 Хаген Дас

    5 0 Отговор
    Като са обичайни Мара какво приглася и тя по горе!

    17:52 27.08.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Как не го е срам, американски военен самолет да зарежда с рашистки керосин?

    18:03 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 УРА

    4 0 Отговор
    Нашите приятели пак кацнаха ,,отново и отново има една такава книга..

    18:12 27.08.2026

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    Ще е новина ако кацне в Полски Тръмбеш на Терминал 3 за зареждане с тиквички!

    18:14 27.08.2026

  • 20 Абе...

    1 0 Отговор
    Много сте страхливи,хората на умряло куче нож няма да вадят.Знаят ни много добре какво предсавляваме

    18:18 27.08.2026

  • 21 А на социално слабите

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    по 20 лв, но на Мунчо мусе видяха много и ги спря.

    18:19 27.08.2026

  • 22 Русофилките

    3 6 Отговор
    опищяха орталъка!
    Представям си ако кацнат В 1 или В 2.

    Коментиран от #26

    18:21 27.08.2026

  • 23 Костадинов

    3 6 Отговор
    Кацането на военен самолет на летище Бургас може да предизвика множество въпроси семо измежду червените чугуни.Истинските българи приемат това като .напълно нормално.

    18:22 27.08.2026

  • 24 оня с коня

    1 2 Отговор
    Мързеливите Дебили вместо да отидат да бачката за да изкарат некой лев че не помнят откога не са яли,клечат покрай летищата и гледат самолетите как кацат и излитат.

    18:23 27.08.2026

  • 25 Скд

    1 0 Отговор
    На тия им хареса на Слънчака или на Созопол

    18:32 27.08.2026

  • 26 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Русофилките":

    Ама когато дойде ред държавата ни да отговаря, че е страна в два чужди военни конфликта, да не вземете вие придатъците на шорош, да хълцате от загуба на ума и дума?!

    Знай, че цената (за продажната, престъпна и чуждопоклонна дейност) рано или късно се плаща!
    Справка Украйна!

    Коментиран от #28

    18:35 27.08.2026

  • 27 Да съберем пари 10€ без ДДС

    1 0 Отговор
    за бенДзин на самолеДа шофьора да не падне, че хамбургери и понички ще падат от небето.Пълнат го за да може 240 хлебарки и семействата им да избягат първи и да ви управляват от Маями и Дубай, а овцете да блеят и да ги правят на пушена шунка.

    18:35 27.08.2026

  • 28 Салавьов

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    Украйна плаща защото не е в НАТО и граничи с терористичен и престъпен режим.

    19:05 27.08.2026

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