Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво

Военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво, съобщи БНТ.

Самолетът е кацнал в 12,55 часа, а в 14,27 часа отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоят ѝ не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване.

От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая.