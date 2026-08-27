Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво

Военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво, съобщи БНТ.
Самолетът е кацнал в 12,55 часа, а в 14,27 часа отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоят ѝ не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване.
От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 че няма повод за притеснение и
че ако се ядосат туристическия сезон може да приключи рано
17:03 27.08.2026
2 Зевс
Коментиран от #7
17:04 27.08.2026
3 КИРО ЖЪРТЪ
В. НЕГОВА ЧЕСТ.
17:05 27.08.2026
4 Нормално
17:06 27.08.2026
5 Казуар
Коментиран от #17
17:08 27.08.2026
6 Последния Софиянец
17:10 27.08.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Зевс":Гюров отпусна 60 млн за гориво за американските самолети в България.
Коментиран от #21
17:10 27.08.2026
8 хехе
17:11 27.08.2026
9 Дааааа
17:12 27.08.2026
10 Машина
На летището във Франкфурт също съм виждал Ц17.
17:22 27.08.2026
11 И защо
17:37 27.08.2026
12 Сатана Z
17:44 27.08.2026
13 Дик диверсанта
17:44 27.08.2026
14 Дааа
17:51 27.08.2026
15 Хаген Дас
17:52 27.08.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:03 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 УРА
18:12 27.08.2026
19 Гост
18:14 27.08.2026
20 Абе...
18:18 27.08.2026
21 А на социално слабите
До коментар #7 от "Последния Софиянец":по 20 лв, но на Мунчо мусе видяха много и ги спря.
18:19 27.08.2026
22 Русофилките
Представям си ако кацнат В 1 или В 2.
Коментиран от #26
18:21 27.08.2026
23 Костадинов
18:22 27.08.2026
24 оня с коня
18:23 27.08.2026
25 Скд
18:32 27.08.2026
26 Мнение
До коментар #22 от "Русофилките":Ама когато дойде ред държавата ни да отговаря, че е страна в два чужди военни конфликта, да не вземете вие придатъците на шорош, да хълцате от загуба на ума и дума?!
Знай, че цената (за продажната, престъпна и чуждопоклонна дейност) рано или късно се плаща!
Справка Украйна!
Коментиран от #28
18:35 27.08.2026
27 Да съберем пари 10€ без ДДС
18:35 27.08.2026
28 Салавьов
До коментар #26 от "Мнение":Украйна плаща защото не е в НАТО и граничи с терористичен и престъпен режим.
19:05 27.08.2026