Мъж с 2,79 промила карал по джанти по столичен булевард, изгубил гумите по пътя

Мъж с висока концентрация на алкохол в кръвта е шофирал автомобил без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова на брифинг заедно със заместник-началника на Шесто районно управление към СДВР комисар Антон Дерменджиев.
„Автомобилът е бил в непригодно състояние – предната и задната броня са били със значителни наранявания. Може да се тълкува, че в хода на управление на МПС-то то е било удряно в предмети по шосето, включително и в тротоарите. По този начин са застрашавани и пешеходците. От двете страни на МПС-то са липсвали гумите. При ударите вероятно те са се разкъсали и са се изгубили по пътя“, добави прокурор Стефанова.
Дали лицето е осъзнавало, че управлява автомобила без двете гуми и въпреки това е решил да се качи, или поради алкохолното си опиянение не е осъзнавал, че е без гуми, са все обстоятелства, които завишават обществената опасност на дееца и деянието, добави говорителят на СРП.
Образувано е досъдебно производство и мъжът е привлечен като обвиняем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
.....мъж , с висока концентрация на алкохол.....
Хахаха.....
17:23 27.08.2026
2 Бил е
17:24 27.08.2026
3 пак смешки несвързани
17:24 27.08.2026
4 пак яко доене и нови заеми и лапане
Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Коментиран от #15
17:27 27.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
17:29 27.08.2026
6 народа му писна от джигити и пърпорковци
/КРОСС/ 23-годишен моторист е бил прострелян с въздушна пушка, докато се е движел по улица в русенското село Николово. Сигналът за инцидента е подаден вчера вечерта, малко преди 18:00 часа, съобщават от ОД на МВР-Русе.
На място е изпратен екип на Второ районно управление в Русе. Полицаите установили, че мъжът е бил ранен в областта на седалището.
Пострадалият е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до Спешното приемно отделение на болница „Канев" в Русе.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ - Русе. Започнало е разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента.
17:29 27.08.2026
7 Георги
17:29 27.08.2026
8 Шеф Токефф
17:30 27.08.2026
9 Те Нашите Пътища Са Такива !
17:30 27.08.2026
10 хехе
17:35 27.08.2026
11 Аман
17:35 27.08.2026
12 Мъж ,
17:39 27.08.2026
13 Готвача нали го пуснаха от пандиза
17:46 27.08.2026
14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:56 27.08.2026
15 НАРОДА ИЗКОКУРИГА ОТ БЕЗПАРИЧИЕ
До коментар #4 от "пак яко доене и нови заеми и лапане":КОЙ СА НАПИВА КОЙ СА НАДРУСВА КОЙ ФАЩА ВИЛАТА И БРАДВАТА.....ТОЯ РЕЖИМ И РОБСТВО Е НЕЕЕТЪРПИИИМ
18:25 27.08.2026
16 Героичната прокуратура се събуди
18:31 27.08.2026
17 Сатана Z
– Не, аз съм първата!
Коментиран от #21
18:32 27.08.2026
18 ОБЕКТИВНИЯ
и фамилия ,адресна регистрация и
"евентуално "снимка ???
За толкова много нарушения пак ще остане анонимен! З А Щ Т О ????
18:44 27.08.2026
19 Цвете
18:53 27.08.2026
20 Цвете
18:54 27.08.2026
21 Ууууууиуу
До коментар #17 от "Сатана Z":- Скъпи , братовчедка ми си има дъщеря ! - Честито , още една к...а във вашата рода !
18:57 27.08.2026
22 Митьо джибрата
Аз съм карал с 3,20 без боя да одраскам...
19:21 27.08.2026