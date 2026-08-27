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Мъж с 2,79 промила карал по джанти по столичен булевард, изгубил гумите по пътя

Мъж с 2,79 промила карал по джанти по столичен булевард, изгубил гумите по пътя

27 Август, 2026 17:21 1 186 22

  • пиян-
  • шофьор-
  • шофиране-
  • джанти

Автомобилът е бил в непригодно състояние – предната и задната броня са били със значителни наранявания. Може да се тълкува, че в хода на управление на МПС-то то е било удряно в предмети по шосето, включително и в тротоарите

Мъж с 2,79 промила карал по джанти по столичен булевард, изгубил гумите по пътя - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж с висока концентрация на алкохол в кръвта е шофирал автомобил без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова на брифинг заедно със заместник-началника на Шесто районно управление към СДВР комисар Антон Дерменджиев.

„Автомобилът е бил в непригодно състояние – предната и задната броня са били със значителни наранявания. Може да се тълкува, че в хода на управление на МПС-то то е било удряно в предмети по шосето, включително и в тротоарите. По този начин са застрашавани и пешеходците. От двете страни на МПС-то са липсвали гумите. При ударите вероятно те са се разкъсали и са се изгубили по пътя“, добави прокурор Стефанова.

Дали лицето е осъзнавало, че управлява автомобила без двете гуми и въпреки това е решил да се качи, или поради алкохолното си опиянение не е осъзнавал, че е без гуми, са все обстоятелства, които завишават обществената опасност на дееца и деянието, добави говорителят на СРП.

Образувано е досъдебно производство и мъжът е привлечен като обвиняем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 1 Отговор
    Хахаха.....
    .....мъж , с висока концентрация на алкохол.....
    Хахаха.....

    17:23 27.08.2026

  • 2 Бил е

    19 0 Отговор
    не само алкохолизиран. Имало е кристали в напитката.

    17:24 27.08.2026

  • 3 пак смешки несвързани

    15 0 Отговор
    Дали лицето е осъзнавало че го търсят сега без да знаят кой е

    17:24 27.08.2026

  • 4 пак яко доене и нови заеми и лапане

    6 1 Отговор
    Правителството одобри план-сметката за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент през октомври тази година у нас. Средствата са в размер на 116 928 000 евро.

    Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

    Коментиран от #15

    17:27 27.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    15 0 Отговор
    готвач ли по призвание

    17:29 27.08.2026

  • 6 народа му писна от джигити и пърпорковци

    9 1 Отговор
    23-годишният мъж е бил ранен, докато управлявал мотоциклета си в село Николово
    /КРОСС/ 23-годишен моторист е бил прострелян с въздушна пушка, докато се е движел по улица в русенското село Николово. Сигналът за инцидента е подаден вчера вечерта, малко преди 18:00 часа, съобщават от ОД на МВР-Русе.

    На място е изпратен екип на Второ районно управление в Русе. Полицаите установили, че мъжът е бил ранен в областта на седалището.

    Пострадалият е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до Спешното приемно отделение на болница „Канев" в Русе.

    По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ - Русе. Започнало е разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

    17:29 27.08.2026

  • 7 Георги

    11 0 Отговор
    токев, пак ли бе?!

    17:29 27.08.2026

  • 8 Шеф Токефф

    10 0 Отговор
    епизод 2

    17:30 27.08.2026

  • 9 Те Нашите Пътища Са Такива !

    16 0 Отговор
    Че не е Разбрал !

    17:30 27.08.2026

  • 10 хехе

    10 0 Отговор
    И тоя ли е готвач като шеф готвача Андре Токерев който също карал по джанти и лежа в пандиза в Казичене.

    17:35 27.08.2026

  • 11 Аман

    11 1 Отговор
    от алкохолици,наркомани и изкукали дъртаци по пътищата

    17:35 27.08.2026

  • 12 Мъж ,

    10 0 Отговор
    та дрънка !

    17:39 27.08.2026

  • 13 Готвача нали го пуснаха от пандиза

    7 0 Отговор
    предсрочно. Айде пак обратно да си излежи сега двойно.

    17:46 27.08.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    "Дали лицето е осъзнавало, че управлява автомобила без двете гуми и въпреки това е решил да се качи". Как да се качи, като в момента управлява? Недомислици пак!

    17:56 27.08.2026

  • 15 НАРОДА ИЗКОКУРИГА ОТ БЕЗПАРИЧИЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "пак яко доене и нови заеми и лапане":

    КОЙ СА НАПИВА КОЙ СА НАДРУСВА КОЙ ФАЩА ВИЛАТА И БРАДВАТА.....ТОЯ РЕЖИМ И РОБСТВО Е НЕЕЕТЪРПИИИМ

    18:25 27.08.2026

  • 16 Героичната прокуратура се събуди

    4 0 Отговор
    Сега остава да разкрият и задържат ром, откраднал велосипед на дете от квартала. Браво!

    18:31 27.08.2026

  • 17 Сатана Z

    3 0 Отговор
    - Жено, има ли алкохолици в твоя род?
    – Не, аз съм първата!

    Коментиран от #21

    18:32 27.08.2026

  • 18 ОБЕКТИВНИЯ

    5 0 Отговор
    Това "лице" има ли "случайно " име
    и фамилия ,адресна регистрация и
    "евентуално "снимка ???
    За толкова много нарушения пак ще остане анонимен! З А Щ Т О ????

    18:44 27.08.2026

  • 19 Цвете

    2 0 Отговор
    ПО КОЙ БУЛЕВАРДА Е КАРАЛ ( КРИВОЛИЧЕЛ ) ? НА КОЛКО ГОДИНИ Е И ИМА ЛИ СИ ИМЕ? 🤔🚔🤫🚔🤔

    18:53 27.08.2026

  • 20 Цвете

    1 0 Отговор
    ПО КОЙ БУЛЕВАРДА Е КАРАЛ ( КРИВОЛИЧЕЛ ) ? НА КОЛКО ГОДИНИ Е И ИМА ЛИ СИ ИМЕ? 🤔🚔🤫🚔🤔

    18:54 27.08.2026

  • 21 Ууууууиуу

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    - Скъпи , братовчедка ми си има дъщеря ! - Честито , още една к...а във вашата рода !

    18:57 27.08.2026

  • 22 Митьо джибрата

    0 0 Отговор
    ...Левак е тоя...
    Аз съм карал с 3,20 без боя да одраскам...

    19:21 27.08.2026

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