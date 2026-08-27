Мъж с 2,79 промила карал по джанти по столичен булевард, изгубил гумите по пътя

Мъж с висока концентрация на алкохол в кръвта е шофирал автомобил без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова на брифинг заедно със заместник-началника на Шесто районно управление към СДВР комисар Антон Дерменджиев.

„Автомобилът е бил в непригодно състояние – предната и задната броня са били със значителни наранявания. Може да се тълкува, че в хода на управление на МПС-то то е било удряно в предмети по шосето, включително и в тротоарите. По този начин са застрашавани и пешеходците. От двете страни на МПС-то са липсвали гумите. При ударите вероятно те са се разкъсали и са се изгубили по пътя“, добави прокурор Стефанова.

Дали лицето е осъзнавало, че управлява автомобила без двете гуми и въпреки това е решил да се качи, или поради алкохолното си опиянение не е осъзнавал, че е без гуми, са все обстоятелства, които завишават обществената опасност на дееца и деянието, добави говорителят на СРП.

Образувано е досъдебно производство и мъжът е привлечен като обвиняем.