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Проверяват как над 1 млрд. лв. за медицински изделия и помощни средства отишли при ограничен кръг фирми

Проверяват как над 1 млрд. лв. за медицински изделия и помощни средства отишли при ограничен кръг фирми

25 Август, 2026 15:04 957 16

  • нзок-
  • лекарства-
  • фирми

Само през 2024 и 2025 г. НЗОК е платила над 400 млн. лева за медицински изделия

Проверяват как над 1 млрд. лв. за медицински изделия и помощни средства отишли при ограничен кръг фирми - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнения за концентрация на значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства в ограничен кръг доставчици. Проверката ще обхване правилата, по които Националната здравноосигурителна каса заплаща тези продукти, съобщава Нова тв.

Става въпрос за сериозен финансов ресурс. Само през 2024 и 2025 г. НЗОК е платила над 400 млн. лева за медицински изделия. За същия период повече от 1 млрд. лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

До производството се стига след предварително проучване на КЗК, при което са установени потенциални проблеми на пазара. Сред тях са съсредоточаването на публични средства в малък брой доставчици, намаляването на броя на работещите фирми и наличието на нормативни и административни пречки пред конкуренцията.

Данните на НЗОК показват сериозни различия при разпределението на средствата. При медицинските изделия за болнична и извънболнична помощ най-големи суми получават по три компании във всяка от двете категории. При помощните средства за хора с увреждания основната част от финансирането достига до около десет фирми.

В КЗК са получени сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. В тях се поставят въпроси за намаляващия брой компании на пазара, прекомерни нормативни изисквания, проблеми при ремонта на помощни средства и ограничения във възможностите на пациентите да избират доставчик.

Според част от подадените сигнали малки и средни производители, които изработват помощни средства по индивидуална мярка, са били изтласкани от пазара в цели райони на страната.

Комисията ще проверява и дали определени условия в процедурите на НЗОК ограничават възможността на компании да участват на пазара. Ще бъде анализирано и дали някои от изискванията нарушават принципа на технологична неутралност и ограничават конкуренцията, което би могло да се отрази върху избора на пациентите, качеството на изделията и въвеждането на иновации.

Предмет на анализа ще бъде и механизмът, по който Здравната каса разходва публичните средства за медицински изделия и помощни средства. КЗК ще проучи дали е обосновано договарянето за тези продукти да бъде извън приложното поле на Закона за обществените поръчки и дали действащият модел отговаря на европейските правила.

Ще бъдат изследвани също евентуалните пречки пред бизнеса, намаляването на броя на доставчиците и разликите в достъпа до изделия в отделните части на страната.

Особен акцент ще бъде поставен върху хората с увреждания и риска в някои региони те да нямат реален избор между различни доставчици или да не могат да получат необходимите изделия и услуги в близост до мястото, където живеят.

В хода на производството КЗК ще поиска становища от държавните институции, представители на бизнеса, пациентски организации и организации на хората с увреждания. След приключването на анализа Комисията може да предложи промени или премахване на нормативни и административни правила, ако установи, че те необосновано ограничават конкуренцията. Целта е да се подобри конкурентната среда и използването на публичните средства, без да бъдат засягани целите на здравната и социалната политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Раховец

    23 0 Отговор
    Фирмите на Таки и Ами, които пращали на Боко и Шишо.

    15:07 25.08.2026

  • 2 Дур

    18 0 Отговор
    Капитализъм и феодализъм и здравето е търговия.

    15:07 25.08.2026

  • 3 Красимир Петров

    28 0 Отговор
    Където и да бръкнат прозират Пеевски и Борисов

    15:09 25.08.2026

  • 4 ОПГ Герб

    18 0 Отговор
    Тези са от нашите!

    Коментиран от #5

    15:11 25.08.2026

  • 5 ПБ прогрес напред

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "ОПГ Герб":

    Бяха ваши сега са наши!

    15:14 25.08.2026

  • 6 Янко

    17 0 Отговор
    Най лесно се краде от здравето на хората.Схемата е измислена от политическата мафия която от много години прибира милиарди от българите

    15:15 25.08.2026

  • 7 Бойо тъпото

    12 0 Отговор
    Шишо,шишо...разнищиха ни кирливите ризи...

    15:15 25.08.2026

  • 8 Цялата Практика !

    3 0 Отговор
    На НЗОК !

    И БЛС !

    Заедно И Хо Отделно !

    Е Порочна !

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    Той Си Остава Болен !

    Дори и Без Медицинска Помощ !

    15:24 25.08.2026

  • 9 Факт

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    Демокрация по руски олигархичен модел и подобие!

    15:26 25.08.2026

  • 10 Цвете

    14 0 Отговор
    ИЗТОЧВАТ НЗОК, А БЪЛГАРИТЕ ДОПЛАЩАТ В ПЪТИ В ИЗТОЧЕНАТА КАСА, ЗАЩО? МИЛИАРДИТЕ ВЕЧЕ ГИ РАЗПРЕДЕЛИХА ЛИ, ПРЕДИ СЛЕДВАЩИЯТ БЮДЖЕТ? ИМА ДОСТА ЛАКОМИ ДОКТОРИ.ОНЗИ ДЕН МОЙ ПОЗНАТ ПОСЕТИ НОВАТА ПЕДИАТРИЯ ЗА 15 ГОДИШНАТА СИ ДЪЩЕРЯ И МУ ПОИСКАХА 50 ЕВРО, ЗАЩОТО Е БОЛЕШЕ ГЪРЛОТО????? ТЯ Е НА 15 ГОДИНИ, НАЛИ ДО ПЪЛНОЛЕТИЕ ЗА ДЕЦАТА Е БЕЗПЛАТНО ????? И ПОТВЪРЖДАВАМ В НОВАТА ПЕДИАТРИЧНА БОЛНИЦА И ДАЖЕ ФАКТУРА НЕ Е ДАДЕНА ЗА ПРЕГЛЕДА.👨‍👩‍👧‍👧🚑🛌🤦‍♂️🤦‍♂️

    15:26 25.08.2026

  • 11 Цвете

    7 0 Отговор
    ИЗТОЧВАТ НЗОК, А БЪЛГАРИТЕ ДОПЛАЩАТ В ПЪТИ В ИЗТОЧЕНАТА КАСА, ЗАЩО? МИЛИАРДИТЕ ВЕЧЕ ГИ РАЗПРЕДЕЛИХА ЛИ, ПРЕДИ СЛЕДВАЩИЯТ БЮДЖЕТ? ИМА ДОСТА ЛАКОМИ ДОКТОРИ.ОНЗИ ДЕН МОЙ ПОЗНАТ ПОСЕТИ НОВАТА ПЕДИАТРИЯ ЗА 15 ГОДИШНАТА СИ ДЪЩЕРЯ И МУ ПОИСКАХА 50 ЕВРО, ЗАЩОТО Е БОЛЕШЕ ГЪРЛОТО????? ТЯ Е НА 15 ГОДИНИ, НАЛИ ДО ПЪЛНОЛЕТИЕ ЗА ДЕЦАТА Е БЕЗПЛАТНО ????? И ПОТВЪРЖДАВАМ В НОВАТА ПЕДИАТРИЧНА БОЛНИЦА И ДАЖЕ ФАКТУРА НЕ Е ДАДЕНА ЗА ПРЕГЛЕДА.👨‍👩‍👧‍👧🚑🛌🤦‍♂️🤦‍♂️ГРАД БУРГАС, ЗАБРАВИХ ДА ДОПЪЛНЯ.

    15:28 25.08.2026

  • 12 Поставят Се Неприемливи Условия !

    4 0 Отговор
    И Фирмите предлагащи съответните продукти !

    Не се Явяват На Търг !

    Заради което За Хората !

    С Тежки зрителни Увреждания !

    НЗОК !

    Не предоставя Никакви Помощни Средства !

    Но !

    И Не търси Начин !

    Да разреши Този проблем !

    По Никакъв Друг Начин !

    Изоставяйки тези хора !

    На Произвола на Съдбата !

    Да се оправят Сами !

    Без никаква !

    Финансова Подкрепа .

    15:35 25.08.2026

  • 13 Цвете

    4 0 Отговор
    ИЗТОЧВАТ НЗОК, А БЪЛГАРИТЕ ДОПЛАЩАТ В ПЪТИ В ИЗТОЧЕНАТА КАСА, ЗАЩО? МИЛИАРДИТЕ ВЕЧЕ ГИ РАЗПРЕДЕЛИХА ЛИ, ПРЕДИ СЛЕДВАЩИЯТ БЮДЖЕТ? ИМА ДОСТА ЛАКОМИ ДОКТОРИ.ОНЗИ ДЕН МОЙ ПОЗНАТ ПОСЕТИ НОВАТА ПЕДИАТРИЯ ЗА 15 ГОДИШНАТА СИ ДЪЩЕРЯ И МУ ПОИСКАХА 50 ЕВРО, ЗАЩОТО Е БОЛЕШЕ ГЪРЛОТО????? ТЯ Е НА 15 ГОДИНИ, НАЛИ ДО ПЪЛНОЛЕТИЕ ЗА ДЕЦАТА Е БЕЗПЛАТНО ????? И ПОТВЪРЖДАВАМ В НОВАТА ПЕДИАТРИЧНА БОЛНИЦА И ДАЖЕ ФАКТУРА НЕ Е ДАДЕНА ЗА ПРЕГЛЕДА.👨‍👩‍👧‍👧🚑🛌🤦‍♂️🤦‍♂️ГРАД БУРГАС, ЗАБРАВИХ ДА ДОПЪЛНЯ.

    15:35 25.08.2026

  • 14 Бай Георги

    0 1 Отговор
    Много лесно,този е наш,другият е ваш.

    15:40 25.08.2026

  • 15 Ха,ха

    2 1 Отговор
    И като провериха кво стана😂🤣

    15:41 25.08.2026

  • 16 демек важното е да се разберат

    1 0 Отговор
    Проверяват как от тез над 1 млрд не са отишли и при тях без отчет

    15:48 25.08.2026

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