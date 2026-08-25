Проверяват как над 1 млрд. лв. за медицински изделия и помощни средства отишли при ограничен кръг фирми

Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнения за концентрация на значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства в ограничен кръг доставчици. Проверката ще обхване правилата, по които Националната здравноосигурителна каса заплаща тези продукти, съобщава Нова тв.
Става въпрос за сериозен финансов ресурс. Само през 2024 и 2025 г. НЗОК е платила над 400 млн. лева за медицински изделия. За същия период повече от 1 млрд. лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.
До производството се стига след предварително проучване на КЗК, при което са установени потенциални проблеми на пазара. Сред тях са съсредоточаването на публични средства в малък брой доставчици, намаляването на броя на работещите фирми и наличието на нормативни и административни пречки пред конкуренцията.
Данните на НЗОК показват сериозни различия при разпределението на средствата. При медицинските изделия за болнична и извънболнична помощ най-големи суми получават по три компании във всяка от двете категории. При помощните средства за хора с увреждания основната част от финансирането достига до около десет фирми.
В КЗК са получени сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. В тях се поставят въпроси за намаляващия брой компании на пазара, прекомерни нормативни изисквания, проблеми при ремонта на помощни средства и ограничения във възможностите на пациентите да избират доставчик.
Според част от подадените сигнали малки и средни производители, които изработват помощни средства по индивидуална мярка, са били изтласкани от пазара в цели райони на страната.
Комисията ще проверява и дали определени условия в процедурите на НЗОК ограничават възможността на компании да участват на пазара. Ще бъде анализирано и дали някои от изискванията нарушават принципа на технологична неутралност и ограничават конкуренцията, което би могло да се отрази върху избора на пациентите, качеството на изделията и въвеждането на иновации.
Предмет на анализа ще бъде и механизмът, по който Здравната каса разходва публичните средства за медицински изделия и помощни средства. КЗК ще проучи дали е обосновано договарянето за тези продукти да бъде извън приложното поле на Закона за обществените поръчки и дали действащият модел отговаря на европейските правила.
Ще бъдат изследвани също евентуалните пречки пред бизнеса, намаляването на броя на доставчиците и разликите в достъпа до изделия в отделните части на страната.
Особен акцент ще бъде поставен върху хората с увреждания и риска в някои региони те да нямат реален избор между различни доставчици или да не могат да получат необходимите изделия и услуги в близост до мястото, където живеят.
В хода на производството КЗК ще поиска становища от държавните институции, представители на бизнеса, пациентски организации и организации на хората с увреждания. След приключването на анализа Комисията може да предложи промени или премахване на нормативни и административни правила, ако установи, че те необосновано ограничават конкуренцията. Целта е да се подобри конкурентната среда и използването на публичните средства, без да бъдат засягани целите на здравната и социалната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Раховец
15:07 25.08.2026
2 Дур
15:07 25.08.2026
3 Красимир Петров
15:09 25.08.2026
4 ОПГ Герб
Коментиран от #5
15:11 25.08.2026
5 ПБ прогрес напред
До коментар #4 от "ОПГ Герб":Бяха ваши сега са наши!
15:14 25.08.2026
6 Янко
15:15 25.08.2026
7 Бойо тъпото
15:15 25.08.2026
8 Цялата Практика !
И БЛС !
Заедно И Хо Отделно !
Е Порочна !
И Не Защитава Правата и Интересите !
На Пациента !
Накрая !
Той Си Остава Болен !
Дори и Без Медицинска Помощ !
15:24 25.08.2026
9 Факт
15:26 25.08.2026
10 Цвете
15:26 25.08.2026
11 Цвете
15:28 25.08.2026
12 Поставят Се Неприемливи Условия !
Не се Явяват На Търг !
Заради което За Хората !
С Тежки зрителни Увреждания !
НЗОК !
Не предоставя Никакви Помощни Средства !
Но !
И Не търси Начин !
Да разреши Този проблем !
По Никакъв Друг Начин !
Изоставяйки тези хора !
На Произвола на Съдбата !
Да се оправят Сами !
Без никаква !
Финансова Подкрепа .
15:35 25.08.2026
13 Цвете
15:35 25.08.2026
14 Бай Георги
15:40 25.08.2026
15 Ха,ха
15:41 25.08.2026
16 демек важното е да се разберат
15:48 25.08.2026