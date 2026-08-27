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Ангел Кунчев: Не бих приел никакви политически номинации

Ангел Кунчев: Не бих приел никакви политически номинации

27 Август, 2026 22:30 322 7

  • ангел кунчев-
  • политика

Показаха ми по много начини, че нямат нужда от моята експертиза и не искам да се натрапвам Показаха ми по много начини, че нямат нужда от моята експертиза и не искам да се натрапвам

Ангел Кунчев: Не бих приел никакви политически номинации - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доц. Ангел Кунчев категорично отрече да има политически амбиции. По думите му слуховете за евентуалното му участие в политиката не отговарят на истината и не би приел никакви политически номинации.

След оттеглянето си от поста възнамерява да се посвети на семейството си и да си почине след натоварените последни дни.

„Показаха ми по много начини, че нямат нужда от моята експертиза и не искам да се натрапвам", заяви Кунчев пред bTV. Той подаде вчера оставка, след като 15 години беше главен държавен здравен инспектор.

По думите му оставката вече е приета. Като основна причина за решението си Кунчев посочи разминаване във вижданията му с настоящия екип на Министерството на здравеопазването за това как трябва да се реформира системата.

Министерството предлага закриването на всички РЗИ-та и превръщането им в териториални дирекции на министерството. Целта била оптимизация на работата и експертно обслужване на гражданите.

„Драма няма. Аз съм в пенсионна възраст. Изпълнил съм си дълга към държавата, така че е нормално да отивам към почивка. Жалко е, че е по този начин, но така стоят нещата", коментира епидемиологът. Най-сериозните му опасения са свързани с подготвяните промени в регионалните здравни инспекции. Според Кунчев системата на общественото здраве, в която влизат РЗИ и националните центрове по заразни и паразитни болести, по радиология и по обществено здраве, е ключова част от здравната система и има отношение и към националната сигурност.

Той предупреди, че превръщането на РЗИ от самостоятелни юридически лица в дирекции към Министерството на здравеопазването, отнемането на самостоятелните им бюджети и ограничаването на правомощията на директорите могат да затруднят реакцията при кризисни ситуации.

Кунчев даде за пример пандемията от COVID-19. По думите му тогава именно самостоятелността на регионалните инспекции е позволила бързо да бъдат организирани екипи и денонощна работа, включително на граничните пунктове.

Той заяви, че засега не е виждал окончателна концепция за реформата и не може да оцени всички нейни последици. По думите му има добри идеи, свързани със споделени услуги и намаляване на администрацията, но основният въпрос е дали системата ще продължи да работи ефективно.

Кунчев изрази несъгласие и с начина, по който функционира системата на ТЕЛК. Според него там има възможност за сериозно ограничаване на разходите чрез промяна на методиката, по която се определят процентите трайно намалена работоспособност.

За реформите в спешната помощ той отказа да коментира, тъй като не е специалист в тази област.

Кунчев заяви, че през 15-те години начело на държавния здравен контрол е работил с много министри и е имало различни периоди. Сега обаче, по думите му, липсва необходимият диалог.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Исторически факти

    1 2 Отговор
    Пръдлю

    22:40 27.08.2026

  • 2 Исторически факти

    1 1 Отговор
    Тичай в Герб. Там си желан

    22:41 27.08.2026

  • 3 Яшар

    1 1 Отговор
    Винаги съм го смятал този за слуга на мафията едно прсе -бройко-гроп-дпс по време на ковид нанесе вреди .и ненужен човек ..чиновник от 70 и 80 , сега типичен източващ държавния бюджет...добре че се маха безсмисления

    22:45 27.08.2026

  • 4 Разтревожен

    1 0 Отговор
    Софиянеца последен къде е? Само той знае да истината по темата.

    Коментиран от #7

    22:46 27.08.2026

  • 5 Прогресивните яйца не вървят

    0 0 Отговор
    Показаха ми по много начини, че нямат нужда от моята експертиза и не искам да се натрапвам
    -;-
    Прогресистите вървят по пъя на комунистите

    22:46 27.08.2026

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    спокойно
    никой не те търси

    22:47 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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