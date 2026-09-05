Румен Миланов: Олигархичният модел се руши трудно

Демонтирането на олигархичния модел в България е дълбок и сложен процес, който няма как да бъде реализиран бързо и лесно. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Според него икономическата власт зад този модел все още притежава сериозна мощ, тъй като много от обвързаните с него фирми продължават да функционират активно.
„Това е процес, който се е изграждал в продължение на 15–20 години. Справянето с него е въпрос на системна работа в рамките на няколко години“, посочи ген. Миланов. Като конкретна мярка в тази посока той открои подготвяния от управляващите публичен регистър на компрометирани изпълнители.
Предстоящата съдебна реформа и политическата воля
По отношение на ключовата за страната съдебна реформа, Румен Миланов подчерта, че нейното гласуване ще бъде лакмус за политическите сили в парламента. По думите му предстоящото разглеждане на кандидатурите ще покаже реалното отношение на всеки депутат към промяната. „Пистата е отворена за всички, които искат тази промяна, защото тя е наложителна“, категоричен бе народният представител.
Коментирайки темата за предстоящите избори и обявените кандидатури, Миланов заяви, че имената на Андрей Гюров и Георги Кандев не представляват заплаха за избирателите на „Прогресивна България“. Той допълни, че към момента официалните кандидати са твърде малко, за да се правят мащабни политически изводи. Депутатът даде висока оценка за работата на Румен Радев и Илияна Йотова, като отбеляза, че Йотова вече демонстрира собствен стил и притежава нужните качества за обединител на нацията.
Сигурност, ДАНС и координация между службите
Бяха засегнати и горещите теми от сектора за сигурност. Относно правото на ДАНС да унищожава документи, генералът обясни, че ако даден документ е създаден от самата служба и вече не изпълнява своите функции, те имат законовото право да го премахнат.
По повод скандалния случай със заглушител в столичния квартал „Драгалевци“, Миланов призна за наличието на сериозен пропуск в организацията. „Има недостатъчна координация между отделните служби и оперативност“, коментира той, но същевременно изрази подкрепа към вътрешния министър Иван Демерджиев, заявявайки, че той върши работата си с желание и воля.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммммммм
Коментиран от #4, #7, #18
19:57 05.09.2026
2 РУШИ СЕ ТРУДНО
19:57 05.09.2026
3 стоян георгиев
19:58 05.09.2026
4 Факт!
До коментар #1 от "Хммммммм":Бърза съдебна реформа и още на следващия ден, олигарсите Борисов, Пеевски, Гергов и сателитите около тях да са на подсъдимата скамейка. Това искат избирателите на Радев.
20:00 05.09.2026
5 Роки
20:00 05.09.2026
6 Олигархичният модел се руши трудно
20:01 05.09.2026
7 Така е
До коментар #1 от "Хммммммм":Този мунчов ДС крадец защо не каза това с мунчо Крадев боташа преди изборите а афишираха конфискации на крадени милиарди до 3 месеца а откраднаха още толкова ...мунчо на лампа
20:02 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МилановЛайнаров
20:06 05.09.2026
12 Анонимен
20:06 05.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тим зад радев
20:07 05.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Овчар
20:08 05.09.2026
17 Яшар
20:08 05.09.2026
18 Без майтап
До коментар #1 от "Хммммммм":Това е руски модел. След като гласуваш за Радев значи гласуваш за такъв модел на управление. Просто трудно се сменят лицата на олигарсите.
20:10 05.09.2026
19 Анонимен
20:10 05.09.2026
20 Да попитам авторът
20:11 05.09.2026
21 Калоян
Браво !
Справяте се отлично.
20:11 05.09.2026
22 Цвете
20:12 05.09.2026
23 Банцко
20:12 05.09.2026
24 Умник
20:14 05.09.2026
25 Цвете
20:16 05.09.2026
26 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
20:16 05.09.2026
27 Тодор
20:29 05.09.2026
28 Боруна Лом
20:33 05.09.2026
29 Пб е също мафия като Боко и шиши
20:39 05.09.2026
30 алахулю фишер
20:39 05.09.2026
31 Майора
20:48 05.09.2026
32 ТОЯ Е
20:53 05.09.2026