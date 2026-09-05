Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Миланов: Олигархичният модел се руши трудно

Румен Миланов: Олигархичният модел се руши трудно

5 Септември, 2026 19:52, обновена 5 Септември, 2026 19:56 711 32

  • лумен миланов-
  • прогресивна българия-
  • депутат-
  • политика

Депутатът от „Прогресивна България“ коментира съдебната реформа, президентските кандидатури и пропуските в службите за сигурност

Румен Миланов: Олигархичният модел се руши трудно - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демонтирането на олигархичния модел в България е дълбок и сложен процес, който няма как да бъде реализиран бързо и лесно. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Според него икономическата власт зад този модел все още притежава сериозна мощ, тъй като много от обвързаните с него фирми продължават да функционират активно.

„Това е процес, който се е изграждал в продължение на 15–20 години. Справянето с него е въпрос на системна работа в рамките на няколко години“, посочи ген. Миланов. Като конкретна мярка в тази посока той открои подготвяния от управляващите публичен регистър на компрометирани изпълнители.

Предстоящата съдебна реформа и политическата воля

По отношение на ключовата за страната съдебна реформа, Румен Миланов подчерта, че нейното гласуване ще бъде лакмус за политическите сили в парламента. По думите му предстоящото разглеждане на кандидатурите ще покаже реалното отношение на всеки депутат към промяната. „Пистата е отворена за всички, които искат тази промяна, защото тя е наложителна“, категоричен бе народният представител.

Коментирайки темата за предстоящите избори и обявените кандидатури, Миланов заяви, че имената на Андрей Гюров и Георги Кандев не представляват заплаха за избирателите на „Прогресивна България“. Той допълни, че към момента официалните кандидати са твърде малко, за да се правят мащабни политически изводи. Депутатът даде висока оценка за работата на Румен Радев и Илияна Йотова, като отбеляза, че Йотова вече демонстрира собствен стил и притежава нужните качества за обединител на нацията.

Сигурност, ДАНС и координация между службите

Бяха засегнати и горещите теми от сектора за сигурност. Относно правото на ДАНС да унищожава документи, генералът обясни, че ако даден документ е създаден от самата служба и вече не изпълнява своите функции, те имат законовото право да го премахнат.

По повод скандалния случай със заглушител в столичния квартал „Драгалевци“, Миланов призна за наличието на сериозен пропуск в организацията. „Има недостатъчна координация между отделните служби и оперативност“, коментира той, но същевременно изрази подкрепа към вътрешния министър Иван Демерджиев, заявявайки, че той върши работата си с желание и воля.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммммммм

    26 1 Отговор
    Абе дъртьо, защо не го казахте по време на предизборната кампания.

    Коментиран от #4, #7, #18

    19:57 05.09.2026

  • 2 РУШИ СЕ ТРУДНО

    26 1 Отговор
    Особенно когато нямаш желание да го разрушиш.

    19:57 05.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    21 1 Отговор
    Поредния т..пак с звание генерал.тоя не би успял да намери шаран в леген щял да руши олигархичния модел...хаха

    19:58 05.09.2026

  • 4 Факт!

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хммммммм":

    Бърза съдебна реформа и още на следващия ден, олигарсите Борисов, Пеевски, Гергов и сателитите около тях да са на подсъдимата скамейка. Това искат избирателите на Радев.

    20:00 05.09.2026

  • 5 Роки

    18 1 Отговор
    Нали бяхте преборили олигархията за 100 дни?

    20:00 05.09.2026

  • 6 Олигархичният модел се руши трудно

    11 1 Отговор
    Олигархичната ЕК се руши още по трудно ! Още не сме чули обаче, даже кои са олигарсите некадърници такива . Че да ви допълним списъка

    20:01 05.09.2026

  • 7 Така е

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хммммммм":

    Този мунчов ДС крадец защо не каза това с мунчо Крадев боташа преди изборите а афишираха конфискации на крадени милиарди до 3 месеца а откраднаха още толкова ...мунчо на лампа

    20:02 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МилановЛайнаров

    16 0 Отговор
    Tи ли ще говориш за олигархияБеСульо!ДъртКомунист!

    20:06 05.09.2026

  • 12 Анонимен

    14 0 Отговор
    Дъртиян червен комунист ако не бяха червените олигарси ти сега никакви държавни 10 хиляди евро нямаше да видиш

    20:06 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тим зад радев

    14 0 Отговор
    Олигархичният модел се руши трудно,а обещанията са за лековерни инфантили!

    20:07 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Овчар

    3 6 Отговор
    Олигархията може да бъде опасна ..! Не бива да се изключва и вариант за елиминиране..! През 2003 в Сърбия подцениха някой факти и застреляха премиера..!

    20:08 05.09.2026

  • 17 Яшар

    3 7 Отговор
    Лъжеш се Миланов , въпреки ,че мафията все още съществува в Италия и от части в други части на Европа говоря , тя е смачкана и е време да бъде ликвидирана ...в България Бойко Борисов и Делян Пеевски създадоха мафиотска структура която генерал Радев и Демерджиев скоро ще изкъртят от корен ,лошо е че министър Шишков се снима на фона на мафиотска магистрала с камион на Грома холд ..незнам колко е холдинг тази крадлива и е. лив фирма . Шишков не е за този пост ..Шишков работи за мафията

    20:08 05.09.2026

  • 18 Без майтап

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хммммммм":

    Това е руски модел. След като гласуваш за Радев значи гласуваш за такъв модел на управление. Просто трудно се сменят лицата на олигарсите.

    20:10 05.09.2026

  • 19 Анонимен

    8 0 Отговор
    Радев наложи мадуровките и назначи пожизнено тандем Йотова Радев Демокрацията ли сме защо всички мълчат

    20:10 05.09.2026

  • 20 Да попитам авторът

    2 0 Отговор
    коя е тази парламентарна група bdq?

    20:11 05.09.2026

  • 21 Калоян

    6 1 Отговор
    Нали се преборихте с олигарсите инвалиди?,Борите успешно олигарсите пенсионери.
    Браво !
    Справяте се отлично.

    20:11 05.09.2026

  • 22 Цвете

    9 1 Отговор
    О НЕ МИЛАНОВ. ОЛИГАРХИЯТА ЗАПОЧНА ИМЕННО ОТ ВАС ЧЕРВЕНИТЕ ОЩЕ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА, КОГАТО БЯХТЕ ВИЕ, ТОЧНО ВИЕ, КОИТО СЕ " ПРЕМЕСТИХТЕ ОТ БКП В СДС. И ВИЕ ВКУПОМ С БКП И СДС СЪЗДАДОХТЕ " СИК " И " ВИС " И ТОГАВА БЕ ПОГОЛОВНИЯТ ГРАБЕЖ НАД МАЛКИТЕ ДЮКЯНЧЕТА И РЕКЕТА ЕЖЕМЕСЕЧЕН.КОИТО УСПЯХА ДА СИ ОТВОРЯТ ГАРАЖИТЕ И НАПРАВИХА С ТРУДА СИ МИНИ МАГАЗИНЧЕТА,НАЛИ? НО ЛАКОМИЯТА ВИ И ДНЕС Е ПОСЛОВИЧНА.НО ЛОДКАТА ВИ НЯМА ДА СЕ ДОКОПА ДО БРЕГА ,ЗАЩОТО ЛЪЖИТЕ ВИ ПЛУВАТ НЕПРЕСТАННО ОКОЛО НЕЯ.НИЩО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ ,ЗАЩОТО Е ДОКУМЕНТИРАНО ОТ ЧЕСТНИ ЖУРНАЛИСТИ ПО ТОВА ВРЕМЕ. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ТОЗИ ЛОЗУНГ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГО ПОСТАВЕТЕ ПО КАБИНЕТИТЕ СИ.👍👏👍

    20:12 05.09.2026

  • 23 Банцко

    4 7 Отговор
    Над 100 000 души обслужващи дълги години Баце и Шиши няма как от веднъж да бъдат уволнени

    20:12 05.09.2026

  • 24 Умник

    5 6 Отговор
    Гюро ! И той на хранилката на държавата паразитира...

    20:14 05.09.2026

  • 25 Цвете

    8 1 Отговор
    О НЕ МИЛАНОВ. ОЛИГАРХИЯТА ЗАПОЧНА ИМЕННО ОТ ВАС ЧЕРВЕНИТЕ ОЩЕ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА, КОГАТО БЯХТЕ ВИЕ, ТОЧНО ВИЕ, КОИТО СЕ " ПРЕМЕСТИХТЕ ОТ БКП В СДС. И ВИЕ ВКУПОМ С БКП И СДС СЪЗДАДОХТЕ " СИК " И " ВИС " И ТОГАВА БЕ ПОГОЛОВНИЯТ ГРАБЕЖ НАД МАЛКИТЕ ДЮКЯНЧЕТА И РЕКЕТА ЕЖЕМЕСЕЧЕН.КОИТО УСПЯХА ДА СИ ОТВОРЯТ ГАРАЖИТЕ И НАПРАВИХА С ТРУДА СИ МИНИ МАГАЗИНЧЕТА,НАЛИ? НО ЛАКОМИЯТА ВИ И ДНЕС Е ПОСЛОВИЧНА.НО ЛОДКАТА ВИ НЯМА ДА СЕ ДОКОПА ДО БРЕГА ,ЗАЩОТО ЛЪЖИТЕ ВИ ПЛУВАТ НЕПРЕСТАННО ОКОЛО НЕЯ.НИЩО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ ,ЗАЩОТО Е ДОКУМЕНТИРАНО ОТ ЧЕСТНИ ЖУРНАЛИСТИ ПО ТОВА ВРЕМЕ. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ТОЗИ ЛОЗУНГ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГО ПОСТАВЕТЕ ПО КАБИНЕТИТЕ СИ.👍👏👍

    20:16 05.09.2026

  • 26 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    8 1 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    20:16 05.09.2026

  • 27 Тодор

    4 0 Отговор
    Ще го разрушиш ли докато се пенсионираш окончателно?

    20:29 05.09.2026

  • 28 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТЪП ПРОДАЖЕН МИЛИЦИОНЕР

    20:33 05.09.2026

  • 29 Пб е също мафия като Боко и шиши

    5 2 Отговор
    Лъжци и крадци сте, промяната е само в джоба в който се слага кражбата

    20:39 05.09.2026

  • 30 алахулю фишер

    1 1 Отговор
    напротив , доста бързо ме разрушават , но нелогично още шавам , разийш казано. Продължавам да са крия , макар че директно никой не ма преследва, разийши. Няма и за какво , рийши

    20:39 05.09.2026

  • 31 Майора

    4 0 Отговор
    Грешиш , Миланов , олигархията я създаде твоята бивша партия БКП/БСП/ , която фалира банките , изнесе парите на хората и създаде мутри и олигарси! С още по лошото е че вие сте подкрепени от пидсъдмите олигарси начело с Четепа , Бобокови , Василев и сие! Каква борба тогава ще водите с олигархията!

    20:48 05.09.2026

  • 32 ТОЯ Е

    5 0 Отговор
    НЕПРИЯТНА ФИЗИОНОМИЯ И БРЪЩОЛЕВИ НАИЗУСТЕНИ ........

    20:53 05.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове