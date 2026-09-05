Румен Миланов: Олигархичният модел се руши трудно

Демонтирането на олигархичния модел в България е дълбок и сложен процес, който няма как да бъде реализиран бързо и лесно. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Според него икономическата власт зад този модел все още притежава сериозна мощ, тъй като много от обвързаните с него фирми продължават да функционират активно.

„Това е процес, който се е изграждал в продължение на 15–20 години. Справянето с него е въпрос на системна работа в рамките на няколко години“, посочи ген. Миланов. Като конкретна мярка в тази посока той открои подготвяния от управляващите публичен регистър на компрометирани изпълнители.

Предстоящата съдебна реформа и политическата воля

По отношение на ключовата за страната съдебна реформа, Румен Миланов подчерта, че нейното гласуване ще бъде лакмус за политическите сили в парламента. По думите му предстоящото разглеждане на кандидатурите ще покаже реалното отношение на всеки депутат към промяната. „Пистата е отворена за всички, които искат тази промяна, защото тя е наложителна“, категоричен бе народният представител.

Коментирайки темата за предстоящите избори и обявените кандидатури, Миланов заяви, че имената на Андрей Гюров и Георги Кандев не представляват заплаха за избирателите на „Прогресивна България“. Той допълни, че към момента официалните кандидати са твърде малко, за да се правят мащабни политически изводи. Депутатът даде висока оценка за работата на Румен Радев и Илияна Йотова, като отбеляза, че Йотова вече демонстрира собствен стил и притежава нужните качества за обединител на нацията.

Сигурност, ДАНС и координация между службите

Бяха засегнати и горещите теми от сектора за сигурност. Относно правото на ДАНС да унищожава документи, генералът обясни, че ако даден документ е създаден от самата служба и вече не изпълнява своите функции, те имат законовото право да го премахнат.

По повод скандалния случай със заглушител в столичния квартал „Драгалевци“, Миланов призна за наличието на сериозен пропуск в организацията. „Има недостатъчна координация между отделните служби и оперативност“, коментира той, но същевременно изрази подкрепа към вътрешния министър Иван Демерджиев, заявявайки, че той върши работата си с желание и воля.