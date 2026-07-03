Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман

Гражданка на Латвия е пострадала при парашутен скок в района на летището край ихтиманското село Черньово, съобщи кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.
Инцидентът е станал в четвъртък следобед. Сигналът е подаден около 14:30 часа в Районното управление в Ихтиман, след което към мястото са насочени полицейски екипи и медици.
По първоначални данни жената е участвала в планиран скок с парашут от самолет, когато при приземяването е получила травма на левия крак. Тя е транспортирана в болница, където е установена фрактура на глезена.
По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват обстоятелствата около инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност при провеждането на атракциона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #4
12:20 03.07.2026
2 Гражданката
12:23 03.07.2026
3 ЕманциПатки
12:24 03.07.2026
4 Аерофоб
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Уви,така е за съжаление...
Ако бе скочила в/у моят Янко,краката и щяха да останат здрави зад...ушите и...
12:26 03.07.2026
5 долна работа е това мисирката
12:30 03.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.