Новини
България »
Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман

Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман

3 Юли, 2026 12:17 807 6

  • пострадала-
  • скок-
  • парашут-
  • ихтиман

Тя е транспортирана в болница

Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданка на Латвия е пострадала при парашутен скок в района на летището край ихтиманското село Черньово, съобщи кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед. Сигналът е подаден около 14:30 часа в Районното управление в Ихтиман, след което към мястото са насочени полицейски екипи и медици.

По първоначални данни жената е участвала в планиран скок с парашут от самолет, когато при приземяването е получила травма на левия крак. Тя е транспортирана в болница, където е установена фрактура на глезена.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват обстоятелствата около инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност при провеждането на атракциона.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    4 3 Отговор
    Парашута и се е отворил,за съжаление.🤔🐑🤔

    Коментиран от #4

    12:20 03.07.2026

  • 2 Гражданката

    4 4 Отговор
    руско говоряща ли е?

    12:23 03.07.2026

  • 3 ЕманциПатки

    8 2 Отговор
    Вместо да си гледа мъжа и децата тръгнала с парашути да скача.

    12:24 03.07.2026

  • 4 Аерофоб

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Уви,така е за съжаление...
    Ако бе скочила в/у моят Янко,краката и щяха да останат здрави зад...ушите и...

    12:26 03.07.2026

  • 5 долна работа е това мисирката

    7 2 Отговор
    голяма новина няква патка неможла да стъпи правилно и счупила глезена вече голямата сензация пфуу

    12:30 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове