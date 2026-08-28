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Готови са още две експертизи по делото за смъртта на шестима души край „Петрохан“ и Околчица

Готови са още две експертизи по делото за смъртта на шестима души край „Петрохан“ и Околчица

28 Август, 2026 15:11 1 013 16

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  • убийства-
  • петрохан-
  • околчица

По делото е представено и заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, свързана със смъртта на трите лица под връх Околчица. В изготвянето ѝ са участвали осем специалисти

Готови са още две експертизи по делото за смъртта на шестима души край „Петрохан“ и Околчица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Готови са още две експертизи по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията са представени днес, 28 август, в Софийската окръжна прокуратура.

Едното е по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза. Тя е с обем 157 страници и е изготвена от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, свързана със смъртта на трите лица под връх Околчица. В изготвянето ѝ са участвали осем специалисти.

Очаква се още една експертиза

В кратки срокове се очаква да бъде представено и заключението по назначената комплексна експертиза относно смъртта на тримата души в района на хижа „Петрохан“.

От прокуратурата посочват, че представените експертни заключения са със значителен обем и сложност. Те съдържат резултати от специализирани изследвания и анализи, които предстои да бъдат подробно разгледани от наблюдаващите прокурори.

Експертните изводи ще бъдат оценени в съвкупност с всички събрани до момента доказателства – други експертизи, огледи на местопроизшествия и веществени доказателства, както и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава. Провеждат се и периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

От Софийската окръжна прокуратура уточняват, че след представянето и на третата експертиза ще бъде предоставена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъ

    14 6 Отговор
    СамоубиХА ги.

    15:13 28.08.2026

  • 2 лама Иво Калушев

    7 3 Отговор
    Васенцето Мазгата плати 200 бона на Ивей да тръмбова прерожденци

    15:15 28.08.2026

  • 3 Експертизите, драги

    13 2 Отговор
    би следвало да се правят от експерти. Тези тук са политически марионетки. Замитат уликите на едно поръчково убийство.

    15:20 28.08.2026

  • 4 !!!?

    2 11 Отговор
    Разбрахме...ще ги обявят в навечерието на президентските избори, ако Гюров се кандидатира !Мръсните КГБ практики на Мистъркешовата олигархия са известни на всички...!!!?

    15:20 28.08.2026

  • 5 Славчо от Тодорово

    5 1 Отговор
    Дано най- после виолистът- чалгар да разбере ,към кого да си задава въпросите.
    Да видим сега докато седи на диванчето какво ще измъдри плешивата му побеляла глава

    15:23 28.08.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Таки и Шиши ги убиха,защото им завиждаха за практикуването на еднополова любов!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    15:24 28.08.2026

  • 7 Даааа

    4 0 Отговор
    Колко много думи.... И нищо не казахте, нищо! Защо до хабите времето да творите статии с нищо казване?!

    15:31 28.08.2026

  • 8 ОПЕРАЦИЯ ЗАМИТАНЕ

    6 2 Отговор
    На следи и отговорности.

    15:31 28.08.2026

  • 9 Всичко е ясно

    6 2 Отговор
    Първо са самоубили кучетата и после са самоубили хората.

    15:35 28.08.2026

  • 10 Оня под Коня

    1 0 Отговор
    Частните военни компании имат характерните стандарти, изисквания персонала да няма никави религиозни, патриотични, морални предрасъдаци. Религиозни, примерно, ако е християнин, да не откаже да стреля по други християни, патриотични, ако е испанец, да не откаже да стреля по Испанци, морални, в АФРИКА, Афганистан, горещи точки, където децата също носят оръжие, разбирате.... Там командира приема функциите на президент, духовен водач Лама, родител, генерален секретар, всякакъв. Та какъв ми е въпроса. ПАРИТЕ ОТКЪДЕ? Другого е ясно....

    Коментиран от #11

    15:35 28.08.2026

  • 11 Ами...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оня под Коня":

    На частните военни компании им трябват дебили, ясно е. Ама каква е връзката с Петрохан, не се разбра. А за парите е най- ясно! Три направления - наркотици, криптовалута и трафик на хора. Кой ще ти даде ей така шест цифрена сума, а? И защо да ги дава на здрави, умни и силни хора, а!

    15:43 28.08.2026

  • 12 Ама

    0 1 Отговор
    Те не са умрели, а някакви 6 човека покрай тях са умрели, така ли да разбирам заглавието?

    15:46 28.08.2026

  • 13 Шизофрения БГ

    0 1 Отговор
    Мога ли да ви се доверя?

    15:54 28.08.2026

  • 14 Алабала Портокала

    0 0 Отговор
    Вервайте ни.

    16:02 28.08.2026

  • 15 Детектива

    2 1 Отговор
    Всичко е ясно: единият се е гръмнал два пъти в главата, а в кемера намерихме три гилзи от револвер, които ламата е извадил от барабана след като се е свитнал в главата.

    16:05 28.08.2026

  • 16 ФайдАта

    2 0 Отговор
    Едно е ясно - имало е частна квазидържава. Имали са дрон с който е можело да се пренасят 80кг. Надали са пренасяли наркотици- такива канали колкото щеш.Щом така упорито се замитат следи ,значи са замесени службите- нашите и партньорските. Истината хич не е политкоректна и няма да се разберете. Файдата - разбра се , че ППДБ са пеДроханци.

    16:09 28.08.2026

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