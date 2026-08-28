Готови са още две експертизи по делото за смъртта на шестима души край „Петрохан“ и Околчица

Готови са още две експертизи по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията са представени днес, 28 август, в Софийската окръжна прокуратура.

Едното е по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза. Тя е с обем 157 страници и е изготвена от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, свързана със смъртта на трите лица под връх Околчица. В изготвянето ѝ са участвали осем специалисти.

Очаква се още една експертиза

В кратки срокове се очаква да бъде представено и заключението по назначената комплексна експертиза относно смъртта на тримата души в района на хижа „Петрохан“.

От прокуратурата посочват, че представените експертни заключения са със значителен обем и сложност. Те съдържат резултати от специализирани изследвания и анализи, които предстои да бъдат подробно разгледани от наблюдаващите прокурори.

Експертните изводи ще бъдат оценени в съвкупност с всички събрани до момента доказателства – други експертизи, огледи на местопроизшествия и веществени доказателства, както и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава. Провеждат се и периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

От Софийската окръжна прокуратура уточняват, че след представянето и на третата експертиза ще бъде предоставена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.