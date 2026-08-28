Готови са още две експертизи по делото за смъртта на шестима души край „Петрохан“ и Околчица

Готови са още две експертизи по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията са представени днес, 28 август, в Софийската окръжна прокуратура.
Едното е по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза. Тя е с обем 157 страници и е изготвена от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог.
По делото е представено и заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, свързана със смъртта на трите лица под връх Околчица. В изготвянето ѝ са участвали осем специалисти.
Очаква се още една експертиза
В кратки срокове се очаква да бъде представено и заключението по назначената комплексна експертиза относно смъртта на тримата души в района на хижа „Петрохан“.
От прокуратурата посочват, че представените експертни заключения са със значителен обем и сложност. Те съдържат резултати от специализирани изследвания и анализи, които предстои да бъдат подробно разгледани от наблюдаващите прокурори.
Експертните изводи ще бъдат оценени в съвкупност с всички събрани до момента доказателства – други експертизи, огледи на местопроизшествия и веществени доказателства, както и десетки разпити на свидетели.
Разследването продължава. Провеждат се и периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.
От Софийската окръжна прокуратура уточняват, че след представянето и на третата експертиза ще бъде предоставена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъ
15:13 28.08.2026
2 лама Иво Калушев
15:15 28.08.2026
3 Експертизите, драги
15:20 28.08.2026
4 !!!?
15:20 28.08.2026
5 Славчо от Тодорово
Да видим сега докато седи на диванчето какво ще измъдри плешивата му побеляла глава
15:23 28.08.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
15:24 28.08.2026
7 Даааа
15:31 28.08.2026
8 ОПЕРАЦИЯ ЗАМИТАНЕ
15:31 28.08.2026
9 Всичко е ясно
15:35 28.08.2026
10 Оня под Коня
Коментиран от #11
15:35 28.08.2026
11 Ами...
До коментар #10 от "Оня под Коня":На частните военни компании им трябват дебили, ясно е. Ама каква е връзката с Петрохан, не се разбра. А за парите е най- ясно! Три направления - наркотици, криптовалута и трафик на хора. Кой ще ти даде ей така шест цифрена сума, а? И защо да ги дава на здрави, умни и силни хора, а!
15:43 28.08.2026
12 Ама
15:46 28.08.2026
13 Шизофрения БГ
15:54 28.08.2026
14 Алабала Портокала
16:02 28.08.2026
15 Детектива
16:05 28.08.2026
16 ФайдАта
16:09 28.08.2026