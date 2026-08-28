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Шкварек: Демерджиев бави истината за "Петрохан". Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ

Шкварек: Демерджиев бави истината за "Петрохан". Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ

28 Август, 2026 22:20 1 033 18

  • кристиян шкварек-
  • иван демерджиев-
  • забавяне-
  • истина-
  • петрохан-
  • пп-дб

"Не можем да кажем, че МВР е било на страната само на доброто и изведнъж се е корумпирало. Има траен процес на разпад, на вътрешна нестабилност. Четири дни слушах как заглушително устройство има хванато. От прокуратурата разбрахме, че го няма. Демерджиев има склонност към медийни фойерверки", коментира и журналистът Александър Симов

Шкварек: Демерджиев бави истината за "Петрохан". Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Намерени са елементи от заглушителя, но не всички части са били открити, заяви днес министър-председателят Румен Радев.

"Няма да е мафия, ако няма съучастие на МВР и държавата. Самата дефиниция на мафия е, че е организирана престъпност, сраснала се по някакъв начин с държавата и политическата структура. Казвайки, че има мафия в България, трябва да предпоставим, че да, тя е свързана и покровителствана от държавата", каза политическият анализатор Кристиян Шкварек в "Денят ON AIR".

Кой е дал разпореждането за патрулките
Всички партии в момента, които участват в този дебат, в един момент са имали контрол върху МВР, подчерта той.
"Всяка една от тях може да бъде питана. Можем да се върнем назад и да намерим кога, кой е дал разпореждането тези патрулки да са там, и да разплитаме нагоре", анализира Шкварек.

Медийни фойерверки или разпад в МВР
Журналистът Александър Симов изтъкна пред Bulgaria ON AIR, че не може да се каже, че мафията е влязла в МВР от вчера.

"Не можем да кажем, че МВР е било на страната само на доброто и изведнъж се е корумпирало. Има траен процес на разпад, на вътрешна нестабилност. Четири дни слушах как заглушително устройство има хванато. От прокуратурата разбрахме, че го няма. Демерджиев има склонност към медийни фойерверки. В случая започна да изглежда като негов гаф, защото не е подозирал, че хората го подвеждат", коментира журналистът.

Истината за случая "Петрохан" остава на заден план
Според Шкварек "изглежда, че Демерджиев е в това министерство предимно, за да си прави пиар":

"Този опит за пиар взе че лъсна от самия министър-председател и го изложи".
"Когато се изчистим от медийния шум, той не е докарал нито едно разследване докрай. Каза, че до края на август ще разкаже всички данни за "Петрохан", напомни Симов.

Шкварек от своя страна допусна, че има игра между ПП-ДБ и Демерджиев.

"Трябваше още преди няколко месеца да излезе с брифинг. Демерджиев бави истината за Петрохан. Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ", допълни политическият анализатор.

Реалните действия рядко са толкова шумни, но ще си проличи, ако ги има, отбеляза Симов: "Ще се забелязва битка между МВР и прокуратурата".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    25 3 Отговор
    Истината за Петрохан я знаят повечето хора - самоубиха ги!

    22:25 28.08.2026

  • 2 Хаха

    10 4 Отговор
    Така ли ти казаха да кажеш

    22:28 28.08.2026

  • 3 Борислав

    19 3 Отговор
    Да се цитират Симов и Шкварек е доста извратено!

    22:33 28.08.2026

  • 4 гюровамастия

    11 9 Отговор
    в пи-пи ди-би сме едни фашистки гейлордове

    22:36 28.08.2026

  • 5 Да бе

    10 2 Отговор
    Може би само този на снимката знае каква е истината. Има следствие и прокуратура. Е?

    22:38 28.08.2026

  • 6 факт

    7 15 Отговор
    Какво да се говори повече за Петрохан. Вярвам на официалната версия, че става дума за самоубийства и няма замесени килъри или други бандити. Професионалистите, разследващи случая не биха си опетнили името, за да твърдят нещо невярно.

    22:42 28.08.2026

  • 7 !!!?

    6 8 Отговор
    Дерменджиев бави "Петрохан" за последния момент на президентските избори...типичен ченгеджийски прийом за манипулация на избори !
    Машините за гласуване трева да пасат...!!!?

    22:46 28.08.2026

  • 8 гейлорд кукорчу

    6 6 Отговор
    обичам да ям голям, мазен петрохан

    22:49 28.08.2026

  • 9 случая "Петрохан" е ясен

    8 1 Отговор
    Искали са да участват на Евровизия и са ги убили

    22:50 28.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ?????

    5 6 Отговор
    И да се повторя от "Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни" - "Ха ха.
    Радев изкара късмет с Демерджиев - министърът който мълчи за PDF-ите в Петрохан, но бързо уволнява служителите изпънили служебните си задължения.
    Битката Йотова - Волгин става все по-вероятна благодарение на такива глупости.
    Както се казва създават си проблеми на равно място.
    Да се оправят ако могат." - № 84 е там.

    22:51 28.08.2026

  • 12 Кой е този шв.

    7 3 Отговор
    Той българин ли е
    Какъв ценз че толкова се мисли за компетентен
    Самовлюбен да е навярно
    Дали нещо работи ме се занимава с оценки
    Навярно не е юрист

    22:51 28.08.2026

  • 13 Не ли

    6 3 Отговор
    Шкварек е трол

    22:53 28.08.2026

  • 14 Фактите

    7 3 Отговор
    До сега службите мълчат за русофилите от Петрохан,там единия вожд ивей е бил адвокат на Росатом в делото срещу бг на арбитража в Женева,бг губи и ивей лапа умопомрачителна сума10 милиона хонорар,спира да работи и се отдава на разгулен живот

    23:00 28.08.2026

  • 15 Из падмасковие

    7 2 Отговор
    Адвоката на руското държавно Росатом се самоубил с два изстрела в главата в Петрохан,пълен пасквил и не намират кво да излъжат

    23:04 28.08.2026

  • 16 Този

    3 0 Отговор
    и истината са доста отдалечени. Странна е поръчковата му омраза

    23:15 28.08.2026

  • 17 Ето ти

    2 0 Отговор
    Сега и тоя се из...каза,абе кажи че това е дело на мафията която съществува от 37г не го увъртай,без съд и прокуратура няма как да се случат нещата

    23:18 28.08.2026

  • 18 Ястреб Османлията

    0 0 Отговор
    Обожавам да ме тьрбушат ретарди, да доминират мекото ми покорно тяло!

    23:42 28.08.2026

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