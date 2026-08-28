Шкварек: Демерджиев бави истината за "Петрохан". Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ

Намерени са елементи от заглушителя, но не всички части са били открити, заяви днес министър-председателят Румен Радев.
"Няма да е мафия, ако няма съучастие на МВР и държавата. Самата дефиниция на мафия е, че е организирана престъпност, сраснала се по някакъв начин с държавата и политическата структура. Казвайки, че има мафия в България, трябва да предпоставим, че да, тя е свързана и покровителствана от държавата", каза политическият анализатор Кристиян Шкварек в "Денят ON AIR".
Кой е дал разпореждането за патрулките
Всички партии в момента, които участват в този дебат, в един момент са имали контрол върху МВР, подчерта той.
"Всяка една от тях може да бъде питана. Можем да се върнем назад и да намерим кога, кой е дал разпореждането тези патрулки да са там, и да разплитаме нагоре", анализира Шкварек.
Медийни фойерверки или разпад в МВР
Журналистът Александър Симов изтъкна пред Bulgaria ON AIR, че не може да се каже, че мафията е влязла в МВР от вчера.
"Не можем да кажем, че МВР е било на страната само на доброто и изведнъж се е корумпирало. Има траен процес на разпад, на вътрешна нестабилност. Четири дни слушах как заглушително устройство има хванато. От прокуратурата разбрахме, че го няма. Демерджиев има склонност към медийни фойерверки. В случая започна да изглежда като негов гаф, защото не е подозирал, че хората го подвеждат", коментира журналистът.
Истината за случая "Петрохан" остава на заден план
Според Шкварек "изглежда, че Демерджиев е в това министерство предимно, за да си прави пиар":
"Този опит за пиар взе че лъсна от самия министър-председател и го изложи".
"Когато се изчистим от медийния шум, той не е докарал нито едно разследване докрай. Каза, че до края на август ще разкаже всички данни за "Петрохан", напомни Симов.
Шкварек от своя страна допусна, че има игра между ПП-ДБ и Демерджиев.
"Трябваше още преди няколко месеца да излезе с брифинг. Демерджиев бави истината за Петрохан. Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ", допълни политическият анализатор.
Реалните действия рядко са толкова шумни, но ще си проличи, ако ги има, отбеляза Симов: "Ще се забелязва битка между МВР и прокуратурата".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така така
22:25 28.08.2026
2 Хаха
22:28 28.08.2026
3 Борислав
22:33 28.08.2026
4 гюровамастия
22:36 28.08.2026
5 Да бе
22:38 28.08.2026
6 факт
22:42 28.08.2026
7 !!!?
Машините за гласуване трева да пасат...!!!?
22:46 28.08.2026
8 гейлорд кукорчу
22:49 28.08.2026
9 случая "Петрохан" е ясен
22:50 28.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ?????
Радев изкара късмет с Демерджиев - министърът който мълчи за PDF-ите в Петрохан, но бързо уволнява служителите изпънили служебните си задължения.
Битката Йотова - Волгин става все по-вероятна благодарение на такива глупости.
Както се казва създават си проблеми на равно място.
Да се оправят ако могат." - № 84 е там.
22:51 28.08.2026
12 Кой е този шв.
Какъв ценз че толкова се мисли за компетентен
Самовлюбен да е навярно
Дали нещо работи ме се занимава с оценки
Навярно не е юрист
22:51 28.08.2026
13 Не ли
22:53 28.08.2026
14 Фактите
23:00 28.08.2026
15 Из падмасковие
23:04 28.08.2026
16 Този
23:15 28.08.2026
17 Ето ти
23:18 28.08.2026
18 Ястреб Османлията
23:42 28.08.2026