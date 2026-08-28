Шкварек: Демерджиев бави истината за "Петрохан". Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ

Намерени са елементи от заглушителя, но не всички части са били открити, заяви днес министър-председателят Румен Радев.

"Няма да е мафия, ако няма съучастие на МВР и държавата. Самата дефиниция на мафия е, че е организирана престъпност, сраснала се по някакъв начин с държавата и политическата структура. Казвайки, че има мафия в България, трябва да предпоставим, че да, тя е свързана и покровителствана от държавата", каза политическият анализатор Кристиян Шкварек в "Денят ON AIR".

Кой е дал разпореждането за патрулките

Всички партии в момента, които участват в този дебат, в един момент са имали контрол върху МВР, подчерта той.

"Всяка една от тях може да бъде питана. Можем да се върнем назад и да намерим кога, кой е дал разпореждането тези патрулки да са там, и да разплитаме нагоре", анализира Шкварек.

Медийни фойерверки или разпад в МВР

Журналистът Александър Симов изтъкна пред Bulgaria ON AIR, че не може да се каже, че мафията е влязла в МВР от вчера.

"Не можем да кажем, че МВР е било на страната само на доброто и изведнъж се е корумпирало. Има траен процес на разпад, на вътрешна нестабилност. Четири дни слушах как заглушително устройство има хванато. От прокуратурата разбрахме, че го няма. Демерджиев има склонност към медийни фойерверки. В случая започна да изглежда като негов гаф, защото не е подозирал, че хората го подвеждат", коментира журналистът.

Истината за случая "Петрохан" остава на заден план

Според Шкварек "изглежда, че Демерджиев е в това министерство предимно, за да си прави пиар":

"Този опит за пиар взе че лъсна от самия министър-председател и го изложи".

"Когато се изчистим от медийния шум, той не е докарал нито едно разследване докрай. Каза, че до края на август ще разкаже всички данни за "Петрохан", напомни Симов.

Шкварек от своя страна допусна, че има игра между ПП-ДБ и Демерджиев.

"Трябваше още преди няколко месеца да излезе с брифинг. Демерджиев бави истината за Петрохан. Той е в колаборация с тази общност около ПП-ДБ", допълни политическият анализатор.

Реалните действия рядко са толкова шумни, но ще си проличи, ако ги има, отбеляза Симов: "Ще се забелязва битка между МВР и прокуратурата".