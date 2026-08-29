Пожар пламна на АМ "Тракия" край Пазарджик

Пожар пламна на магистрала "Тракия" на около 73-ия километър. Огнената стихия е в района на Пазарджик между пътните възли Калугерово и Церово, близо до село Виноградец.
Пламъците са достигнали външната мантинела. Сигналът в пожарната е подаден в 15,25 часа. Горят треви и храсти. На място са изпратени три екипа на пожарната. Към 16,40 часа е получена информация, че огънят е локализиран.
Обхванатата от огнената стихия площ не е уточнена. Движението по магистралата не е ограничено. От Агенция "Пътна Инфраструктура" не съобщават за промяна в начина на движение заради пожара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хванете
Коментиран от #2
18:26 29.08.2026
2 Дино
До коментар #1 от "Хванете":Някои казват,че се освобождават терени за фотоволтаици.
Коментиран от #4
18:32 29.08.2026
3 лют пипер
18:41 29.08.2026
4 Голяма
До коментар #2 от "Дино":простотия!
18:43 29.08.2026
5 Наблюдател
18:45 29.08.2026
6 редник
Ако нямате снимка от събитието, по-добре не слагайте някаква снимка.
И още: " Към 16,40 часа е получена информация, че огънят е локализиран."
На български: / Към 16,40 часа е получено съобщение (известие), че огънят е ограничен./
19:03 29.08.2026