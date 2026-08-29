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Пожар пламна на АМ "Тракия" край Пазарджик

Пожар пламна на АМ "Тракия" край Пазарджик

29 Август, 2026 18:20 815 6

  • ам тракия-
  • пожар-
  • храсти

Сигналът в пожарната е подаден в 15,25 часа

Пожар пламна на АМ "Тракия" край Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар пламна на магистрала "Тракия" на около 73-ия километър. Огнената стихия е в района на Пазарджик между пътните възли Калугерово и Церово, близо до село Виноградец.

Пламъците са достигнали външната мантинела. Сигналът в пожарната е подаден в 15,25 часа. Горят треви и храсти. На място са изпратени три екипа на пожарната. Към 16,40 часа е получена информация, че огънят е локализиран.

Обхванатата от огнената стихия площ не е уточнена. Движението по магистралата не е ограничено. От Агенция "Пътна Инфраструктура" не съобщават за промяна в начина на движение заради пожара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хванете

    1 0 Отговор
    подпалвача от пазарджишко!

    Коментиран от #2

    18:26 29.08.2026

  • 2 Дино

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хванете":

    Някои казват,че се освобождават терени за фотоволтаици.

    Коментиран от #4

    18:32 29.08.2026

  • 3 лют пипер

    0 0 Отговор
    Ще пламне ли пожар в МВР-защо Емили Тротинетката е с полицейска униформа и в ръцете си държи изваден пистолет?!Кой началник е позволил това?!

    18:41 29.08.2026

  • 4 Голяма

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дино":

    простотия!

    18:43 29.08.2026

  • 5 Наблюдател

    1 0 Отговор
    За втори път този месец на същото място.

    18:45 29.08.2026

  • 6 редник

    0 0 Отговор
    Г-жо Ингилизова,
    Ако нямате снимка от събитието, по-добре не слагайте някаква снимка.

    И още: " Към 16,40 часа е получена информация, че огънят е локализиран."

    На български: / Към 16,40 часа е получено съобщение (известие), че огънят е ограничен./

    19:03 29.08.2026

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