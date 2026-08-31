Зарков: Нормално и логично е БСП да подкрепи кандидатурата на Йотова. Тя олицетвори единството на нацията

Най-нормалното и логично нещо е БСП да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. В нашата партия ценим лоялността в политиката. Г-жа Йотова се изяви като достоен държавен глава и освен това изпълни със съдържание институцията на вицепрезидента, след което стана и държавен глава в един труден момент и олицетвори единството на нацията. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на БСП Крум Зарков, цитиран от novini.bg.

Той уточни, че от партията вече са влезли в контакт със самата Йотова и нейния екип и постепенно започва подготовката им за президентската кампания.

Относно кандидата за вицепрезидент Зарков изрази увереност, че Йотова ще избере достатъчно компетентна фигура. На въпрос дали знае кой ще бъде той, лидерът на социалистите отговори, че „не е негова работа да обявява името му и няма да го направи“.

По темата със съдебната реформа Крум Зарков не скри надеждите си най-накрая да бъде направено нещо в тази посока.

„Очевидно в следващите седмици и месеци основен фокус ще бъде подновяването на Висшия съдебен съвет, има и сериозна заявка за промени в Закона за съдебната власт. Всичко като заявка е добро, остава да видим и как ще бъде изпълнено“, допълни Зарков.