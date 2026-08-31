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Зарков: Нормално и логично е БСП да подкрепи кандидатурата на Йотова. Тя олицетвори единството на нацията

Зарков: Нормално и логично е БСП да подкрепи кандидатурата на Йотова. Тя олицетвори единството на нацията

31 Август, 2026 10:14 333 12

  • крум зарков-
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  • илияна йотова-
  • единството на нацията

Относно кандидата за вицепрезидент Зарков изрази увереност, че Йотова ще избере достатъчно компетентна фигура. На въпрос дали знае кой ще бъде той, лидерът на социалистите отговори, че „не е негова работа да обявява името му и няма да го направи“

Зарков: Нормално и логично е БСП да подкрепи кандидатурата на Йотова. Тя олицетвори единството на нацията - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-нормалното и логично нещо е БСП да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. В нашата партия ценим лоялността в политиката. Г-жа Йотова се изяви като достоен държавен глава и освен това изпълни със съдържание институцията на вицепрезидента, след което стана и държавен глава в един труден момент и олицетвори единството на нацията. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на БСП Крум Зарков, цитиран от novini.bg.

Той уточни, че от партията вече са влезли в контакт със самата Йотова и нейния екип и постепенно започва подготовката им за президентската кампания.

Относно кандидата за вицепрезидент Зарков изрази увереност, че Йотова ще избере достатъчно компетентна фигура. На въпрос дали знае кой ще бъде той, лидерът на социалистите отговори, че „не е негова работа да обявява името му и няма да го направи“.

По темата със съдебната реформа Крум Зарков не скри надеждите си най-накрая да бъде направено нещо в тази посока.

„Очевидно в следващите седмици и месеци основен фокус ще бъде подновяването на Висшия съдебен съвет, има и сериозна заявка за промени в Закона за съдебната власт. Всичко като заявка е добро, остава да видим и как ще бъде изпълнено“, допълни Зарков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зарков вече стъпи на

    1 2 Отговор
    Правилния път !

    10:27 31.08.2026

  • 2 ОФФФ

    8 0 Отговор
    Всичко,което Йотова олицитворява е,че комунизмът още не си е тръгнал и калпавите и бездарните продължават да дърпат конците,Радев е същотото олицитворение!Българинът не е готов да избере кадърен и образован управник!

    Коментиран от #5

    10:28 31.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 този господин

    4 0 Отговор
    си мисли , че е нормално жена да командва армията в тежко време. Дали е ходил войник.

    10:31 31.08.2026

  • 5 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ОФФФ":

    Росен Плевнелиев беше такъв президент.

    10:31 31.08.2026

  • 6 Егати плужаците

    2 0 Отговор
    Опитват се да се качат на влака. Само негативи ще донесат на Йотова.

    10:33 31.08.2026

  • 7 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Мунчо и Йотова не спряха да разделят нацията в продължение на 5 години, сега, видиш ли... била олицетворение на единството ѝ.

    10:34 31.08.2026

  • 8 Зеления

    2 0 Отговор
    Най вероятната кандидатура за вицепрезидент на Йотова ще е Кристиян Вигенин, от половин година му се лъска имиджа с платени статии, а когато се пускат такива във ФАКТИ не може да се коментира под тях - за да не го хейтим разбира се.
    Вигенин предложи еди какво си в европейския парламент, Вигенин се срещна с еди кого си, Вигенин беше на еди коя си конференция - всяка седмица поне по една-две статии.
    Този вложен финансов ресурс в рекламиране на Вигенин, просто не е случаен. А е интересно кой го финансира - не и фалиралата БСП, не и с неговата заплата на евродепутат, не е и от зашлатата на Йотова...

    Коментиран от #10, #12

    10:37 31.08.2026

  • 9 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Спомените бавно избеляват,
    Вече и дори мълчат,
    Петолъчниците 5 пари не дават,
    Дето хиляди избиха чрез "народен" съд...

    10:39 31.08.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    Чудесен коментар. 👍👍👍

    10:41 31.08.2026

  • 11 Зиленски и дал награда

    1 0 Отговор
    Това е смехотворно. Все едно сме някаква колония на фашиската хунта в украйна. Голямо обединение на нацията. Няма по голяма разделителна линия от отношението към войната в украйна. Какви ги говориш този Зарко.

    10:47 31.08.2026

  • 12 заглавието

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    Подсказва кой е в битката за вицепрезиденското място.

    10:51 31.08.2026

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