Зарков: Нормално и логично е БСП да подкрепи кандидатурата на Йотова. Тя олицетвори единството на нацията

Най-нормалното и логично нещо е БСП да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. В нашата партия ценим лоялността в политиката. Г-жа Йотова се изяви като достоен държавен глава и освен това изпълни със съдържание институцията на вицепрезидента, след което стана и държавен глава в един труден момент и олицетвори единството на нацията. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на БСП Крум Зарков, цитиран от novini.bg.
Той уточни, че от партията вече са влезли в контакт със самата Йотова и нейния екип и постепенно започва подготовката им за президентската кампания.
Относно кандидата за вицепрезидент Зарков изрази увереност, че Йотова ще избере достатъчно компетентна фигура. На въпрос дали знае кой ще бъде той, лидерът на социалистите отговори, че „не е негова работа да обявява името му и няма да го направи“.
По темата със съдебната реформа Крум Зарков не скри надеждите си най-накрая да бъде направено нещо в тази посока.
„Очевидно в следващите седмици и месеци основен фокус ще бъде подновяването на Висшия съдебен съвет, има и сериозна заявка за промени в Закона за съдебната власт. Всичко като заявка е добро, остава да видим и как ще бъде изпълнено“, допълни Зарков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зарков вече стъпи на
10:27 31.08.2026
2 ОФФФ
Коментиран от #5
10:28 31.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 този господин
10:31 31.08.2026
5 Трол
До коментар #2 от "ОФФФ":Росен Плевнелиев беше такъв президент.
10:31 31.08.2026
6 Егати плужаците
10:33 31.08.2026
7 Ти да видиш
10:34 31.08.2026
8 Зеления
Вигенин предложи еди какво си в европейския парламент, Вигенин се срещна с еди кого си, Вигенин беше на еди коя си конференция - всяка седмица поне по една-две статии.
Този вложен финансов ресурс в рекламиране на Вигенин, просто не е случаен. А е интересно кой го финансира - не и фалиралата БСП, не и с неговата заплата на евродепутат, не е и от зашлатата на Йотова...
Коментиран от #10, #12
10:37 31.08.2026
9 БОЦ - ко
Вече и дори мълчат,
Петолъчниците 5 пари не дават,
Дето хиляди избиха чрез "народен" съд...
10:39 31.08.2026
10 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Зеления":Чудесен коментар. 👍👍👍
10:41 31.08.2026
11 Зиленски и дал награда
10:47 31.08.2026
12 заглавието
До коментар #8 от "Зеления":Подсказва кой е в битката за вицепрезиденското място.
10:51 31.08.2026